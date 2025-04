Volver al inicio

Km 0 Nosotros ponemos punto y final tras haberles contado todo lo sucedido en el Giro de Italia 2022 en sus 21 etapas, gracias por habernos acompañado, hasta pronto.

Km 0 Un Giro de Italia accidentado, con abandonos de algunos de los favoritos y que tuvo poco movimiento hasta el día de ayer cuando Hindley dio un golpe de autoridad en la Marmolada para quitarle la Maglia Rosa a Carapaz.

Km 0 Con el triunfo de Matteo Sobrero en el día de hoy, el Team BikeExchange se ha llevado las dos contrarreloj de esta edición del Giro, tras el triunfo de Simon Yates en la primera.

Km 0 Finalmente Hindley ha sido campeón con un minuto y 18 segundos sobre Richard Carapaz. Tres ciclistas españoles han entrado en el Top-10: Mikel Landa, 3º, Peio Bilbao, 5º, y Juan Pedro López, 10º.

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jai Hindley 86:31:14 2 Richard Carapaz +01:18 3 Mikel Landa +03:24 4 Vincenzo Nibali +09:02 5 Peio Bilbao +09:14 6 Jan Hirt +09:28 7 Emanuel Buchmann +13:19 8 Domenico Pozzovivo +17:29 9 Hugh Carthy +17:54 10 Juan Pedro López +18:40

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Matteo Sobrero 00:22:24 2 Thymen Arensman +00:23 3 Mathieu Van Der Poel +00:40 4 Bauke Mollema +01:08 5 Ben Tulett +01:12 6 Mauro Schmid +01:17 7 Magnus Cort +01:18 8 Tobias Foss +01:19 9 Michael Hepburn +01:24 10 Richard Carapaz +01:24

Km 9 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Matteo Sobrero 3 Puntos 2 Thymen Arensman 2 Puntos 3 Mathieu Van Der Poel 1 Puntos

Km 0 Triunfo claro en esta crono de Matteo Sobrero que ha conseguido la quinta victoria italiana en el Giro de Italia 2022.

Km 0 De hecho, Jai Hindley es el primer italiano que gana la ronda italiana. Curiosamente, en tres de las últimas cuatro ediciones han sido campeones ciclistas no europeos, Richard Carapaz en 2019, Egan Bernal en 2021 y ahora Hindley.

Km 0 El ciclista australiano, que lo tuvo muy cerca en la edición de 2020 en la que acabó segundo, tras el triunfo de Tao Geoghegan Hart, se proclama campeón del Giro por primera vez.

JAI HINDLEY CAMPEÓN DEL GIRO DE ITALIA 2022.

Con la llegada de Jai Hindley a meta, con un tiempo de 23 minutos y 55 segundos, termina el Giro de Italia 2022.

Buen tiempo del ecuatoriano el día que cumple 29 años y que no va a poder ganar su segundo Giro de Italia ya que ayer cedió la Maglia Rosa.

Aprieta Richard Carapaz en el tramo final del recorrido y cruza la meta con el 10º mejor tiempo en esta crono, 23 minutos y 48 segundos.

Solo quedan por completar el recorrido los dos primeros clasificados.

Mikel Landa cruza la meta, su tiempo es de 25 minutos y 28 segundos, no es un buen tiempo y no va a poder aspirar a la segunda posición.

El líder corona con una marca de 15 minutos y 21 segundos, solo un segundo más que Richard Carapaz.

Jai Hindley está a punto de pasar por la primera referencia, Carapaz ha hecho 15 minutos y 20 segundos en ese punto.

Peio Bilbao cruza la meta con un tiempo de 24 minutos y 14 segundos, le saca dos segundos más a Jan Hirt y mantiene la quinta posición en la general.

Peio Bilbao, por su parte, tiene que defender 12 segundos ante Jan Hirt para ser quinto y de momento ha perdido algunos en el primer control.

No es bueno el tiempo de referencia de Mikel Landa en el punto de control intermedio.

No se mueven las referencias de los tres primeros ni en el punto intermedio ni en meta.

Juan Pedro López completa el recorrido con un tiempo de 25 minutos y seis segundos.

¡La Maglia Rosa ya en carrera por las calles de Verona!

Rueda también Richard Carapaz, solo queda por tomar la salida el líder, Jai Hindley.

Thymen Arensman mejora el tiempo de Van der Poel en meta pero no el de Sobrero, se queda a 23 segundos de italiano.

¡Sale Mikel Landa para tratar de apurar sus opciones de ser segundo!

Sale el veterano Vincenzo Nibali que ha tenido una actuación destacada en este Giro de Italia. Con 37 años, está corriendo la ronda italiana por 11ª ocasión. Ha sido dos veces campeón, en 2013 y 2016, además de subir al podio otras cuatro veces. Es 4º en la general tras haber sido 18º en la edición del año pasado.

Peio Bilbao está cerca de igualar su mejor posición en una Gran Vuelta, también fue 5º en el Giro de Italia en 2020 y, si no pasa nada, volverá a terminar 5º en esta edición. Su rival para defender esa plaza es Jan Hirt.

El octavo en la general, Domenico Pozzovivo, está ya rodando por Verona, muy cerca de pasar por el punto de control intermedio, cuando va a tomar la salida Peio Bilbao.

Bauke Mollema completa el recorrido con el tercer mejor tiempo, a un minuto y ocho segundos de Sobrero.

La marca en meta de Matteo Sobrero sigue inamovible, al igual que la segunda referencia, la de Mathieu van der Poel. Solo Ben Tulett se ha podido acercar ligeramente pero ha logrado hacer peligrar de momento el liderato del italiano en esta crono.

Comienza la crono para el líder de la clasificación de los jóvenes en este Giro de Italia, Juan Pedro López, que vistió la Maglia Rosa durante 10 etapas.

Sale el incombustible Alejandro Valverde que ya ha anunciado su retirada tras la próxima Vuelta a España. Esta es la segunda vez que el murciano corre el Giro de Italia tra ser 3º en 2016.

Más abierta está la disputa por la segunda posición, tras la penúltima etapa, Mikel Landa tiene opciones de pelear por esa plaza, 26 segundos le separan del ecuatoriano.

La ventaja de Hindley sobre Carapaz debería ser más que suficiente para que el australiano se convierta en campeón. Carapaz perdió la maglia rosa en el día de ayer y también fue un duro varapalo.

Ha tomado la salida Antonio Pedrero de Movistar. Este es su quinto Giro de Italia y ahora mismo está 27º en la general. Su mejor clasificación fue 19º en la edición de 2020.

Mathieu van der Poel cruza la meta con un tiempo de 23 minutos y 4 segundos, el segundo mejor crono aunque muy lejos de Sobrero.

Mathieu van der Poel completando el recorrido y pendientes de sus tiempo y de si es capaz de bajar el registro de Sobrero.

Gran tiempo el de Matteo Sobrero en meta, 22 minutos y 24 segundos, rebaja en un minuto y 17 segundos el de Mauro Schmid. El campeón italiano contrarreloj en 2021 va a ser difícil de superar.

Matteo Sobrero marca 14 minutos y 23 segundos en el punto intermedio, baja en 41 segundos el registro de Magnus Cort.

Rueda ya uno de los favoritos a ganar la etapa de hoy, Mathieu Van der Poel, quien se adjudicó la anterior crono en esta edición del Giro.

Turno de Jonathan Castroviejo, medalla de bronce en el Mundial Contrarreloj en 2016.

José Joaquín Rojas es el siguiente en tomar la salida. Edoardo Affini ha hecho un buen tiempo pero no ha conseguido mejorar ni el de Magnus Cort ni el de Michael Hepburn.

Magnus Cort mejora el tiempo intermedio de Michael Hepburn, baja hasta los 15 minutos y 4 segundos, ahora el objetivo es bajar de los 15.

Michael Hepburn rebaja la marca de referencia en meta y es el primero que baja de los 24 minutos, con 23 minutos y 48 segundos.

Hepburn, Ludvigsson y Craddock mejoran la marca de Van den Berg en el punto intermedio.

Julius va den Berg mejor tiempo provisional en meta, solo él y Serry han bajado de momento de los 25 minutos.

Julius van den Berg mejora el tiempo de Serry tanto en el punto intermedio como en meta.

La mejor referencia en meta hasta ahora también la establece Pieter Serry, con 24 minutos y 56 segundos.

El mejor tiempo intermedio por el momento lo ha marcado Pieter Serry con 16 minutos y 7 minutos.

No hay crono del Giro en la que no recordemos a Filippo Ganna que fue dominador en las anteriores ediciones. No ha participado en 2022 y la crono en la etapa inicial, entre Budapest y Visegrad, se la llevó Mathieu van der Poel.

Sale ahora el británico Alex Dowsett y el próximo es Michael Schwarzmann.

La referencia intermedia en la crono de hoy está en el kilómetro 9.5, en lo más alto del puerto puntuable, de cuarta categoría, Torricella Massimiliana.

Han salido ya los tres primeros corredores a completar el recorrido de esta crono, el próximo es Bert van Lerberghe.

Recordemos que Jai Hindley tiene que defender 1 minuto y 25 segundos con respecto a Richard Carapaz y 1 minuto y 51 segundos con Mikel Landa para ser campeón.

La crono dará comienzo a las 14:00 y el primer corredor en tomar la salida será Roger Kluge. El último en salir, a las 16:48, será el líder, Jai Hindley.

Los últimos tres kilómetros tienen algunas curvas en las que deben tener precaución para pasar por la Piazza Bra antes de llegar a la Arena de Verona.

La crono tendrá lugar en el circuito Delle Torricelle en una primera parte recta con calzada ancha, después una subida de cuatro kilómetros al 5% y un tramo final llano hasta la meta.

Un recorrido de 17.4 kilómetros tras el que Jai Hindley puede coronarse por primera vez como campeón de la ronda italiana tras su exhibición de ayer que le permitió arrebatarle la Maglia Rosa a Richard Carapaz.