El Al-Qázeres, con el trofeo de ganador de la Copa de Extremadura. FEXB
El Al-Qázeres conquista la Copa de Extremadura

El equipo cacereño no dio tregua al Miralvalle, que fue superado en todo momento en la final

R. H.

Badajoz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:22

La final de la Copa de Extremadura Femenina se resolvió sin sorpresas, con un claro dominio de un Al-Qázeres que, con ... su experiencia en la Liga Femenina Challenge, hizo valer su superioridad en todos los aspectos del juego. Un resultado justo que refrenda el potencial del equipo cacereño, mientras que Miralvalle, aunque luchó hasta el final, deberá trabajar en su consistencia para afrontar con garantías los retos de la Liga Femenina 2.

