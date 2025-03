Las ermitas de la Alcazaba de Badajoz, en la lista roja del patrimonio

De conventos a puentes, el inventario señalado en Badajoz

Las ermitas del Rosario y la Consolación han sido la última incorporación de Hispania Nostra a su lista roja del patrimonio, pero no son las únicas. En su inventario hay otras siete construcciones en peligro localizadas en la ciudad Badajoz. Desde el parque Ascensión al puente de Cantillana (este último reconocido como BIC en octubre pero sobre el que no hay planes para su rehabilitación); desde la villa romana de La Cocosa (la finca que la Diputación tiene en la carretera de Valverde) a la fuente de los Cuadrajones en el camino viejo de San Vicente, de donde los aguadores cogían el agua para vendérsela a los pacenses cuando a la ciudad aún no llegaba potable; y de la Atalaya de los Frailes a los conventos de las Adoratrices y las Trinitarias.