La bajada de la natalidad también se nota en el Novenario de la Virgen de la Montaña

Pasaban pocos minutos de las cuatro y media de la tarde cuando Nazaret Bermejo subió este miércoles al altar de la Concatedral de Santa María con su bebé de once meses en brazos, Julen, para presentárselo a la Virgen de la Montaña. Ha sido el primero de los 137 niños, la mayoría nacidos durante el último año, que han participado en un ritual que se repite cada primavera durante la estancia de la patrona en la ciudad y que constituye uno de los actos más entrañables y esperados del Novenario.

Si la cifra se analiza con algo de perspectiva sorprende el descenso experimentado en la última década, que va en sintonía con un fenómeno que también se deja notar en las aulas de los colegios: la bajada de la natalidad. Durante la edición de 2019, la previa a la pandemia, la cita reunió a 170 menores. En 2018 fueron 290; en 2017 acudieron 267 y en 2016, 264. En 2015 se alcanzaron 392 participantes. Estas cifras están ya muy lejos de los 500 niños presentados, por ejemplo, en 2009.

Tampoco han ayudado las altas temperaturas registradas en la ciudad. Pero el calor no supuso ningún impedimento para Silvia Cerro, conocida en la ciudad por regentar la administración de loterías 'La niña bonita'. Acudió a la presentación con su hijo de cuatro meses, Jesús. La Virgen de la Montaña, detallaba, está muy vinculada a su familia.

«Tengo mucha fe en la Virgen. Estoy muy emocionada y muy contenta. Soy hermana de la cofradía y mi hijo también lo será. Además, mi abuela vive en la calle Caleros y la patrona es muy especial para nosotros», señalaba. Entregó a la imagen un ramo de flores como gesto de agradecimiento.

La tradición familiar también une a Maite Conejero con la patrona. Es madre de las mellizas Alma y Cloe, de tres meses y medio. «Mi abuela hizo a la Virgen el manto número 117. Para nosotros la Virgen siempre está muy presente. Es un día muy bonito», admitía Maite en compañía de su pareja, Alejandro Martín.

Con 18 días de vida

Entre los niños más pequeños que desfilaron ante la patrona estaba el pequeño Rubén, de apenas 18 días. Nuria Fernández Alonso, natural de Monroy, se desplazó desde Torreorgaz con Enzo, que nació el 5 de abril y está a punto de cumplir su primer mes de vida. «Tenemos mucha devoción», reconocía la madre.

El actual obispo de la Diócesis, Jesús Pulido, participó por primera vez en este ritual. El año pasado no pudo hacerlo porque se encontraba fuera de la ciudad. Ante su ausencia, la cofradía no invitó a ningún otro sacerdote. Y, por tanto, no hubo bendición para los niños. Pero este miércoles sí se impartió. Primero de manera generalizada y después de forma individual. Además del obispo, sobre el altar estuvieron los sacerdotes Florentino Muñoz y Ángel Maya, canónigos de la Concatedral y, en el caso de Maya, secretario también del prelado. Por parte de la cofradía asistieron el mayordomo, Juan Carlos Fernández Rincón, y el hermano mayor, Isidro Camacho.

Jesús Pulido subrayó durante su intervención que la tradición cacereña de presentar a los niños ante la patrona hunde sus raíces «en la historia de la humanidad» y recordó que a Jesús también le presentaron en el templo. «Ha sido una experiencia única, llena de vida y de alegría. Ha sido un momento muy feliz. Cada niño reacciona de una manera diferente, unos llorando y otros parece que te están entendiendo... Pero lo que más me ha sorprendido ha sido el rostro de alegría de las madres ofreciendo su hijo a la Virgen de la Montaña. Repetiré siempre que pueda», aseguró al término del acto. «Es un día muy emocionante», apuntó Fernández Rincón, que el próximo mes de junio se despedirá del cargo el expirar su mandato. También agradeció al obispo su presencia.

Durante la jornada de este miércoles la Virgen lució el manto más antiguo de todos los seleccionados para el Novenario. Se trata del 29, de damasco rosa. La imagen lo llevaba 23 de julio de 1937, cuando fue bombardeada la ciudad.

