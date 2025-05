Los artefactos dejan al público sentado hasta el final

NATALIA REIGADAS Lunes, 28 de febrero 2022, 07:37 | Actualizado 11:24h. Comenta Compartir

Este año no me voy, que en 2020 me marché y luego me hablaban de los camiones y yo no me había enterado». María Jesús López, 65 años, viajó ayer desde Almendralejo a Badajoz, se sentó en una silla del recorrido del pasacalles a las diez de la mañana y a las seis y media de la tarde, aunque habían pasado todas las comparsas, seguía esperando. Quería ver a los grupos menores y a los artefactos y le mereció la pena.

Estas categorías carnavaleras era anecdóticas hace unos años, pero cada vez tienen más calidad y son más conocidas.

Tras Batala Badajoz, el último grupo en desfilar ayer en la categoría de comparsas, salieron a pista Los Salchipapas, el primer grupo menor. Eran hipopótamos tragabolas y su montaje incluía piscinas de plástico para fingir que se daban un baño.

Tras ellos desfiló el restaurante de los Camalotes del Guadiana a lo que no les faltaba detalle con fogones, cocineros, barra, etc.

La Peña los 3 cubatas les siguió como una de las temáticas más populares estos Carnavales, El juego del calamar. Incluía todos los personajes, incluso los jugadores con sus números.

La murga Las Chimixurris y su coro gospel también participó en grupos menores junto con La Movida. Este conjunto ha competido durante años como comparsa, pero la pandemia ha provocado que pasen a grupos menores. Lo hicieron con disfraz inspirado en los años 80.

Detrás, Baluarte Carnavalero es esta fiesta un Tetris y se dedicaron a formar figuras entre varios componentes ante las risas del público. Los Puretas fueron indios y Dekefuiestéis Rafaela Carrá y Georgie Dann.

De pata negra fueron góticos y contaron con muchos tambores, casi como un grupo de percusión mientras que Estaribé son mosqueteros en 2022. La verbena de los salaos, con jubilados bailando, cerró el paso de grupos menores.

Va de barcos

El primer actefacto en entrar en el recorrido fue uno de los platos fuertes de la categoría. Fue Trimoto con un espectacular barco egipcio. No fue el único barco, los camiones convertidos en vehículos marinos dieron mucho juego. La murga Pa 4 días convirtió un camión en una central de teléfonos para sus chicas del cable mientras que Los del barrio lucieron un gran camión de la policía que incluía a Joaquín Parra detenido. Deskarriados viajó por Badajoz en un OVNI y Los Loleros convirtieron su transporte en una plaza de todos que iba con cuadrilla de toreros incluida.

Pues anda que tú fue otro de los más aplaudido con un enorme barco atacado por un kraken. Un montaje espectacular que acompañaban unos piratas.

También se repitió en homenaje a Rafaela Carrá. Los hizo Salsipuedes cuyo camión está dedicado a artistas que ya no pueden ir a Eurovisión porque han fallecido.

El Gallinero encantó, especialmente a los niños, con su troncomóvil y todos los personajes de Los Picapiedra y les siguió un clásico e indispensable, El camión de la brigada antiardores.

Mascachapas forraron su vehículo, completamente, con vegetación para convertirlo en un bosque mientras que Lowquehacostao apostaron por la diversión con un festival de la cerveza y se vistieron de tiroleses.

Los Palmerita son raperos en un camión lleno de pintadas, con un estilo muy urbano mientras que Los Gazpachones han creado una granja.

La murga Krma desfiló un año más en artefactos como San Valentín con una propuesta muy romántica. Les siguió otra murga, Los Water Closet, con su artista conceptual Andy Lucarhol. Los Uralita recrearon la serie Fama y sus bailarines y Los Waltrapas tienen un camión 'okupado' este año.

Juntos y Revueltos montó una guardería en su artefacto, Stand by son chapuzas y Aprisa y Corriendo homenajea a l CD Badajoz. El Carpaso también ha creado una granja muy espectacular mientras que la murga Los Chungos desfiló con el volcán de La Palma y los Yo no salgo con sus mamarrachos.

La Caidita decoró su camioneta de los años 80, no faltó la ambulancia de Goteros y Tiritas y La Batiera con sus indios.