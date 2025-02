Los San Pancracio premian a tres extremeñas

Laura Alcázar Sábado, 12 de marzo 2022, 22:15 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

Poses y sonrisas en el photocall de la gala de los San Pancracio. La lluvia no permitió desplegar la alfombra verde a las puertas del Gran Teatro, pero los premiados en la 29 edición del Festival de Cine de Cáceres repararon en su vestíbulo minutos antes de ocupar sus butacas. No obstante, fuera les esperaban a su llegada algunos seguidores dispuestos a conseguir un 'selfie'.

El certamen reunió una vez más en la ciudad a una representación de conocidos rostros de la pequeña pantalla y del celuloide patrio. El más veterano en esta ocasión, Miguel Rellán, protagonista de exitosas series y un habitual de la escena española. El actor, que atesora el Goya al mejor actor secundario por 'Tata mía', de José Luis Borau, fue reconocido con el San Pancracio de honor por su dilatada trayectoria.

Pero si algo distinguió a esta edición fue la presencia, por primera vez en la historia del festival, de tres extremeñas en su palmarés, las cineastas María Pérez Sanz y Ainhoa Rodríguez, y la cantante Bebe. Pérez Sanz se hacía con el premio Reyes Abades a las creaciones extremeñas, por su película 'Karen', Rodríguez recogía el premio revelación por su galardonada obra 'Destello Bravío' y Bebe el de mejor actriz de series por su papel en 'Libertad'.

Las tres se mostraron visiblemente contentas por resultar premiadas en su tierra. «Es un honor, no me lo esperaba. Hacía mucho tiempo que no venía a Cáceres y es una sorpresa», reconocía Bebe tras su posado en el photocall. «Me siento muy feliz, un premio siempre es una alegría y que me lo den en mi ciudad, mejor», decía, por su parte, la directora de 'Destello Bravío.

«Como cacereña me hace mucha ilusión que me premien en este festival al que he venido tantas veces. Ojalá que San Pancracio me traiga fortuna y pueda rodar pronto mi próxima película», deseaba María Pérez junto al San Pancracio real.

El premio mejor actriz de cine se lo llevó Patricia López Arnaiz por su interpretación en 'La hija'. La artista vitoriana fue la ganadora del Goya a la mejor actriz 2021 por su papel en 'Ane'.

Julián López, que ya cuenta con un San Pancracio a mejor actor revelación en 2011, añadía este sábado el de mejor actor por la comedia 'Operación Camarón'. López ha presentado además la gala en tres ocasiones.

El popular Javier Cámara, que el viernes aterrizaba en la ciudad para inaugurar una muestra fotográfica propia de sus rodajes, que se exhibe en el Palacio de Moctezuma, subía al escenario a por su San Pancracio al mejor actor de series por 'Venga Juan'. En la categoría de mejor dirección, la preciada estatuilla fue para Rodrigo Cortés por su largometraje 'El amor en su lugar'.

La gala la condujo con mucho desparpajo, humor y chistes, que arrancaron carcajadas entre el público, la actriz Cristina Medina, conocida por dar vida al personaje de Nines Chacón en la televisiva serie 'La que se avecina'. Ambientaron la noche la cantante cacereña Chloé Bird y los alumnos del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

Pero antes de pisar las tablas del Gran Teatro, los protagonistas visitaron por la mañana el Museo Helga de Alvear, donde mantuvieron al mediodía un encuentro sobre cine. En el coloquio, moderado por el periodista especializado en cine, José María Clemente, los actores y directores se pronunciaron con dudas sobre el futuro incierto de los cines por la irrupción de la pandemia, que vació las salas de público, y el auge de los contenidos digitales.

«Vamos subidos a un tsunami que no sabemos hacia dónde va», expresó el veterano Rellán, al tiempo que añadió que las plataformas digitales «han llegado para quedarse». Mientras, el director Rodrigo Cortés, advertía de que la «experiencia insustituible» de acudir a las salas de cine puede llegar a perderse.

Más optimistas se mostraron María Pérez y Ainhoa Rodríguez: «La pandemia ha permitido que películas que normalmente no tendríamos acceso a las salas más comerciales, hayamos tenido la oportunidad de colarnos ahí porque nadie quería estrenar», subrayó Pérez.

La afianzada gala solidaria de la Fundación Rebross ponía el broche final a dos semanas de cine español en las que se han proyectado diez de las cintas más destacadas del año. El festival no ha contado este año con financiación privada y resiste con las ayudas de la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, cuyos representantes valoraron en su presentación la repercusión que la cita da a la ciudad de Cáceres.

