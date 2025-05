Se busca uva ancestral que resista al cambio climático

Adaptarse, pero también colaborar

Cuenta Mireia Torres que fue tras ver la película de Al Gore 'An inconvenient truth' en 2007 cuando su padre vio «que la cosa iba en serio» y que debían actuar, no solo para adaptarse, sino para ayudar a frenar el aumento de las temperaturas. Desde 2008, tienen el programa Torres and Earth, que tiene como objetivo reducir en un 60% las emisiones de carbono por botella en todo su alcance en 2030 y convertirse en una bodega emisiones cero antes de 2040. Además, son impulsores de dos asociaciones, Internacional Wineries for Climate Action para liderar la descarbonización del sector y la Asociación de Viticultura Regenerativa, para impulsar nuevas prácticas en los viñedos que permitan a los suelos recuperar su capacidad de absorber CO2.