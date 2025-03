Robe: llegó, cantó y venció

Miriam F. Rua Badajoz Sábado, 23 de julio 2022, 07:55 | Actualizado 09:30h. Comenta Compartir

Ibn Marwan necesitó una rebelión para fundar Badajoz. Casi cuatrocientos años tardaron los cristianos capitaneados por Alfonso IX de León en poner la cruz en el Cerro de la Muela. A Robe solo le hizo falta anoche salir al escenario y tocar las primeras notas de 'El tiempo perdido' para ganarse la Alcazaba.

Con el primer 'sold out' del Alcazaba Festival en sus cuatro ediciones, el placentino y su banda congregaron a 8.000 personas que se rindieron en un concierto apoteósico, en el que durante tres horas (con la pausa de rigor) corearon hasta desgarrarse las gargantas, bailaron y aplaudieron como antes: de pie, sin distancias y bañados en cerveza, pese a que dentro del recinto del festival se pagaba a precio de combustible.

En Badajoz, que hacía 18 años que no escuchaba en directo a Robe, se cumplió la liturgia que acompaña cada directo del placentino. Previo al concierto, legiones de camisetas negras casi en peregrinación subiendo la cuesta de la Puerta del Capitel, frente al escenario la espera mística de quienes saben que lo que van a vivir trasciende del show musical y, por fin, 'War' de Bob Marley como preludio de la salida al escenario de la banda.

Ampliar 8.000 personas se reunieron anoche en la Alcazaba para ver a Robe. Pakopí

Guitarra en mano y esbozando sonrisas a público, Robe empezó entonando 'Del tiempo perdido' de su álbum 'Destrozares'. Con la voz a punto desde el inicio, el placentino, que a sus 60 está en plena forma, escuchó corear su nombre desde la primera canción.

Recitó para introducir el segundo tema de la noche 'Por encima del bien y del mal'. Lo hizo explicando por qué ha llamado a su gira 'Ahora es cuando'. «Espero que disfrutéis de la noche. Estad atentos y no os perdáis nada porque si no sois vosotros, quiénes; si no es aquí, dónde; si no es ahora, cuándo». Una alegato que el público tomó como mandamiento, disfrutando de una noche memorable por la que muchos recordarán el verano de 2022.

Tras sonar 'Por ser un pervertido' y estremecerse y hacer que el público se estremeciera con 'La canción más triste', llegó el primer momento álgido de la noche con 'Si te vas'. Fue el primer himno de Extremoduro que sonó en la Alcazaba y que, como los que le siguieron, el público no lo cantó, sino que lo rezó con Robe.

En la primera parte del concierto, el placentino le regaló al público pacense 'A la orilla del río', una canción inédita aún por editar, e interpretó 'Ininteligible', el tema que lanzó en mayo pero que el auditorio se sabía de principio a fin.

Dos lechuzas devueltas a la naturaleza

Partió el concierto para hacer el descanso, que forma parte de un ritual que conserva desde los primeros años con Extremoduro. Pero antes de irse del escenario anunció una sorpresa. Expectantes, el público presenció la suelta de dos lechuzas recuperadas por AMUS en el hospital para fauna salvaje que la asociación tiene en Villafranca de los Barros. Volaron libres, como predica Robe.

Y entonces llegó 'Mayéutica' del tirón, cantada de arriba a abajo, desde 'Interludio' a 'Coda feliz'. Fue la constatación de que tanto el placentino como Álvaro Rodríguez, Carlitos Pérez, Alber Fuentes, Woody Amores, Lorenzo González y David Lerman están en estado de gracia juntos. Magistral ejecución, disfrute del bueno encima del escenario y en el suelo de la Alcazaba.

Los 40 minutos de gloria de 'Mayéutica' dieron paso a la catarsis colectiva y al éxtasis individual. Con los bises llegaron los 'padrenuestros' del concierto de anoche: 'Jesucristo García', 'Puta' y 'Ama, ama y ensancha el alma'. Los 8.000 fieles que anoche lo vivieron, no lo van a olvidar. 18 años son muchos, pero la espera, mereció la pena.

