Volver al inicio 15 ¡RUSSELL ENTRA! ¡Con medios de 14 vueltas! ¿Tendrá algún problema? 14 Piastri cambia de ritmo y se acerca a Max. 14 Hay 5 segundos de sanción para Liam Lawson por conducir de forma errática. 13 La ventana de parada a boxes para el neumático medio va desde la vuelta 20 a la 28. Queda margen. Piastri ha hecho mejor vuelta que Verstappen en esta ocasión. 12 Parece que la estrategia de McLaren es gestionar los neumáticos. Veremos cómo termina esto. Leclerc ya no parece ser una amenaza para Lando Norris. 11 Las vueltas pasan y Norris empieza a hacer cambio de ritmo. Deja a Leclerc fuera del DRS ahora mismo. 10 La degradación de neumáticos empieza a notarse. En el muro de McLaren informan a Piastri de que Verstappen empieza a sufrirlo. 9 Ha durado muy poco el neumático blando. Solo 8 vueltas. 9 Las vueltas pasan y los cronos se tiñen de verde. La mayoría de pilotos mejoran tiempos cuando los que empezaron con neumático blando entran a cambiar el compuesto. 8 El mejor aliado de Norris ahora mismo es Russell, que podría presionar a Leclerc. 7 No hay demasiada separación entre los monoplazas. Todos en zozna de DRS salvo Piastri, Norris, Russell y Alonso. 6 Verstappen se mantiene líder y se intenta alejar de Piastri. Con duros, el australiano debería acabar dándole caza con el paso de las vueltas y la caída del compuesto medio. 5 Norris le ve las orejas al lobo y aprieta para evitar que Leclerc pueda darle un susto. 4 ¡LECLERC SE PEGA A NORRIS! ¡El McLaren se defiende con todo! 4 Leclerc se mantiene en zona de DRS con Norris, pero el McLaren debería tener mejor ritmo que el Mercedes. Hoy, Lando parece ser conservador. 3 Verstappen se aleja en cabeza. No quiere problemas y va a por todas. 2 Sainz no tiene buen ritmo y pierde algunas posiciones. 2 ¡Norris es vulnerable con Leclerc, que está en zona de DRS! ¡No tiene guardaespaldas después de que Oscar le haya pasado! 1 ¡PIASTRI PASA A NORRIS! 1 ¡Mala salida de Russell, y Leclerc y Alonso pasan al británico! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA ÚLTIMA CARRERA DEL AÑO! ¡Ruedan los monoplazas en la vuelta de formación! ¡TODO PREPARADO! ¡Ya tenemos información de neumáticos! ¡Algo variado! Mayoría de compuesto medio a excepción de Piastri (duro), Tsunoda (duro), Antonelli (duro), Stroll (duro), Hamilton (blando), Albon (blando) y Hulkenberg (blando). El Mundial de Fórmula 1 está al rojo vivo y la tensión es palpante en el box y sobre la pista. Todo preparado para acoger la última carrera del año y que decide el título de campeón. ¡Les esperamos con todo listo! ¡No se lo quieran perder! Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen han logrado 7 victorias en la Fórmula 1 en 2025. Solo Lewis Hamilton logró más en un año sin ganar el título (2 veces): 8 en 2021 y 10 en 2016. Max Verstappen llega en racha a Yas Marina. No solo es el único que ha estado en el podio en cada carrera tras el parón de verano, sino que ha ganado cinco de las últimas ocho carreras disputadas en la competición, tantas como en las 30 anteriores. En cuatro ocasiones el 1º (Juan Manuel Fangio en 1951 y 1956, Jack Brabham en 1959 y Graham Hill en 1968). ¿Lo mantendrá Lando Norris? En cinco ocasiones el 2º (John Surtees en 1964, Emerson Fittipaldi en 1974, Nelson Piquet en 1981 y 1983, y Alain Prost en 1986). Desde luego, si alguien puede volver a lograrlo es Max Verstappen. De las 12 anteriores, en tres ocasiones la ganó el que llegó en 3ª posición (Giuseppe Farina en 1950, Kimi Raikkonen en 2007 y Sebastian Vettel en 2010). Será complicado para Piastri según esto. Hay 3 pilotos con opciones de ganar el título de Fórmula 1 en la última carrera del año por 13ª vez en la historia, siendo la primera desde 2010 (única vez con 4). La salida del Gran Premio de Abu Dabi se torna más que vital a la hora de poder decidir el campeonato. Una mala salida de Norris, que ya ha cometido muchos errores en ello, puede sentenciarle a perder el liderato. El ganador del Gran Premio de Abu Dabi ha partido desde la primera línea de salida en 15 de las 16 ediciones en la Fórmula 1 (las 10 últimas, desde la pole position), siendo la única excepción la de 2012, con Kimi Raikkonen siendo 4º. Tanto Max Verstappen como Oscar Piastri deben ganar la carrera, pero no les basta con eso: Norris debe acabar fuera del podio en el caso del neerlandés y 6º o peor en el caso del australiano. ¡Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri parten desde las tres primeras posiciones en ese orden! Los tres, candidatos al título. El británico parte con una ventaja importante: con el podio basta. ¡MUY BUENAS TARDES! ¡Sean bienvenidos a la última carrera del año de Fórmula 1! ¡HOY CONOCEREMOS AL CAMPEÓN! ¡Abu Dabi vuelve a ser el Gran Premio que decide quién gana el título!

Volver al inicio Final ¡Que pasen buena tarde de sábado y les esperamos mañana con el gran día! ¡ÚLTIMA CARRERA DE FÓRMULA 1 DEL AÑO! ¡TOCA CORONAR AL CAMPEÓN! ¡Adiós! Final ¡Tremenda carrera nos espera mañana con los tres contendientes por el título en las tres primeras posiciones! ¡Todo por decidir en Abu Dabi! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la última clasificación del año y de su narración! Final Por otro lado, Norris suma su 30ª primera línea, y es el 28º piloto que alcanza esta cifra en la historia de la Fórmula 1. Final Max Verstappen saldrá en la primera línea por 85ª vez en su carrera en la competición, quedándose a una de empatar a Alain Prost como el 5º piloto con más primeras líneas en la historia de la Fórmula 1. Final Max Verstappen suma su pole position número 48 en la Fórmula 1, ocho de ellas esta temporada. Son las mismas poles que en 2024. Final Russell no terminó de encontrar su mejor ritmo en esta Q3 y saldrá 4º por delante de Leclerc. Alonso, Bortoleto, Ocon, Hadjar y Tsunoda completan, en ese orden, el Top 10. Final Lando Norris saldrá en segunda posición por delante de Oscar Piastri. Veremos qué pasa en la salida, pero cuidado a un posible toque entre los dos compañeros... Final ¡QUÉ SESIÓN DE CLASIFICACIÓN! ¡Verstappen se lleva la última pole del año! Primer trabajo hecho en busca del campeonato para el de Red Bull. Q3 ¡POLE POSITION PARA MAAAAAAAAX! ¡Tremendo tiempo de Verstappen! Q3 ¡TODOS EN VUELTA! Q3 Russell espera para buscar un pequeño rebufo de Max. Son los dos últimos en salir. Q3 ¡ZAFARRANCHO DE COMBATE! ¡Todos de nuevo a pista! ¡Tsunoda aprieta en busca de poder darle otro empujón a Max! Q3 Hubo trabajo de equipo con Tsunoda dándole rebufo a Verstappen. Eso le ha dado un pequeño favor de cara a conseguir el tiempo que ha logrado. Q3 ¡Piastri arriesga y se pone por delante de Norris! ¡2º y 3º los dos McLaren! ¡Leclerc es 4º y Russell perdió ligeramente el control que le hace ser 5º por ahora! ¡TODO A UN ÚLTIMO ENVITE! Q3 ¡TIEMPAZO DE VERSTAPPEN! ¡Tiempo de pole position! Q3 ¡LOS 10 EN PISTA! ¡Todos con gomas usadas salvo Russell y Verstappen, que tienen dos juegos nuevos! Q3 ¡ARRANCA LA Q3! ¡COMIENZA LA PELEA POR LA POLE! Q2 El resto de pilotos que completan los 10 que pelearán en esta Q3 son Bortoleto, Leclerc, Hadjar, Piastri, Ocon y Tsunoda. Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Sainz se queda fuera, así como el Mercedes de Antonelli! Verstappen llega a Q3 con solo neumáticos usados... Russell fue el más rápido. Norris fue 3º, por delante de Alonso. Q2 ¡ANTONELLI CAE! Q2 Verstappen se queda en el box. Tiempo de sobra para la Q3 y sin usar gomas nuevas. Q2 ¡Vuelven a salir a pista! ¡Tensión total en la pista! Q2 Todos en el box y preparándose para salir una última vez... Q2 ¡Verstappen se pone segundo por delante de Norris! Y le queda, al neerlandés, el intento con goma nueva. Pìastri es 4º y Alonso completa el 5º puesto. Q2 ¡Russell se pone en primera posición! Vuelve a asentarse como candidato a meterse en la pelea por el campeonato. Ha llegado para ponérselo más difícil. Q2 Verstappen vuelve a salir a pista, y de nuevo lo hace con neumático usado. Se quiere quedar con dos gomas nuevas para la Q3. Q2 Verstappen firma un 1:22.9, una décima más rápida de lo que podría ser el tiempo de corte en esta segunda sesión. Q2 Solo Max Vertstappen sale a pista, y lo hace con un juego de neumáticos blandos usados. Q2 ¡COMIENZA LA Q2! Q1 Hamilton es el primer piloto de Ferrari que es eliminado en tres grandes premios consecutivos en la F1 desde Giancarlo Fisichella en 2009. Q1 Los tiempos se aprietan y no queda más que esperar todavía más emoción en la Q2. La evolución de la pista es total. Q1 ¡QUÉ Q1! ¡Piastri es el más rápido, seguido de Verstappen! ¡Antonelli, Alonso y Leclerc se ponen por delante de un Norris que firma el 6º tiempo! Hamilton vuelve a quedarse fuera en Q1. Sainz se metió en séptima posición. Q1 ¡HAMILTON VUELVE A CAER! Q1 ¡Norris es 5º y bajando! Q1 ¡MCLAREN NO QUIERE SUSTOS! ¡Piastri se pone primero y Norris segundo por ahora! Q1 Russell es el único piloto que ha puesto goma usada. Q1 La realización de la Fórmula 1 baja el tiempo de corte a 1:23.3 con 2 décimas de diferencia... En torno al .1 o al .5. Q1 Toca gastar goma nueva blanda otra vez para buscar el paso a la Q2. Q1 ¡Zafarrancho de combate y de nuevo todos a pista! ¡NORRIS ES EL PRIMERO EN SALIR! Q1 Hay 18 coches en 7 décimas. Más apretado, casi imposible. Q1 Todos a boxes en busca de unos últimos reglajes antes de buscar la última vuelta de la Q1. Q1 Russell puede ser el invitado que nadie quiere en la pelea del título. Veremos si el Mercedes puede influir en el resultado final de la clasificación. Q1 La pista está rápida y todavía podría mejorar más. Russell firma el tiempo más rápido por ahora con 1:23.2. Q1 Buena vuelta de Fernando para comenzar, que incluso ha hecho mejor tiempo que Norris. Q1 Todos los parciales se tiñen de verde o morado, con todos los pilotos mejorando sobre la pista. Q1 El tiempo de corte podría rondar el 1:23.6. Verstappen firma 3 décimas por debajo ese tiempo. Q1 La pista tenderá a mejorar con mucha diferencia. La caída de la noche ayudará a ello. Q1 Leclerc también sale con compuesto medio. Q1 ¡Y TAMBIÉN PIASTRI! ¡Los tres candidatos al título, en pista para buscar su primer tiempo de la sesión! Q1 ¡SALE TAMBIÉN LANDO NORRIS! Q1 ¡SALE EL PRIMER CONTENDIENTE AL TÍTULO! ¡Verstappen a pista! Q1 Comienzan las primeras vueltas con tan solo siete pilotos en pista por ahora. Q1 Sorprenden Gasly y Hamilton saliendo con el compuesto medio en primer lugar. Q1 ¡ARRANCA LA QUALY! ¡COMIENZA LA ÚLTIMA QUALY DEL AÑO! La pole position se torna vital hoy en Abu Dabi. ¡Todo o nada en Yas Marina! ¡No se lo quieran perder! ¡Les esperamos en 15 minutos con una sesión de clasificación más que importante! ¡La última del año! Lando Norris parte con ventaja para ganar el campeonato. Le vale con subir al podio para ser campeón. Hoy, lograr una posición en la primera o segunda línea de salida le hará ampliar todavía más sus posibilidades. Hubo, también, un incidente en el pit lane. Alguien avisó de manera errónea a Antonelli para salir y chocó con Tsunoda delante del box del equipo alemán. Los libres, marcados por el dominio de Norris queriendo demostrar que ha llegado aquí para ser campeón, destacaron por el accidente de Lewis Hamilton en la tercera sesión. El Ferrari perdió el control y fue contra el muro. Tal día como hoy, en 2020, se celebró la carrera del Gran Premio de Sakhir. Sergio Pérez consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 y que significó el único triunfo de Racing Point en la competición. Además, Esteban Ocon subió al podio por primera vez en su carrera el mismo día que George Russell firmó su primera vuelta rápida. Ningún piloto de la Fórmula 1 ha conseguido más victorias (5) y más poles position (5) en Abu Dabi que Lewis Hamilton (Ferrari), aunque Max Verstappen (Red Bull) tiene la oportunidad de igualar al británico en ambas (4 del neerlandés). Max Verstappen (Red Bull) ha conseguido pole y victoria en cuatro de las últimas cinco ediciones del Gran Premio de Abu Dabi, aunque fue en la edición del año pasado donde se quedó sin ellas en beneficio de Lando Norris El ganador del Gran Premio de Abu Dabi ha partido desde la primera línea de salida en 15 de las 16 ediciones en la Fórmula 1 (las 10 últimas, desde la pole position), siendo la única excepción la de 2012 (Raikkonen, 4º). ¡Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la narración del último Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada! ¡Mañana conoceremos al campeón! ¡Por ahora, turno de la clasificación en Abu Dabi!

