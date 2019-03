El paseo de Emma Suárez y el título de Maruchi León

Antonio Cancho forma parte del colectivo Guías-Historiadores de Extremadura. Hace unos días cumplió un sueño: mostrar la Ciudad Monumental a Emma Suárez. «Siempre me ha gustado mucho como actriz», asegura mientras evoca su papel en la serie 'Querido maestro', de la que Antonio era fiel seguidor.

Hay que recordar que Emma Suárez rueda en Cáceres en estos momentos la película 'Invisibles' bajo la dirección de Gracia Querejeta. Comparte reparto con Nathalie Poza y Adriana Ozores. El rodaje, que arrancó el pasado 18 de marzo, transcurre casi en su integridad en el Parque del Príncipe. Se prolongará hasta el próximo 12 de abril.

Antonio estaba recientemente en la parte antigua con un grupo de turistas. De repente, se percató de que Emma Suárez estaba pasando a su lado y que prestaba atención a sus palabras. Así que el guía no perdió la ocasión y le brindó la oportunidad de mostrarle, cuando ella quisiera, el casco viejo. Días después, Suárez se puso en contacto con él para concertar una visita guiada. «Le ha sorprendido el buen nivel de conservación de la Ciudad Monumental y el hecho de que tengamos un conjunto así», confiesa Cancho, quien no perdió la ocasión para hacerse una foto con la actriz y subirla después a las redes sociales. «Emma Suárez aprovecha un pequeño descanso en el rodaje de la película 'Invisibles' para conocer Cáceres con nosotros. ¡Hasta pronto!», escribió Antonio en el perfil del colectivo de guías-historiadores.

El guía Antonio Cancho junto a la actriz Emma Suárez. / Cedida

La instantánea está tomada frente al Gran Teatro, muy cerca de la farmacia de la licenciada María San Pedro Ledesma, situada en el número 7 de la calle San Antón. Aquí ha trabajado durante los últimos 47 años Ángel Mendoza como auxiliar técnico de farmacia. Se puso tras el mostrador con apenas 16 años. Antes, cuenta a modo de anécdota, fue repartidor de prensa. Durante estas casi cinco décadas ha acumulado multitud de vivencias. Y, debido a la ubicación del establecimiento, ha atendido a muchos rostros conocidos. La actriz Lola Herrera, el cineasta Pedro Almodóvar y los cantantes Jeanette y Micky han sido algunos de ellos.

Ángel se acaba de jubilar y sus compañeros y amigos decidieron organizarle una comida sorpresa que tardará en olvidar. Se reunieron en el restaurante El 13 de San Antón. Al almuerzo asistieron las dos jefas que ha tenido en la farmacia: la actual, María San Pedro Ledesma, y la anterior, Carmen San Pedro Larrazábal, tía de María. Tampoco faltaron varios integrantes de Los Niños de los Ojos Rojos, grupo al que admira. «Para mí la farmacia ha sido el mejor sitio en el que he podido estar porque lo que me gustan son las relaciones personales. Y lo que yo he aprendido no lo podía haber aprendido en ningún otro sitio», concluye Ángel, feliz.

Ángel Mendoza (en el centro), junto a sus compañeros de la farmacia María San Pedro Ledesma. / Cedida

Otra actriz, en este caso la cacereña Maruchi León, se ha puesto de actualidad esta semana. ¿El motivo? La asociación Amigos de la Ribera del Marco ha solicitado al Ayuntamiento que sea nombrada hija predilecta de Cáceres por su trayectoria profesional y la defensa de los valores medioambientales de la ciudad.

La actriz cacereña Maruchi León, en la Plaza de San Juan. / Hoy

Esta semana también ha venido cargada de presentaciones de libros. Por el Palacio de la Isla pasó el martes Víctor Jiménez Andrada para hablar de 'Morirme para esto', una publicación donde recopila historias humanas y divinas de la Semana Santa.

Presentación del libro 'Morirme para esto'. / L. Cordero

El jueves fue el turno de José Luis Rozas, que ha escrito 'Los recuerdos siempre vuelven', una historia de la que habló en el Instituto de Lenguas Modernas acompañado de José Luis Bernal, decano de la Facultad de Filosofía y Letras.

José Luis Rozas y José Luis Bernal, en el ILM. / Jorge Rey

Más publicaciones. La sede del Ateneo ha sido el lugar elegido para presentar la novela gráfica colectiva 'Extremadura, siglo XXI'. Se trata de una obra en la que 18 autores de la región (desde guionistas a dibujantes) reflexionan sobre Extremadura a través de 14 narraciones gráficas. El acto, celebrado el martes, contó con la participación de Fermín Solís y Pedro Camello.

Pedro Camello y Fermín Solís en el Ateneo. / Armando Méndez

En este mismo espacio, en el Palacio de Camarena, la asociación de vecinos Ciudad Monumental celebró ayer la primera entrega de sus jornadas 'Venificación frente a gentrificación', que ha estado dedicada al Madruelo.

Participantes en la jornada de ayer sobre El Madruelo. / L. Cordero

Las últimas líneas van para dos propuestas de hoy muy diferentes. La parroquia Virgen de Guadalupe celebra esta tarde, a las 17.30 horas, una merienda solidaria destinada a recaudar fondos a favor de Mozambique, sacudido hace dos semanas por el ciclón Idai. Más tarde, a las 20.30 horas, el gaitero Carlos Núñez se subirá al escenario del Gran Teatro para ofrecer un concierto en el que estará acompañado por el coro cacereño Francisco de Sande, dirigido por María del Mar Pereira Martín.