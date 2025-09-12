Volver al inicio

Km 57 Se reduce la distancia entre el pelotón y la fuga. La marcha de Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) ya está por debajo de los tres minutos.

Km 41 Se mantiene en solitario Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) en la fuga con una ventaja de 3' 55". El ritmo de carrera apenas supera los 38 km/h.

Km 33 El broche de Mads Pedersen (LTK). Aunque la etapa es propicia para sprinters, donde vuelve a coalición el nombre de Alpecin-Deceuninck y Jasper Philipsen como candidatos a la victoria de etapa, el danés tiene ante sí la oportunidad de dejar sentenciado su maillot ante un Jonas Vingegaard (79 puntos de diferencia) cuyos objetivos pasan por otro lado.

Km 26 Neutralizado Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), aunque parece haber sido ese el objetivo del ciclista, quien ya vuelve a formar parte del pelotón. Queda en solitario Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) en la escapada con casi cuatro minutos de ventaja.

Km 18 Parece que baja los brazos Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels). El francés se ha quedado rezagado respecto a Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y ya pierde más de 20 segundos. Se deja caer sin intención de seguir en la escapada.

Km 15 Imbatible. En el día de ayer, Filippo Ganna superó a Primoz Roglic como el ciclista con más victorias en etapas contrarreloj en grandes vueltas, consiguiendo su séptimo triunfo, uno por encima del esloveno.

Km 6 Ya se ha establecido la primera fuga nada más iniciar la etapa. El checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels) han sido los primeros valientes que se han lanzado en solitario, cazano ya dos minutos de ventaja.

Km 1 ¡Arranca la 19ª etapa de la Vuelta a España 2025! Veremos qué nos depara una etapa que, a priori, podría acontecer a un ritmo lento y solo acelerado a su conclusión, ante un más que previsible final con sprint masivo.

Km 0 Problema mecánico para Thibaud Gruel (CGF). El ciclista francés necesita la asistencia del coche técnico antes de poder reincorporarse con el resto del pelotón.

Km 0 Neutralizada en marcha. Desde Rueda, ya están rodando los ciclistas por este primer tramo que se prolongará durante los primeros 2'3 kilómetros.

Km 0 En el repaso de los maillots, Jonas Vingegaard (TVL) sigue al frente una jornada más con el rojo. Mads Pedersen (LTK) viste el verde, Jay Vine (UAD) con el de lunares, y Giulio Pellizzari (RBH) delante de la clasificación de jóvenes.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 13:50h en Rueda, localidad español que es origen y da nombre a uno de los vinos más importantes del país. Después de cinco minutos de rodaje, la marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 13:55h.

Km 0 Para hoy, los ciclistas tendrán que atravesar los 161'9 kilómetros que distancian Rueda de Guijuelo, en una travesía a priori sencilla con tan solo 1517 metros de desnivel promedio y la única disputa de los puntos por el verde al paso por Salamanca.

Km 0 Tras los focos de la victoria del italiano, Joao Almeida (UAD) obtenía un pequeño premio, recortándole 10 segundos a un Jonas Vingegaard (TVL) que dio la sensación de que el recorte de la carrera fue su verdadero triunfo, al ir perdiendo segundos con el avance de la crono. Algo similar le ocurrió a Giulio Pellizzari (RBH), al que Matthew Riccitello (IPT) le rebajó una distancia similar en la pelea por el blanco.

Km 0 En el día de ayer, en una jornada clave con la contrarreloj individual, el protagonismo al completo recayó sobre la figura de un Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) que, jugando su papel como el máximo favorito para la victoria, se hizo con su 29ª victoria en contrarreloj, siete de ellas en grandes vueltas.