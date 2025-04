Dátiles y agua para romper el Ramadán de 2.500 pacenses

Najjar: «Estoy tranquilo, confió en la justicia española»

El imán de Badajoz, Adel Najjar, fue detenido y puesto en libertad en una operación contra la financiación del terrorismo en noviembre. Desde entonces ha recuperado su actividad y sigue al frente de la Comunidad Islámica de Extremadura. «Estoy tranquilo, confío en la justicia española», dice cuatro meses después. Asegura tener la conciencia tranquila y «no haber financiado nunca a ninguna organización con ni un céntimo». «Soy inocente. Mi postura contra la violencia y el terrorismo es conocida. Nunca he colaborado ni financiado con ninguna organización. Cuando me vaya quiero que la gente me recuerde por el trabajo en favor de la convivencia. Cuando me muera, que digan: es un imán que ha trabajado por la paz». Najjar legó a Badajoz en 1985 para estudiar Medicina, pero se quedó para formar una comunidad musulmana muy implicada en las actividades de la Margen Derecha.