Los 265 componentes de Achiweyba van a representar 'Estravaganza'. Convertirán el desfile del Carnaval de Badajoz en un desfile de moda, aunque muy especial.

Procedencia: Villafranco del Guadiana

Año fundación: 2016

Componentes: 265

Disfraz año pasado: la India

Disfraz 2024: desfile de moda

La propuesta de este año de los de Villafranco del Guadiana, que comenzaron en la fiesta en 2016, es abstracta, pero inspirada en la moda más transgresora, en el estilo de artistas como Lady Gaga.

Su objetivo es ser rompedores y para ello habrá cuero, telas metálicas, pinchos, pasamanería, etc. El gorro será grande, aunque no alto y sorprenderá que llevarán la cara tapada, aunque no desvelan cómo. Quieren que sea una sorpresa para los espectadores.

Como el año pasado, cuando viajaron a la India, prometen que habrá muchas sorpresas a lo largo de su recorrido por las calles de Badajoz. Les gusta que los espectadores se asombren con sus cambios.

La música incluirá temas de Lady Gaga y canciones, en general, muy movidas. Quieren que se trate de un baile muy dinámico que anime al público cuando pase esta formación.