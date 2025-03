Un invierno tranquilo en la Plaza de Santiago de Cáceres

María José Torrejón Cáceres Viernes, 21 de enero 2022, 07:52 Comenta Compartir

Son las doce del mediodía en la plazuela de Santiago de un día frío pero soleado del mes de enero. Una vecina se acerca hasta la tienda de alimentación en zapatillas de estar en casa. Pide media docena de huevos y se marcha para casa. Muy cerca de aquí un obrero luce con cemento los desconchones de la fachada de una vivienda de dos alturas. Y, mientras tanto, un coche estaciona junto a la iglesia. De su interior se baja una mujer de mediana edad. Sube hasta uno de los edificios que hay destinados a apartamentos turísticos y, pocos minutos después, baja con una bolsa grande llena de sábanas que deposita en el maletero del vehículo.

Así es el invierno tranquilo de la Plaza de Santiago, donde los altercados vividos el mes de agosto parecen ya cosa del pasado. Hace cinco meses la Policía Nacional y la Local tuvieron que reforzar la vigilancia debido al endurecimiento de los problema de convivencia entre las personas conflictivas que se daban cita en este punto para consumir alcohol y menudear con droga.

Con la pandemia, las actividades organizadas en este enclave, que tradicionalmente ha venido arrastrando algunos síntomas de marginalidad, se pararon en seco y los habituales del recinto se sentían menos intimidados que nunca, una circunstancia que invitó a venir hasta aquí a otras personas nuevas, desconocidas para la mayoría de los vecinos. Peleas y gritos llegaron a alterar el día a día de este rincón en agosto.

«La cosa está más tranquila», resume una residente de la vecina calle Picadero. Más allá de las impresiones vecinales, tanto la Policía Local como la Nacional confirman la mejora de la situación. «Se continúa con la presencia policial tanto nacional como local aunque la incidencia ha bajado muchísimo y no han vuelto a ocurrir hechos como los de antes y que levantaron la alarma», se expone desde el Ayuntamiento.

«La incidencia en la zona ha bajado mucho, se sigue con la presencia para evitar que vuelvan a suceder hechos similares, continuando con los contactos con los responsables de las asociaciones de vecinos», subraya la Subdelegación del Gobierno.

Ampliar Una furgoneta de la Policía Nacional, a su paso por la Plaza de Santiago en dirección a Caleros, esta semana. HOY

Más allá de la labor de vigilancia y la de dinamización de la plaza con actividades para recuperar este espacio hay un fenómeno que todos los años hace que la presencia de estas personas en la calle baje: el frío. «En invierno siempre pasa», confirma una veterana inquilina de la zona. «Ahora –prosigue– no veo mucho movimiento en la plaza. Los veo subir y bajar cuando van y vienen del comedor social (situado en la cercana calle Obras Pías de Roco). Y si hace bueno, se quedan al sol. Pero ahora están más tranquilos», relata con detalle.

«Siempre es así», resume Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación de vecinos Ciudad Monumental, sobre el invierno y la tranquilidad de la Plaza de Santiago. No obstante, alerta, el trapicheo de droga sigue. Hay costumbres que no han desaparecido por mucho que se desplome el termómetro. «Ahora se van a la Plaza de las Canterías. Allí se sienten más libres porque saben que aquí están más vigilados», resume el presidente vecinal.

La policía sigue pasando por el recinto. A las doce y media una furgoneta de la Nacional atraviesa la plaza y sale hacia la calle Caleros, aunque no se detiene en ningún momento. A esta ahora no hay nadie consumiendo en la vía pública. Los vecinos señalan que la presencia ya no es tan intensa como en verano, «pasan una vez por la mañana y otra por la tarde», recuerdan al tiempo que esperan que la vigilancia no se corte del todo para evitar que la situación empeore cuando vuelva el buen tiempo.

Actividades vecinales

La activa asociación de vecinos Ciudad Monumental comenzó en 2017 a promover jornadas de convivencia en el recinto bajo el lema 'Recupera Santiago'. Tras el parón por la pandemia, el pasado 28 de noviembre se organizó un mercado de artesanía y de segunda mano que ha nacido con vocación de ser mensual y celebrarse el último domingo de cada mes.

Por ahora, la actividad más inmediata prevista es un taller de arreglo de bicicletas promovido por el colectivo cacereño Webike FL. Tendrá lugar el próximo 30 de enero. El mercado de artesanía se reanudará, si el tiempo lo permite, el último domingo del mes de febrero.

Los vecinos sobre la reforma de la plazuela: «Lo verde no se puede perder» Hay una actuación en la que los residentes de la Plaza de Santiago y su entorno tienen las esperanzas puestas para que el recinto despegue y deje atrás el toque de marginalidad que arrastra. Se trata de la reforma prevista por el Ayuntamiento gracias a los fondos recibidos de la Diputación Provincial. A estas alturas del calendario, el proceso acumula más retraso del esperado inicialmente. El pliego de condiciones del concurso de ideas, que ha redactado el Colegio de Arquitectos de Extremadura (Coade) tras abrir un proceso participativo con los vecinos, está listo. Y, de hecho, su publicación se esperaba para el mes de septiembre. Pero todo el proceso se ha demorado debido a una cuestión burocrática. En principio, la obra se iba a sufragar con fondos Edusi y con una cuantía de 300.000 euros. El pasado verano, por sorpresa, el Consistorio anunció que la inversión sería el doble y que subiría hasta los 600.000 euros. Esta vez los fondos ya no serían Edusi, sino que llegarían a través del plan extraordinario Pueblos con Futuro de la Diputación Provincial. Este cambio y todos los trámites oficiales que implica está detrás de la ralentización del proceso. Mientras tanto, los vecinos tienen muy claro las modificaciones que quieren en el recinto. Y lo que no quieren. «Lo verde no se puede perder», señala Juan Manuel Honrado, presidente del colectivo Ciudad Monumental en referencia las zonas ajardinadas que rodean la iglesia. De esta manera, descarta que en este recinto se siga la tendencia de otras plazas en las que el hormigón ha ganado terreno a lo vegetal para crear explanadas diáfanas. Una de las cláusulas del concurso de ideas obligará a los arquitectos que quieran optar a remodelar la Plaza de Santiago a desplazarse 'in situ' al terreno para conocer el recinto y realizar una visita acompañados por la asociación de vecinos para escuchar sus necesidades.

Temas

Cáceres