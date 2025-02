Del quinto puente a El Quinto Pino en la Feria de San Juan

Miriam F. Rua Badajoz Viernes, 17 de junio 2022, 07:28 Comenta Compartir

La Feria de San Juan empieza esta noche con muchas ganas y también con previsión de mucho tráfico ya que a pocas horas de que el alcalde, Ignacio Gragera, apriete el botón del alumbrado, la incertidumbre es mucha alrededor de si habrá autobuses con destino al ferial y cuántos.

Ayer noche, la reunión entre el comité de empresa de Tubasa, la empresa y el Ayuntamiento se cerró sin acuerdo. Ante la falta de entendimiento, el alcalde decretó servicios mínimos para hoy. El decreto, de obligado cumplimiento para la empresa, habla de unos servicios del 35%, lo que significa que debería haber 14 autobuses para unir Badajoz con el ferial de Caya.

Al cierre de esta edición, los trabajadores de Tubasa tenían previsto realizar una asamblea a las 23.30 horas para tratar el asunto. En el ambiente estaba el rechazo de los servicios mínimos decretados por Ignacio Gragera, por lo que pese a los servicios mínimos no es seguro que hoy haya autobuses a Caya en el primer día festivo. Los conductores siempre han defendido que los servicios nocturnos al ferial no se pueden catalogar de esenciales y por lo tanto no deberían entrar de unos hipotéticos servicios mínimos.

La buena noticia es que a esta feria se podrá llegar por un nuevo acceso directo a través de la ronda sur, es decir, el tramo de la circunvalación entre la carretera de Olivenza y el ferial que se estrenó en enero. Son tres kilómetros, que incluyen el quinto puente (25 de Abril) y que se recorren en coche en poco más de dos minutos, ya que se puede circular hasta a 100 kilómetros por hora.

El inconveniente es que para llegar a la ronda sur hay que meterse en la carretera de Olivenza hasta la nueva rotonda que está justo antes del Corazón de Jesús. No obstante, a los vecinos de la barriada de Llera, Huerta Rosales, Valdepasillas, Cerro del Viento, Las Vaguadas, Cerro de Reyes, María Auxiliadora, Altozanos y Antonio Domínguez les compensa llegar hasta la carretera de Olivenza para entrar en la feria por la ronda sur, sobre todo este fin de semana y a partir de la noche de San Juan.

La ronda sur también servirá para descongestionar el tráfico al ferial de los vecinos de Olivenza, Cheles, Alconchel y del resto de pueblos de la comarca, a quienes atravesar el quinto puente sobre el Guadiana les ahorra diez kilómetros en un día normal y en feria, los temidos atascos de la avenida de Elvas.

Este es el otro acceso directo al ferial de Caya y el más rápido, pero también suele ser el primero que se congestiona cuando llega San Juan. En este caso, los atascos suelen empezar antes de la avenida de Elvas, sobre todo cuando se pretende llegar a ella a través del Puente Real. Por todo, este es el acceso más recomendable para los días más flojos de la feria que, en la práctica son el lunes, martes, miércoles y jueves hasta la media tarde.

Para el resto de días y aunque se hagan más kilómetros puede ser menos tedioso llegar a la feria de noche a través de la autovía A-5, accediendo a ella por la carretera de Campomayor y yendo en sentido Portugal hasta la salida de Caya.

La pista de tierra del Rincón de Caya no estará abierta este año para llegar al ferial

De hecho, el desvío por la autovía lo suele usar la Policía Local antes de que el tráfico bloquee la avenida de Elvas los días fuertes de feria, para dejar despejado un acceso directo al Hospital Universitario en caso de emergencias. Lo habitual es que cuando esto sucede, el acceso a la avenida de Elvas se corte a la altura de la rotonda del Puente Real, desviando a los conductores por la avenida de Federico Mayor Zaragoza. Desde ahí, para llegar al ferial se puede ir por el campos de la Universidad o por la autovía.

Una novedad este año es que el acceso alternativo al ferial por la pista de tierra del Rincón de Caya estará cerrado, por lo que no habrá forma de llegar por este camino paralelo al Guadiana.

En bus hasta las 23 horas

La huelga de los trabajadores de Tubasa, la concesionaria del transporte público en Badajoz, se mantiene en horario nocturno, es decir, de 23 a 7 de la mañana a partir de hoy y de forma indefinida.

Antes de que fracasará la negociación, estaban programadas las salidas de los autobuses de las líneas 2, 5, 7 y 9 hasta el ferial de Caya a partir de las 21 horas todos los días de feria y con una frecuencia de media hora. La línea 18, la del Cerro Gordo, incluiría una parada en el ferial de 10 a 21 horas, y el horario nocturno estaba pendiente de la huelga.

Desde los poblados estáabaprogramado el servicio de autobuses urbanos mañana sábado y los días 23 y 25, si bien también podrían verse afectados por la nocturna.

6.500 aparcamientos entre el perímetro del real y El Faro Si llegar en coche al ferial ya se sabe que va a ser un ejercicio de paciencia, el Ayuntamiento no prevé que haya problemas una vez que se llega a Caya para dejar el coche. Ha desbrozado las parcelas que rodean el recinto ferial para poder estacionar. En total, hay unas 5.200 plazas de aparcamiento en el ferial. Las playas para dejar el coche más amplias son las que están en la zona de casetas. Estos aparcamiento estararán vigilados y organizados por Esciba, el centro especial de empleo asociado al Economato Social. A estas se suman las del centro comercial El Faro que cede las 1.200 que tiene durante los ocho días que dura este año San Juan. Las que están en superficie se pueden usar todo el día, mientras que el parking subterráneo cierra a medianoche. La ventaja de aparcar en el centro comercial es evitar el cuello de botella que se produce en las rotondas de acceso al ferial.

