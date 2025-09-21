El Al-Qázeres conquista la Copa de Extremadura

La final de la Copa de Extremadura Femenina se resolvió sin sorpresas, con un claro dominio de un Al-Qázeres que, con ... su experiencia en la Liga Femenina Challenge, hizo valer su superioridad en todos los aspectos del juego. Un resultado justo que refrenda el potencial del equipo cacereño, mientras que Miralvalle, aunque luchó hasta el final, deberá trabajar en su consistencia para afrontar con garantías los retos de la Liga Femenina 2.

El Al-Qázeres se ha impuesto con claridad al Miralvalle 58-78. A pesar de la intensa competitividad, la superioridad de las jugadoras cacereñas quedó patente desde el primer cuarto, en el que lograron una ventaja holgada.

Desde el inicio, Al-Qázeres marcó el ritmo del encuentro. Un primer cuarto donde las cacereñas se mostraron muy efectivas en ataque y en defensa, con un parcial de 13-22, dejaba claro su dominio. En el segundo cuarto, las visitantes también ampliaron la ventaja con un juego más fluido y constantes transiciones rápidas que desbordaban a las jugadoras de Miralvalle.

Aunque el tercer cuarto no ofreció demasiados cambios, con un 16-22 que seguía ampliando la diferencia, fue en los últimos 10 minutos donde las jugadoras locales, que militan en la Liga Femenina 2, mostraron algo de resistencia, logrando empatar ese parcial (13-13), aunque ya sin opciones reales de disputar el partido. El marcador final reflejó el trabajo de un equipo mucho más sólido y con mayor capacidad ofensiva.

Miralvalle, aunque luchó durante todo el partido, sufrió con las estadísticas. Con un 37% de acierto en tiros de campo, solo un 39% en tiros de 2 y un 35% en triples, las locales no lograron encontrar la consistencia necesaria para acercarse en el marcador. Si bien estuvieron acertadas en los tiros libres (87%), con 13 de 15, el equipo se vio lastrado por los 23 balones perdidos y las 20 faltas cometidas, que complicaron aún más la remontada.

Por otro lado, Al-Qázeres demostró un juego mucho más equilibrado y efectivo en todas las facetas del juego. Con un 41% de acierto en tiros de campo (42% en tiros de 2 y 39% en triples), las de Cáceres se mostraron más consistentes tanto en ataque como en defensa. Su 74% en tiros libres, aunque no tan elevado como el de las locales, fue suficientemente sólido para mantener a raya a un Miralvalle que ya no podía capitalizar sus oportunidades. Las jugadoras de Al-Qázeres dominaron también los rebotes (34 frente a 29) y las recuperaciones (13 frente a 5), lo que les permitió controlar el ritmo del juego. En defensa, además, destacaron con 2 tapones y solo 15 pérdidas.

La MVP del partido fueInés Ramos, jugadora del Al-Qázeres, con 21 puntos, 4 rebotes y 26 de valoración. Mientras que en Miralvalle destacó Cristina Lázaro con 12 puntos, 3 rebotes y 17 de valoración.