Volver al inicio 21 Manu González ha sido segundo y logra su segundo podio de la temporada, un resultado que le vale para conseguir mantener su posición de privilegio al frente de la clasificación de pilotos de Moto2. 21 VICTORIA DE JAKE DIXON !!! Primera de la temporada para el piloto de Dover, 5º en su trayectoria en Moto2. Ha dominado de principio a fin. 21 Celestino Vietti mantiene dos décimas de ventaja sobre Arón Canet. Tiene un pequeño margen el italiano y puede ser suficiente para mentener esa tercera posición. Veremos... 21 ÚLTIMA VUELTA !!! No puede canet dar caza a Celestino Vietti y ojo porque se tiene que concentrar ahora en repeler a un Marcos Ramírez que está llegando con mucha fuerza. 20 Jake Dixon tiene la victoria en el bolsillo. Mantiene una ventaja inmensa con respecto a Manu González y apura ya sus últimos kilómetros antes de conseguir el que sería su 5º triunfo en Moto2. 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Dani Holgado supera a Tony Arbolino en la lucha por la 10ª posición. Uno de los rookies frente a uno de los grandes veteranos en esta categoría intermedia. 18 Le está costando ahora a Canet coger la rueda trasera de Celestino Vietti y el italiano ha disfrutado de un último giro en tercera posición sin grandes sobresaltos. 18 Sigue el intercambio de golpes entre Celestino Vietti y Arón Canet en el duelo más intenso de toda la carrera. Retorna el translapino al 3º puesto, pero no hay nada decidido de momento. 17 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Alex Escrig ha mejorado algunos puestos y ahora es 9º, justo por delante de un Dani Holgado que continúa en la 10ª posición. 16 Está intentando Arón Canet de tomar algo de oxígeno con respecto a Celestino Vietti. De momento ha conseguido abrir un pequeño hueco y ya cuenta con tres décimas de ventaja, pero no hay nada definitivo. 15 Por delante, todo sigue igual. Jake Dixon está cuajando una actuación memorable en territorio argentino y cuenta con casi tres segundos de diferencia con respecto a un Manu González que tiene que mantener la segunda posición para continuar al frente de la clasificación de Moto2. 14 Regresa Arón Canet a la tercera posición !!! Y Celestino Vietti ha estado muy cerca de irse al suelo. Cualquier error puede resultar ya definitivo a estas alturas de la carrera. 13 Arón Canet no entrega la cuchara y sigue en pugna con Celestino Vietti por la tercera posición. De momento es la plaza que puede variar porque la primera y la segunda parecen totalmente adjudicadas a Jake Dixon y a Manu González respectivamente. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Celestino Vietti sorprende ahora a Arón Canet y se hace con la tercera posición. El piloto italiano fue uno de los ganadores en este circuito de las Termas de Río Hondo en ediciones anteriores tras llevarse la victoria en 2022. 11 AL SUELO FILIP SALAC !!! Se ha tocado con Marcos Ramírez y el checo se lleva la peor parte. Cae y se ve obligado a abandonar la carrera. 10 Sigue Jake Dixon en modo martillo, aumentando su ventaja de forma consistente con respecto a un Manu González que se empieza a conformar ya con mantener la segunda posición en esta carrera y su primer puesto en la clasificación general de pilotos. 10 Arón Canet ya se ha hecho con la tercera posición tras conseguir superar a un Filip Salac tremendamente correoso en esta carrera. 9 Jake Dixon ha logrado cuatro victorias hasta el momento en Moto2, la última la consiguió la temporada pasada, en el Gran Premio de Aragón. 8 Va como un tiro Jake Dixon. Rompe la barrera del segundo de diferencia con respecto a Manu González y lo cierto es que si no se equivoca, tiene todas las opciones para llevarse la victoria en esta segunda carrera de la temporada. 7 Está subiendo la apuesta Jake Dixon tras conseguir dos vueltas rápidas consecutivas. Solo Manu González parece ser capaz de seguir el ritmo del británico, pero se encuentra a ocho décimas. Está consiguiendo romper la carrera el piloto de Dover. 6 El que parece haberle código rápidamente el aire a la categoría de Moto2 es Dani Holgado y el piloto de San Vicente del Raspeig es 9º en la que es solo su segunda carrera en la disciplina interrmedia. 5 Se consolida Jake Dixon en cabeza de carrera. El piloto británico es uno de los más experimentado en la parrilla de Moto2 y va a ser complicado para Manu González poder darle caza. De momento cuenta con cinco décimas de ventaja con respecto al segundo. 4 De nuevo día complicado en la oficina para David Alonso. El colombiano, campeón el año pasado de Moto3 con una autoridad tremenda, continúa con su adaptación a la categoría intermedia y hoy no pasa de momento de la 23ª plaza. Tampoco pudo puntuar hace dos semanas en Tailandia. 3 Sigue escalando puestos Arón Canet y el valenciano se hace con el 4º puesto, aunque se encuentra en estos momentos peleando con Marcos Ramírez. 3 Manu González recupera rápidamente la segunda posición después de que Filic Salac le hubiera adelantado anteriormente. 2 Muy mala primera vuelta para un Alex Escrig que salía en una prometedora 4ª posición y ahora ha caído hasta el 14º puesto. 2 Manu González no está dejando de momento que Jake Dixon pueda romper la carrera y le coge ya el rebufo al británico. 1 Jake Dixon mantiene el ritmo en estos primeros compases de la carrera y se asienta en la primera posición. 1 Buena salida de Arón Canet, que ha ganado ya varios puestos y se sitúa en la 5ª plaza, acercándose a la cabeza de carrera. 1 JAKE DIXON SE HACE CON LA PRIMERA POSICIÓN !!! Manu González cae hasta la segunda. Pilotos italianos han ganado en las cinco últimas ediciones del Gran Premio de Argentina de Moto2. El último fue Tony Arbolino, en 2023, y hoy comienza en la 12ª plaza de la parrilla de salida. Por su parte, Senna Agius, que fue una de las sensaciones en la primera carrera de la temporada al terminar en la 3ª posición, hoy sale tremendamente retrasado, concretamente desde la 22ª posición. Jake Dixon y Marcos Ramírez completan la primera línea, mientras que Alonso López comienza desde la 7ª posición y Arón Canet lo hace en la 10ª posición. Parece que el piloto madrileño se erige también como el rival a batir en este segundo asalto de la temporada y hoy arranca desde la pole position, la segunda consecutiva. De hecho, ya lleva más poles en este 2025 (dos) que en sus cuatro campañas anteriores en la categoría intermedia (una). Manu González es el piloto que ha marcado la pauta en estos primeros compases del del curso y dominó con enorme autoridad durante la práctica totalidad del fin de semana en el pasado Gran Premio de Tailandia. Después de la victoria de Ángel Piqueras en Moto3, diseccionamos ya todo lo que puede suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Argentina. ¿Preparados? Comenzamos…