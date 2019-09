A la feria de Elvas a por loza nueva

Por San Mateo, se estrena vajilla. No es una tradición portuguesa, pese a que la feria esté en Elvas, es una costumbre que han hecho suya al otro lado de la Raya extremeños, sevillanos y madrileños que, cada septiembre, llenan carros de la compra con platos, cuencos, fuentes y ensaladeras de loza portuguesa. La locura de los amantes del menaje tienen su paraíso en la feria de Elvas.

«San Mateo no tiene una tradición propia de venta de loza y vajilla, pero muchos vendedores portugueses acuden a nuestra feria porque saben que tienen un cliente fijo, el español», dice Rui Jesuíno, cronista oficial de Elvas y director de Cultura y Turismo de la Cámara Municipal.

Apenas una decena de puestos con cientos, miles de piezas de las fábricas de loza portuguesa son el principal atractivo que lleva a los extremeños a visitar la feria de Elvas. «Los españoles siempre llenaron la feria y la iglesia a lo largo de los siglos, pero ahora algunos vienen primero atraídos por la loza portuguesa y después ya ven el resto», constata Jesuíno.

Apilados en el suelo, hay montañas de loza. Las más buscadas son las de Bordalo Pinheiro, una de las fábricas portuguesas más famosas del mundo, reconocibles sobre todo por sus vajillas de decoración vegetal: soperas en forma de col, saleros de fresas o jarras de piñas. Las vende Antonio Bruno, que llega cada año desde Caldas da Rainha a la feria de Elvas. «Los españoles adoran la loza portuguesa y vienen todos los años a comprar», dice.

Los que son asiduos de los puestos se nota porque llegan al parque de la Piedad, donde se celebra la feria, con carros de la compra. «Hay que venir con carro porque la loza pesa muchísimo y en nada que hagas dos compras no puedes con ella. Yo ya he comprado vajilla, ollas, fuentes, cuencos... Lo cambio todo, me doy el gusto todo los años», cuenta Encarna Ramírez.

Quienes visitan por primera vez los puestos, pagan la novatada. Le pasó a Lourdes Campano. El pasado miércoles conoció de la mano de una amiga el mercadillo de San Mateo. «Compré media vajilla y hoy –por ayer– he venido a completar lo que me faltaba. No veía con idea de comprar porque no tengo sitio donde meterla pero el precio convence».

«El 95% de mis clientes son españoles. Se llevan carros y carros de loza» Manuel Píris | Vendedor

«He comprado vajilla, fuentes, ollas. Lo cambio todo, me doy el gusto cada año» Encarna Ramírez | Compradora

Es imposible resistirte a sacar el monedero: seis platos, 5 euros; tres fuentes, 2 euros... «Te cuesta trabajo gastarte 30 o 40 euros y si se te rompe algo, no te escuece porque te ha costado barato», comenta Ramírez. Ese es uno de los motivos de la buenas cajas que hace Manuel Píris en su puesto. Él lleva desde hace 43 años trayendo loza a Elvas desde Redondo. «El 95% de mis clientes son españoles, la gran mayoría de Badajoz. Adoran la loza portuguesa y se llevan carros y carros».

Algunas vienen con presupuesto cerrado. Es el caso de las dos amigas de Barcarrota, fieles a la feria de Elvas. «Nos gusta mucho la loza portuguesa porque los diseños son muy originales y los precios buenísimos y aunque no me hace falta nada, compro caprichos», dice Carmen Chinarro. Otras «a picar», como dicen las hermanas Teresa y Ana María Serrano, asiduas también de los puestos de loza. «He comprado tres bandejas pequeñas para ponerlas en la mesa pero luego, cuando haya que quitarles el polvo, me acordaré de que no debo venir porque al final pico».

Dos señoras mirando platos en uno de los puestos. :: / José Vicente Arnelas

María Núñez, sin embargo, iba en busca de una ensaladera para su nieto mayor que se casa ahora. Le acompañaba Teresa, otra nieta, que también iba con el encargo de sus padres de comprar vajilla nueva. «Son súper amables, trasteas, preguntas y jamás te contestan mal».

Hasta el domingo, se puede comprar loza en la feria de Elvas. Los puestos están abiertos hasta la medianoche.