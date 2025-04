Las casetas de baile vuelven por San Juan

Miriam F. Rua Badajoz Sábado, 14 de mayo 2022, 07:54 | Actualizado 09:18h. Comenta Compartir

La feria de San Juan de este año tendrá casetas que volverán a formar parte de la fiesta de Caya después de dos ediciones cerradas a cal y canto por culpa de la pandemia. La zona de casetas fijas se abrirá, tanto para las que sirven comidas y cenas como para las que están dedicadas exclusivamente a la fiesta, con las que el ferial también recuperará el ambiente nocturno.

A poco más de un mes de su inauguración oficial y sin restricciones sanitarias a la vista, en la Concejalía de Ferias y Fiestas trabajan a marchas forzadas para poner al día los expedientes de cada una de las casetas fijas del recinto ferial, que son propiedad municipal y cuyo uso se adjudica por concesión.

De momento, desde Fiestas confirman que la Sociedad Hípica Lebrera y el Casino de Badajoz han renunciado a sus respectivas casetas, por lo que el Ayuntamiento las ofertará por si otra sociedad o colectivo de la ciudad quiere abrirlas para explotarlas este año. El resto, en principio volverán a Caya en junio para celebrar un San Juan sin normas covid.

No obstante, desde la Concejalía de Fiestas insisten en que cada caseta está en un punto (administrativo) diferente por lo que se está revisando caso por caso, ya que unas han solicitado prórroga y otras han pedido al Ayuntamiento que no cuente a efectos de tiempo de concesión las dos últimas ediciones al no haber podido tener actividad.

La plaza de las casetas es uno de los grandes alicientes de la feria de San Juan que, tras dos años de ausencia, se esperan con ganas para disfrutar de la fiesta completa.

En 2020, San Juan pasó sin ningún tipo de celebración y el año pasado, se celebró pero de forma descafeinada para adaptarse a las restricciones que aún obligaba la pandemia de coronavirus. Entonces se permitió la instalación de cacharritos, tómbolas y casetas móviles de comida, pero el espacio de casetas fijas permaneció cerrado y a oscuras durante todos los días de la feria.

Este año, sin embargo, la feria de San Juan será la misma que antes de la irrupción de la covid. No solo se podrá disfrutar del ferial al completo sino que además no habrá ni aforo limitado ni horario de funcionamiento como sí ocurrió el año pasado.

¿Qué pasa con el botellón?

La única incógnita que queda por despejar es si se permitirá hacer botellón en la zona de Lusiberia, que es una práctica habitual entre la juventud que antecede a las noches de feria. Aunque todas las restricciones por la pandemia han decaído, hay una que el Ayuntamiento de Badajoz no ha tumbado y es la prohibición de hacer botellón, incluido en el recinto ferial que era precisamente el único espacio autorizado para su práctica antes del coronavirus.

El Ayuntamiento descarta levantar en el corto plazo la prohibición de beber en el calle, pero estudiará hacer la excepción en feria

Con la primera declaración del estado de alarma, en marzo de 2020, una de las primeras medidas que estableció en el entonces alcalde, Francisco Fragoso, fue la prohibición de hacer botellón. El decreto que establecía esta medida no ha sido derogado por el actual alcalde, Ignacio Gragera, por lo que sigue sin permitirse beber en la calle.

El precedente que abre la puerta a que el Ayuntamiento levante la mano en la Feria de San Juan son los Carnavales, cuando se autorizó de forma excepcional hacer botellón durante los cuatro días de fiesta. Así quedó establecido en el bando municipal que reguló la fiesta de febrero, que sería la misma fórmula que podría usar el Ayuntamiento para permitir el botellón durante la Feria de San Juan.

De momento, el equipo de gobierno no tiene una decisión firme. Así lo dijo ayer el portavoz municipal, Antonio Cavacasillas, que explicó que con la incidencia actual de la covid en Extremadura, antes de autorizar el botellón en la feria tienen que valorar su posible impacto en la salud. Lo que descartó sin paliativos fue derogar la prohibición de beber en la calle en el corto plazo. No fue así de tajante a la hora de responder por el caso concreto de la feria, para lo que esperarán a ver la evolución de los contagios.

Comenta Reporta un error