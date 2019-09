Los pacenses que visten a la Pantoja

José Ramón González y Fran Puerta son la pareja de estilistas del momento en España. A su móvil le llegan wasaps de Isabel Pantoja, de su sobrina Anabel, de María Patiño, Raquel Bollo, Yurena o de Carmen Borrego –la hija de Teresa Campos– pidiendo que les vistan o dándoles las gracias por el look que han hecho para ellas.

El universo de famosas de la prensa rosa está rendido al gusto de estos dos estilistas pacenses, que se mueven como pez en el agua con su ropa entre platós de televisión, fiestas y 'photocalls', haciendo brillar a las mujeres que visten.

La última en elegirlos ha sido Isabel Pantoja. La tonadillera llamó a los pacenses para que la vistieran para la fiesta del 75 Aniversario de la revista Hola, que se celebró días atrás. Así lo recuerda Fran Puerta: «Volvíamos de Madrid. Habíamos terminado de vestir a Maite Galdeano –habitual de 'Sálvame'–, cuando sonó el teléfono y me dice: 'Soy Isabel Pantoja'».

El look que eligieron para ella, un espectacular mono negro de diseño español pero 'tuneado' por ellos, causó tanta sensación que la cantante les ha encargado el vestuario para el programa que va a empezar a grabar en Telecinco.

«Nuestra meta era vestirla a ella porque es la reina de la prensa rosa, pero no tuvimos ni que tirar la caña. Pese a que tiene mucha gente, diseñadores y marcas, que podrían vestirla, nos eligió a nosotros porque nos dijo que en ese momento de su vida estaba apostando por gente nueva y que le gustaba lo que hacíamos», cuenta José Ramón González.

José Ramón González (izquierda) y Fran Puerta (derecha), en su tienda 'La Maldá' de Badajoz. / Pakopí

Isabel Pantoja conoció el trabajo de los estilistas pacenses a través de su sobrina, colaboradora del programa de televisión 'Sálvame', a la que han vestido varias veces este año. Para el nuevo encargo, Fran y José están trabajando en diseños propios que la cantante lucirá en exclusiva.

Y todo lo están preparando desde Badajoz. Aquí tienen su base en su tienda de ropa 'La Maldá' que abrieron en febrero 2015 en la calle Menacho y que trasladaron hace un año al entorno comercial de El Corte Inglés, en la avenida Saavedra Palmeiro. En la trastienda tienen los primeros diseños que ellos han ideado en papel y que después han dado forma patronistas y modistas de Badajoz, encargadas de coser los modelos para la reina de la copla.

Están en su momento profesional más dulce, pero como ellos mismos recalcan: «El camino no ha sido fácil. Hemos llorado mucho, hemos sufrido mucho, nos han dado muchas patadas y la familia nos ha tenido que apoyar en malos momentos», se sincera Fran.

Fran Puerta trabajó en 'Hombres, mujeres y viceversa', lo que les abrió el camino de la televisión

José apostilla:«Hemos trabajado de lunes a domingo hasta las doce de la noche, porque esto no es solo el trabajo de cara al público, sino todo lo que lleva detrás de sesiones de fotos, de buscar ropa que no esté en todas las tiendas, de romperte la cabeza para ser diferentes... Eso la gente no lo ve».

Abrieron su tienda tras estudiar estilismo en Madrid. José, además, es licenciado en Historia del Arte y ha sido miembro de la Comisión de Patrimonio de Extremadura, como portavoz de las asociaciones de defensa patrimonial. Fran, por su parte, se abrió las puertas del mundo de la televisión con su trabajo como estilista en el programa 'Hombres, mujeres y viceversa', donde acabó contratado cuando acompañaba a una amiga al casting.

Su incursión televisiva le dio contactos que han movido para hacerse un hueco hasta ser el armario favorito de las famosas. Le surten con la misma ropa que tienen en su tienda, donde venden diseños españoles, de importación y creaciones propias. Con los vientos a su favor, ahora están ya trabajando en la que será su primer línea de ropa de fiesta, que lanzarán para Navidades, y en la colección de la próxima temporada de primavera-verano.

Moda 'low cost'

La singularidad es la accesibilidad de sus prendas, que se mueven en una horquilla de entre los 20 euros de la ropa casual hasta los 400 euros de los vestidos de fiesta. «Montamos la tienda con la idea de que todo el mundo pudiera llevar nuestra ropa. Y por eso, casi todo lo que llevamos para vestir a las famosas es 'low cost'».

Ahí está buena parte de su éxito. La promoción que de sus prendas hacen las famosas. «No hay publicidad comparable con la que te hace una persona que tiene medio millón de seguidores en Instagram. En cuanto una famosa sube una foto con una prenda nuestra y etiqueta a la tienda, se agota en horas. Hemos llegado a tener que reponer el stock de la web cinco o seis veces en una misma tarde».

La mitad de su negocio es la venta 'online'. La otra mitad, su tienda física. Sus clientas de Badajoz también acuden buscando el vestido que han visto en televisión. «Y aprovechan además para preguntarnos cómo son las famosas a las que vestimos».

«Cuando una famosa sube una foto a Instagram con una prenda nuestra, se agota en horas»

La otra parte de su éxito es el talento del tándem que Fran y José hacen. Pareja en lo profesional y en lo personal, son la noche y el día y esa mezcla es la que funciona. «Somos muy diferentes, tenemos estilos muy distintos a la hora de diseñar y elegir la ropa y ese contrapunto les gusta», reconoce González. Fran es el que tiene ojo clínico para las mujeres: «Yo veo a una mujer y sé qué talla tiene, qué es lo que le sienta bien y la prenda que le pondría, y lo clavo».

Para aprovechar el tirón, están decididos a abrir una tienda en Madrid. Ahora viajan todas las semanas a la capital, pero cada vez les cuesta más compaginarlo con la tienda de Badajoz. Esta no quieren cerrarla, seguramente la franquicien, pero lo que tienen claro es que quieren seguir con el equipo de profesionales pacenses con el que trabajan. Su sueño ahora es vestir a Gloria Estefan, ídolo de José Ramón desde hace años. Están convencidos de que lo van a conseguir.