Volver al inicio

Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta 6ª etapa de la Corsa Rosa. Les esperamos mañana. No nos fallen !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo.

Mañana tenemos por delante una etapa de alta exigencia, con varios puertos de montaña y un recorrido que será un auténtico sube y baja, con muy pocas zonas llanas.

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Juan Pedro López 23:23:40 2 Lennard Kämna +00:38 3 Rein Taaramae +00:58 4 Simon Yates +01:42 5 Mauri Vansevenant +01:47 6 Wilco Kelderman +01:51 7 João Almeida +01:54 8 Peio Bilbao +01:56 9 Richie Porte +02:04 10 Romain Bardet +02:06

El ciclista español cuenta con 38 segundos de ventaja con respecto a Lennard Kämna y 58 sobre Rein Taaramäe.

No ha habido cambio alguno en la clasificación general y Juan Pedro López mantiene la Maglia Rosa por tercera etapa consecutiva.

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Arnaud Démare 05:02:33 2 Caleb Ewan m.t. 3 Mark Cavendish m.t. 4 Biniam Ghirmay m.t. 5 Giacomo Nizzolo m.t. 6 Phil Bauhaus m.t. 7 Andrea Vendrame m.t. 8 Simone Consonni m.t. 9 Vincenzo Albanese m.t. 10 Edward Theuns m.t.

Km 192 Caleb Ewan ha sido segundo y Mark Cavendish se ha tenido que conformar finalmente con la tercera posición.

Km 192 Esta es la séptima victoria de Arnaud Démare en las tres Grandes Vueltas (5 en el Giro de Italia, 2 en el Tour de Francia).

Km 192 DATO. Arnaud Démare ha conseguido su séptima victoria de etapa en el Giro de Italia, dos en la presente edición.

Km 192 VICTORIA DE ARNAUD DÉMARE !!! El ciclista francés consigue su segunda victoria consecutiva.

Km 192 Dudas entre Caleb Ewan y Arnaud Démare !!! No se sabe quién ha sido el ganador

Km 191 Gaviria se queda fuera !!!

Km 191 Cerrado Gaviria. Ewan le coge la rueda a Cavendish...

Km 191 ÚLTIMO KILÓMETRO !!! En principio, todos los candidatos bien situados para poder disputar el sprint...

Km 189 Los ciclistas del Intermache Wanty asoman en la vanguardia del pelotón para ir colocando ya a Biniam Ghirmay.

Km 188 Menos de 5 kilómetros para el final !!! Algo de viento de cara y los equipos comienzan a luchar ya a brazo partido por asegurarse un hueco para poder lanzar a su velocista.

Km 185 Hacemos un repaso a los principales candidatos para llevarse hoy la victoria de etapa. Son Marc Cavendish, Arnaud Démare, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo o Biniam Ghirmay.

Km 182 DIEZ KILÓMETROS PARA EL FINAL !!! Varios equipos forman con casi toda su alineación en la zona delantera del pelotón. Momento de ir bien colocado para tratar de evitar verse cortados debido a caída o cualquier otra incidencia.

Km 180 El ritmo es rápido y no se están produciendo ataques. Todo el mundo asume que se va a producir una llegada masiva al sprint en una etapa de transición antes del exigente recorrido de la etapa de mañana.

Km 173 Problemas para Joao Almeida. Parece que ha sufrido un pinchazo en la rueda trasera y Rui Oliveira se para para ayudarle a que se reincorpore de nuevo al grupo.

Km 172 20 KILÓMETROS PARA EL FINAL !!! Aunque ahora el ritmo es más rápido, la etapa de hoy acumula un importante retraso en relación con el horario previsto por parte de la organización.

Km 164 Diego Rosa ya ha sido neutralizado. Los equipos de los sprinters debe controlar ahora con mano férrea la carrera para tratar de evitar que algún corredor intente sorprender con un ataque de media distancia.

Km 163 El pelotón está muy cerca ya de dar caza a Diego Rosa. El ciclista de EOLO Kometa ha permanecido algo menos de 150 kilómetros escapado en solitario y llegó a amasar una renta de casi seis minutos.

Km 158 La paliza que se está pegando hoy Thomas de Gendt es impresionante. Lleva casi toda la etapa comandando el pelotón, marcando el ritmo y realizando un trabajo impresionante para Caleb Ewan, uno de los grandes favoritos para llevarse la victoria en esta 6ª etapa de la Corsa Rosa.

Km 156 Menos de un minuto ya para Diego Rosa. La carrera marcha ya lanzada camino de la línea de meta en Scalea. Se avecina un impresionante sprint con una llegada completamente plana, en una vía ancha y una recta eterna. En principio, se dan todas las condiciones para que brillen los grandes especialistas en llegadas masivas.

Km 147 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Diego Rosa 3 Puntos 2 Filippo Tagliani 2 Puntos 3 Lennard Kämna 1 Puntos

Km 149 Filippo Tagliani ha vuelto a ser el primero en el pelotón en el Sprint Intermedio de Guardia Piemontese Marina. Recordar que en el segundo de los Sprints Intermedios no se reparten puntos valederos de cara a la clasificación de la regularidad, solo segundos de bonificación: 3,2 y 1 para los tres primeros.

Km 146 Ahora sí, la carrera está claramente acelerando por detrás a medida que nos acercamos al tramo final de la etapa. La ventaja de Diego Rosa es ya apenas de un minuto y un medio y no parece que su aventura se vaya a extender mucho más.

Km 142 50 KILÓMETROS PARA EL FINAL !!! La diferencia de Diego Rosa va menguando poco a poco y el ciclista italiano cuenta con poco más de dos minutos en estos momentos.

Km 138 El EOLO Kometa solo ha logrado una victoria hasta el momento en el Giro de Italia. Fue Lorenzo Fortunato el año pasado, en la 14ª etapa.

Km 134 La diferencia de Diego Rosa cae por debajo de los tres minutos después de muchos kilómetros. Se han ido sumando en elos últimos kilómetros algunos ciclistas del FDJ Groupama, la formación de Arnaud Démare.

Km 124 Mantiene Diego Rosa algo más de tres minutos de ventaja con respecto a un pelotón en el que se comienza a ir algo más deprisa, en el marco, eso si, de una etapa en la que el ritmo ha sido realmente pausado.

Km 119 Después de que no haya brillado demasiado en los dos sprints masivos que se han disputado hasta ahora en la presente edición del Giro de Italia, Caleb Ewan tiene una gran presión por tratar de sumar hoy la primera victoria. El australiano ha logrado cinco victorias hasta el momento en la Corsa Rosa y ha logrado al menos una en tres de sus cuatro participaciones en esta carrera (2017, 2019 y 2021).

Km 111 En el pelotón continúa siendo el Lotto Soudal de Caleb Ewan el equipo que lleva el peso en cuanto a las tareas de control de la carrera. Esencialmente un Thomas de Gendt que lleva muchos kilómetros siendo la punta de lanza en el grupo principal, con el objetivo de mantener a raya la diferencia que administra Diego Rosa.

Km 107 Faltan apenas 40 kilómetros para que el pelotón llegue a Guardia Piemontese Marina, el segundo Sprint Intermedio de la jornada.

Km 99 Comentar que una vez superado el único puerto puntuable de la etapa de hoy y el Sprint Intermedio de Vibo Valentia, solo queda por delante el segundo Sprint Itermedio, en Guardia Piemontese Marina, en el punto kilométrico número 147.

Km 96 Se está defendiendo muy bien en solitario Diego Rosa. El ciclista italiano mantiene un colchón de cuatro minutos de diferencia con respecto a sus perseguidores.

Km 92 100 KILÓMETROS PARA EL FINAL !!! Tras los movimientos que se vieron en el Sprint Intermedio de Vibo Valentia, lo cierto es que esta 6ª etapa del Giro de Italia está siendo bastante parca en ataques.

Km 87 Efectivamente, parece que la diferencia de Diego Rosa ha comenzado a caer tras el pequeño acelerón que está protagonizando el pelotón. Poco más de cuatro minutos en estos instantes para el ciclista del equipo EOLO Kometa.

Km 75 Parece que aumenta ahora sensiblemente el ritmo del pelotón. Transita algo más estirado y tienen que comenzar a poner coto a la fuga porque Diego Rosa va camino de amasar una ventaja de cinco minutos.

Km 70 DATO. En dos de las cinco últimas etapas disputadas un 12 de mayo en el Giro de Italia, Caleb Ewan fue el ganador (2017 y 2021).

Km 70 DATO.

Km 66 DATO. Si solo tuvieramos en cuenta los puntos en los Sprints Intermedios, no en meta, Filippo Tagliani dominaría con autoridad la clasificación de la regularidad con 44 puntos, 22 más que Matti Bais, su compañero en el Drone Hopper - Androni, y 32 sobre Arnaud Démare, el actual portador de la Maglia Ciclamino.

Km 59 Diego Rosa mantiene unos cuatro minutos por delante de un pelotón en el que continúa tirando el Lotto Soudal, aunque tampoco sin desgastarse excesivamente.

Km 56 Efectivamente, el movimiento de los tres ciclistas del Androni había sido meramente táctico por el paso del Sprint Intermedio. Ya han sido neutralizados por el pelotón y vuelve a permanecer solo por delante Diego Rosa.

Km 47 Biniam Ghirmay se ha impuesto a Arnaud Démare en el paso del pelotón por el Sprint Intermedio de Vibo Valentia, por lo que el francés solo ha podido sumar tres puntos finalmente en este punto.

Km 46 Parece que el movimiento de los tres ciclistas de Androni se ha debido a la intención de Filippo Tagliani de restarle puntos a Arnaud Démare en la pelea por la clasificación de la regularidad.

Km 44 Ataque de tres ciclistas del Drone Hopper - Androni !!! De golpe. Se trata de Filippo Tagliani, Eduardo Sepúlveda y Simone Ravanelli. Se anima la etapa tras un inicio realmente anodino.

Km 40 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Diego Rosa 12 Puntos

Km 42 Diego Rosa cruza también en primera posición por el Sprint Intermedio de Vibo Valentia y se lleva los 12 puntos que se le otorgan al primero en pasar por esa pancarta.

Km 39 Lennard Kämna ha conseguido dos puntos en la cima del Aeroporto L. Razza, por lo que se refuerza al frente de la clasificación de la montaña en la presente edición de la ronda italiana. El germano suma 42 puntos.

Km 36 Diego Rosa ha corona en primera posición el puerto puntuable de la etapa de hoy y el equipo Eolo Kometa ha sido el único equipo capaz de coronar dos cimas en la presente edición del Giro de Italia.

Km 34 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Diego Rosa 3 Puntos 2 Lennard Kämna 2 Puntos 3 Thomas de Gendt 1 Puntos

Km 40 En el grupo principal sigue siendo el Lotto Soudal el equipo que lleva la pauta y asume la responsabilidad de controlar la carrera. Trabajan para asegurar una llegada al sprint de cara a un posible triunfo de Caleb Ewan.

Km 38 Diego Rosa ha comenzado la etapa en el 49º puesto de la clasificación general, con 10' 01'' de desventaja con respecto a Juan Pedro López, la Maglia Rosa de este Giro de Italia 2022.

Km 35 El pelotón deja hacer de momento a Diego Rosa y el ciclista transalpino cuenta ya con algo más de cuatro minutos de ventaja con respecto a sus perseguidores.

Km 30 Diego Rosa no ha logrado ninguna victoria de etapa ni en el Giro de Italia ni en el marco de una de las tres Grandes Vueltas. Su único triunfo en una carrera UCI Pro Tour llegó en la Vuelta al País Vasco de 2016.

Km 28 Diego Rosa comienza la ascensión al Aeroporto L. Razza, puerto de cuarta categoría y todo parece indicar que será el primero en coronarlo porque el italiano cuenta ya con algo más de un minuto de ventaja con respecto al pelotón y su ventaja continúa creciendo.

Km 24 Habrá que ver que recorrido tiene el movimiento de Diego Rosa, aunque se antoja difícil para él en solitario y en una etapa en la que hay muchos equipos con intereses en una llegada masiva al sprint.

Km 23 ATACA DIEGO ROSA !!! Se ha producido el primer movimiento de la etapa y el ciclista del EOLO - Kometa lo intenta en solitario.

Km 22 El Lotto Soudal, el equipo de Caleb Ewan, se está mostrando muy dinámico en la zona delantera del pelotón, asumiendo la tarea de control de la carrera, aunque lo cierto es que el ritmo no está siendo demasiado exigente como ya venimos diciendo.

Km 19 No hay ataques... El pelotón sigue compacto, camino ya del único puerto puntuable de la etapa de hoy y cuya cima está ubicada en el kilómetro 34.

Km 16 De cara al final de la etapa de hoy, máxima presión para los sprinters que aún no se han estrenado en la presente edición de la Corsa Rosa. Es el caso de Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo o Fernando Gaviria.

Km 13 No sabemos exactamente si los ciclistas están manifestando algún tipo de protesta, pero no es nada usual que no se haya producido ningún ataque ni movimiento por parte de algún corredor interesado en formar parte de la fuga del día.

Km 5 Parece que ningún ciclista está por la labor de intentar hoy una larga fuga, Habrá que esperar a que llegue quizás la primera y única dificultad montañosa de la jornada de hoy: la cima del Aeroporto L. Razza, de cuarta categoría.

Km 3 Pues no se han producido ataques y esto si que es novedad. Ritmo tranquilo de momento en este primer tramo del recorrido.

Km 1 COMIENZA LA 6ª ETAPA DEL GIRO DE ITALIA !!! Habrá que ver si vemos una escapada de inicio como en jornadas precedentes.

Km 0 Mathieu Van Der Poel ocupa la primera plaza en la clasificación de la regularidad con 62 puntos, siete más que Biniam Ghirmay y ocho sobre Mark Cavendish. Hoy, como siempre, se otorgan puntos en el Sprint Intermedio de Vibo Valentia (kilómetro 40) y en la recta de meta en Scalea.

Km 0 Lennard Kämna mantendrá ocurra lo que ocurra hoy la primera posición en la clasificación de la montaña. El alemán cuenta con 40 puntos, 22 más que Juan Pedro López.

Km 0 Recordemos que el español Juan Pedro López ostenta la Maglia Rosa, con 39 segundos de ventaja con respecto a Lenard Kämna y 58 con respecto a Rein Taaramäe. Hoy, salvo imprevisto, el ciclista de Trek - Segafredo podría mantener el jersey de líder por tercera jornada consecutiva.

Km 0 Será una nueva oportunidad para ver en acción a los sprinters, con Mark Cavendish llevándose la victoria en el primero, mientras que Arnaud Demaré consiguió ganar en el último, precisamente en la etapa de ayer con final en Messina.

Km 0 Hoy previsiblemente veremos una nueva llegada al sprint, con un recorrido eminentemente llano, con una sola cota montañosa de cuarta categoría, cuya cima se sitúa al comienzo de la etapa, concretamente en el kilómetro 34.