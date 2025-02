¿Se lavan con aguardiente las de Caminito Llano o las de la calle Caleros?

María José Torrejón Cáceres Lunes, 27 de marzo 2023, 07:22 Compartir

Rubén Núñez, actual integrante del grupo Mansaborá Folk, era muy joven cuando, en una ocasión, alguien le corrigió al cantar la letra de 'El Redoble'. Estaba en el barrio de San Antonio, donde coreó junto a la agrupación a la que pertenecía entonces la popular estrofa que dice: «Las de la calle Caleros/ se lavan con aguardiente/ las de Caminito Llano/. con agüita de la fuente». «Una señora mayor me dijo que la letra no era así, que las que se lavaban con aguardiente eran las de Caminito Llano», recuerda a modo de anécdota. Esa señora, evoca, era la conocida saetera Teresa La Navera.

'El Redoble' y su letra están de actualidad después de que en el último pleno se aprobara iniciar, a propuesta del alcalde, Luis Salaya, el expediente para declarar esta jota como himno oficial de la ciudad. Durante el debate, la concejala de Ciudadanos, Raquel Preciados, hizo una exposición en la que defendió que la letra incluida en la moción no coincidía con la original.

El texto que Salaya llevó al pleno es el mismo que Núñez cantó en aquella ocasión cuando La Navera le corrigió y es el que más se ha popularizado entre los cacereños. Pero ya alertó Preciados de que esa no es la canción original, recogida primero por Angelita Capdevielle en 'El cancionero de Cáceres y su provincia', que Diputación editó en 1969, y por Emilio González Barroso en su publicación 'Cancionero popular extremeño' de 1985.

En ambos casos, se refleja que son las del Caminito Llano las que se lavan con aguardiente, mientras que las de Caleros lo hacen con agüita de la fuente. Tiene toda su lógica, según describió Preciados durante su intervención.

«Todos sabemos que las que tenían la fuente al lado eran las de la calle Caleros. La letra se refiere a Fuente Concejo. Por el contrario, las del aguardiente son las de Camino Llano, donde se situaban antiguamente las tabernas y los bares en la entrada de la ciudad de Cáceres, pues la gente entraba por San Francisco, subía por Camino Llano y luego por Clavellinas hasta llegar al centro de la ciudad», detalló la edil.

La variación de este texto no es la única diferencia entre la letra reflejada en la moción y la canción original. La versión presentada por Salaya incluye tres estrofas, mientras que la recogida por Capdevielle incluye cuatro. Ambos textos comparten las frases que dicen: «Los señores de levita / se mueren por las del moño/ por eso las señoritas/ se las llevan los demonios».

«Existen otras variantes, como 'La jota del Palancar', con el mismo estribillo musical», asegura el folclorista Ángel Tirado

Sin embargo, 'El Redoble' de la moción obvia: «A las del Caminito Llano / la multa le van a echar/ por tener en los zaguanes/ las tinajas de la cal». «En el Caminito Llano/ el sol, chiquilla, se para./ Y la luna va a parar/ al potro de Santa Clara».

Pero, por otro lado, incluye una estrofa que no está en el texto más antiguo: «Esta es la jota de Cáceres/ la bailan las cacereñas/ mucho me gusta la jota/ pero más me gustan ellas».

Esta estrofa aparece en el popurrí de canciones extremeñas que el grupo Manantial Folk incorporó en su segundo disco, 'Los tapiales', publicado en 1984, en el que se incluye 'El Redoble'. «Tengo dudas de si esa estrofa es popular o fue una adaptación del poeta, recientemente fallecido, Pedro Lahorascala, nuestro asesor y guía literario, autor de la mayor parte de nuestras adaptaciones», señala Ángel Tirado, folclorista y fundador de este conjunto surgido en Madrigal de la Vera. Tirado apunta, además, que existen otras variantes, como 'La jota del Palancar' con el mismo estribillo musical. «Y creo que hay otro parecido en un pueblo de Guadalajara», apostilla. En el popurrí de Manantial Folk, por cierto, son las de Caminito Llano quienes se lavan con aguardiente.

Rubén Nuñez tiene una teoría para explicar por qué la versión que se ha popularizado es esa en la que el aguardiente se atribuye a Caleros. Así aparece en el disco que la discográfica Hispavox lanzó en los años 60 sobre Cáceres y sus canciones populares, pocos años antes de que Capdevielle recogiera por escrito la letra original de El Redoble.

«El disco era más accesible que el libro, del que solo se editaron 900 ejemplares», señala. Núñez no está a favor de que este tema se convierta en el himno de Cáceres. «Nacería aquí, pero se canta en todos los sitios. La canción es del pueblo y está en el repertorio de todos los grupos de folclore de Extremadura. Lo que es popular, es popular», zanja.

Los orígenes

Expertos consultados por este diario coinciden en apuntar que la letra es autóctona de Cáceres y que es la música la que se puede escuchar no solo en otros puntos de Extremadura, sino de todo el país.

«Es, sin lugar a dudas, la canción cacereña más popular. Tal vez por la sencillez de su estribillo. Quizá por la pujanza altiva de sus estrofas. Lo cierto es que esta melodía (...) goza de la mayor difusión y simpatía entre las gentes. Es muy conocida también en toda Hispanoamérica, pues llegó a convertirse en una especie de himno de los añorados Festivales Folclóricos Hispanoamericanos que a partir de 1957 vinieron celebrándose en Cáceres», señala Emilio González Barroso.

«'El Redoble', sobre todo su estribillo, es una música errante que podía estar desde el siglo XVII hasta nuestros días y que ha pasado por toda España. La misma música de 'El Redoble', con otras coplas, se da en la provincia de Badajoz, en León, en Salamanca, en Asturias e incluso en la zona del Mediterráneo. Es decir, que la música es errante, pero la letra sí es de Cáceres», apuntó María Fernanda Sánchez, cofundadora del grupo El Redoble en una entrevista publicada por HOY.

Fernando Jiménez Berrocal, cronista oficial de la ciudad, no duda de la vinculación entre Cáceres y su jota. «Es una composición anónima, nacida del pueblo y de sus gentes. La letra es autóctona», zanja.

Luis Salaya aclaró que el camino para la declaración de este tema –cuyo nombre original, por cierto, es 'Redoble-Redoble' y no 'El Redoble'– como himno acaba de empezar y que su letra final no está decidida aún. Lo que parece incuestionable a estas alturas es su arraigo. Hasta el irreverente grupo de cabaret LaBotika grabó hace años un single de vinilo y un videoclip con la versión rap.

