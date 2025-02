Las ocho experiencias que hay que vivir en la feria de Elvas

Miriam F. Rua Badajoz Domingo, 18 de septiembre 2022, 13:41 Comenta Compartir

La feria de Elvas ha regresado con toda su oferta después de la pandemia y desde el viernes ha recibido a cientos de visitantes pacenses y de otros puntos de la región, atraídos sobre todo por los puestos de loza portuguesa. En el parque de la Piedad, donde se celebra la fiesta, las posibilidades para disfrutar de San Mateo son muchas. HOY te resume los mejores planes para disfrutar de la feria de Elvas en ocho experiencias.

1. Comprar loza

La venta de piezas de cerámica portuguesa no es una tradición de la feria de Elvas, pero la demanda, sobre todo del lado español de la Raya, ha hecho que se convierta en uno de sus grandes atractivos. Este año hay seis puestos de loza donde pueden adquirirse vajillas completas, tazas, ensaladeras, fuentes para el horno y cuencos de mil colores.

Las piezas más buscadas son las de Bordalo Pinheiro, una de las fábricas portuguesas más famosas del mundo, reconocibles sobre todo por sus vajillas de decoración vegetal: soperas en forma de col, saleros de fresas o jarras de piñas. Las vende Antonio Bruno, que lleva años llegando desde Caldas da Rainha a la feria de Elvas.

Los puestos están en el mismo parque de la Piedad y funcionan durante todo el día hasta bien entrada la noche. Si se va con intención de comprar es imprescindible echar en el maletero un carrito de la compra o al menos, bolsas robustas de supermercado. Cada día reponen la mercancía, por lo que cualquier día de la feria, que se celebra hasta el próximo domingo, día 25, es bueno para ir a comprar.

2. Llenar la despensa con quesos y pan alentejano

Además de loza, muchos productores locales venden durante la feria de Elvas productos típicos de la región del Alentejo: quesos 'amanteigados', aceitunas, pan o dulces.

Los más codiciados son los quesos de Serpa, de pasta semiblanda y mantecosa, pero también los curados y frescos que suelen servir los restaurantes portugueses como entrantes.

Otra buena opción para aprovechar la visita a la feria de Elvas es traerse un buen pan Alentejano, mejor si viene cortado en rodajas, porque suelen ser piezas grandes y así es fácil congelarlas. Una de las bondades de este pan es que no pierde textura cuando se descongela, por lo que se puede disfrutar como tostadas en los desayunos o como base de tostas.

3. Coger fuerzas con una bifana o un cachorro

Visitar la feria de San Mateo es una tentación para el estómago. Hay varios puestos de comida donde coger fuerzas antes de cargar las vajilla nueva. Lo típico es comerse una bifana, que no es más que un bocadillo de pan (papo seco) con filetes de lomo marinados. Los portugueses suelen añadirle piri piri, pero es una salsa picante por lo que lo recomendable es, si no se está acostumbrado, echarle muy poquita.

Otro tentempié de feria son los cachorros, bocadillos con pan de perrito caliente que puede ir con salchichas u otros ingredientes al gusto.

4. Cenarse un pollo al carbón

Los elvenses cenan en San Mateo su tradicional pollo tomatero al carbón. En la feria hay varias casetas donde hacen este plato en barbacoas portátiles de hierro. Lo sirven trinchado y acompañado con un plato de patatas fritas y es la opción prefecta para vivir la feria como un lugareño.

5. Sobrecogerse con la procesión de los pendones

El acto central de la feria de Elvas es la procesión de los pendones, una tradición de casi tres siglos, que representa la faceta religiosa de estas fiestas populares. La procesión parte del centro histórico de Elvas y llega hasta el santuario de Jesús de la Piedad. Es una de las manifestaciones religiosas más importantes de todo Portugal.

La procesión es este martes, día 20, y con su llegada al santuario (a los pies del parque de la Piedad), se inaugura la iluminación de este centro religioso, toca la banda de música y se tiran fuegos artificiales.

Si no se acude ese día, se puede aprovechar la visita a la feria para entrar en el santuario y encender una vela, una tradición que ningún elvense pasa por alto.

6. Verbenas, Djs y folclore portugués

La feria de Elvas tiene dos escenarios donde disfrutar de verbenas, música dances y del folclore portugués, tanto de los fados como de la música popular alentejana.

La entrada a estos recintos (Palco de San Mateo y Palco de la feria) es gratuita. El Palco de San Mateo tiene un ambiente más joven, con actuaciones de Djs desde el martes hasta el sábado a partir de las 22.30 horas (hora portuguesa). El Palco de la feria está reservado para la música portuguesa y hay recitales todos los días hasta el sábado, a partir de las 21 horas (hora portuguesa).

7. Pecar con un churro relleno

A la feria de Elvas no llegan los Hermanos Pernía, pero no faltan sus tradicionales churros (farturas) rellenos. Los más tentadores y más solicitados son los que están rellenos de nutella y no hay un momento especial para comérselos, hay quien empieza el paseo por la feria churro en mano, quien lo reserva para la merienda y quien lo pide para el camino de vuelta.

8. Ver a los forcados en el Coliseo

La feria de Elvas también tiene programa taurino. Ayer sábado fue la primera jornada, y la siguiente será el próximo viernes, día 23, en el Coliseo Rondão Almeida. El festejo incluye rejones con João Moura, João Salgueiro y Marcos Bastinhas y los forcados de Évora y Académicos de Elvas, con toros de la ganadería Canas Vigouroux. El espectáculo empieza a las 22 horas (hora portuguesa) y las entradas pueden comprarse en la taquilla del coliseo.

