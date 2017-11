Un fancinegay con 20 años y 16 propuestas El Festival de cine LGBT de Extremadura, que llega este año a más municipios, propone además de las proyecciones de la sección oficial sesiones de cortos, encuentros, conciertos y exposiciones MARÍA FERNÁNDEZ Cáceres Lunes, 6 noviembre 2017, 07:22

El festival de cine LGBT de Extremadura, FanCineGay, cumple 20 años. Para celebrarlo, ha seleccionado 16 largometrajes de temática gay de 2016 y 2017, entre ellos, las ópera primas de Eduardo Casanova y Adrián Silvestre, 'Pieles' y 'Objetos amorosos'; y el documental inédito del extremeño Diego González sobre la vulneración de los derechos humanos del colectivo LGBT en África y América Latina.

Muchos de los títulos han sido premiados, como '120 bpm', galardonada con el Sebastiane de la última edición del Festival de San Sebastián, 'Julie', mejor ópera prima en 2016 en el Festival de Cine Español de Málaga, 'Últimos días en la Habana', Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana del Festival de Cine de Málaga; 'Esteros', Premio Especial del Jurado y del Público en la categoría de película extranjera en el Festival de Cine de Gramado; o están en la carrera a los Óscars por sus respectivos países, como 'Una mujer fantástica' (Chile) y 'Tom of Filand' (Finlandia).

Hay documentales como 'Chavela' y cintas inspiradas en hechos reales, como 'Tamara' o 'Rara'. La lista se completa con 'Inxeba' (The world)', 'Cuando tienes 17', 'Pero que todos sepan que no he muerto' y 'The Misandrists'. Y eso sin pasar a mencionar la veintena de cortometrajes divididos en seis secciones y de entre los cuales se premiará al mejor de la edición.

Muchas proyecciones tienen entrada gratuita, salvo las de la Filmoteca en Cáceres y el Centro de Ocio Contemporáneo, que tienen una entrada de un euro, y las películas que se proyectan en los cines, entre tres y cuatro euros.

Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia Proyecciones en las principales sedes

Junto a las tradicionales sedes de Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida, se consolidan las incorporadas los últimos años y se suman las de Jaraíz, Don Benito y Coria. Además de proyecciones, habrá encuentros para charlar de novelas y revistas, conciertos de Clhoé Bird y Betty Missiego y presencia en los circuitos a través de los espacios para la creación joven de los municipios extremeños. Salvo las indicadas, todas las actividades comienzan a las 20,30 horas.

En Badajoz, las proyecciones comenzaron el pasado domingo y se dividen entre el Centro de Ocio Contemporáneo, los cines Conquistadores, el centro joven y la Residencia Universitaria Hernán Cortés. Aquí precisamente arranca el lunes a las 18 horas una sesión de cortos (Aridai, El amigo, Princesa de hielo, Spark, Wherever you are y Zarpazo) y a las 20,15 en los cines sur Conquistadores se proyecta el primer largometraje del Festival: 'Pieles', de Eduardo Casanova.

Mañana martes a las 10 y a las 12 habrá un pase de cortos en el centro joven (El casamiento, Mai, Princesa de hielo, Spark y Un domingo cualquiera); a las 19 horas en el MEIAC, se proyecta 'Pero que todos sepan que no he muerto', con posterior coloquio a cargo de José Manuel Corbacho y Paco Molina; y a las 20,15 horas en Conquistadores, 'Los objetos amorosos', de Adrián Silvestre.

El miércoles habrá triple pase en el Centro de Ocio Contemporáneo del documental 'Chavela' y el jueves, de nuevo turno para los cortos en el centro Joven y a las 18 horas en los cines, proyección de 'Inxeba (The wound)', de John Trengove, y a las 20,15, de 'The misandrists'.

El programa continúa el viernes con las proyecciones de los largos 'Tamara' (20,15 horas) y '120 bmp' (22 horas). Antes, a las 19 horas, habrá un encuentro en la librería Tusitala para hablar del número 5 de Pikara Magazine y por la noche, ya a las 22,30 horas, un concierto de Betty Missiego en la sala Aftasí. El sábado continúa la música con Chloé Bird (12 horas, COC) y los encuentros FancineGay (12 horas, Espacio Convento), esta vez sobre la revista Versión Original.

El Palacio de Congresos Manuel Rojas acoge, a las 22 horas, la gala de clausura y entrega de premios FancineGay de este año, seguido de la fiesta de clausura en Chat Noir. Pero no será hasta el domingo cuando se ponga punto y final al Festival en Badajoz, ya que se proyecta (18, 20,15 y 22,30, COC) 'Tom of Finland', de Fome Karukoski.

En Cáceres, el lunes 6, se proyecta en la Biblioteca Pública una sesión de cortos a partir de las 10 horas ('Spark', 'Mai', 'Princesa de hielo','El casamiento', 'Decisiones' y 'Un domingo cualquiera'); y otra a partir de las 18 horas ('Soy Álex', 'Pele suja mina carne', 'Así es como te dej'o, 'Mai' y 'Mario, Kike y David'). A las 20 horas habrá un encuentro con Antonio Mercero, que presenta su última novela, 'El final del hombre', un thriller protagonizado por Sofía Luna, una policía transexual que tras su cambio de sexo deberá afrontar no sólo un asesinato terrible sino también una sociedad fuertemente impregnada de machismo.

Siguen los cortos el miércoles en la Biblioteca, la primera tanda a partir de las 10 horas ('Spark', 'Mai', 'Princesa de hielo', 'El casamiento', 'Decisiones' y 'Un domingo cualquiera') y la segunda, a partir de las 18 ('La primavera rosa en Brasil', 'El viaje de Aliou' y 'Piscina'). A partir de las 20 horas se proyecta el largometraje 'Esteros', de Papu Carotto.

El jueves y el viernes será el turno, respectivamente, para el documental 'Chavela' y el largometraje 'Una mujer fantástica', con el que se cierra el Festival en Cáceres.

En Mérida, todas las actividades se realizan en el Centro Cultural Fundación Caja Badajoz salvo la proyección del documental 'Chavela', hoy lunes (20 y 22 horas), en Cines Cinesa. Mañana martes es el turno de '¿Derechos iguales?', de Diego González, a las 18 horas; y 'Inxeba (The wound)', de John Trengove, a las 20,30 horas. El miércoles se proyecta 'The Misandrists' y el jueves, 'Tom of Finland'.

La sala Verdugo de Plasencia acoge todas las proyecciones del Festival en la ciudad: 'Una mujer fantástica' el martes; 'Tamara' el miércoles' y 'Tom of Finland' el jueves.

También en Don Benito, Olivenza, Almendralejo y Coria Más cine en Villanueva, Zafra, Navalmoral, Trujillo y Jaraíz

El Festival proyecta en Villanueva de la Serena dos películas. En el cine-teatro Las Vegas el miércoles 8 (12,30 horas) habrá sesión de cortos ('Decisiones', 'El casamiento', 'Mai', 'Princesa de hielo', 'Spark' y 'Un domingo cualquiera' y ya por la tarde se proyecta 'Julie', de Alba González de Molina. El jueves 9 el largometraje elegido es 'Cuando tienes 17 años', de André Téchiné.

En el teatro de Zafra el jueves 9 se puede ver 'Tamara', de Elia Scheneider, y hasta el día 12 se exhibe la muestra 'Person@s', de Mai Saki, en Las Tenerías. En Almendralejo hay prevista una sesión de cortos el miércoles 8 a partir de las 20 horas en el salón de Teatres. Se proyectarán 'Aridai', 'Medulla Oblongata', 'Pajaré', 'Piscina', 'Su' y 'Versátil'. Al día siguiente, en los Cines Victoria, será el turno de 'Pieles', de Eduardo Casanova. En Don Benito se proyecta la película '120 bpm' el día 7 en los cines Victoria. Para terminar con la provincia de Badajoz, en Olivenza el jueves 9 habrá una selección de cortos ('Aridai', 'Medulla Oblongata', 'Pajaré', 'Piscina', 'Su' y 'Versátil') en la casa de Cultura.

En Navalmoral de la Mata se proyecta, el martes 7, 'Últimos días en la Habana', de Fernando Pérez, a partir de las 21 horas en la casa de cultura. En Trujillo el miércoles 8 se exhibe 'Rara', de Pepa San Martín, en el teatro Gabriel y Galán. En el teatro Cine Avenida de Jaraíz de la Vera se proyecta, el jueves 9, 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio. En Miajadas hoy lunes habrá sesión de cortos ('El casamiento' y 'Mai') a partir de las 18 horas en la residencia San martín de Porres. En Coria ya se proyectó la película prevista, 'Rara', pero hasta el día 12 se puede vistiar en la casa de cultura la exposición 'I want to be a butterfly', de Ángel Guzmán.