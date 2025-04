La discapacidad también puede ser sensual

ABRAHAM RODRÍGUEZ BURGOS Domingo, 28 de agosto 2022, 08:44 Comenta Compartir

Jorge Amores da voz a personas con discapacidad en su nueva exposición.

Todos podemos ser sensuales o atractivos, con independencia de que se tenga una discapacidad. Con esta premisa, este fotógrafo presenta su muestra 'Di-capacidad y sensualidad'. En ella pretende mostrar la sensualidad en cuerpos diversos. Amores es director de la asociación Tú eres Arte, y organiza la muestra con la ayuda de Apamex (Asociación para la Atención y la Integración de Minusválidos Físicos en Extremadura). Esta entidad albergará 20 instantáneas del artista, y expondrá sus obras en el centro Cocemfe Badajoz, en la calle Gerardo Ramírez Sánchez (junto al Bioclimático).

Jesus Gumiel, presidente de Apamex, prevé que la exposición probablemente arranque a finales de septiembre. También habrá un debate sobre el tema con expertos. La intención es mostrar las imágenes también en otras localidades extremeñas como Mérida, Zafra, Castuera, Navalvillar de Pela, Llerena o Don Benito. Incluso se pretende viajar a Madrid.

Este proyecto es algo que Jorge Amores tiene en mente desde que inició su labor fotográfica. Este artista autodidacta había trabajado anteriormente con algunos de los modelos de la exposición, pero esta vez quería dar protagonismo a los elementos diferenciadores de cada sujeto. Así pretende mostrar la sensualidad de cualquier persona.

La idea le vino a la mente cuando vio a una chica en silla de ruedas y pensó en qué haría ella si le ofrecieran una sesión fotográfica. «Pensé que nunca se atrevería a participar en una sesión de ningún tipo por su condición», relata. En principio, la exposición se iba a llamar 'Discapacidad y sensualidad', pero decidió cambiar el título al actual para darle un enfoque positivo sobre las condiciones de los modelos.

Amores ha viajado a través de las vidas de los retratados, en un trayecto que define como «alentador». «Las personas con las que he contactado tienen una mentalidad bestial. Solamente con la forma en la que me hablaban me daban vida y me llenaban. Tienen una fuerza interior que la gente desconoce».

El artista quiere destacar que su labor aquí consiste en no mirar con lástima a cualquier persona que tenga una discapacidad. Con el proyecto se quiere llegar a normalizar cualquier condición.

Las fotografías tienen a la sensualidad como protagonismo y esquivan la sexualidad. Amores no quiere que se use la palabra 'sexy' en esta colección. El fotógrafo persigue que todos los invitados que colaboren se vayan de la sesión eufóricos y con un «chute de autoestima».

Junto a cada foto se pondrá un código QR que dirigirá a los espectadores a una web que cuente la historia del modelo, cuál es su discapacidad y cómo la ha afrontado. «Queremos que cuando la gente vea la fotografía, esta le diga algo», añade.

La exposición tiene como público potencial a todos aquellos que no tengan una discapacidad para que vean y traten con normalidad a cualquiera que sí la tenga, pero su principal objetivo es hacer ver a los propios afectados que se puede ser sensual sin necesidad de cumplir con los cánones de belleza actuales. Es un mensaje positivo para todo aquel que se haya sentido acomplejado y no sienta que pueda ser atractivo.

Amores comienza su trabajo a partir de una entrevista. Antes de empezar, la persona a retratar cuenta su historia y habla con el autor para llegar a un punto en el que él y su modelo estén coordinados y la situación se trate con la mayor naturalidad posible, sin llegar a incomodarles. El fotógrafo pretende que su modelo esté a gusto con las poses. «Yo no ordeno y mando. Yo consensúo con las personas y vamos viendo las posibilidades», afirma.

En las fotografías se usan a veces elementos sutiles como telas o flores, pero no se pretende adornar mucho la composición para otorgar al cuerpo la fuerza visual principal. Las obras se realizan en el estudio del fotógrafo, pero en caso de que la persona no pueda ir se ofrece a hacer sesiones en casa del modelo.

Detrás de cada foto hay una historia. Por ejemplo, Nuria Ruiz, de 44 años, es una mujer con una enfermedad degenerativa en la vista llamada retinosis pigmentaria. Esta afección es hereditaria y Nuria lo confirma de primera mano. «Mi madre la tiene y mi hija también», afirma. Como consecuencia de su situación su visión está muy limitada por el día y por la noche llega a estar «totalmente ciega».

Ruiz puede decir que, a pesar de algunos matices, lleva su día a día con normalidad, a veces con la ayuda de un bastón. Esto tiene detrás años de trabajo con profesionales que han conseguido, junto a su perseverancia, una mejor calidad de vida.

Ruiz pertenece a un grupo musical inclusivo, Dalmatians, donde cantan y usan la lengua de signos. Ella es cantante y afirma que está muy cómoda en el ambiente en que se mueven. Dice que sus compañeros saben sus necesidades y le facilitan su labor como vocalista. «La incapacidad y la comunicación las llevo como un proyecto personal más que como una forma de trabajar», relata orgullosa de su grupo.

Nuria no había posado desde hace más de tres años hasta este proyecto. Jorge amores la había retratado anteriormente y está agradecida por su labor. «Podría tener a chicas de 20 años con cuerpos espectaculares posando para él y, sin embargo, a él le gusta más mostrar personas reales: personas de cierta edad, una es gorda, otra es abuela... A partir de ahí es una inyección de autoestima», cuenta.

Amor propio a toda costa

Como mujer que está «rozando los 50» admira que el fotógrafo quiera mostrar el lado sensual de estos modelos. Ella cuenta cómo trata a sus clientes Amores. La seguridad que les da a los retratados es muy grande, y hace que se sientan a gusto aunque se quiten la ropa. «Te hace sentir cómodo y te hace participar. Te da una confianza profesional», comenta.

Desde la perspectiva de Nuria, este proyecto permite mostrar «lo que hay detrás de todo». «Gracias a esto, cualquier persona que lo vea pensará que si yo puedo, ella también. Me parece que es una voz muy importante la que nos da», expone.

Todos los modelos han aprendido o recordado lo que Amores lleva predicando toda su carrera: el amor propio a toda costa.

Comenta Reporta un error