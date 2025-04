Las mascarillas no serán parte del disfraz

¿Una PCR antes de ponerse a bailar?

Las comparsas están extremando sus precauciones. A quince días de la fiesta nadie quiere dar positivo y, por eso, pese a que se ha levantado la obligatoriedad de la mascarilla, en los ensayos al aire libre siguen bailando con la boca tapada, y muchos de los que están al frente de los grupos, recomiendan no ampliar el círculo social hasta que no llegue la Cuaresma. Hay algunos que van más allá y como desfilarán el domingo de Carnaval sin mascarilla, van a pedir a sus integrantes que se hagan un test de antígeno antes de que el viernes 25 tomen la plaza de España, para evitar que un brote pueda mandar al traste el trabajo de meses y dejarlos en cuadros de cara al desfile. Saben que no tienen autoridad para exigir la prueba, pero apelan a la responsabilidad individual para que no haya sorpresas de última hora.