Las mujeres artistas se abren paso en el MUBA

La presencia de las mujeres en el arte es una historia de desigualdad y brecha de género que aún no se ha superado. El número de obras que exhiben los museos españoles aumenta, aunque lentamente, como refleja 'En manos de mujeres. Estudio sobre la viabilidad internacional del arte español contemporáneo a través de las mujeres que lo generan', presentado hace unos días por el Instituto de Arte Contemporáneo. Un ejemplo del empeño en tratar de exponer obras de más mujeres es lo que está tratando de hacer el Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA), de cuya colección forman parte 42 mujeres y en el que las piezas de artistas mujeres suponen un 2,5% del total de las más de dos mil obras de arte que alberga, según afirma María Teresa Rodríguez, la primera mujer que está al frente de este centenario museo.

En los últimos cinco años el MUBA ha pasado de tener expuesta la obra de dos mujeres (Teresa Romero y Rosa Telesforo) a albergar la de nueve, y tiene en proyecto sacar piezas de seis mujeres más en 2024. Las artistas cuya obra pueden ver en la actualidad los visitantes del museo son, además de las dos anteriores, Mercedes Barba, María Antonia Acevedo, Eva Callejo, María Ruiz Campins, Victoria Martín Barhié, Magdalena Leroux y Ruth Morán, que es la más contemporánea. A ellas se sumarán en 2024 los trabajos de otras seis: Luisa Botet, América Sosa, María Girona, Pilar Molino, Luisa Granero y Cándida Valle, algunas de las cuales se quedarán en la exposición permanente y otras solo estarán expuestas durante el próximo año, según avanza María Teresa Rodríguez, la entusiasta directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz.

Rodríguez asegura que el hecho de que no haya obra de más mujeres en los museos se debe a que «hay muchas que puntualmente se dedicaron a pintar, pero que no tienen una trayectoria larga. En museos provinciales como este hay bastante obra en el almacén, tanto de hombres como de mujeres, que a lo mejor no tiene la suficiente calidad y que con los criterios de exposición permanente que tenemos hoy no salen a la sala».

María Teresa Rodríguez destaca entre las mujeres presentes en la exposición permanente a la pintora gaditana del siglo XIX Victoria Martín Barhié, cuyo 'Retrato de D. José Joaquín Agacio Ramos', de 1859, está pendiente de restauración, una artista de la que no se conservan muchas obras y cuyo autorretrato y dos óleos más se encuentran en la colección del Museo de Cádiz y en la catedral gaditana también hay obras religiosas.

De la primera mitad del siglo XX el MUBA expone obra de la pintora francesa Magdalena Leroux, cuyo apellido acompaña al de su marido, el escultor Pérez Comendador, para dar nombre al conocido museo de Hervás, así como la reciente incorporación, mediante legado, de una 'Gitana' de la artista catalana Luisa Botet.

Dentro del ámbito extremeño, María Teresa Rodríguez resalta a la escultora Rosa Telesforo, la primera mujer que pudo acceder a las clases del natural en la Escuela de Artes y Oficios, dirigida por Adelardo Covarsí en esa época, lo que implicaba que una mujer dibujase con modelos desnudos en la misma clase que el resto de alumnos hombres. De su hermana, Victoria Telesforo, que dejó la escultura al contraer matrimonio, el museo también posee algunas obras, pero están en el almacén. De Cándida Valle, de San Vicente de Alcántara, María Teresa Rodríguez afirma que fue junto a Rosa Telesforo la única representación de la escultura extremeña en la I Bienal Hispanoamericana de Arte celebrada en Madrid en 1951, y una de sus obras se conserva en la colección de la Real Academia de San Fernando en Madrid.

También nombra la directora del MUBA a América Sosa, una artista de gran calidad pero de la que apenas hay datos, aunque posiblemente sea de origen cubano, «pretendemos sacar a sala la única pieza que conservamos de ella fechada en 1918».

Obras de mujeres en los fondos del MUBA 'Vista de una aldea' Magdalena Leroux (1906-1985). 'Limones' María Girona i Benet (1923-2015). Sin título Ruth Morán. 2012. 'Celebrando un santo'. Mercedes Barba Álvares. 1984

. 'Jesús y el discípulo amado', Rosa Telesforo. 1947 Sín título María Ruiz Campins. 1988. 'Retrato de Don José Joaquín Agacio Ramos' Victoria Martín Barhié. 1859. 'Añoranza' María Antonia Acevedo Romero. 1939

De la segunda mitad del siglo XX y entrado el XXI María Teresa Rodríguez destaca a las extremeñas Mercedes Barba, una artista con vocación tardía exponente del arte naïf extremeño; María Antonia Acevedo, que ha recibido frecuentes premios y menciones y ha expuesto individualmente en Badajoz, Madrid y Almendralejo; Eva Callejo, casada con el también pintor Manuel Fernández Megías y conocida no solo como pintora, sino por su personalidad en el ámbito de la cultura pacense y las tertulias que se celebraban en su casa; María Ruiz Campins, una artista con una extensa producción pictórica fallecida en 2022, y Teresa Romero, que aún está en activo a sus 93 años. A estas dos últimas el MUBA ha dedicado las primeras exposiciones monográficas a mujeres artistas. En 2018 se pudieron contemplar en el museo pacense 51 cuadros, una parte importante de la producción artística de Teresa Romero, centrada fundamentalmente en el retrato; y en 2022 el MUBA albergó 70 obras abstractas de la exposición retrospectiva 'La emoción de la razón creadora', de María Ruiz Campins.

Casi cien años tardó el museo pacense (fue fundado en 1919) en dedicar una exposición a una mujer, pero hasta ahora era lo habitual, ya que por ejemplo el Museo del Prado se demoró 197 años en presentar la primera exposición dedicada a una mujer pintora, concretamente a Clara Peeters en 2016.

La directora resalta que una de las últimas donaciones destacadas al Museo de Bellas Artes ha sido la de la obra de Pilar Molinos, una artista comprometida con la cultura que en su casa de Fregenal de la Sierra mantuvo abierta la sala de exposiciones de 'La Cinoja' entre 1998 y 2017 y que cuenta con espacio permanente de exposición de su obra en el Museo Charo Acero de Villanueva de la Serena.

En el ámbito nacional y del siglo XX, el MUBA alberga la obra de la pintora catalana María Girona i Benet y de la escultora también catalana Luisa Granero, de la que se cumplirá el centenario de su nacimiento en 2024.

María Teresa Rodríguez recalca que hay otras muchas artistas del ámbito extremeño de las que falta por estudiar y conocer mejor su trayectoria y producción artística, «algunas de ellas, como Josefa Casillas o Blanca Durán, tuvieron una actividad expositiva destacada desde las décadas de los 50 y 60 hasta los 80 y 90 del siglo pasado porque siguieron pintando, como así reflejan las críticas de arte de Antonio Zoido en el diario HOY entre 1957 y 2000».

