El fitboxing conquista a los pacenses con golpes al ritmo de la música

María Díaz Badajoz Lunes, 13 de octubre 2025, 07:34

Alrededor de 350 pacenses ya han optado por el fitboxing para ponerse en forma. Esta disciplina, cada vez más popular, combina movimientos de boxeo, kickboxing y muay thai al ritmo de la música. Uno de sus principales atractivos es el contacto cero, ya que, a diferencia de otros deportes de combate, las sesiones se realizan exclusivamente contra el saco.

Víctor Gálvez, director del local Brooklyn de Badajoz junto a su esposa, detalla que con este método es posible llevar a cabo un entrenamiento completo de alta intensidad, conocido como HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad), que integra ejercicios de fuerza y trabajo cardiovascular. Además, subraya que el éxito de la franquicia no reside únicamente en la actividad física: «La clave ha sido gamificar un entrenamiento de cardio. Nada más entrar ya estás jugando con el sistema, con los puntos, las recompensas... Compites con tus compañeros», explica.

Dale al play para disfrutar de la experiencia fitboxing completa.

Entrenamientos Se recomienda en días alternos, dos o tres veces en semana Challenge 350 Challenge 351 Cada 15 días cambian todos los ejercicios Esto te obliga a volver a memorizar las secuencias y concentrarte en el entrenamiento Estructura de una clase 47 minutos + preparación (Ponerte las vendas, coger saco, etc.) 1. Calentamiento 4 minutos Acondiciona el cuerpo para los ejercicios posteriores 2. Core 7,5 minutos Ejercicios para fortalecer el abdomen 3. Full body 7,5 minutos Entrenamiento de fuerza con mancuernas focalizado en las distintas partes del cuerpo 4. ¡Al saco! Tienen un sensor que barema los resultados en función de la complexión de cada usuario para que todos compitan al mismo nivel 1,80 metros 80 kilos El sistema evalúa si aumentas o disminuyes el rendimiento en función a sesiones anteriores Ocho rounds = 20 minutos de cardio 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min Secuencia 1 Secuencia 2 1+2 Secuencia 3 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min Secuencia 4 4+5 Todo junto Todo junto 2 minutos de 'trainer's choice', un ejercico que escoge el entrenador, y 4 minutos de vuelta a la calma +

Los golpes Mirada al frente y puños tapando la cara Posición ligeramente rotada y espalda recta Pierna no dominante hacia delante Posición de guardia Postura básica Mantenemos la guardia Puño hacia arriba, dirección a las costillas Flexionamos rodillas para bajar el centro de gravedad El golpe comienza girando el pie y la cadera para ganar impulso Upper A media distancia del saco Guardia Golpes rectos Jab-Cross A larga distancia Guardia Ángulos rectos Mano de lado para golpe lateral Impulso desde el pie y la cadera Hook A media distancia Guardia Pierna recta Hacia la parte baja del muslo Impulso Low kick A larga distancia

Gálvez explica que la mayoría de los usuarios son mujeres, aunque la diferencia no es abismal, un 60 % frente a un 40 % masculino. «Por lo general, suelen venir sin experiencia previa, y nosotros encantados de ser los primeros en darles la bienvenida al fitboxing», afirma.

Aun así, señala que no existe un perfil concreto para practicar este deporte, ya que cada persona puede marcar su propio ritmo. «Tenemos alumnos de 60 años que se centran más en el entrenamiento cardiovascular, que les resulta muy beneficioso, y otros más jóvenes que prefieren trabajar la parte de fuerza», relata. Además, destaca que los entrenadores pueden adaptar las sesiones a las necesidades de cada usuario.

Lo mejor del fitboxing es el buen ambiente en las clases

Ampliar Oliva Los Ríos, usuaria de fitboxing en Badajoz J.V. Arnelas

— ¿Cuánto tiempo llevas entrenando en Brooklyn?

Un mes y medio, aproximadamente. Me lo recomendó un amigo que está apuntado, hice la sesión de prueba y me encantó.

— ¿Qué es lo que más te gusta del fitboxing?

Que hay un ambiente super bueno, la gente es majísima. Además es un deporte muy completo con el que te lo pasas bien.

— ¿Prefieres el fitboxing antes que otras modalidades de boxeo?

Sí, yo me dedico a la música así que prefiero darle al saco. El fitboxing me da la seguridad de practicar boxeo sin lesionarme.

Ampliar Eugenio Galán J.V. Arnelas

— ¿Cuánto tiempo llevas apuntado a fitboxing?

Dos años y medio. Me lo recomendó una prima y me pareció muy original. No hay nada así en Badajoz, tocas todos los músculos del cuerpo en cada sesión.

— ¿Qué es lo que más te gusta?

El buen ambiente que tenemos en las clases. La gente se engancha por el sentimiento familiar que compartimos. Hacemos cenas de Navidad, en la feria, vemos películas, etc.

— Ya que llevas dos años entrenando ¿te notas resultados físicamente hablando?

Sí, he perdido peso y noto mucha más agilidad que antes.

Créditos Todas las imágenes y vídeos han sido tomadas por José Vicente Arnelas.