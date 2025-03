Guía para desayunar los mejores churros de Cáceres y Badajoz

alba baranda Jueves, 20 de octubre 2022 | Actualizado 21/10/2022 08:40h. Comenta Compartir

En Madrid uno tiene su casa por Cibeles y en Badajoz, por Valdepasillas, pero en Cáceres se vive junto a la churrería Farinelli o por el Ruiz. En esta ciudad, cuando nace un barrio, antes de que lleguen la farmacia y la multitienda, se instala la churrería. Esta idolatría churrera es lógica y sabia porque el churro lo tiene todo: es barato, es sabroso, da energía y encima, te lleva a la infancia de un bocado. Por si esto fuera poco, la churrería es el mentidero madrugador de aldeas, villas y ciudades. Allí, antes de que salga el sol, se conocen de primera mano las últimas fechorías de amantes, liantes, tunantes y concursantes de la Isla de las Tentaciones.

En Badajoz, las tostadas ganadoras del concurso de este año llevan paté, crema de queso, bacon frito; aguacate, queso y jamón, y también crema de aguacate, tomase semiseco y jamón, pero la porra mantiene su cuota. En Cáceres, triunfa la filigrana de ese cilindro de agua, harina y sal que hay que saber mezclar, amasar y freír. El mundo se globaliza, pero los ingleses siguen desayunando huevos revueltos, los franceses, cruasanes y los extremeños, churros. O más bien, almorzar, ya que con un par de churros de la churrería San Blas, en Cáceres, uno está saciado hasta bien entrada la tarde, ya que cada unidad sobrepasa con holgura los 30 centímetros. Además, llaman la atención entre los más pequeños sus 'churriciosos': «churros deliciosos, recubiertos de chocolate y rellenos de nocilla».

Ampliar

Otro de los templos de la fritura matinal de esta ciudad es la casa de Vicenta Ruiz, que lleva haciendo churros desde el año 1963. Situada en pleno casco histórico, abre todos los días cuando las calles aún se están despertando: a las cinco de la madrugada. Uno de los principales trucos del éxito de sus churros es la experiencia y es que su familia llegó desde Córdoba con su churrería ambulante a la feria, vieron futuro en Cáceres y se quedaron. Unos visionarios que llegaron a tener en la ciudad hasta seis churrerías.

Ampliar

Una de las más aclamadas por los cacereños de toda la vida es la churrería Barrantes. Es, como buena churrería, un local pequeño que siempre está muy concurrido. Porque las churrerías, si uno no está codo con codo con otros parroquianos, no tienen tanta gracia. Sus churros son jugosos por dentro y crujientes por fuera.

Ampliar

También triunfan las churrerías Olqui, regentada por María Jesús Quintero y Joaquín Ollero, y Farinelli. Esta última realiza una campaña a favor del desayuno a base de churros, mucho más saludable si es comparado con bollería la industrial. ¿Podrían considerarse los churros bollería o son acaso repostería? Juzguen ustedes mismos: todos los mencionados en este reportaje son artesanos y se elaboran con cuatro únicos ingredientes: harina, agua, sal y aceite. Además, son aptos para veganos.

En Badajoz

En la capital pacense también son muchas las churrerías que llevan años madrugando para calentar el aceite y tenerlo todo listo cuando van los primeros clientes a por churros. El Rincón de Vicente va ya por la tercera generación de churreros. Empezó José en el año 1965 con una caravana, al más puro estilo de las modernas food-trucks. Le siguió su hijo Vicente un par de años después y cogió el testigo, ya cuando estaban en la actual cafetería, el nieto del fundador y actual propietario, también de nombre Vicente. Este, que comienza a amasar manualmente a las 06.30 de la mañana, asegura que conserva exactamente la misma receta de su abuelo. Puede que su secreto sí esté en la masa.

Ampliar

Sin embargo, Carlos Díaz, propietario de la churrería a Aaaa, asegura que no hay secretos. «Lo único que hay que tener para unos buenos churros son ingredientes de calidad: una buena harina y aceite de girasol alto oleico, que soporta mejor la temperatura y hace que los churros no caigan pesados en el estómago». Además del agobio por el cada vez más elevado precio de la materia prima, Carlos lleva dos años intentando homologar un motocarro para freír churros en eventos. De momento, no lo ha conseguido y, aunque confiesa que a veces se desanima y le dan ganas de abandonar el proyecto, sigue repartiendo a domicilio. También es de las pocas churrerías que abre por las tardes (solo en invierno).

Ampliar J. V. ARNELAS

La Corchuela es un estandarte de los desayunos pacenses. De hecho, triunfan a partes iguales las porras que elabora María Jiménez al momento y sus míticas tostadas, por lo que es habitual ver sobre las mesas ambas cosas. «Para perder el deseo».

Ampliar

En la churrería Silvestre es normal ver a gente joven, ya que se ubica en una zona de muchos estudiantes. Es, por tanto, un mito eso de que las porras y lazos son desayuno de personas mayores. Pero sí que la tendencia está derivando hacia el café con leche en lugar del chocolate para mojar, indican. «Es más saludable».

Ampliar

Más de mil churros vende algunos días María Jesús García del Moral. Y hablamos de días laborables, ya que los fines de semana aumenta bastante la demanda. «Hay sábados que me paso desde las 08.30 hasta las 12.30 en la freidora sin descansar ni un solo segundo», asevera. Sin duda, el éxito de Café del Moral (además del gran tamaño de sus churros) es el trabajo. María Jesús perdió su empleo en enero de 2010 y como siempre había querido tener una cafetería, apostó por su sueño, pero era plena crisis y tenía que tener un punto de vista práctico, así que puso una cafetería churrería en Ronda Norte.

Ampliar

Los inicios fueron difíciles, ya que vivían pocas personas por aquel entonces en esa barriada pacense. Luego vino la pandemia, la inflación, la escalada de los costes... «Subir los precios es el último recurso, intentaremos aguantar hasta el final porque no pensamos en ganar dinero, solo en sobrevivir, pero va a ser muy difícil», lamenta la empresaria. La crisis agudiza el ingenio y María Jesús ha creado los churros-tostadas, que no son otra cosa que un porra abierta en dos como base para tostadas con sugerentes ingredientes como mermelada, lacón y aguacate o frutos secos.

Está claro que ser churrero es una profesión casi de riesgo hoy en día, puesto que las ganancias son mínimas con la subida del aceite, la harina y la electricidad, pero ahí están ellos cada mañana, despachando sonrisas como churros.

Más información Churrería San Blas C/. José Reveriego Pedrazo, 2. Cáceres. 636 72 03 25

Churrería Vicenta Ruiz Plaza Marrón. Cáceres. 927 24 93 15

Churrería Barrantes C/. Colombia, 27. Cáceres. 927 22 37 43

Churrería Olqui Av. Isabel de Moctezuma, 29. Cáceres. 927 26 03 53

Churrería Farinelli Av. Pierre de Coubertin, 32. Cáceres. 927 23 02 16

Churrería El Rincón de Vicente Av. Jose María Alcaraz y Alenda, 5. Badajoz. 620 83 17 20

Churrería a Aaaa C/. Moreno Zancudo, 23. Badajoz. 924 10 22 22

La Corchuela C/. Meléndez Valdés, 12. Badajoz. 924 22 00 81

Churrería Silvestre C/. Jacinta García Hernández, 11. Badajoz. 605 88 08 66

Café del Moral C/. Esteban Sánchez, 8, local 5. Badajoz. 605 28 54 15

Temas

Badajoz

Cáceres