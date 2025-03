Un burro de cartón con ruedas para llevar al pelele en Cáceres

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 7 de febrero 2024, 07:32 Comenta Compartir

El inicio del Carnaval de 2024 en Cáceres estará marcado por dos protagonistas: el burro de la fiesta de las Lavanderas y el alto riesgo de lluvia que hay para el próximo viernes, 9 de febrero, según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología).

El Ayuntamiento, tal y como ha adelantado a este diario, está buscando un plan B con el fin de tener una alternativa en el caso de que las previsiones se cumplan (la probabilidad es del cien por cien) y el agua impida celebrar el pasacalles y la quema del pelele tal y como está planificado. Pero ese plan, matiza el Consistorio, todavía no está cerrado.

Mientras tanto, en el IES Al-Qázeres, 28 alumnos de Bachillerato de Artes Plásticas ultiman un burro confeccionado en cartón bajo la batuta de Jesús Vázquez, profesor de Dibujo, y de dos estudiantes del máster de Educación en prácticas. No es un burro cualquiera. Se trata del asno que llevará a lomos al pelele, una fórmula totalmente novedosa marcada por la actualidad.

Hay que recordar que la concejalía de Participación Ciudadana y Universidad Popular, encargada de organizar la fiesta de las Lavanderas, ha introducido este año un cambio importante motivado por la entrada en vigor el pasado mes de septiembre de la Ley de Bienestar Animal. El burro de carne y hueso seguirá participando en la celebración. Pero no cargará, como hasta ahora, con el pelele. De ahí que se haya buscado otro asno. De cartón.

Un informe elaborado por la secretaría del Ayuntamiento de Cáceres determinó que el burro de verdad podría seguir formando parte del desfile «siempre que no se realicen actuaciones incompatibles con su bienestar y no se encuentre inmovilizado durante la duración del evento», además de que «no se realicen actos que provoquen dolor, angustia y sufrimiento», como la proximidad con pirotecnia o estar sometido a situaciones de estrés. El burro, por tanto, irá sin carga.

Ampliar Un grupo de lavanderas visitó este martes la residencia Ciudad Jardín de Cánovas. HOY

Aclarado este asunto, que se dio a conocer el pasado viernes tras la celebración de la junta de gobierno, quedaba una incógnita por despejar. ¿Cómo se trasladaría entonces el muñeco relleno de paja vestido con ropas viejas? La respuesta está en las aulas del instituto cacereño, con el que contactó la Universidad Popular para hacerles llegar la propuesta. Jesús Vázquez expone que la confección del también denominado febrero se aborda dentro de una asignatura llamada Proyectos artísticos, que está abierta a «todo tipo de creaciones», ilustra.

El asno ha sido confeccionado a tamaño natural con una estructura de cartón grueso. Posteriormente, se ha forrado con más cartón. Y, a continuación, se ha dado una capa de cola y papel. El último paso consiste en forrar el animal con tela de pelo. Una vez listo, se colocará sobre una estructura con ruedas con el fin de que pueda desplazarse sin dificultad.

El asno de verdad también participa en el desfile, pero no puede cargar con el muñeco por la Ley de Bienestar Animal

Este año, además, está previsto que técnicos de la Junta de Extremadura visiten la fiesta para ver si la declaran o no de interés turístico regional, como ha pedido el Ayuntamiento cacereño.

Por otro lado, la institución municipal inició este martes una serie de visitas a residencias de mayores con el fin de hacer llegar esta fiesta a la tercera edad. Un grupo de lavanderas vinculadas a la Universidad Popular pasó por el centro Ciudad Jardín situado en el Paseo de Cánovas.

«Hemos querido llevar a nuestros mayores la fiesta de Las Lavanderas porque muchos de ellos desarrollaron este oficio de aguadores y lavanderas y además muchos de ellos y muchas de ellas han participado activamente en esta fiesta tan tradicional nuestra», destacó Jacobi Ceballos, concejala de Participación Ciudadana y Universidad Popular. Hoy, miércoles, la visita será a la residencia Cervantes.

Por otro lado, desde la concejalía de Educación y Cultura se ha enviado a todos los colegios de la ciudad una carta en la que se les invita a solicitar una visita guiada de la mano del director del Archivo Histórico Municipal, Fernando Jiménez Berrocal, a la exposición que se podrá ver la semana que viene en el Palacio de la Isla con los muñecos participantes en el I concurso de peleles de Cáceres y algunos elementos propios de esta fiesta.

Además, está previsto que este jueves el alcalde, Rafael Mateos, acuda a preparar los tradicionales coquillos junto al grupo de lavanderas de la Universidad Popular en las cocinas que esta entidad tiene en el Garaje 2.0., en Aldea Moret. Estos coquillos se repartirán el viernes al finalizar la quema del pelele.

El precedente de 2003

No es la primera vez que la fiesta de las Lavanderas sufre una alteración desde que fue rescatada en 1989. En la edición de 2003 no hubo burro. Ni de cartón, ni de carne y hueso. La ausencia del asno estuvo provocada porque la Universidad Popular no consiguió localizar en esa ocasión al dueño del animal. Al parecer, estaba enfermo.

Ante la ausencia de asno, el pelele fue trasladado durante el recorrido por dos aguadores. Esa edición dejó instantáneas únicas. La de este 2024 también regalará fotos para la historia local.

