Volver al inicio Set 5 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta gran semifinal. Ha sido un placer. les invitamos a vivir la segunda en nuestra compañía. No nos fallen !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Set 5 Alcaraz disputará el domingo su primera final en Roland Garros, la tercera de su trayectoria en torneos de Grand Slam y lo cierto es que su desempeño invita al optimismo porque gano las dos anteriores: US Open 2022 y Wimbledon 2023. Set 5 DATO. Carlos Alcaraz (21 años y 33 días) es el jugador más joven de la Era Abierta en alcanzar finales en eventos de de Grand Slams en tres superficies distintas: tierra batida, hierba y pista dura. Set 5 Ha sido un partido de idas y venidas. Comenzó mucho mejor Sinner y a Alcaraz le costó mucho igualar la contienda, aunque tuvo su punto más bajo en el tercer set, cuando parecía dolorido y le costaba golpear con el drive de derecha. Posteriormente se rehizo y fue ya un partido a tumba abierta entre dos magníficos jugadores. Set 5 Inmensa la batalla entre los dos grandes jugadores del momento. Alcaraz y Sinner nos han regalado un partido épico, toda una final anticipada que ha caído en esta ocasión del lado del tenista español. Set 5 VICTORIA DE CARLOS ALCARAZ !!! ALCANZA SU PRIMER FINAL EN ROLAND GARROS !!! Set 5 6 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 5 Y no hay dos sin tres !!! Tercera bola de partido para Carlitos Alcaraz !!! Set 5 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 5 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 SEGUNDA BOLA DE PARTIDO PARA ALCARAZ !!! Set 5 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Salva la bola de partido Sinner !!! Set 5 5 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 5 BOLA DE PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 5 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 5 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner Set 5 5 - 3

15 - 15 Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz Set 5 5 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 5 Resiste Sinner !!! Se lleva este juego el tenista de San Candido y obliga a que sea Alcaraz el que trate de cerrar el partido con su servicio. Set 5 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 5 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 5 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 5 - 2

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 5 5 - 2

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 5 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 ENORME ALCARAZ !!! Echa mano de dos grandes servicios para abrochar este importante juego y se sitúa ya a solo uno de su primera final en Roland Garros, la tercera en torneos de Grand Slam. Set 5 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 4 - 2

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Jannik Sinner que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 5 4 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 4 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 5 4 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 5 4 - 2

15 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 5 4 - 2

0 - 15 Buen derechazo desde la red de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz Set 5 4 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 5 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Sigue comandando Alcaraz el partido y mantiene una ventaja que le permite soñar con alcanzar su primera final en Roland Garros. Set 5 4 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 3 - 1

ADV - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 3 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 5 3 - 1

ADV - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto Set 5 3 - 1

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 1

30 - 30 El passing shot de Jannik Sinner se estrella en la red Set 5 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 1

0 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 5 3 - 1

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Logra Sinner inaugurar su casillero de juegos en el quinto set y corta la racha de un Alcaraz desatado en estos momentos. Set 5 3 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 5 3 - 0

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 5 3 - 0

30 - 30 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Jannik Sinner y le sirve para ganar el punto Set 5 3 - 0

15 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Está bordando el tenis Alcaraz en estos momentos. Logra consolidar el break conseguido en el juego anterior y se hace con una importante ventaja en este definitivo quinto parcial. Set 5 3 - 0

0 - 0 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto Set 5 2 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 5 2 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 5 2 - 0

30 - 15 La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 5 2 - 0

30 - 0 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 5 2 - 0

15 - 0 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 5 1 - 0

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Cobra ventaja el tenista de El Palmar en un momento clave de este trepidante encuentro. Set 5 1 - 0

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 5 1 - 0

40 - 40 Jannik Sinner con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 5 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Primera oportunidad para el español en este quinto y definitivo set. Set 5 1 - 0

40 - 30 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 1 - 0

30 - 15 Impresionante globo desde media pista de Carlos Alcaraz con el que supera a Jannik Sinner y consigue el tanto Set 5 1 - 0

15 - 15 Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 1 - 0

15 - 0 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 5 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 5 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 4 Ya decíamos que este partido era una final anticipada y lo cierto es que está respondiendo claramente a las expectativas entre los dos mejores jugadores del momento. Set 4 NOS VAMOS AL QUINTO SET !!! Se ha vuelto a sobreponer Alcaraz cuandos sus opciones parecían realmente precarias tras perder el tercero, ofreciendo además síntomas de encontrarse incómodo y mermado físicamente. Set 4 6 - 4

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 4 BOLA DE SET PARA ALCARAZ !!! Recordamos, al resto. Es la primera opción de break que vemos en el cuarto set. Set 4 5 - 4

40 - 30 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 4 5 - 4

30 - 30 El remate de Jannik Sinner se va fuera Set 4 5 - 4

15 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 5 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 4 El jugador murciano consigue su quinto juego en el set y tendría la opción de poder llevarse ya el cuarto parcial desde la zona de resto. No será fácil porque Sinner está ahora sirviendo a gran nivel. Set 4 5 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 4 4 - 4

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 4 - 4

40 - 15 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 4 4 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 4 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 4 4 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 4 Sube la apuesta Jannik Sinner y logra adjudicarse este juego en blanco. Los dos jugadores están encontrando en estos momentos la fiabilidad en el saque que les había faltado hasta el momento. Set 4 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 4 - 3

0 - 40 Jannik Sinner con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 4 4 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 4 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Vuelve Alcaraz a vivir sus mejores momentos en el partido y se ve con opciones de poder alargar el partido hasta una hipotética quinta manga. Set 4 4 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 4 3 - 3

40 - 15 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Jannik Sinner y le sirve para ganar el punto Set 4 3 - 3

30 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 4 3 - 3

30 - 0 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto Set 4 3 - 3

15 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Jannik Sinner y gana el tanto Set 4 No le pierde Sinner la cara al partido y lleva de nuevo las tablas al marcador. Máxima presión ahora sobre el servicio del jugador murciano. Set 4 3 - 3

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Jannik Sinner que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 4 Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 4 3 - 2

30 - 30 Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Jannik Sinner y gana el punto Set 4 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 3 - 2

15 - 15 El remate de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 4 3 - 2

15 - 0 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 4 Sigue Alcaraz llevando la iniciativa en un cuarto set en el que está ofreciendo mejores sensaciones. Set 4 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 2 - 2

40 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 2 - 2

30 - 15 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 4 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 2 - 2

0 - 15 Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz Set 4 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 2 - 1

15 - 40 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 4 Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 4 2 - 1

0 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 4 2 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 1 - 1

30 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner Set 4 1 - 1

15 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Jannik Sinner y gana el tanto Set 4 1 - 1

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 Responde Jannik Sinner con un juego en blanco. Parece que el jugador de San Candido ha superado ya los problemas de calambres que tuvo anteriormente y ahora se le ve con mejor tono en pista. Set 4 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 1 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 4 1 - 0

0 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 1 - 0

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 Arranca fuerte Alcaraz en este cuarto set !!! Logra llevarse con relativa comodidad este juego con su saque. Veremos... Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner Set 4 0 - 0

40 - 15 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto Set 4 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Se comienzan a encender todas las luces de alarma en el cuadro de mandos de un Alcaraz que sufre problemas físicos, quizás de nuevo en el antebrazo que tantos problemas le ha dado a lo largo de la temporada. El español sufre mucho en el saque y en el golpeo de derecha, lo que le otorga una importante ventaja al italiano en este tramo del partido. Set 3 SINNER TOMA VENTAJA DE NUEVO Y SE HACE CON EL TERCER SET !!! Set 3 3 - 6

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 DOS BOLAS DE SET PARA SINNER !!! Set 3 Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 3 - 5

15 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 5

15 - 15 Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Resiste Alcaraz !!! Aunque lo cierto es que este tercer set está en manos del italiano, que dispone ahora de su servicio para tratar de cerrarlo. Set 3 3 - 5

0 - 0 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 5

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 5

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 3 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 No ha desaprovechado la oportunidad Jannik Sinner !!! El italiano consolida el break conseguido en el juego anterior y se hace con una ventaja muy importante en este crucial tercer set. Set 3 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 4

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 4

30 - 15 Jannik Sinner no consigue superar la red con su volea Set 3 2 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 3 2 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 BREAK DE SINNER !!! Da un golpe de autoridad tremendo en esta cuarta manga. Y los calambres de Sinner nos nos han dejado ver la realidad de un Alcaraz que parece estar bastante mermado físicamente en estos momentos del partido. Set 3 2 - 4

0 - 0 Fabuloso resto de revés de Jannik Sinner que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 3 2 - 3

40 - ADV El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 2 - 3

40 - ADV El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 3

40 - 40 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 3 BOLA DE BREAK PARA SINNER !!! Parece que Alcaraz tiene también problemas físicos... Set 3 2 - 3

30 - 40 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 3

15 - 30 Remate desde la red de Jannik Sinner que no opciones a Carlos Alcaraz Set 3 2 - 3

15 - 15 El juez de pista ordena repetir el tanto Set 3 2 - 3

15 - 15 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Jannik Sinner no consigue devolver Set 3 2 - 3

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Jannik Sinner saca un juego muy complicado adelante tras levantar cuatro bolas de break en contra, pero ojo al italiano porque se encuentra completamente acalambrado y precisa de la asistencia del fisioterapeuta. Set 3 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 2 - 2

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 CUARTA BOLA DE BREAK EN ESTE JUEGO PARA ALCARAZ !!! Set 3 2 - 2

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 3 2 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 3 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 2

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 2 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 DOS BOLAS DE BREAK AHORA PARA ALCARAZ !!! Ha enloquecido el partido... Set 3 2 - 2

40 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 3 Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 2 - 2

15 - 0 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 3 CONTRABREAK DE JANNIK SINNER !!! Resurge el italiano y logra equilibrar de nuevo el resultado. Set 3 2 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 BOLA DE BREAK PARA SINNER !!! Set 3 2 - 1

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 1

30 - 30 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 3 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 1

15 - 15 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 3 2 - 1

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Sigue con una tendencia al alza el tenista espñaol y logra quebrar por primera vez en este set el servicio de su rival. Set 3 2 - 1

0 - 0 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Jannik Sinner y le sirve para ganar el punto Set 3 1 - 1

ADV - 40 El juez de pista ordena repetir el tanto Set 3 1 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 3 Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 DOS BOLAS DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Está sufriendo mucho Sinner en este tramo del partido. Set 3 1 - 1

40 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 1

30 - 0 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 3 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 3 1 - 1

0 - 0 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner Set 3 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 0 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saca adelante Sinner un juego muy complicado porque comenzar cediendo el saque en un set tan crucial como este habría sido una importante losa. Set 3 0 - 1

0 - 0 Gran volea desde media pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 3 0 - 0

15 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Está siendo un partido tremendo y lo cierto es que tras casi hora y media de intercambio frenético de golpes, los dos jugadores se encuentran con todo prácticamente igualado, aunque lo cierto es que la tendencia favorece ahora al murciano. No obstante, esto es muy largo y no hay nada decidido en este momento. Set 2 EL SEGUNDO SET ES PARA ALCARAZ !!! Le ha costado sobreponerse al arrollador inicio de Sinner, pero el tenista español ha conseguido darle la vuelta al partido como un calcetín, con un parcial de 6-1 en juegos desde que el italiano se colocara con un amenazador 0-2 al inicio del set. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE SET PARA ALCARAZ !!! Set 2 5 - 3

40 - 15 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto Set 2 5 - 3

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Coge aire Sinner y corta una racha de cinco juegos consecutivos de Alcaraz. Aún así, el tenista de El Palmar cuenta ahora con su saque para cerrar el segundo set e igualar el tanteador en esta semifinal. Set 2 5 - 3

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz Set 2 5 - 2

30 - 40 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 2 5 - 2

15 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 5 - 2

15 - 0 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 2 Ha echado el resto en este juego Sinner intentando neutralizar la ventaja del español, pero no ha podido. Alcaraz confirma el break y se sitúa a un solo juego de poder adjudicarse el segundo set de esta emocionante semifinal. Set 2 5 - 2

0 - 0 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 2 4 - 2

ADV - 40 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 2 4 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 2

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 2

40 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 2

30 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE CHARLY !!! Tremendo el tenista español, disfrutando ahora de sus mejores momentos en el partido y sobreponiéndose a un inicio realmente complicado. Set 2 4 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Tercera oportunidad del partido para el tenista murciano, cambiando radicalmente el rumbo en este encuentro con dominio hasta ahora del italiano. Set 2 3 - 2

40 - 30 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 2 3 - 2

30 - 30 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Jannik Sinner no consigue devolver Set 2 3 - 2

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

15 - 15 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 2 3 - 2

0 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 Confirma Alcaraz el break conseguido en el juego anterior y le da la vuelta al marcador en una segunda manga que había comenzado también bastante complicada para sus intereses. Set 2 3 - 2

0 - 0 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - 30 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 2

40 - 0 Jannik Sinner no consigue superar la red con su volea Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 0 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 2 BREAK DE ALCARAZ !!! Sigue remando el tenista español y logra equilibrar el resultado en este segundo parcial. Set 2 2 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 TRES BOLAS DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Gran oportunidad para el murciano. Set 2 1 - 2

40 - 0 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 2

30 - 0 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Jannik Sinner Set 2 1 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 2 Se aferra al partido Alcaraz !!! Todo pasa por ser más consistente y comenzar a hacer dudar a un Jannik Sinner que domina la mayoría de los puntos y está muy bien asentado en pista. Set 2 1 - 2

0 - 0 El globo de Jannik Sinner se va fuera Set 2 0 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 2

40 - 15 Carlos Alcaraz gana el tanto con un revés desde la red Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 2 0 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Confirma Sinner el break conseguido en el juego anterior y cobra ventaja en este primer tramo del segundo parcial. Set 2 0 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 0 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 2 BREAK DE SINNER !!! La maquinaria del tenista de San Candido sigue perfectamente engrasada y de momento no da sensación de que pueda bajar el gran nivel que esta mostrando en este partido. Set 2 0 - 1

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

40 - ADV El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA SINNER !!! Sigue muy fuerte el italiano desde la zona de resto. Set 2 0 - 0

30 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 DATO. Esta es la cuarta vez que Jannik Sinner logra la victoria en el primer set en sus enfrentamientos contra Alcaraz. En los tres anteriores, dos victorias al final para el itaiano y una para el español, precisamente en la última, en las semifinales este año de Indian Wells. Set 1 Este es solo el segundo set que pierde Carlos Alcaraz en la presente edición de Roland Garros y la primera vez que se ve obligado a jugar por detrás en el marcador. Set 1 Aunque hemos visto algunos destellos en el juego de Carlos Alcaraz, lo cierto es que el español se ha visto completamente sometido en esta primera manga, obligado a jugar a la defensa o a arriesgar mucho en sus golpes para tratar de desestabilizar al italiano, muy bien plantado en pista y tremendamente sólido desde el fondo de la pista. Set 1 JANNIK SINNER SE LLEVA EL PRIMER SET !!! El tenista italiano ha terminado por poner en valor su colosal inicio de partido para adjudicarse la primera manga del partido. Set 1 2 - 6

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 TERCERA BOLA DE SET PARA SINNER !!! Set 1 2 - 5

40 - ADV El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Salva las dos bolas de set Alcaraz y debe seguir trabajando Sinnet para cerrar el primer set. Set 1 2 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 1 2 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE SET PARA SINNER !!! Set 1 2 - 5

15 - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 5

15 - 30 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Jannik Sinner se encuentra ahora ante la oportunidad de poder adjudicarse la primera manga del partido si es que logra imponer su servicio. Set 1 BREAK DE JANNIK SINNER !!! El tercero del partido para el tenista de San Candido y lo cierto es que frena en seco el intento de reacción de Alcaraz. Set 1 2 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 4

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 4

40 - 40 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 4

40 - 40 La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 2 - 4

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 4

40 - 15 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 1 2 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner Set 1 2 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 BREAK DE CARLITOS ALCARAZ !!! Comienza a reaccionar el tenista de El Palmar tras el gran inicio de partido de Jannik Sinner y el choque entra ahora en una fase mucho más igualada. Set 1 2 - 4

0 - 0 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Primera oportunidad que tiene el tenista español. Set 1 1 - 4

40 - 30 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 1 1 - 4

30 - 30 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Jannik Sinner Set 1 1 - 4

15 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 1 - 4

0 - 15 Impresionante passing shot de Jannik Sinner desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 DESPIERTA CARLOS ALCARAZ !!! El murciano logra inaugurar su casillero de juegos y lo ha hecho dominando los puntos por primera vez en el partido. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 4

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 0 - 4

30 - 15 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 4

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Confirma el break Jannik Sinner y Carlitos aún no ha conseguido estrenar su casillero de juegos. Set 1 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Muy consistente Sinner y Alcaraz visiblemente preocupado por el excepcional arranque de su rival. Lo devuelve todo y está obligando al español a arriesgar mucho con sus golpes, lo que dispara el número de errores. Set 1 BREAK DE SINNER !!! Comienzo aplastante del futuro número 1 de la ATP, dominando el pista y consiguiendo romper el saque de Alcaraz en sus dos turnos de resto. Set 1 0 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA SINNER !!! Segunda del partido para el tenista transalpino. Set 1 0 - 2

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 2

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 2

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 0 - 2

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 1 Confirma Sinner el break con un juego en blanco y el de San Candido ha comenzado la semifinal a un gran nivel. Set 1 0 - 2

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 0 - 1

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 BREAK DE JANNIK SINNER !!! Golpea primero el tenista italiano, gran ritmo y forzando los errores de un Carlos Alcaraz obligado a ajustar mucho sus bolas para tratar de desestabilizar a su rival. Set 1 0 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 BOLA DE BREAK !!! Gran inicio de partido de un Jannik Sinner que ya dispone de su primera bola de rotura. Set 1 0 - 0

40 - ADV El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner Set 1 0 - 0

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 30 Impresionante passing shot de Jannik Sinner desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Esta temporada, por su parte, ha sido la de la eclosión de un Jannick Sinner que será nuevo número 1 de la ATP la próxima semana independientemente de lo que ocurra en este torneo. El tenista de San Candido ha logrado tres títulos, incluyendo el Open de Australia, el primer Grand Slam de su trayectoria. COMPLICADO AÑO PARA CARLITOS ALCARAZ. El tenista de El Palmar no está teniendo un 2024 fácil, aquejado por distintos problemas físicos que le han impedido adquirir la continuidad necesaria. Solo ha logrado un título en la presente temporada, en el Masters 1000 de Indian Wells, mientras que solo pudo alcanzar los cuartos de final en el Open de Australia. Esta será la tercera semifinal de Jannick Sinner en torneos de Grand Slam, la primera en Roland Garros. El tenista transalpino suma una victoria y una derrota en esta ronda, aunque la que ganó fue para catapultarle hacia el título en la edición de 2024 del Open de Australia. ALCARAZ, COLECCIONISTA DE SEMIFINALES EN GRAND SLAM. El jugador español ha alcanzado al menos las semifinales en cinco de sus seis participaciones en Grand Slam. De ellas, consiguió acceder a la final en dos de ellas, precisamente los dos títulos de este nivel que ha conseguido hasta el momento: US Open 2022 y Wimbledon 2023. El mejor resultado de Alcaraz en París lo logró el año pasado cuando fue eliminado en la semifinal del torneo. Este año, su camino ha sido prácticamente inmaculado, dejándose un solo set en el camino hasta esta penúltima ronda, superando a JJ Wolf, Jesper de Jong, Sebastian Korda, Felix Auger-Aliassime y Stefanos Tsitsipas. PRIMERA FINAL EN ROLAND GARROS. Carlitos Alcaraz espera clasificarse para su primera final en el Grand Slam parisino, intentando ser el próximo gran campeón en la Philippe Chatrier sustituyendo a Rafa Nadal. Este será el segundo duelo en tierra batida entre Alcaraz y Sinner y en esa ocasión – la final del torneo de Umag em 2022 – la victoria fue para el italiano. TABLAS EN EL CARA A CARA. Este será el noveno duelo entre Alcaraz y Sinner y servirá para romper el empate entre ambos con cuatro triunfos para cada uno en el histórico de enfrentamientos entre ambos, con el español logrando la victoria en el último duelo y único celebrado en este 2024, en las semifinales de Indian Wells. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz conforman la primera semifinal masculina en Roland Garros entre dos jugadores menores de 23 años desde 2008, cuando se vieron las caras Rafa Nadal y Novak Djokovic. FIN DE UNA ERA. Este es solo el cuarto torneo de Grand Slam en los últimos 20 años sin que Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic hayan alcanzado la semifinal tras Roland Garros 2004 y el US Open en 2020 y 2022. FINAL ANTICIPADA. Estamos ante la gran rivalidad del tenis de nuestros días entre dos jugadores destinados a dominar el deporte de la raqueta al menos en el próximo decenio, consolidando ya un cambio de guardia que se venía fraguando en los dos últimos años. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera semifinal de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannick Sinner. ¿Preparados? Comenzamos…