La subida de precios también llega a los desayunos de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 19 de mayo 2022, 13:23 Comenta Compartir

En Badajoz se desayuna como un rey por un euro y pico. Este es un mandamiento en la capital pacense, eso sí, el pico cada vez es más grande e incluso sube a dos euros en algunos bares. La subida de precios también afecta al café y la media tostada que comen cada día miles de pacenses.

De media el desayuno clásico, el café con media de tomate, ha subido 10 céntimos en muchos bares. Hay locales en los que se cobraba a 1,60 ó 1,70 y ahora está en 1,80 mientras que en otros locales ya se cobra dos euros. También han subido las migas y bastante el zumo de naranja.

Los hosteleros detallan que no han podido evitar subir los precios porque sus gastos se han disparado, especialmente el butano, pero también el pan, el café o el aceite.

A pesar de todo, las terrazas y las mesas se llenan a la hora del desayuno. Los pacenses siguen saliendo, aunque algunos no todos los días, para ahorrar. «Ha subido un poquito, yo creo que no se ha trasladado toda la subida a los desayunos», opina Demetrio Fernández mientras desayuna en la terraza del Bar Venero. A su lado, su mujer defiende que la crisis no podrá con esta costumbre pacense. «Yo siempre digo que, si no desayunas fuera de casa, es como no desayunar».

En otra mesa, una clienta defiende seguir desayunando fuera: «No noto tanto la subida de los desayunos como la subida en el supermercado». Demetrio Fernández da otra razón para no perder «nuestra tradición». «En Cáceres desayunar son tres euros por lo menos y en Mérida también es más caro que aquí. Sigue siendo mucho más barato que en otros sitios».

Manuel Soto. Bar Venero «Subimos los precios en enero y no podemos subir otra vez»

En el Bar Venero aún se puede desayunar por euro y pico. El café y la media de tomate son 1,80. Manuel Soto explica que los gastos se han disparado, que ya habían subido los precios en enero y que no pueden volver a hacerlo una segunda vez.

A pesar de que los costes se les han disparado están contentos porque mantienen el volumen de clientes. Este jueves esperan unas 400 personas «y es un día flojito», aclara Soto.

Marco Antonio Pintado. Bar La Esquina «El día que acaben los desayunos en Badajoz, cierran la mitad de los bares»

Otro de los bares míticos de Badajoz, La Esquina, en San Roque, también ha tenido que cambiar sus tarifas. «Nos hemos visto obligados porque ha subido el pan, la leche, el café, la luz...», explica Marco Antonio Pintado. A pesar de todo, su local está a tope a la hora a las diez de la mañana. «Afortunadamente siguen viniendo».

Ampliar Marco sirve un desayuno en el bar La Esquina. C. MORENO

En La Esquina han subido las tostadas 10 céntimos y 20 céntimos las que llevan ibérico. El café con media de tomate cuesta 1,80.

Pintado espera que la crisis no anime a los vecinos a dejar de desayunar fuera. «El día que se acaben los desayunos en Badajoz, cierra la mitad de la hostelería».

Antonio Fausto Vaquerizo. Bar Vaquerizo «Hemos perdido un 30% de la clientela pero teníamos que subir el precio»

«Nos hemos visto obligados a subir los precios y la gente nos está castigando. Hemos perdido un 30% de la clientela», se lamenta Antonio Fausto Vaquerizo, del Bar Vaquerizo, muy conocido por la calidad de sus migas.

Ampliar Desayuno en el bar Vaquerizo. C. MORENO

En este local han subido unos 20 céntimos de media los desayunos. La clásica media de tomate con café cuesta 2,20 euros. Su responsable justifica esta decisión por los costes que están soportando. «La bombona de butano ya supera los 20 euros cuando la pagábamos a 12 y pico. Ha subido incluso el pan. El mollete solo había cambiado dos céntimos en 14 años, ahora lo han subido 3 céntimos en un solo años. Es descomunal«.

Sus famosas migas han subido 30 céntimos. «No nos ha quedado otra».

Paul Giuglean. Mesón Tremeño «Hemos dejado los precios como estaban pero es un esfuerzo»

Algunos hosteleros pacenses mantienen los precios, aunque con mucho esfuerzo. En el Mesón Tremeño, en el Cerro San Miguel, no han subido las tarifas, pero su responsable, Paul Giuglean explica que tienen contratado menos personal por la subida de los costes.

Ampliar Desayuno en el Mesón Tremeño. C. MORENO

La familia Giuglean, de origen rumano, está muy integrada en el barrio y domina la preparación de las tostadas. «El aceite está más caro y también el tomate. Las frutas y verduras, todas en general, están imposibles. Yo antes ponía un chupito de zumo de naranja con cada desayuno de cortesía, pero ya no puedo hacerlo».

En el Mesón Tremeño la media de tomate con café cuesta 1,70 euros y van a intentar mantener el precio para no perder clientes. «Creo que tenemos que hacer ese esfuerzo».

Comenta Reporta un error