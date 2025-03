Un autobús urbano cada cinco horas en las pedanías de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 16 de abril 2022, 20:59 Comenta Compartir

Hace casi 20 años que HOY publicó la primera petición de los vecinos de las pedanías de Badajoz solicitando autobuses los fines de semana y los festivos. Dos décadas después mantienen la misma demanda porque no han logrado ninguna mejora. Y no solo eso, a diario la frecuencia de servicios es insuficiente en muchos de los poblados. En Alvarado o Novelda del Guadiana tienen que esperar hasta cinco horas entre un bus y el siguiente.

Badajoz tiene ocho pedanías. Todas suman casi 8.000 vecinos, según el padrón municipal a 1 de enero de 2022: Gévora (2.496 residentes), Villafranco del Guadiana (1.508), Valdebótoa (1.335), Novelda del Guadiana (912), Sagrajas (562), Balboa (458) y Alcazaba (227). Algunos poblados están cerca del casco urbano, como Gévora a solo 7 kilómetros por la carretera de Cáceres, una distinta similar a la que separa el Cerro Gordo del centro. Sin embargo, otras como Alvarado o Novelda están a casi 20 kilómetros. Y la distancia es aún mayor si sus vecinos dependen del transporte público.

«Nunca hemos tenido autobuses los fines de semana y la frecuencia a diario no es suficiente», defiende Ángel Andreo, portavoz de la plataforma de las pedanías de Badajoz. Esta asociación, que une a los vecinos de los poblados, ha logrado que el PSOE local presente una moción en el próximo pleno municipal para lograr mejoras. Tienen sus esperanzas volcadas en que prospere.

Andreo es estudiante y explica que solo tres centros de Secundaria de Badajoz tienen transporte escolar con las pedanías. «Los que no logran plaza en ellos, que son muchos, tienen que coger dos o hasta tres autobuses para llegar al lugar en el que estudian y los fines de semana depende de sus familias para poder venir a Badajoz», se lamenta.

Los casos más graves son los de las pedanías más alejadas. En Novelda del Guadiana, por ejemplo, sale un autobús hacia Badajoz a las 9.15 horas y el siguiente es a las 14.10. Andreo reclama más frecuencia y también mejores conexiones entras las pedanías. «Hay vecinos que hacen la compra o necesitan ir de una a otra y en autobús es inviable porque no están conectadas. Tienen que ir a Badajoz y coger un bus a la otra pedanía, a lo mejor tardan dos horas o más en conseguirlo».

Bus a demanda

Tras presentar su última queja, a los vecinos de las pedanías les han indicado que el Ayuntamiento va a poner en marcha un servicio de autobús a demanda. Aún no les han dado fecha ni detalles, pero les han avanzado que serán microbuses que se podrán solicitar en grupo. «No responde a lo que necesitamos y a lo que hemos pedido. Creo que será complicado que la gente se organice», adelanta Andreo.

Otra afectada, Matilde López, sobre los autobuses a demanda, no cree que sea adecuado. «No lo veo. Lo que hace falta son autobuses con una frecuencia y es lo que reclamamos», añade.

Elvira Arenas, vecina de Gévora, explica que la situación actual es un «problema gordo». «El que no tenga coche, no sabe cómo moverse. Los sábados y domingos no hay ningún bus y la gente también trabaja. Conozco casos que tienen empleo en el cuidado de personas y tienen que ir a Badajoz hasta los domingos y no tiene cómo».

Arenas denuncia que la falta de autobuses perjudica especialmente a las mujeres. «Porque muchos coches se considera que son de los hombres de la casa y hay conflicto, depende de ellos para moverse», se lamenta esta vecina que pide que se tenga en cuenta este punto de vista para reforzar los servicios.

También pide igualdad entre las ocho pedanías y el núcleo urbano de Badajoz. «Si los poblados somos barrios de Badajoz, que nos traten igual. Pagamos los mismos impuestos, así que tenemos los mismos derechos que todos los barrios de la ciudad», explica esta vecina que añade que la paciencia de los residentes en las pedanías se está agotando. «Luchamos mucho tiempo con conseguir autobuses, que no había nada. Luego lo pusieron y nos pidieron un tiempo para llevar el servicio a los fines de semana. Les dimos un margen, pero ya no es normal», se lamenta Elvira.

Parada insegura

Los vecinos de Gévora, denuncian, además, que la parada de autobús que deben usar es insegura. Está en la carretera de Cáceres, a la salida de una rotonda y los vecinos no tienen asiento, ni cartel ni nada que les cubra. «La gente mayor espera de pie al borde de la carretera», se lamenta Ángel Andreo. A esto se suma que no hay iluminación ni paso de peatones y los usuarios no tienen otro remedio que cruzar esta carretera nacional para poder usar el autobús. «Y es una zona con mucho tráfico por la que pasan los coches a mucha velocidad».

Matilde López, otra vecina de las pedanías, explica que otros perjudicados son los jóvenes. «Aquí no hay centro cívico», se lamenta. Cuando los adolescentes quieren ir al cine o salir por Badajoz, depende completamente de sus padres. «Siempre es ir y volver, también si quieres comprar algo y hay gente que no tienen coche».

López reivindica que los autobuses se usan mucho en los poblados. «La gente joven que va a estudiar, los que van a trabajar, de compras... Se utilizan bastante y los fines de semana también tendría gente».

Matilde López destaca que la plataforma de vecinos de las pedanías que han creado no quiere parar hasta lograr esto y otros objetivos que se han marcado, como acabar con los problemas de apagones eléctricos que sufren los poblados y que siguen sin tener una solución definitiva. «Son muchos años ya y esperamos que nos escuchen».

