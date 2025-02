Estrella cumple su sueño de volar a los 83 años

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 4 de agosto 2024, 14:09 | Actualizado 15:17h. Comenta Compartir

En la casa de Estrella García, en el barrio pacense de San Fernando, las mesas tienen un cristal encima. Entre la madera y el protector hay decenas de fotos y recortes de periódicos. Tiene muchas imágenes de sus cuatro hijas y sus siete nietos, la reseña de HOY del día que celebró sus bodas de oro con Julián Tinoco y entrevistas en este periódico de sus años en el grupo de Las Lavanderas de Bótoa. En breve añadirá una imagen más a estos recuerdos: su fotografía volando en un globo aerostático.

El miedo a las alturas que sufre una parte de la población no acompaña a Estrella García Gordillo. «Siempre me ha gustado subir a sitios por las vistas y siempre he tenido ganas de montar en un avión, pero a mi marido le daba miedo», explica esta pacense que ha cumplido los 83 años.

Sus nietos decidieron cumplir con esta ilusión de su abuela y el pasado día de Reyes, al abrir su regalo, se encontró con un pasaje para montar en globo. «No me lo podía creer».

La tradición en la casa de Estrella es colocar todos los regalos en el salón y reunirse los abuelos, los hijos y los nietos para abrirlos juntos. «Es mi día favorito, me encanta y mientras vivamos queremos mantener esa costumbre todos juntos», explica Tinoco.

El pasado 6 de enero, sin embargo, era un día agridulce para esta vecina. Sufrió un atragantamiento días antes, perdió peso y estaba enferma. «Cuando vi el regalo, me puse a saltar. No me acordé de que estaba mala, ni buena, ni nada», cuenta entre risas.

Así fue el vuelo

Finalmente el pasado lunes se cumplió el sueño. A primera hora de la mañana esta vecina fue a La Granadilla, junto al estadio Nuevo Vivero, para ver cómo comenzaba a llenarse el globo aerostático. Gran parte de su familia acudió también para animarla e hizo el viaje con dos de sus nietos, Jairo y José, y con su yerno José Manuel. «Hasta mi bisnieta, la primera, fue a despedirme», dice con orgullo. La pequeña de la siguiente generación aún no ha nacido, es Leticia, una de sus nietas, la que está embarazada. «Nos hace mucha ilusión».

El momento del despegue, según Estrella, no le dio ninguna impresión. «Me gustan las alturas, si yo me apunto a todo», asegura. También fue bien el aterrizaje, que es el momento más complicado en los globos. Tuvo la suerte de que fuese muy suave. «Como subimos, bajamos», recuerda.

En medio esta viajera fue todo el rato asomada a la cesta del globo «como un perrillo, yo quería verlo todo», bromea. «Es la mayor aventura que he tenido en mi vida junto con mis hijos», añade emocionada sobre la experiencia en vuelo.

El globo cruzó todo Badajoz pasando por el casco urbano, el río y el Casco Antiguo y siguió por la carretera de Madrid. Aterrizaron cerca del Cerro Gordo.

Estrella García asegura que la ciudad desde arriba «se ve preciosa» y «muy grande, ha crecido mucho desde que yo me mudé aquí».

Estrella nació en Los Santos de Maimona y se mudó a la capital pacense a los 15 años. A los 20 conoció a Julián, con que el lleva casada más de 60 años «porque me engañó, yo venía de Los Santos y me engañó», dice mientras sonríe a su marido.

«Desde arriba me sorprendió mucho lo que ha crecido Badajoz. Yo recuerdo que tuve a mis hijos en el Perpetuo y entonces el hospital estaba rodeado de campo. Ahora se ve muy grande todo y muchos edificios», rememora.

Hubo una visión desde las alturas que no le gustó. «El río me dio mucha pena. Está fatal», comenta al hablar sobre la capa de nenúfar mexicano que cubre la superficie del Guadiana.

Al aterrizar, como es tradición en los vuelos en globo, tomaron un aperitivo «y lo pasé muy bien». «La empresa nos trató muy bien y nos reímos mucho con los otros viajeros, una mujer dijo que le había encantado conocerme».

Estrella participa en muchas de las actividades del Área de Atención al Mayor de Badajoz, de hecho este servicio del Ayuntamiento la ha felicitado por su aventura. Ahora ella quiere animar a los otros mayores a que la imiten. «Se lo recomiendo a todos, es una experiencia muy bonita», asegura.

En cuanto a sus próximas aventuras, Estrella García asegura que aún tiene pendiente «montarse en un avión, me gustaría». «Seguro que mi familia se inventa algo», dice entre risas. Está dispuesta a aceptar el siguiente reto.

