8 Mantiene ahora Álex Márquez dos décimas de ventaja con respecto a Marc y da la sensción de que el actual líder de MotoGP está dejando madurar la carrera y conservando neumáticos porque el ritmo no está siendo demasiado elevado.

7 CAÍDA DE BRAD BINDER !!! No está siendo ni mucho menos el año del piloto sudafricano. Registra su cuarto abandono en la actual campaña.

7 El que va mejorando poco a poco sus prestaciones es Jorge Martín. Ya es 11º el madrileño después de salir muy retrasado, en la 17ª posición.

6 Buena actuación de momento de Honda en esta pista, con Johann Zarco y Luca Marini rodando en la 6ª y 7ª posición respectivamente.

6 El ritmo de Álex Márquez no está siendo demasiado exigente. Marc no se decide de momento a tratar de superarle otra vez y esto provoca que Pedro Acosta y Enea Bastianini se estén acercando mucho a la cabeza de carrera.

5 Marco Bezzecchi se vio obligado a abandonar después de su caída. Se trata de su tercer abandono en la presente temporada.

4 Enea Bastianini supera ahora a Fabio Quartararo y escala hasta la 4ª posición. Se confirma que KTM es la alternativa real al dominio de Ducati.

4 Lidera la carrera Alex Márquez. En principio este es un circuito que se adapta algo mejor a sus condiciones, pero veremos porque queda mucho terreno todavía por delante.

4 ALEX MÁRQUEZ PRIMERO !!! Muy agresivo ahora el piloto del equipo Gresini, logra superar al actual líder de MotoGP y le cierra las puertas en el intento de contragolpe.

3 De momento Alex Márquez no suelta la presa y trata de coger el rebufo de la moto de Marc Márquez.

3 Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli tienen que realizar una long lap de sanción. El español ya la ha cumplido y vuelve a pista en la 17ª posición.

2 Pedro Acosta pasó a la tercera superior tras superar a Fabio Quartararo y ahora Enea Bastianini trata de hacer lo propio.

2 Vaya fin de semana para Marco Bezzecchi !!! Se fue al suelo ayer y hoy ha ocurrido la misma suerte. Recordemos que el piloto de Aprilia venía con una impresionante racha de tres podios seguidos en las tres últimas carreras.

2 CAÍDA DE MARCO BEZZECCHI Y FABIO DI GIANNANTONIO !!!

1 Siempre que Marc Márquez termine por delante de Alex en esta carrera tendrá ya su primera oportunidad de sellar el de campeonato de forma matemática en el próximo Gran Premio de San Marino.

1 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!! Le gana el duelo a su hermo Alex en las tres primeras curvas y el líder de MotoGP ha salido decidido a poner tierra de por medio en estos momentos.

Repasamos el resto de posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer arranca en la 13ª posición, Raúl Fernández en la 15ª, Alex Rins en la 19ª y Joan Mir en la 20ª.

También tenemos en pista a Aleix Espargaró. El piloto de Granollers actúa en esta carrera con una wild card de Honda, la fábrica para la que trabaja ajora como piloto probador y arranca la prueba en la 18ª plaza.

Hoy vuelve Maverick Viñales a la competición tras perderse las últimas carreras por lesión. El piloto de Roses ha sufrido mucho a lo largo de todo el fin de semana y hoy sale desde la 22ª plaza.

JORGE MARTÍN EN PROBLEMAS. El piloto madrileño vuelve al circuito en el que se proclamó campeón de MotoGP el año pasado. Hoy, con otra fábrica y tras haber superado una larga y complicada lesión, comienza en la 17ª plaza, aunque ya ha demostrado poder ser muy competitivo con la Aprilia tal y como lo demostró con su 4º puesto en el pasado Gran Premio de Hungría.

BEZZECCHI, CONTRATIEMPO EN UN BRILLANTE MOMENTO. El piloto de Aprilia sufrió ayer una dura caída y hoy sale desde la 12ª plaza. Marco Bezzechi está haciendo muy bien las cosas esta temporada, terminando en el podio en cuatro de sus cinco últimas carreras de MotoGP, los tres últimos de forma consecutiva y aspira a conseguir cuatro seguidos por primera vez en su trayectoria en MotoGP.

PEDRO ACOSTA, A SEGUIR CON LA RACHA. El piloto de KTM, que hoy comienza en la 5ª posición, ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras en MotoGP, los mismos que en las 18 anteriores.

Franco Morbidelli arranca la carrera en la cuarta posición. El piloto romano ha conseguido terminar en la zona de puntos en sus siete últimas carreras de MotoGP y esta es ya su mejor racha en este sentido con la fábrica italiana y la mejor desde una de 15 Grandes Premios seguidos entre 2022 y 2023.

QUARTARARO, DESTELLOS EN UN AÑO DIFÍCIL. El ‘Diablo’ ha terminado en el podio en tres de sus siete carreras de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya en MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de Catalunya y Barcelona), incluyendo dos victorias (2020 y 2022), aunque en el último cosechó su peor posición histórica (11º).

Parecía que KTM se podría erigir como la gran alternativa al tradicional dominio de Ducati, pero Yamaha y, en particular, la figura de Fabio Quartararo ha dado un paso al frente este fin de semana y habrá que estar muy atentos a su desempeño en la carrera.

Fabio Quartararo arranca desde la segunda posición, mientras que Marc Márquez completa la primera línea de la parrilla de salida.

Así, las cosas Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 467 puntos, 187 más que Alex Márquez y 239 con respecto a Francesco Bagnaia.

… CON SU SEGUNDA POLE EN MOTOGP. Alex Márquez fue el más rápido en la sesión de calificación de ayer. Se trata de la primera pole que logra en la presente temporada y solo la segunda en su trayectoria en MotoGP después de la conseguida en las Termas de Río Hondo, en el Gran Premio de Argentina de 2023.

ALEX MÁRQUEZ, A RECUPERAR SENSACIONES EN CASA… Tampoco Alex Márquez se encuentra en un punto especialmente alto en esta etapa de la temporada y el piloto del equipo Gresini solo ha terminado en el podio en tres de las nueve últimas carreras tras conseguir cuatro en las cinco primeras de la temporada.

BAGNAIA NO ENCUENTRA EL CAMINO. El piloto italiano no ha ganado en sus 11 últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón). Y no parece que haya encontrado este fin de semana precisamente la solución a sus problemas, puesto que no ha conseguido rodar en ningún momento en los tiempos de los mejores y hoy comienza en la 21ª posición.

La impresionante racha ganadora de Marc Márquez coincide, además, con el desplome de sus dos grandes rivales en la lucha por el título, especialmente por parte de un Francesco Bagnaia que no está encontrando la forma de poder competir con su compañero de box.

MARC MÁRQUEZ, SÓLIDO EN MONTMELÓ, PERO SOLO DOS VICTORIAS. Excluyendo dos abandonos (2015 y 2021), el ‘93’ del equipo Ducati Lenovo ha terminado en el podio en ocho de las nueve ocasiones en las que ha conseguido completar la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya en MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de Catalunya y Barcelona), con dos victorias en 2014 y 2019.

Si tenemos en cuenta solo las carreras dominicales, el piloto de Cervera ha conseguido ganar en las siete últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró ocho o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.

… Y DOBLETE TRAS DOBLETE. Sumando carreras y sprints, Marc Márquez ha logrado 14 victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados).

MARQUEZ, REY DE LOS SPRINTS… Marc Márquez ha conseguido 14 victorias al sprint en la presente temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra tantas victorias en una misma temporada desde su introducción en 2023. El piloto de Cervera acumula 15 victorias en este formato de carrera corta y solo Jorge Martín ha logrado más hasta el momento (16).

Y por lo visto en el sprint de ayer no parece que Márquez esté dispuesto a aflojar el ritmo y se anotó su octava victoria consecutiva en la prueba corta de los sábados.

MÁRQUEZ COMIENZA A ATISBAR EL TÍTULO. Nuevo fin de semana para testear si Marc Márquez logra un nuevo doblete, sería el octavo consecutivo y, de lograrlo, podría tener ya en el próximo Gran Premio de San Marino su primera oportunidad para lograr su séptima corona en MotoGP, la primera desde 2019.

Tras las victorias de Ángel Piqueras en Moto3 y de Dani Holgado en Moto2, diseccionamos todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la prueba de MotoGP.