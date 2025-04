Un transitario: «No existe carga suficiente en Extremadura para llenar cinco trenes a la semana»

Rocío Romero Badajoz Domingo, 30 de junio 2024, 21:06 Comenta Compartir

Frederico Galante Lleva 15 años trabajando para sacar de Extremadura la mercancía de empresas como Conesa, Tomalia, las bodegas de López Morenas y Alumasa. Su función es lo que en logística se conoce como transitario o 'forwarder', un intermediario al que recurren las compañías para que les organice las rutas de desplazamiento y entrega a sus clientes. Su empresa, radicada en Lisboa y con 80 empleados dedicados a mover mercancías, es Sea Modal.

Conoce a la perfección las necesidades del transporte de mercancías en Extremadura. Afirma que toda la producción se desplaza en contenedores en camiones, dado que las terminales ferroviarias de Elvas y Mérida han cuajado. «No hay oferta de momento en la zona de Extremadura», afirma. Existe un tren que sale de Sevilla con destino a Portugal, pero no para en Extremadura.

«Aún no puede haber interés porque no existen ventas» Frederico Galante Transitario

Por su experiencia, afirma: «No creo que haya demanda suficiente para cinco trenes todas las semanas del año», que es el anuncio que ha realizado la Junta de Extremadura para la plataforma logística de Badajoz desde octubre. Hace hincapié en la importancia de que los trenes vayan llenos. «El tren solo consigue mejorar los costes para ser competitivo, si va lleno. Con 10 contenedores no justifica su coste».

De momento, Frederico Galante no se aventura a calcular el ahorro que puede suponer el nuevo servicio ferroviario. Señala que no hay nadie vendiendo estos trenes a los transitarios que, como él, organizan los desplazamientos. «Aún no puede haber interés porque no existen ventas», incide. Y el interés de las empresas dependerá del precio que ofrezcan. Aunque incide en la importancia que tiene la reducción de emisiones CO2 para las compañías, así como la oportunidad que el tren supone para ello.

