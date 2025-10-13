El fitboxing conquista a los pacenses con golpes al ritmo de la música
El buen ambiente de las clases y el cero contacto son las claves de este deporte
Badajoz
Lunes, 13 de octubre 2025, 07:34
Alrededor de 350 pacenses ya han optado por el fitboxing para ponerse en forma. Esta disciplina, cada vez más popular, combina movimientos de boxeo, kickboxing y muay thai al ritmo de la música. Uno de sus principales atractivos es el contacto cero, ya que, a diferencia de otros deportes de combate, las sesiones se realizan exclusivamente contra el saco.
Víctor Gálvez, director del local Brooklyn de Badajoz junto a su esposa, detalla que con este método es posible llevar a cabo un entrenamiento completo de alta intensidad, conocido como HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad), que integra ejercicios de fuerza y trabajo cardiovascular. Además, subraya que el éxito de la franquicia no reside únicamente en la actividad física: «La clave ha sido gamificar un entrenamiento de cardio. Nada más entrar ya estás jugando con el sistema, con los puntos, las recompensas... Compites con tus compañeros», explica.
Entrenamientos
Se recomienda en días alternos, dos o tres veces en semana
Challenge 350
Challenge 351
Cada 15 días cambian todos los ejercicios
Esto te obliga a volver a memorizar las secuencias y concentrarte en el entrenamiento
Estructura de una clase
47 minutos + preparación
(Ponerte las vendas, coger saco, etc.)
1. Calentamiento
4 minutos
Acondiciona el cuerpo para los ejercicios posteriores
2. Core
7,5 minutos
Ejercicios para fortalecer el abdomen
3. Full body
7,5 minutos
Entrenamiento de fuerza con mancuernas focalizado en las distintas partes del cuerpo
4. ¡Al saco!
Tienen un sensor que barema los resultados en función de la complexión de cada usuario para que todos compitan al mismo nivel
1,80 metros
80 kilos
El sistema evalúa si aumentas o disminuyes el rendimiento en función a sesiones anteriores
Ocho rounds
=
20 minutos de cardio
2,5 min
2,5 min
2,5 min
2,5 min
Secuencia 1
Secuencia 2
1+2
Secuencia 3
2,5 min
2,5 min
2,5 min
2,5 min
Secuencia 4
4+5
Todo junto
Todo junto
2 minutos de ‘trainer’s choice’, un ejercico que escoge el entrenador, y 4 minutos de vuelta a la calma
+
Los golpes
Mirada al frente y puños tapando la cara
Posición ligeramente rotada y espalda recta
Pierna no dominante hacia delante
Posición de guardia
Postura básica
Mantenemos la guardia
Puño hacia arriba, dirección a las costillas
Flexionamos rodillas para bajar el centro de gravedad
El golpe comienza girando el pie y la cadera para ganar impulso
Upper
A media distancia del saco
Guardia
Golpes rectos
Jab-Cross
A larga distancia
Guardia
Ángulos rectos
Mano de lado para golpe lateral
Impulso desde el pie y la cadera
Hook
A media distancia
Guardia
Pierna recta
Hacia la parte baja del muslo
Impulso
Low kick
A larga distancia
Gálvez explica que la mayoría de los usuarios son mujeres, aunque la diferencia no es abismal, un 60 % frente a un 40 % masculino. «Por lo general, suelen venir sin experiencia previa, y nosotros encantados de ser los primeros en darles la bienvenida al fitboxing», afirma.
Aun así, señala que no existe un perfil concreto para practicar este deporte, ya que cada persona puede marcar su propio ritmo. «Tenemos alumnos de 60 años que se centran más en el entrenamiento cardiovascular, que les resulta muy beneficioso, y otros más jóvenes que prefieren trabajar la parte de fuerza», relata. Además, destaca que los entrenadores pueden adaptar las sesiones a las necesidades de cada usuario.
Lo mejor del fitboxing es el buen ambiente en las clases
— ¿Cuánto tiempo llevas entrenando en Brooklyn?
Un mes y medio, aproximadamente. Me lo recomendó un amigo que está apuntado, hice la sesión de prueba y me encantó.
— ¿Qué es lo que más te gusta del fitboxing?
Que hay un ambiente super bueno, la gente es majísima. Además es un deporte muy completo con el que te lo pasas bien.
— ¿Prefieres el fitboxing antes que otras modalidades de boxeo?
Sí, yo me dedico a la música así que prefiero darle al saco. El fitboxing me da la seguridad de practicar boxeo sin lesionarme.
— ¿Cuánto tiempo llevas apuntado a fitboxing?
Dos años y medio. Me lo recomendó una prima y me pareció muy original. No hay nada así en Badajoz, tocas todos los músculos del cuerpo en cada sesión.
— ¿Qué es lo que más te gusta?
El buen ambiente que tenemos en las clases. La gente se engancha por el sentimiento familiar que compartimos. Hacemos cenas de Navidad, en la feria, vemos películas, etc.
— Ya que llevas dos años entrenando ¿te notas resultados físicamente hablando?
Sí, he perdido peso y noto mucha más agilidad que antes.
Todas las imágenes y vídeos han sido tomadas por José Vicente Arnelas.