Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de la carrera. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de dos semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Japón. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 27 A falta de seis carreras para la conclusión de la temporada, Marc Márquez refuerza su posición al frente del ranking de pilotos de MotoGP y cuenta con 512 puntos, 182 más que Alex Márquez y 275 con respecto a Pecco Bagnaia. Como decíamos, tendrá la oportunidad de certificar matemáticamente el título en el próximo Gran Premio de Japón. 27 Alex Márquez ha terminado en la tercera posición y es el único piloto que continúa teniendo opciones matemáticas de poder disputarle el título esta temporada a Marc Márquez. Ha conseguido su 9º podio de la temporada, el segundo consecutivo. 27 Marco Bezzecchi ha sido segundo. Más no puede hacer ante el brutal dominio de Marc Márquez, pero la temporada del piloto italiano está siendo para enmarcar. Ha logrado su sexto podio y es solo el segundo piloto que logra esta cifra en una misma temporada con Aprilia (Aleix Espargaró lo consiguió en 2022). 27 Con los 25 puntos sumados hoy, Marc Márquez ha conseguido 512 en la presente temporada, estableciendo un nuevo récord de puntos en MotoGP, superando los 508 de Jorge Martín y los 498 de Pecco Bagnaia el año pasado con 20 carreras disputadas. 27 Marc Márquez es el único piloto capaz de ganar en las tres categorías en el Gran Premio de San Marino y ha sido el primero de la historia en obtener cinco victorias en la clase reina en esta cita mundialista. 27 VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ !!! Logra su 11ª victoria en la presente temporada. Falló ayer, pero hoy no lo ha hecho, en el día en el que se reparten la mayor cantidad de puntos y da otro paso de gigante hacia su séptimo título de MotoGP. 27 No puede Marco Bezzecchi !!! Si no comete errores, la victoria es de Marc Márquez y lo puede dejar todo dispuesto para proclamarse campeón dentro de dos semanas en Japón. 26 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se mantiene la diferencia entre Márquez y Bezzecchi. No ha habido adelantamientos entre ellos, pero hay mucha tensión en esta carrera. 25 LO VA A INTENTAR BEZZECCHI !!! Acaba de marcar vuelta rápida el italiano y ha respondido al aumento de ritmo de Marc Márquez, no obstante sigue teniendo cinco décimas de desventaja y no va a ser tarea fácil dar caza al piloto de Ducati. 24 Marc Márquez va camino de lograr la que sería su 11ª victoria de la temporada. El piloto de Cervera ha terminado en el podio en sus diez últimas carreras de MotoGP de forma consecutiva, su mejor racha en la máxima categoría desde una de 16 en 2019. 24 Amplia de nuevo Marc Márquez la ventaja con respecto a Marco Bezzecchi y ya son seis décimas con respecto al piloto italiano de Aprilia. 23 Marc Márquez sigue cimentando una nueva victoria y tendrá su primera oportunidad de sellar el título de MotoGP en la próxima carrera, en el Gran Premio de Japón. 22 GOLPE DE AUTORIDAD DE MARC MÁRQUEZ !!! El '93' del equipo Ducati Lenovo se ha sacado de la chistera una vuelta rápida monumental y logra ampliar la renta con respecto a Marco Bezzecchi. 22 Marc Márquez mantiene tres décimas de ventaja con respecto a Marco Bezzecchi y el que parece que no puede definitivamente es Alex Márquez, a dos segundos de nuevo del líder. 21 Fabio Quartararo se ha ido desfondando a medida que avanza la carrera y cae a la 8ª posición. Es, un día más, el mejor de Yamaha, pero la marca asiática continúa siendo la más débil este año de la parrilla de salida. 20 Y ahora avisan también a Marco Bezzecchi !!! Por el mismo motivo: exceder los límites de la pista. De este modo, los dos primeros pilotos marchan en estos momentos en igualdad de condiciones. 20 Marc Márquez mantiene de momento a raya a Marco Bezzecchi, pero no hay que olvidar que rueda sin margen de seguridad porque ya fue avisado por Dirección de Carrera por exceder los límites de la pista. 19 Y atención porque Alex Márquez está rodando ahora más rápido que la cabeza de carrera. El piloto del equipo Gresini no está tan lejos de Marc Márquez y Marco Bezzecchi y podría terminar por echarles el lazo. 18 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Marco Bezzecchi está muy cerca de cogerle el rebufo a Marc Márquez. Falta mucha carrera todavía y habrá duelo entre ambos por la victoria en esta carrera. 17 No se está dando por vencido ni mucho menos Marco Bezzecchi y atención porque la historia de esta carrera no está ni mucho menos escrita. El piloto de Aprilia se acerca a Marc Márquez y podría tratar de adelantarle en breves instantes. 16 Ojo porque advierten a Marc Márquez por exceder los límites de la pista. Debe cuidar esto porque podría ser sancionado con una long lap. 15 MORBIDELLI 5º !!! El italiano impone la mayor potencia de la Ducati y sobrepasa a Fabio Quartararo por el interior. 15 Las caídas y algunos adelantamientos han permitido que Jorge Martín regrese ya a la zona de puntos y el madrileño rueda en estos momentos en la 13ª posición. 14 Marc Márquez cuenta con seis décimas de diferencia con respecto a un Marco Bezzecchi que trata de no descolgarse de la cabeza de carrera y, al menos, tratar de ponerle las cosas difíciles al actual líder de MotoGP. 13 CAÍDA DE ENEA BASTIANINI !!! No está siendo su fin de semana. Recordemos que había terminado en el podio en las cinco carreras disputadas hasta ahora en el en el circuito de Misano-Marco Simoncelli en MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de San Marino y Emilia-Romagna), siendo este el trazado en el que más podios ha conseguido en la máxima categoría. 12 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!! No pudo ganar en el pasado Gran Premio de Catalunya y falló ayer con su caída en el sprint, pero ha aprovechado el primer despiste de Marco Bezzecchi para situarse como lider de la carrera. 11 El que parece que no ha podido aguantar definitivamente el ritmo es Alex Márquez. El piloto del equipo Gresini se sitúa ya con un segundo de desventaja y rueda en estos momentos en tierra de nadie, con más de tres segundos de renta sobre Fabio Quartararo. 10 Por delante continúa el duelo entre Marco Bezzecchi y Marc Márquez. Da la sensación de que el actual líder de MotoGP tiene bastante controlado al piloto de Aprilia y está esperando el momento para comenzar a atacarle. 9 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! Se suceden los acontecimientos y vaya fin de semana para el italiano. Sufre su segundo abandono de la temporada, el primero desde el Gran Premio de Gran Bretaña. 9 A Pedro Acosta se le ha roto la cadena. No es muy frecuente, pero a Brad Binder se le rompió también el viernes, por lo que en KTM tendrán que estudiar que ha ocurrido este fin de semana. 8 OJO PEDRO ACOSTA !!! Ha sufrido una avería y se le ha parado la moto cuando estaba protagonizando una de las grandes remontadas en esta carrera. 8 Habrá que ver si Pedro Acosta tiene ritmo suficiente como para poder dar caza a Alex Márquez. Veremos... 7 DATO. Pedro Acosta ha terminado cinco veces en el cuarto puesto en este 2025, más que ningún otro piloto. Curiosamente no concluyó en esa posición en ninguna de las 19 carreras en las que participó en la temporada 2024. 7 4º PEDRO ACOSTA !!! Tremenda la carrera que se está sacando de la manga el piloto de KTM. Estaban sufriendo los pilotos de la marca austriaca, pero parece que el español ha encontrado la fórmula en la carrera. 6 Jorge Martín ha cumplido con las dos long laps que tenía de sanción y regresa a pista en la 16ª plaza. 6 Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Álex Márquez han conseguido romper la carrera y los tres cuentan con una ventaja de casi dos segundos con respecto a Fabio Quartararo. 5 CAÍDA DE MAVERICK VIÑALES !!! Habrá que ver si puede continuar en carrera. 5 5º PEDRO ACOSTA !!! Muy agresivo el piloto de Mazarrón en estos primeros instantes de la carrera y ya ha mejorado cuatro puestos en relación a su posición de salida. Es, de largo, la mejor KTM en pista. 5 CAÍDA DE AI OGURA !!! Se une a Joan Mir como segundo piloto que se ve obligado a abandonar en esta carrera. 4 Alex Rins y Augusto Fernández han sido sancionados con una long lap por haberse adelantado ligeramente en la salida. 3 Alex Márquez marca la primera vuelta rápida en carrera en un intento de que no se escapen ni Marco Bezzecchi ni Marc Márquez. 2 Franceco Bagnaia no ha podido mejorar ningún puesto en este primer tramo de la carrera y sigue clavado en la 8ª posición en la que comenzó. 2 Avisan a Jorge Martín de que tiene que cumplir con las dos long laps por el problema mecánico que tuvo anteriormente. 1 Marc Márquez se sitúa muy cerca de Marco Bezzecchi y ya amenaza el primer puesto en manos del italiano. 1 AL SUELO JOAN MIR Y JOHANN ZARCO !!! 1 Marco Bezzecchi mantiene la primera posición y parece que esta carrera será un duelo entre el piloto de Aprilia y Marc Márquez. 1 BUENA SALIDA DE MARC MÁRQUEZ !!! SEGUNDO...   Repasamos las posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer arranca en la 10ª plaza, Jorge Martín en la 11ª, Joan Mir en la 12ª, Raúl Fernández en la 14ª y Augusto Fernández en la 22ª.   PROBLEMAS PARA JORGE MARTÍN !!! El piloto de San Sebastián de los Reyes ha tenido un problema mecánico con su moto y no ha podido llegar a tiempo a la parrilla de salida, por lo que tendrá que cumplir con una doble long lap de sanción en carrera.   BASTIANINI, ¿TROPEZÓN EN MISANO? Sorprende la mala posición en parrilla de un Enea Bastianini que ha terminado en el podio en las cinco carreras que ha disputado en el circuito de Misano- Marco Simoncelli en MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de San Marino y Emilia-Romagna), siendo este el trazado en el que más podios ha conseguido en la máxima categoría.   Parece que a KTM le está costando mucho en este trazado y el mejor situado en parrilla de salida es Pedro Acosta, que comienza en la 9ª posición. Brad Binder lo hace en la 16ª, Maverick Viñales en la 17ª y Enea Bastianini en la 20ª.   Franco Morbidelli comienza la carrera en la 5ª posición. El piloto de Ducati logró en el Gran Premio de San Marino 2020 la primera de sus tres victorias hasta ahora en MotoGP. No obstante, solo ha terminado en el Top10 en dos de sus siete siguientes carreras en el circuito de Misano-Marco Simoncelli en la clase reina, siendo un 5º puesto su mejor posición desde entonces.   Fabio Quartararo ha terminado en la zona de puntos en sus siete últimas carreras de MotoGP, la mejor racha en la actual temporada y no logra ocho o más Grandes Premios con puntos desde una racha de 16 entre 2023 y 2024.   Bagnaia comienza la carrera de hoy en la 8ª posición. El turinés no ha ganado en sus 12 últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin victorias en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró ganar la primera (Gran Premio de Aragón).   BAGNAIA, SIN SÍNTOMAS DE MEJORA. ‘Pecco’ Bagnaia, por su parte, sigue sumido en uno de sus peores momentos deportivos de los últimos años y lo cierto es que, aunque ha mejorado sus prestaciones con respecto al último Gran Premio de Catalunya, el italiano no da síntomas de poder salir del agujero oscuro en el que se encuentra inmerso. Ayer solo pudo ser 13º y volvió a estar muy lejos de las primeras posiciones.   ALEX MÁRQUEZ, A POR LA SEGUNDA CONSECUTIVA. El piloto del equipo Gresini, que viene de conseguir la victoria en el pasado Gran Premio de Catalunya, nunca ha conseguido dos victorias consecutivas en MotoGP y la última vez que lo logró fue en 2019, en Moto2, año en el que se proclamó campeón de esta categoría.   BEZZECCHI SIGUE CRECIENDO EN APRILIA. El piloto italiano acumula cinco podios en este 2025, convirtiéndose en solo el segundo piloto que logra esta cifra en una misma temporada con Aprilia (le supera Aleix Espargaró con seis podios en 2022).   Se trata de la sexta pole de Marco Bezzecchi en la clase reina, la segunda en la presente temporada. Alex Márquez y Fabio Quartararo completan la primera línea de la parrilla de salida.   Como ha sido tónica habitual en la presente temporada, la principal incógnita reside en ver si hay algún piloto que le puede poner las cosas complicadas al actual líder de la clase reina. Marco Bezzechi se impuso ayer en el sprint, como ya hemos comentado, y hoy sale desde la pole.   MARC MÁRQUEZ, A POR EL RÉCORD DE PUNTOS EN MOTOGP. En solo 15 Grandes Premios, el piloto de Cervera ha conseguido 487 puntos, la tercera mejor puntuación histórica en MotoGP desde la introducción del sprint en 2023. Solo le superaron los dos primeros clasificados del año pasado (Jorge Martín -508- y Pecco Bagnaia -498- con 20 carreras disputadas) y el piloto de Cervera podría superar a ambos este fin de semana, estableciendo un nuevo récord de puntuación en la clase reina.   Así las cosas, Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 487 puntos, 173 más que Alex Márquez y 250 en relación a Francesco Bagnaia.   Marc Márquez comienza hoy desde la 4ª posición de la parrilla de salida y se verá obligado a remontar si quiere reencontrarse con la senda de la victoria, aunque por lo visto ayer, no le costó demasiado hacerse con el liderato de la carrera antes de que cometiera el error que le hizo irse al suelo.   MARC MÁRQUEZ DOMINA EN MISANO. También es este un Gran Premio que se le da bastante bien al dorsal ‘93’ del equipo Ducati Lenovo ha conseguido cuatro victorias en esta cita mundialista, más que ningún otro. Además, ha sido el único piloto capaz de ganar en las tres categorías en el Gran Premio de San Marino.   EL TÍTULO DE MOTOGP SE APELLIDA MÁRQUEZ. Francesco Bagnaia no pasó ayer de la 13ª posición en el sprint. Este nuevo ‘cero’ en la prueba corta de los sábados le imposibilita conseguir la corona de MotoGP de forma matemática, por lo que el próximo campeón se apellidará Márquez, ya sea Marc o Alex.   Aun así, la ventaja de Marc Márquez con sus más directos rivales en la lucha por la corona continúa siendo inmensa y, si todo sigue así, el piloto español sumará más pronto que tarde su 7º título en MotoGP, el primero desde 2019.   MARC MÁRQUEZ PERDONA UN SPRINT. El piloto de Cervera se fue al suelo ayer cuando lideraba el sprint, por lo que, tras ocho victorias seguidas en el formato corto de carrera de los sábados, cedió el dominio a un Marco Bezzecchi que supo pescar en río revuelto.   La victoria de Alex Márquez el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya imposibilitó que Marc Márquez dispusiera hoy de su primera oportunidad para dejar matemáticamente sentenciado el título de MotoGP.   Tras las victorias de José Antonio Rueda en Moto3 y de Celestino Vietti en Moto2, diseccionamos ya todo lo que ocurrirá dentro de unos minutos en el plato fuerte de la jornada, la prueba de MotoGP.   Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino desde el circuito de Misano-Marco Simoncelli. ¿Preparados? Comenzamos…

1 Marco Bezzecchi
00:01:30.624
2 Franco Morbidelli
+00:00:00.290
3 Luca Marini
+00:00:00.570
4 Pedro Acosta
+00:00:00.577
5 Marc Márquez
+00:00:00.582
6 Álex Márquez
+00:00:00.612
7 Fabio Quartararo
+00:00:00.672
8 Francesco Bagnaia
+00:00:00.720
9 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.755
10 Fermín Aldeguer
+00:00:00.777
11 Enea Bastianini
+00:00:01.019
12 Raúl Fernández
+00:00:01.137
13 Jorge Martin
+00:00:01.187
14 Ai Ogura
+00:00:01.246
15 Brad Binder
+00:00:01.320
16 Jack Miller
+00:00:01.326
17 Maverick Viñales
+00:00:01.386
18 Alex Rins
+00:00:01.391
19 Miguel Oliveira
+00:00:01.406
20 Johann Zarco
+00:00:01.675
21 Augusto Fernández
+00:00:02.040
22 Somkiat Chantra
+00:00:02.247
1 Marc Márquez
00:01:30.480
2 Marco Bezzecchi
+00:00:00.147
3 Franco Morbidelli
+00:00:00.193
4 Francesco Bagnaia
+00:00:00.230
5 Álex Márquez
+00:00:00.272
6 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.339
7 Luca Marini
+00:00:00.368
8 Jorge Martin
+00:00:00.377
9 Pedro Acosta
+00:00:00.409
10 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.435
11 Johann Zarco
+00:00:00.588
12 Fabio Quartararo
+00:00:00.610
13 Brad Binder
+00:00:00.686
14 Maverick Viñales
+00:00:00.769
15 Raúl Fernández
+00:00:01.007
16 Jack Miller
+00:00:01.020
17 Enea Bastianini
+00:00:01.092
18 Fermín Aldeguer
+00:00:01.136
19 Augusto Fernández
+00:00:01.198
20 Alex Rins
+00:00:01.202
21 Ai Ogura
+00:00:01.208
22 Miguel Oliveira
+00:00:01.889
23 Somkiat Chantra
+00:00:02.036
1 Franco Morbidelli
00:01:31.342
2 Fabio Quartararo
+00:00:00.249
3 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.254
4 Álex Márquez
+00:00:00.258
5 Marc Márquez
+00:00:00.269
6 Luca Marini
+00:00:00.271
7 Pedro Acosta
+00:00:00.321
8 Marco Bezzecchi
+00:00:00.333
9 Raúl Fernández
+00:00:00.467
10 Jorge Martin
+00:00:00.498
11 Francesco Bagnaia
+00:00:00.587
12 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.636
13 Jack Miller
+00:00:00.673
14 Miguel Oliveira
+00:00:00.675
15 Enea Bastianini
+00:00:00.817
16 Fermín Aldeguer
+00:00:00.943
17 Maverick Viñales
+00:00:00.964
18 Alex Rins
+00:00:01.129
19 Ai Ogura
+00:00:01.167
20 Brad Binder
+00:00:01.168
21 Augusto Fernández
+00:00:01.195
22 Johann Zarco
+00:00:01.582
23 Somkiat Chantra
+00:00:02.242
