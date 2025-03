Volver al inicio

Mañana volvemos a la normalidad de la primera semana de una gran ronda con la quinta etapa entre Fuente del Maestre y Sevilla, de 177 kilómetros de recorrido, sin puertos, favorable y con todas las opciones de volata. Nosotros nos despedimos, esperemos que hayan disfrutado. Reciban un fuerte abrazo.

Fue a 400 metros de meta, pero el alavés tuvo poco punch y sirvió para relanzar el sprint entre van Eetvelt y Primoz Roglic que se impuso, por fuera, en la mismísima línea de meta. Victoria y liderato para un esloveno que da por bueno el trabajo de todo el día de Bora y que es el primero en dar un puñetazo encima de la mesa en LaVuelta.

El francés fue superado por un Primoz Roglic que fue el que puso el ritmo imperial y que tan solo pudo seguir Enric Mas y Lenner van Eetvelt. A ese trío se unieron luego, en una zona más suave, el propio Gall, Joao Almeida (siempre de menos a más) y Matt Riccitello; y poco después Mikel Landa que contragolpeó.

Luego ya, en esas rampas infernales, Pavel Sivakov aceleró el ritmo de un UAE que, quitando Joao Almeida, naufragó (ni McNulty ni Adam Yates estuvieron a la altura). Posteriormente, Felix Gall se encargó de dinamitar el grupo.

Fue al pie de la parte más dura del Pico Villuercas; porque en las faldas del puerto, Kaden Groves y Wout Van Aert nos brindó un bonito sprint intermedio en Roturas y en el que el belga sigue de verde.

Un quinteto protagonizó la fuga de la jornada con la figura rutilante de Bruno Armirail como principal protagonista, y con Sylvain Moniquet aprovechándose de la escapada para coronarse como rey de la montaña. Una aventura donde destacó Pablo Castrillo que fue el último en aguantar a Bruno Armirail, con el que fue absorbido a 5 kilómetros para el final.

También advertíamos que se iban a cobrar víctimas, y éstas han tenido nombres propios en Sepp Kuss que se ha dejado un minuto, Carlos Rodríguez, casi dos al igual que Uijtdebroeks o Richard Carapaz; por no hablar de los 03'30'' dejados por Nairo Quintana ya en otras lides.

Finaliza, por tanto, la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España en la que, por un lado, no le ha salido la jugada a los organizadores en pos del espectáculo. Los favoritos o los "outsiders" no movieron "el cotarro" en los dos primeros puertos iniciales; por otra parte, Wout Van Aert confirmó que no competirá por la general; y, por último, Primoz Roglic demostró que es el más interesado en llevarse la general.

Km -1 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Primoz Roglic 10 Puntos 2 Lennert van Eetvelt 6 Puntos 3 Joao Almeida 4 Puntos 4 Enric Mas 2 Puntos 5 Felix Gall 1 Puntos

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Primoz Roglic 14:33:08 2 Joao Almeida +00:08 3 Enric Mas +00:32 4 Antonio Tiberi +00:38 5 Lennert van Eetvelt +00:41 6 Felix Gall +00:47 7 Brandon Mcnulty +00:50 8 Mattias Skjelmose +00:58 9 Mikel Landa +00:58 10 Aleksandr Vlasov +01:00

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Primoz Roglic 04:26:49 2 Lennert van Eetvelt m.t. 3 Joao Almeida m.t. 4 Jorge Arcas m.t. 5 Valentin Paret-Peintre m.t. 6 Matthew Riccitello m.t. 7 Kasper Asgreen m.t. 8 Antonio Tiberi +00:18 9 George Bennett +00:28 10 Brandon Mcnulty +00:28

¡¡¡ VICTORIA DE PHOTO-FINISH PARA PRIMOZ ROGLIC !!! Vence el esloveno que además se coloca líder. El triple campeón de LaVuelta iguala a Tony Rominger y a Freddy Maertens como el séptimo ciclista con más triunfos en la historia de LaVuelta y viste por 35º vez el maillot de líder de la ronda española.

Km 169 ¡¡¡ REACCIONA LENNER VAN EETVELT QUE SE LLEVA A SU RUEDA A PRIMOZ ROGLIC !!!! ¡¡¡ LA LLEGADA ES EN CURVA, POR DENTRO EL NEERLANDÉS !!!!

Km 169 ¡¡¡ MIKEL LANDA LLEGA DESDE ATRÁS Y ATACA A UN GRUPO DONDE LO HABÍA INTENTADO MATT RICCITELLO !!!

Km 168 ¡¡¡ A KILÓMETRO Y MEDIO PARA EL FINAL LOS DOS GRUPOS CABECEROS SE UNEN !!! Ojo que falta un último kilómetro bestial con porcentajes que suben hasta el 20%. Se disputarán la etapa Primoz Roglic, Enric Mas, Lennet van Eetvelt, Felix Gall, Joao Almeida y Matt Riccitello.

Km 168 ¡¡¡ SE HAN QUEDADO SOLOS EN CABEZA LENNERT VAN EETVELT, ENRIC MAS Y PRIMOZ ROGLIC CUANDO LLEGAN AL DESCANSO A FALTA DE 2 KILÓMETROS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ JOAO ALMEIDA, JUNTO CON MATT RICCITELLO, HAN ADELANTADO A FÉLIX GALL Y VIENE DE MENOS A MÁS !!!

Km 167 ¡¡¡ TRES KILÓMETROS PARA EL FINAL Y A LA ALTURA DE FÉLIX GALL LLEGAN PRIMOZ ROGLIC QUE HA PUESTO YA EL RITMO MARCIAL, ENRIC MÁS Y VAN EETVELT !!!

Km 167 ¡¡¡ ARRANCA FELIX GALL SORPRENDIENDO A TODOS LOS GALLITOS !!! De los favoritos está sufriendo Carlos Rodríguez al que le ha costado cerrar; y los que no pueden son Adam Yates y Joao Almeida, al igual que Mikel Landa. Recordemos que estamos con rampas medias del 13% constantes. Parecen que ruedan clavados pero nada más lejos de la realidad.

Km 166 ¡¡¡ ACELERA PAVEL SIVAKOV Y NEUTRALIZA A PABLO CASTRILLO Y BRUNO ARMIRAIL !!! Detrás del UAE viene Enric Mas, Primoz Roglic, Antonio Tiberi. Sepp Kuss y Carlos Rodríguez remontando desde atrás....

Km 165 ¡¡¡¡ EL DUO CUENTA CON APENAS 15 SEGUNDOS DE VENTAJA EN EL HORMIGÓN DE PICO VILLUERCAS !!!! Asoma Joao Almeida, asoma Brandon McNulty, asoma Jay Vine.... El UAE se impone a Bora Hansgrohe que, al menos, ha dejado bien colocado a Primoz Roglic.

Km 165 ¡¡¡ UAE EMIRATES ACELERA PARA ENTRAR EN EL ESTRECHAMIENTO DE LAS RAMPAS MÁS DURAS DE PICO VILLUERCAS Y DIVISA A LOS ESCAPADOS !!!! En el pelotón apenas quedan 50 unidades. Ya no está tampoco el hasta hoy líder de la montaña, Luis Ángel Maté.

Km 162 La pelea en el pelotón (ahora entre Movistar por Enric Mas y Soudal Quick Step por Mikel Landa) hace que, a la altura de Navezuelas, la diferencia descienda por debajo del minuto de diferencia. Por detrás del pelotón se queda Rigoberto Urán (un ayudante menos para Richard Carapaz).

Km 161 BORA DEMOCRATIZA EL FRENTE DEL PELOTÓN. Mientras que el duo de cabeza aspira a llegar en esos infernales últimos 5 kilómetros con algo de esperanza, con 1 minuto de ventaja; por detrás todas las locomotoras de los equipos están bien definidos por filas.

Km 159 ¡¡¡ APARECE MOVISTAR !!!! ¡¡¡ TAMBIÉN EDUCATION FIRST Y LIDL-TREK EN CABEZA DEL PELOTÓN !!! Por detrás no solo se queda Wout Van Aert, también lo hace el croner Josh Tarling a sabiendas que éste no es su terreno.

Km 157 Patrick Gamper y Roger Adriá lanzando de nuevo a un pelotón en las primeras rampas del Pico de Villuercas. A continuación sus compañeros Florian Lipowitz, Aleksandr Vlasov, Daniel Martínez y, por supuesto, Primoz Roglic.

Km 156 ¡¡¡¡ COMIENZA EL PICO DE VILLUERCAS !!!! El duo de cabeza se mantiene relevando de la misma forma, perjudicados por el arreón de velocidad motivado por el sprint por el maillot verde donde se ha impuesto Kaden Groves a un Wout Van Aert que...... SE QUEDA.

Km 155 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Pablo Castrillo 20 Puntos 2 Bruno Armirail 17 Puntos 3 Kaden Groves 15 Puntos 4 Wout van Aert 13 Puntos

Km 155 CAMBIO DE PAISAJE MOMENTÁNEO. Pablo Castrillón ha querido relevar para pasar en primer lugar por delante de Bruno Armirail en Roturas. Y por atrás, Alpecin y Visma han relevado a Bora para lanzar a Wout Van Aert y Kaden Groves.

Km 154 NOS ACERCAMOS A ROTURAS, DONDE ESTÁ SITUADO EL SPRINT INTERMEDIO. Los dos escapados seguirán relevándose puesto que para ellos es indiferente. El interrogante está si lo disputarán en el pelotón al estar justamente en las faldas del Pico Villuercas.

Km 152 ¡¡¡ 4 KILÓMETROS PARA EL INICIO DEL PICO DE VILLUERCAS Y BAJA POR PRIMERA VEZ LA VENTAJA POR DEBAJO DE LOS 2 MINUTOS !!! Última oportunidad para avituallarse antes del palizón. En el pelotón cogen energías para lo que tienen ante sí.

Km 148 BORA SE HA PUESTO MANOS A LA OBRA. Visma le vigila muy de cerca. En los últimos kilómetros ha endurecido el ritmo y la ventaja de los escapados se reduce y se acerca a los dos minutos de renta.

Km 147 El Pico de Villuercas cuenta con 14,6 kilómetros de longitud con una pendiente media del 6,2% de desnivel, divididos por los primeros 9 kilómetros que es una subida suave del 3-4-5%; y unos últimos 6 kilómetros infernales que giran en torno al 13% de desnivel medio, con rampas que superan el 20% y en el que, quitando el penúltimo kilómetro de carrera, apenas hay descanso.

Km 146 ¡¡¡ 10 KILÓMETROS PARA EL ASCENSO DEL PICO DE VILLUERCAS, EL GRAN ATRACTIVO DEL DÍA !!! Quitando el ritmo impuesto por Bora, todavía no se ha lanzado un acercamiento a las faldas de un puerto que comienza con un estrechamiento en forma de giro a la izquierda.

Km 139 NEUTRALIZADOS SYLVAIN MONIQUET, MIKEL BIZKARA Y FILIPPO ZANA. No han respondido al ataque de Bruno Armirail y Pablo Castrillo y se han tomado un pequeño descanso con los pedales. Todo ello en un tramo levemente sinuoso donde el protagonista es, sin duda, el calor reinante de 39 grados.

Km 135 Bruno Armirail ha mirado hacia atrás, veía que venía Pablo Castrillón. Y le ha dicho con la mano que "a relevar". Y así está siendo, el francés y el aragonés han protagonizado un cambio de ritmo en la fuga para intentar llegar vivos a pie de puerto. Mikel Bizkarra, Filippo Zana y Sylvain Moniquet (éste con el objetivo conseguido) ya se dejan llevar. Al paso por Deleitosa.

Km 131 ¡¡¡ ATAQUE EN LA FUGA !!!! ¡¡¡ SE QUIERE MARCHAR BRUNO ARMIRAIL !!!! ¡¡¡ QUIERE ENLAZAR PABLO CASTRILLO !!! El resto se mira. Estamos en un tramo completamente llano y parece que este duo hace camino. Bravo por el jaqués.

Km 129 Disminuye la diferencia poque ha habido relevo en la disciplina del Bora Hansgrohe, que está en la punta de lanza, y ha estirado el gran grupo. Recordemos que el inicio del Pico de Villuercas será a 15 kilómetros de la conclusión, justo después del sprint intermedio de Roturas. Todavía queda terreno para lanzar el ritmo de aproximación al coloso del día.

Km 123 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Bruno Armirail 3 Puntos 2 Filippo Zana 2 Puntos 3 Sylvain Moniquet 1 Puntos

Km 122 ¡¡¡ ARRANCA BRUNO ARMIRAIL INTERESADO POR LOS PUNTOS QUE SE REPARTEN EN MIRAVETE !!!! Filippo Zanna ha vuelto a ser el hombre que ha seguido la ofensiva pero no ha podido competir con el francés. Se han quedado los dos españoles a falta de 600 metros de la coronación regulando para enlazar en el corto descenso que hay a continuación.

Km 121 El puerto de Miravete está pasando por el pelotón con más pena que gloria. Beneficioso para los escapados que siguen compenetrados y han logrado recobrar una ventaja de tres minutos ilusionante frente a un pelotón donde Bora se encuentra cómodo dominando y donde hemos visto a Van Aert charlar a cola de pelotón con un motorista o a Vacek escaparse momentáneamente haciendo labores de aguador.

Km 113 Ya estamos en pleno ascenso a Miravete. La carretera no puede estar en mejores condiciones ni puede ser más ancha. El calor aprieta (nos acercamos a los 40 grados de temperatura). Reina la tranquilidad y el control y este paisaje dudamos que vaya a variar hasta la aproximación al Pico Villuercas.

Km 104 Nos encaminamos en dirección sur la provincia de Cáceres. Hemos superado Almaraz. Hemos atravesado la A5 y bordeamos ya el Parque Nacional de Monfragüe. Divisamos el embalse de Valdecañas. En el km. 115 iniciaremos la tercera dificultad del día, el puerto de Miravete de tercera categoría: 8 kilómetros tendidos al 4,5% de desnivel.

Km 102 La ventaja ha vuelto a crecer y a superar la barrera de los dos minutos con respecto a un pelotón donde sigue impertérrito tanto el Bora como NIco Denz. Estamos atravesando un territorio de tregua entre los dos puertos del principio y el plato fuerte final del Pico de Villuercas.

Km 100 El quinto en discordia es Sylvain Moniquet (Lotto Dstiny), el ciclista que está peleando por el maillot de la montaña y que ha coronado en cabeza, casi sin oposición, Cabezabellosa y el Alto del Piornal. Se vestirá al final de la jornada con el maillot blanco con puntos azules que hoy porta Luis Ángel Maté. El belga fue cuarto en la etapa que terminó en el Giro de Italia en 2022.

Km 98 Completa la fuga el italiano Filippo Zana (Jayco Alula), prometedor italiano de 25 años de edad, que ya debutó en LaVuelta (en 2023), que este año ha ganado el Tour de Eslovenia en 2023, que fue campeón de Italia en 2022.... y una victoria en el Giro de Italia de 2023 en la etapa de montaña de Val di Zoldo (en el Giro de este año ha sido undécimo).

Km 94 La representación española reside en el joven prometedor Pablo Castrillo (del Kern Pharma) y que está a 42 segundos en la general. Es de Jaca y debuta en una grande como la Vuelta a España. El vizcaíno veterano Mikel Bizkarra, del Euskaltel Euskadi, disputa su quinta Vuelta y su mejor posición en una etapa fue el séptimo puesto de Mos en la penúltima etapa de 2021.

Km 92 Los protagonistas de la jornada son cinco hombres que pertenecen cada uno a un equipo diferente. Un francés, Bruno Armirail (del Ag2r), que está a 31 segundos de la general, doble y vigente campeón francés contra el crono, que aún así no supone una amenaza. Más que nada porque esta fuga ha alcanzado una máxima de 3:45 y ahora ronda por los 2 minutos de distancia. Está controlada.

Km 85 Hemos llegado al ecuador de la cuarta tapa de LaVuelta a España en donde los grandes favoritos no se han movido en los dos puertos (de primera y de segunda) del comienzo de la ruta. Tan solo se ha visto a Bora Hanshgrohe postulándose como el equipo que quiere tomar la responsabilidad en esta carrera velando por los intereses de Primoz Roglic.

Km 60 TRANQUILIDAD EN CARRERA. Luis Ángel Maté ha encabezado con tranquilidad el grueso del pelotón homenajeando ese maillot que porta blanco con puntos azules. Por detrás y por culpa de una salida de cadena, ovacionado por la gente, el italiano Simon Guglielmi.

Km 54 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Sylvain Moniquet 10 Puntos 2 Filippo Zana 6 Puntos

Km 55 ¡¡¡ SYLVAIN MONIQUET, LÍDER EVENTUAL DEL MAILLOT DE LA MONTAÑA, TRAS GANARLE EL SPRINT A FILIPPO ZANA !!!! Ha arrancado el francés, solo le ha seguido el italiano que ni tan siquiera ha podido disputarle la arrancada. Ambos ya esperan a sus tres compañeros de aventura en el día de hoy. El Alto del Piornal para la cabeza ya es historia.

Km 50 Tranquilidad absoluta en el Alto del Piornal. Los ciclistas estropeando el plan de los organizadores de LaVuelta. El quinteto cabecero superan los tres minutos de distancia. Mucho ojo a Bruno Armirail que es el actual y doble campeón francés contra el crono, y que fue Top5 en la crono del Mirador de Ézaro de hace dos años.

Km 45 Destacar que, en el ascenso al Alto del Piornal, ha asumido la responsabilidad al frente del pelotón el Bora Hansgrohe de Primoz Roglic. No solo el esloveno es la figura de un equipo con grandes corredores como Aleksandr Vlasov, Florian Lipowitz o Daniel Martínez.

Km 43 Se ha cumplido la primera hora de carrera de esta cuarta etapa de LaVuelta y donde los ciclistas han alcanzado el km. 40,5. Por otra parte, trabajo en el coche médico en la parte de atrás con algunos damnificados de la caída en Cabezabellosa con Carlos Canal y Alessandro De Marchi siendo asistidos.

Km 41 Nos encontramos un poquito antes de llegar a Valdestillas, momento en el cual se afrontará la segunda ascensión del día; la primera de LaVuelta a un puerto de 1ª categoría: el Alto del Piornal, de 13 kilómetros de longitud con una pendiente media y constante el torno al 5,5% de desnivel. En Cabezabellosa no se han movido los favoritos, veremos que pasa en esta subida.

Km 35 ¡¡¡¡ En el descenso de Cabezabellosa se ha conformado la fuga de la jornada !!!! Un quinteto ya lidera la prueba con Bruno Armirail (Decathlon AG2R) como mejor clasificado a 31'' del líder de la general. Muy cerquita de él el aragone´s Pablo Castrillo del Kern Pharma. Completa la escapada el vizcaíno Mikel Bizkarra, Filippo Zana (Jayco Alula) y Sylvain Moniquet, del Lotto Dstiny, que va a por el maillot de la montaña.

Km 28 ¡¡¡ CAÍDA !!!! ¡¡¡ CAÍDA !!!! ¡¡¡ CAÍDA MULTITUDINARIA EN EL DESCENSO DE CABEZABELLOSA !!! Han habido muchos ciclistas involucrados. Ha afectado, sobre todo, al equipo INEOS con Thymen Arensman, Óscar Rodríguez y Laurens de Plus entre los afectados. También está inmiscuido Carlos Canal (Movistar)

Km 23 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Sylvain Moniquet 5 Puntos 2 Filippo Zana 3 Puntos 3 Mikel Bizkarra 1 Puntos

Km 21 Solamente una vez se ha llegado a esta cima. Fue en la edición de LaVuelta de 2021 donde un desconocido Odd Christian Eiking lideraba la prueba y en la que la etapa se impuso Romain Bardet que tuvo mejores piernas para marcharse en solitario de la escapada del día imponiéndose a Jay Vine y Jesús Herrada.

Km 19 Y es que el trazado de LaVuelta en el día de hoy bordeará tanto la Sierra de Gredos por su parte suroeste como el Parque Nacional de Monfragüe en su lado oriental para terminar en el Pico de Villuercas, que se trata de la cota más alta de los montes de Toledo y de la cuenca del Guadiana.

Km 17 Ha sido precisamente en esas duras rampas del 11% donde la batalla ha cesado y es el pelotón el que, todavía sin dar captura, el que tiene controlada la situación. 35 grados de temperatura, hoy habrá una máxima de 38 grados en las carreteras extremeñas.

Km 15 Llegamos a Villar de Plasencia. A partir de aquí a los ciclistas les espera el puerto de Cabezabellosa, de segunda categoría, una ascensión de algo más de 9 kilómetros y que cuenta con una pendiente media del 5,2%. Es constante y solo a la salida del pueblo, los ciclistas se encontrarán una rampa del 11%.

Km 13 El inicio está siendo frenético. Al quinteto de cabeza le persigue un grupo de nueve corredores, que pueden hacer contacto y formalizar la aventura del día. En ese grupo de caza está nombres importantes como Bruno Armirail o Dylan Teuns.

Km 5 Como cabía esperar, el comienzo es movido con varios intentos de fuga antes de que, sobre todo, llegue ese puerto de Cabezabellosa. Ha adquirido unos metros Xabier Isasa, segundo en la clasificación de la montaña, donde insistimos en que será un factor importante en el día de hoy.

Km 1 Se termina la salida neutralizada que ha transcurrido por Plasencia, la caravana ha cogido la Ruta de la Plata que le llevará hasta Villar de Plasencia, situado en el km. 14 y que servirá de punto de partida para la primera dificultad del día, el puerto de Cabezabellosa. Apenas ha viento, mucho calor en un día que tenderá a abochornarse.

Km 0 Otro de los puntos de atracción de la jornada será la lucha por el maillot de la montaña, ahora en posesión del veterano Luis Maté, que veremos si lucha por la fuga de la jornada. Una escapada de donde saldrá seguramente el líder en esta categoría.

Km 0 Hoy situaremos a Brandon McNulty que cuenta con un equipazo, el de la UAE donde también estarán a la expectativa Joao Almeida o Adam Yates. Por supuesto, Primoz Roglic; o Richard Carapaz, ganadores de grandes vueltas. Sin olvidarnos de Sepp Kuss, que defiende trono y que se supone que es líder del Visma de Wout Van Aert. Todo ello con el permiso de Carlos Rodríguez, Enric Mas o Mikel Landa que lideran el ejército de españoles candidatos.

Km 0 Hoy veremos si el ciclista belga, vencedor de la etapa de ayer en Castelo Branco, es el corredor que nos deslumbró en los Tours de Francia de 2021 y 2022 donde ganó tres etapas y fue el mejor gregario en montaña de Jonas Vingegaard; o si por el contrario, ya ha cumplido su objetivo de victoria, maillot rojo y está más centrado en la preparación de unos Mundiales donde es doble medallista de plata (en ruta y en contrarreloj).

Km 0 Así que estaremos muy atentos a esos escarceos iniciales, que podrían ser emboscadas para eliminar a posibles candidatos para la general. Porque hoy es el típico día donde no se decide LaVuelta, pero que sí puede descartar a corredores. Y en el punto de mira de todos: el líder de la general, Wout Van Aert.

Km 0 Tras el tríptico de etapas en Portugal, LaVuelta llega a España entrando por Extremadura. Hoy los ciclistas afrontarán 170 kilómetros con un inicio frenético con dos puertos de consideración: el Puerto de Cabezabellosa de 2ª y el Alto del Piomal de 1ª; y después con el final en alto de 1ª de Pico Villuercas que tendrá como aperitivo el 3ª del Puerto de Miravete.