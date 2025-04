Doce kilómetros inconexos de carril bici en Badajoz

En el mapa oficial del Ayuntamiento de Badajoz no consta que haya carriles bici en la margen izquierda, pero en Entrepuentes y en el Paseo Fluvial aún se mantienen las señales y la pintura de los antiguos viales para bicicletas. Continúan en uso, a diario pasan usuarios.Están en mal estado porque las baldosas están levantadas y son carriles básicos con pintura sobre el acerado. Se harán nuevos carriles bici en esta zona para sustituirlos.

A la tercera va la vencida. Es lo que ha pensado el Ayuntamiento que instalará un nuevo carril bici en la avenida principal de Valdepasillas. Actualmente los ciclistas pueden circular por uno de los carriles para coches, en el que tienen prioridad y un hueco entre los badenes, pero no es muy seguro. También quedan restos del primer carril bici fracasado, que fue pintado por la acera y está interrumpido por papeleras, señales de tráfico, etc.

El tramo de carril de La Granadilla no está conectado con el resto porque no hay vial para ciclistas en la calle Francisco Guerra. Por lo demás, es un carril correcto. Está separado de la carretera y de la acera para peatones. El Ayuntamiento reparó los baches, aunque la pintura está desgastada y los ciclistas circulan sobre el hormigón. Además se forman charcos cuando llueve.

El carril de Montero de Espinosa no se usa porque tiene demasiado desnivel y baches porque los árboles levantan el acerado. El que lleva a Las Vaguadas, sin embargo, es de los mejor valorados de la ciudad. Es ancho, separado de los peatones por una zona verde y de los coches por un bordillo y tiene un buen firme pintado en rojo con material antideslizante.

Los parques del Rivillas y el Calamón están incluidos en el mapa de carriles bici oficial. Va desde circunvalación hasta el puente de la autopista y siguen por el Calamón hasta la avenida Marcelo Nessi. Parte de este recorrido es una franja estrecha de hormigón que va junto al camino peatonal y otra parte es el paseo superior, entre los árboles. Ambos casos son carriles defectuosos, el primero no está señalizado y los peatones lo invaden y el segundo tiene el firme lleno de baches y gravilla.

Son los carriles bici más nuevos y más cuidados. Cuentan con todos los requisitos, salvo que no están separados de los coches por obstáculos. La pintura que se ha usado es una imprimación de 'slurry', un material que hace que los ciclistas no resbalen. El único problema en este caso es que los coches suelen aparcar encima. Este carril bici será el modelo de los nuevos que se crearán en la ciudad cuando vayan por la calzada.

En el río Guadiana

Los parques de la margen izquierda y derecha del Guadiana suelen ser transitados por ciclistas, pero estas vías no se consideran carriles bici. No están señalizados como tal. Además las zonas de hormigón y asfalto no están reservadas a ciclistas, por lo que circular por ellas sobre dos ruedas es difícil, ya que suelen estar invadidas por peatones.