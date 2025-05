Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la segunda carrera de la jornada. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Manu González refuerza su posición como líder de Moto2 después de esta nueva victoria. El español cuenta con 111 puntos, 16 más que Arón Canet y 34 con respecto a un Jake Dixon que se mantiene en la tercera posición. 22 Arón Canet ha sido finalmente tercero y logra hoy su tercer podio de la temporada. El valenciano sigue cediendo terreno en la lucha por el título, aunque las cosas podrían haber sido peores porque una mala salida le hizo caer hasta el 10º puesto. A partir de entonces, tuvo que remontar muchos puestos y no ha tenido una carrera fácil precisamente. 22 Barry Baltus ha sido segundo y consigue también su segundo podio de la temporada, el tercero en su dilitada trayectoria en Moto2, aunque este es ya claramente su mejor año en la categoría intermedia. 22 VICTORIA DE MANU GONZÁLEZ !!! Tercera victoria del curso y cinco podios en las seis carreras disputadas para el piloto madrileño. Números de campeón y que le confirman claramente como el rival a batir en Moto2. 22 La emoción se traslada de nuevo a la batalla por la tercera posición y habrá que ver si Diogo Moreira finalmente lo intenta, pero Arón Canet tiene un par de décimas de ventaja y parece que tiene ese tercer puesto bastante consolidado. 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Manu González tiene la victoria en el bolsillo y puede disfrutar de una última vuelta relativamente tranquila, puesto que se encuentra a más de un segundo de un Barry Baltus que se conforma ya con la segunda posición. 21 Atención porque Diogo Moreira podría no haber dicho su última palabra y se encuentra cada vez más cerca de Arón Canet. Podría tratar de asaltar de nuevo la tercera posición. 20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se escapa Manu González !!! Siete décimas ya para el piloto madrileño, consolidándose como el piloto más fuerte de la categoría intermedia. 19 Podría ser la primera ocasión en la que Manu González logre dos victorias consecutivas en su trayectoria. El de hoy sería también su tercer podio consecutivo, también su mejor racha en este sentido. 18 Por detrás, continúa la pelea por la tercera posición en un grupo en el que militan Arón Canet, Diogo Moreira, Albert Arenas, Jake Dixon y Filip Salac. 18 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Está apretando mucho Manu González en este tramo de la carrera y logra distanciarse ligeramente de Barry Baltus, cinco décimas de ventaja en estos instantes para el piloto español, camino de salir más líder de Le Mans. 17 Continúa aguantando Manu González la presión de Barry Baltus. El madrileño va camino de conseguir su tercera victoria de la temporada, la cuarta en su trayectoria en Moto2. 16 TERCERO DE NUEVO ARÓN CANET !!! Ha recuperado sensaciones el piloto valenciano y ha vuelto a superar tanto a Jake Dixon como a Diogo Moreira. Una pena que tenga ya tan lejos a Baltus y Manu González. 15 Por delante, Manu González continúa en cabeza de carrera, con apenas dos décimas de ventaja sobre Barry Baltus. Ambos van a ser los pilotos que se disputen la victoria en esta carrera, puesto que tienen una ventaja de más de cuatro segundos con respecto al grupo de Diogo Moreira y Arón Canet. 14 Arón Canet ha caído hasta la 5ª posición después de este susto y habrá que ver ahora como reconfigura su actuación porque estaba siendo uno de los pilotos con mejor ritmo. 13 TERCERO ARÓN CANET !!! Aunque no ha podido consolidar la posición porque Diogo Moreira ha contragolpeado y ha estado el español muy cerca de irse al suelo. Vaya susto... 12 CAÍDA DE JORGE NAVARRO !!! Una nueva caída para el valenciano y no está siendo ni mucho menos un buen año para él, incapaz de conseguir ningún punto en las seis carreras en las que ha participado en la presente temporada. 11 Ya es cuarto Arón Canet !!! Ha superado a Jake Dixon y sigue remontando posiciones desde la 10ª plaza a la que cayó en la primera vuelta. 11 Atención a Barry Baltus !!! El belga ha conseguido la vuelta rápida y se sigue acercando a la posición de un Manu González que no tiene, ni mucho menos, la victoria asegurada. 10 QUINTO ARÓN CANET !!! Suma y sigue para el piloto valenciano. Importante que salve hoy los muebles y pierde el menor número de puntos posible en un fin de semana en el que no se ha mostrado demasiado inspirado. 9 Barry Baltus no entrega la cuchara y está consiguiendo reducir sensiblemente la desventaja con respecto a Manu González. El que se está quedando descolgado es Diogo Moreira, a más de un segundo ya de la cabeza de carrera. 8 SEGUNDO BARRY BALTUS !!! El piloto belga ha sobrepasado a Diogo Moreira y tratará de dar caza a un Manu González que se ha ido distanciando progresivamente en cabeza de carrera. 7 David Alonso ha tenido que realizar una long lap por una sanción que arrastraba desde el pasado Gran Premio de España. El colombiano ha caído hasta el 14º puesto. 7 SEXTO ARÓN CANET !!! El piloto de Corvera continúa avanzando posiciones. Una pena esa mala salida porque podría estar batallando al menos por los puestos de podio. 6 Manu González ha conseguido marcar la vuelta rápida, pero no está consiguiendo por el momento romper la carrera y tiene completamente pegados tanto a Diogo Moreira como a Barry Baltus. 5 De momento se ha abierto un hueco entre los tres primeros y un Jake Dixon que se encuentra a algo más de cinco décimas. 5 PRIMERO MANU GONZÁLEZ !!! El actual líder de Moto2 ha dado ya un paso al frente y supera a Diogo Moreira para hacerse con la primera posición. Ahora el madrileño tiene vía libre para poder marcar ritmo y tratar de romper la carrera. 4 Parece que tanto Alonso López como Arón Canet van de menos a más y ambos tratan de acercarse a las posiciones de privilegio. De momento marchan en la 7ª y 8ª plaza respectivamente. 4 CAÍDA DE TONY ARBOLINO !!! El ganador de esta carrera en 2023 se ha ido al suelo y parece que ha tenido un problema con los frenos. 3 10º David Alonso !!! El colombiano continúa en periodo de adaptación a esta categoría de Moto2 y hoy es, de momento, el mejor rookie en carrera. 2 Manu González se mantiene muy cerca de Diogo Moreira y todo indica que podría tratar de superarle en breves momentos. 1 Mala salida de Arón Canet. El piloto valenciano ha caído hasta la 10ª plaza. Muy mala noticia porque podría continuar perdiendo terreno en la lucha por el título en esta categoría intermedia. 1 Gran ritmo en este inicio de carrera para Diogo Moreira !!! Habrá que ver como se desenvuelve el brasileño asumiendo la responsabilidad de liderar la prueba. 1 DIOGO MOREIRA SE HACE CON LA PRIMERA POSICIÓN !!! Problemas para Zonta van den Goorbergh !!! Parece que se le ha parado la moto y tendrá que salir desde el pit line. Sergio García y Tony Arbolino fueron los dos últimos ganadores en esta categoría de Moto2 en Le Mans, sin embargo comienzan muy retrasados, desde la 16ª y 11ª plaza respectivamente, y no tendrán, en principio, demasiadas opciones de pelear hoy por la victoria. Arón Canet comienza la carrera en la 5ª posición, mientras que Jake Dixon lo hace en la sexta plaza de la parrilla de salida. Barry Baltus y Diogo Moreira completan la primera línea de la parrilla de salida. El belga busca hoy su segundo podio consecutivo después de terminar en la segunda posición en el pasado Gran Premio de España, mientras que el brasileño aspira a conseguir su primera presencia en el podio en la actual campaña. Y lo cierto es que el piloto madrileño quiere continuar expandiendo su dominio porque hoy arranca de nuevo desde la pole, como ha ocurrido en las tres últimas pruebas y en cinco de las seis en la presente temporada y se erige como principal favorito para llevarse la victoria. Manu Gonzaléz ha logrado dos victorias y ha conseguido cuatro presencias en el podio en las cinco carreras disputadas hasta el momento, fallando solo en el Gran Premio de Las Américas en el que, una mala elección de los neumáticos debido a la lluvia, le privó de la opción de puntuar. Manu González marca la pauta en la categoría intermedia y, con su victoria en el pasado Gran Premio de España, volvió a situarse como líder del ranking de pilotos con 86 puntos, siete más que Arón Canet y 20 con respecto a Jake Dixon. Después de la victoria de José Antonio Rueda en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Francia de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…