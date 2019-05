Cáceres se llena de Womad

Se ha vuelto a producir el milagro: el festival del mundo, el Womad, ha vuelto a llenar la ciudad de Cáceres de música, de color y de mucha, mucha gente... y ya son 28 veces, 28 Womad que llenan de vida Cáceres.

A las diez de la noche de ayer ya era difícil cruzar la plaza Mayor cuando terminaba de actuar el norteamericano John Ellison, que escribió la canción 'Some kind of wonderful'. Los otros dos escenarios del Womad, en la plaza de San Jorge y la plaza de Santa María, también estaban llenos de público, ayudado por el buen tiempo. Miles de personas empezaron a disfrutar de un festival en donde se llama a disfrutar con civismo, destacando la posibilidad de utilizar un solo vaso de plástico, y en donde hay más urinarios individuales, algo que está valorando positivamente la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental. No obstante, se está denunciando a hosteleros que cobran un euro por el vaso de plástico y cuando el cliente quiere devolver el vaso, no le devuelven el euro gastado. Eso ocurrió por ejemplo en 'La taberna el Rincón' y en 'Tal Cual'. En otros sí devolvían el dinero sin problemas.

En estos días es mucha la gente de fuera que vuelve a disfrutar de la música en Cáceres, a encontrarse con amigos de otras ediciones. Uno de los que ha vuelto es Antón Reixa, el líder de Os Resentidos, que además de cantar 'Fai un sol de carallo' desde 1986, escribe libros, dirige películas como 'El lápiz del carpintero' o series como 'Mareas vivas'. «Yo ya estuve en el Womad de Cáceres en una de sus primeras ediciones con mi grupo Nación Reixa. La verdad es que este festival siempre te impresiona. A mí me gusta el Womad, esta gran idea de Peter Gabriel, que es un modelo de mestizaje, de tolerancia y diversidad». Reixa dice que como buen gallego (nació en Vigo en 1957) es un militante de la mezcla de culturas.

Antón Reixa puso voz al manifiesto de este Womad. / Jorge Rey

Denuncian a hosteleros que no devuelven el dinero que cobran por los vasos de plástico reciclables

Él estuvo ayer en el Womad para hacer una lectura de sus poemas, y para poner voz al manifiesto de esta edición, que leyó en la plaza Mayor y que puede que origine polémica, ya que aprovechando que se está en campaña electoral, ha pedido a los miles de asistentes que voten para frenar «el regreso de movimientos de involución ideológica y social». En un manifiesto en el que se lamentó la desaparición de Alfredo Pérez Rubalcaba, se recordó a todos los presentes, «que no es no y que si no te dicen sí, es no». Se lamentó que se quiera arrinconar a las personas LGTBI en su fiesta del orgullo, pagando la limpieza de espacios públicos. Criticó que se quiera negar la evidencia, «del terrorismo machista que ya ha matado más que el terrorismo de ETA», y que se niegue la tragedia del cambio climático. «Siempre vamos a tener en nuestras manos -leyó Antón Reixa-, las herramientas para impedir un regreso a la oscuridad. Hay que plantarles cara con nuestra protesta, con nuestras actitudes y con nuestro voto para frenar la regresión». Miles de personas, ajenas por el momento a las próximas elecciones, supieron disfrutar de la música del marroquí Maalem Hamid El Kasri, de la cumbia panatrópica de Colectivo Panamera, de la voz de la turca Gaye Su Akyol, terminando la música de la noche los bulliciosos franceses Les Négresses Vertes en la plaza Mayor; y en la plaza de Santa María el grupo cacereño Tree House, que es una de las bandas extremeñas que actualmente tiene más futuro.