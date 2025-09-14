Volver al inicio

Final A falta de seis carreras para el final, Manu González continúa liderando esta categoría de Moto2 con 227 puntos, 39 puntos más que Diogo Moreira y Arón Canet. El brasileño, aunque con el mismo número de puntos, le arrebata la segunda posición a Canet.

Final Día complicado para Manu González. Tuvo la carrera muy controlada, pero los neumáticos le han caído en el tramo final y no ha podido pasar finalmente de la 6ª posición, viendo además como Diogo Moreira le superaba en esas últimas vueltas.

Final Y gran carrera de nuevo de Dani Holgado. Logra su tercer podio, el segundo consecutivo, en la que es su primera temporada en Moto2.

Final Barry Baltus ha logrado su sexto podio de la temporada y el belga ha sido segundo hasta en cinco oportunidades. Se le resiste la victoria, pero ha demostrado una carrera más ser uno de los pilotos más consistentes de la categoría.

Final Celestino Vietti sube por tercera vez al podio en el presente curso y logra su primera victoria desde el Gran Premio de Malasia de 2024.

Final Así pues, Celestino Vietti se convierte en el 10º piloto diferente que consigue ganar una carrera esta temporada en Moto2, lo que da buena cuenta de que esta categoría es tremendamente abierta y cuesta mucho mantener una cierta consistencia.

22 Manu Gonzálz ha terminado en la sexta plaza. Mantiene el liderato, pero ve como Diogo Moreira ha conseguido hoy recortar ligeramente su ventaja.

22 DANI HOLGADO TERCERO !!! Supo aguantar ante un Diogo Moreira que amenazaba esa tercera posición.

22 VICTORIA DE CELESTINO VIETTI !!! No llegó Baltus y el italiano suma su primera victoria de la temporada y la primera desde que se impusiera en el Gran Premio de Malasia de 2024.

22 También lo va a pasar mal Dani Holgado para mantener su puesto en el podio. Sigue en la 3ª plaza el alicantino.

22 ÚLTIMA VUELTA !!! Celestino Vietti mantiene un segundo de ventaja con respecto a Barry Baltus

21 A Dani Holgado, por su parte, se le está haciendo larga la carrera y ahora se va a tener que defender de un Diogo Moreira que se está acercando a su posición.

21 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Celestino Vietti administra la ventaja y, a pesar de que Baltus marcha con un ritmo superior, mantiene algo más de un segundo y medio, una renta que parece suficiente.

20 CUARTO DIOGO MOREIRA !!! El brasileño pareció sufrir en algún momento de la carrera, pero ahora va desatado y acaba de superar a Senna Agius.

20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sigue el belga volando en Misano y la ventaja de Celestino Vietti cae por debajo de los dos segundos...

19 Manu González ve ahora como Diogo Moreira se consolida como principal rival en la lucha por el título y ahora marcha por delante del madrileño.

19 4º SENNA AGIUS !!! Y también le supera Diogo Moreira. Como se le ha complicado la carrera a Manu González en esta última vuelta.

19 SEGUNDO BARRY BALTUS !!! Va como un avión en estos momentos el piloto belga y si la carrera tuviera mayor extensión iría en ritmo de poder alcanzar a Celestino Vietti...

18 Atención porque Senna Agius se está echando encima de Manu González, mientras que Barry Baltus se está acercando también a la posición de Dani Holgado. Podríamos tener cambio de posiciones en este tramo final de la carrera.

17 En estos momentos, Manu González cuenta con 42 puntos de ventaja con respecto a Arón Canet y 46 en relación a Diogo Moreira.

16 5º SENNA AGIUS !!! Ha superado a Diogo Moreira y el viento sigue soplando a favor de Manu González. El madrileño mantiene el 4º puesto, pero tiene el liderato de Moto2 muy bien amarrado.

16 Sigue incrementando la renta Celestino Vietti y, si no comete errores, tiene la victoria en el bolsillo en esta carrera porque cuenta con una ventaja de dos segundos con respecto a Dani Holgado.

15 Celestino Vietti marcha en la 6ª posición del ranking de pilotos de Moto2, acusando gran irregularidad a lo largo de toda la temporada. Recordemos que ha conseguido dos podios en el presente curso y no consigue una victoria desde el Gran Premio de Malasia del año pasado.

14 Se está viniendo abajo Diogo Moreira. El brasileño cayó a la 5ª posición y se ve ahora amenazado por Senna Agius.

13 Abre hueco definitivamente Celestino Vietti en cabeza de carrera y el italiano cuenta ya con algo más de un segundo de ventaja con respecto a Dani Holgado.

13 TERCERO BARRY BALTUS !!! Sorprende ahora a Manu González y esta pelea está favoreciendo tanto a Vietti como a Holgado.

12 Habrá que ver si Manu González tiene ahora ritmo suficiente como para poder alcanzar a Dani Holgado, aunque lo va a tener muy difícil.

11 TERCERO MANU GONZÁLEZ !!! Ha superado a Diogo Moreira y también aprovecha Barry Baltus para superar al brasileño.

11 Avisan a Dani Holgado por exceder repetidamente los límites de la pista. Debe extremar precauciones si no quiere ser sancionado.

10 Lo intenta Manu González, pero no ha conseguido consolidar el adelantamiento y recupera la posición Diogo Moreira.

9 Carrera de guanta blanco de momento. Muy pocos incidentes y solo se ha registrado el abandono de Adrián Huertas.

9 Ojo ahora porque parece que Celestino Vietti estira ligeramente su ventaja con respecto a Dani Holgado. Cinco décimas en estos momentos entre los dos pilotos que dominan la carrera.

8 No termina Manu González de atacar a Diogo Moreina. Está relativamente cerca el piloto español, pero de momento no encuentra la forma de superar al brasileño.

8 Remonta posiciones Arón Canet y el piloto de Corvera milita en estos momentos en la 7ª posición tras superar a Albert Arenas y Tony Arbolino.

7 Celestino Vietti ha conseguido dos podios en la presente temporada y no gana desde el Gran Premio de Malasia de 2024.

6 La diferencia entre Celestino Vietti y Daniel Holgado se ha estabilizado en los últimos giros y hay tres décimas entre ambos en este momento.

5 Aprieta Manu González a Diogo Moreira. El madrileño ha marcado la vuelta rápida y amenaza ya la tercera plaza en la que marcha el brasileño.

5 Parece que Dani Holgado ha parado el golpe y se encuentra cada vez más cerca de Celestino Vietti. Parecía que el italiano se podía escapar, pero no lo ha conseguido finalmente.

4 En cuanto a la lucha por el título, Manu González tiene bien controlada la carrera de momento y se sitúa a la estela de Diogo Moreira, ocupando la 4ª posición.

3 Por detrás, más problemas para Arón Canet. El valenciano ha ido perdiendo posiciones desde el comienzo de la carrera y ahora es 9º.

3 Reacciona Dani Holgado !!! Ha marcado vuelta rápida el alicantino y trata de reducir la desventaja con respecto a Celestino Vietti.

2 Está tirando muy fuerte Celestino Vietti en cabeza de carrera y van a tener que reaccionar el resto de pilotos porque el transalpino se podría escapar.

1 Dani Holgado rueda en estos momentos en la segunda posición y buena salida también de Diogo Moreira, que supera incluso a un Manu González que cae al 4º puesto.

1 CELESTINO VIETTI SE HACE CON EL PRIMER PUESTO !!! Gran salida del italiano...

Celestino Vietti arranca en la segunda posición, mientras que Manu González, como ya hemos comentado, comienza en la tercera plaza y completa la primera línea de la parrilla de salida.

El piloto de San Vicente del Raspeig ya había demostrado adaptarse perfectamente a Moto2, pero es ahora cuando está eclosionando, siendo capaz de ganar carreras dominando de principio a fin y mostrando una autoridad incontestable.

Dani Holgado sigue en estado de dulce y, tras conseguir su primera victoria el pasado domingo en la categoría intermedia, busca hoy su segundo triunfo seguido tras hacerse con la pole position.

González comienza en la tercera posición de la parrilla de salida. Por su parte Arón Canet arranca en la 5ª plaza, un puesto por delante de Diogo Moreira.

Manu González dio un paso muy importante el pasado domingo y, aunque no pasó del 4º puesto en el Gran Premio de Catalunya, fue suficiente para ampliar la renta con respecto a sus más directos rivales en la lucha por el título tras el 14º puesto de Moreira y el abandono de Canet.

Después de la victoria de José Antonio Rueda en Moto3, ponemos el foco en una categoría de Moto2 dominada por Manu González. El piloto madrileño lidera la tabla clasificatoria de pilotos de Moto2 con 217 puntos, 38 más que Arón Canet y 44 sobre Diogo Moreira.