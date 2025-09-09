El pacense que captura los gigantes del Guadiana Gabriel Rodríguez pasa tres o cuatro horas todos los días a orillas del río: «Para mí la pesca es un estilo de vida, me da tranquilidad»

Miriam Rubias Martes, 9 de septiembre 2025, 07:28 Comenta Compartir

Con tan solo 7 años, Gabriel Rodríguez caminaba junto al río Guadiana con sus primos a buscar ranas y tortugas. Un día se encontraron una caña de pescar artesanal y unos gusanos. Entonces la tiraron al agua y varios peces pequeños empezaron a picar. Y desde ese momento no ha parado. «Para mí es un estilo de vida, no es un hobby o un deporte, lo mío es diariamente», comenta.

Todos los días, este pacense coge su bicicleta y su equipo y se planta a orillas del río para su sesión diaria de tres o cuatro horas. No ha faltado ni en los días más calurosos del verano. Le gusta ir solo para desconectar del estrés diario: «Estoy todo el día para arriba y para abajo, soy nervioso y cuando estoy cerca del agua me da tranquilidad». Este apasionado de la pesca menciona que sus amigos le dicen que es una persona diferente con una caña en la mano.

Siempre ha ido al Guadiana, aunque reconoce que ha dejado de ir más en Badajoz debido al nenúfar. Ahora suele ir también a la ribera de Gévora: «Es un agua cristalina donde los peces están más sanos y son mucho más luchadores». En cambio, en la ciudad, se encuentra los que llama «peces zombie».

Hace unos días ha estado en Villanueva de la Serena con unos amigos practicando el carpfishing. En esta ocasión si prefiere ir acompañado, ya que han pasado tres días de pesca en el campo descansando en tiendas de campaña.

Este pacense practica la pesca en varias modalidades; a la boya, carpfishing, de depredadores o en barca. Todo tipo de especialidades pero siempre 'captura y suelta'. Se considera «muy animalista», ya que desde pequeño, cuando su familia lo llevaba al campo, le inculcaron el respeto por los animales. «El matar peces por matar como hacen, que yo los he visto en el río, los quedan allí tirados en las orillas o rajados», señala.

Ampliar Gabriel Rodríguez con un ejemplar que capturó el pasado martes. HOY

Gabriel explica que gracias a su constancia y su paciencia ha logrado pescar los peces de mayor tamaño en el Guadiana. Si no ha sido capaz de capturar algún ejemplar un día, la tarde siguiente volverá con un plan estudiado para corregir los errores que cometió. Puede tirarse un mes pescando en el mismo sitio si está seguro que de ahí sacará un buen pez.

A la ribera de Valdebótoa fue en busca de unos lucios grandes que le había hablado un amigo. Le llevó varios días pero consiguió capturar uno de casi 9 kilos. «Yo no voy a echar un rato a ver si pica, si tengo en mente un pez voy a cogerlo», comenta.

Especies capturadas

Gabriel suele pescar las especies más grandes del Guadiana. Captura el lucio, el black bass y el pez gato, que son depredadores. También captura carpas (carpfishing). Explica que el pez gato es el más dañino del río, lo introdujeron hace de unos diez o doce años y es una especie invasora.

No le gusta la competición, ya que, como anteriormente ha dicho, no es un deporte para él. Pero tiene algunos récords como en carpa royal (20 kilos), carpa común (21 kilos), barbo (7 kilos), pez gato (7 kilos) o un lucio de casi 9 kilos.

Este pacense disfruta con la lucha del pez, una vez que consigue sacarlo del agua lo pesa y lo mide. Después con ayuda del trípode que siempre le acompaña se toma una foto con el ejemplar. Por último llega su momento preferido; liberar al pez. Devolverlo al agua es lo que más disfruta.

Además, comenta que utiliza herramientas especializadas para que el pez no sufra ningún daño al quitar el anzuelo. De hecho, también tiene productos para curar las heridas de algunos peces que ha encontrado magullados. Lo utiliza mucho con los anteriormente mencionados «peces zombie» del Guadiana, ya que estos tienen muchos cortes y están llenos de parásitos.

En su cuenta de Facebook, Gabriel Rodríguez publica todas sus fotos con una descripción de la captura de ese día. Algo que no le supone trabajo alguno, ya que, como él mismo dice, puede estar hablando de la pesca durante horas.

Esta afición le ha enseñado a tomarse la vida con más calma, luchar por lo que quiere y liberar cuando toca. Además de poder pasar horas con uno mismo en alguna orilla del rio, buscando siempre el pez más grande.

Temas

Agua

Guadiana

Badajoz

Comenta Reporta un error