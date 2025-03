Volver al inicio

Mañana seguiremos en Andalucía. Toca, en esta ocasión, la provincia de Córdoba. Se partirá desde Archidona (Málaga) y se terminará, con circuito, en la capital califal tras 180 kilómetros, donde como principal aliciente el Alto del 14%, de segunda categoría a 26 kilómetros de la conclusión y cuyo nombre lo dice todo. Les esperamos. No se lo pierdan. Un saludo.

VUELCO ABSOLUTO EN LAVUELTA. Veremos como responden ahora las piernas de Ben O'Connor y AG2R que tiene a Felix Gall noveno, o Bruno Armirail, protagonista en Pico Villuercas, o el propio Geoffery Bouchard (líder de la montaña del Giro en 2021)

BORA confió en Florian Lipowitz para el relevo en la general, pero ni de lejos pudo con el quinto ciclista australiano de la historia en ganar en las tres grandes vueltas tras Caleb Ewan, Michael Matthews, Rohan Dennis y Simon Gerrans tras vencer en Madonna di Campiglio en el Giro de Italia 2020, en Tignes en el Tour de Francia de 2021 y en Yunquera en LaVuelta de 2024.

En principio fue un grupo de hasta 41 corredores con Richard Carapaz como principal peligro. Pero luego ha sido uno de 13 ciclistas al final del puerto de primera categoría el que ha fraguado una fuga de compañeros de equipo (Florian Lipowitz, Jay Vine o Pelayo Sánchez) pero donde estaba un hombre especialista en grandes vueltas como Ben O´Connor, que ha demostrado un estado de forma espectacular.

Una etapa de media montaña con un puerto de primera categoría en su ecuador y que se presagiaba con mucha lucha, y así ha sido. Los primeros 100 kilómetros han sido infernales. Ataques y más ataques, de ciclistas con diferentes intereses: la etapa, la general, compañeros de los favoritos que se marcaban, y Wout Van Aert que no ha parado de intentar ser protagonista.

DIA PARA RECORDAR PARA BEN O'CONNOR. Qué exhibición de fuerza en la fuga de la jornada de 13 corredores, marchándose con Gijs Leemreize primero y soltándole en Puerto Martínez después, para meterle 6'31'' a un pelotón que se ha visto sorprendido y en el que, ni tirando todos los favoritos, ha podido mantenerle la diferencia que, ahora en la general, se antoja abismal.

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Ben O' Connor 23:28:28 2 Primoz Roglic +04:51 3 Joao Almeida +04:59 4 Florian Lipowitz +05:18 5 Enric Mas +05:23 6 Cristian Rodríguez +05:26 7 Antonio Tiberi +05:29 8 Lennert van Eetvelt +05:32 9 Felix Gall +05:38 10 Mattias Skjelmose +05:49 98 Wout van Aert +20:32

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Ben O' Connor 04:28:12 2 Marco Frigo +04:33 3 Florian Lipowitz +05:12 4 Clément Berthet +05:12 5 Cristian Rodríguez +05:12 6 Gijs Leemreize +05:12 7 Mauri Vansevenant +05:35 8 Urko Berrade +06:02 9 Isaac del Toro +06:31 10 David Gaudu +06:31 18 Lennert van Eetvelt +06:31 25 Primoz Roglic +06:31

Km 185 Ben O'Connor ha aventajado finalmente en 6'31'' al pelotón al que Marc Soler se ha encargado de picar el tiempo; y le mete casi 5 minutos a, por ejemplo, Primoz Roglic que ha sido líder hasta el día. Vaya sorpresión del australiano que ha hecho Top Ten en las tres grandes vueltas (cuarto en el Tour de Francia 2021, octavo en LaVuelta 2022 y cuarto en el Giro de Italia 2024), y que se ha colocado líder de una gran vuelta por primera vez en su carrera deportiva, superando el segundo lugar cuando ganó en Tignes en el Tour de Francia de 2021.

Km 185 Segunda posición a 4'33'' en la etapa para un bravo Marco Frigo que, cuando tenía en poco más de un minuto a Ben O'Connor, se ha caído en Casarabonela a 20 kilómetros de la conclusión dejándose llevar y superando a un fundido Gijs Leemreize.

Km 185 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Ben O' Connor 3 Puntos 2 Gijs Leemreize 2 Puntos 3 Marco Frigo 1 Puntos

Km 185 ¡¡¡¡ VICTORIÓN DE BEN O'CONNOR QUE SE HA RECREADO CON LA CELEBRACIÓN, Y NO ES PARA MENOS !!!! El pelotó, donde han tirado todos los equipos de los favoritos, está todavía a 4 kilómetros de llegar a Yunquera.

Km 184 ¡¡¡¡ YUNQUERA RECIBE CON LOS BRAZOS ABIERTO A BEN O'CONNOR !!!! ¡¡¡ QUÉ EXHIBICIÓN !!!!

Km 182 Y ha sido ponerse Bora al frente del pelotón, y la ventaja de Ben O´Connor vueve a subir como la espuma. Para dar relevancia a lo que está haciendo el australiano es ver como el pelotón tiene a tiro al resto de escapados que han llegado a adquirir cinco minutos.

Km 181 En el pelotón, un último relevo de Carlos Canal (Movistar Team) deja paso al ritmo de Red Bull-Bora-Hansgrohe, cuyo paso es más pautado. En el grupo de los favoritos apenas quedan 50 corredores y se les ve reventados después de una etapa con un perfil infernal. Y todo ello demuestra que Ben O´Connor está en otro planeta.

Km 179 BEN O´CONNOR HA SUPERADO LA ZONA DE DESCANSO Y SIGUE LANZADO A POR LA VICTORIA. El australiano entrará en el selecto grupo de corredores que han conseguido el triunfo en las tres grandes vueltas porque ningún equipo de los favoritos es capaz de rebajarle la ventaja.

Km 177 Pelayo Sánchez se ha dejado caer para ayudar, junto con sus compañeros de Movistar, a un Enric Mas, que observa como tiene otro enemigo no por el podio, si no por la victoria como Ben O'Connor. Es muy rarto que eso no haya pasado con Florian Lipowitz o Jay Vine, cuya ventaja ahora con respecto al gran grupo se sitúa alrededor del minuto.

Km 176 ¡¡¡ BEN O´CONNOR COMIENZA EL ALTO DE LAS ABEJAS !!!! De tercera categoría, y de tan solo 9 kilómetros de longitud. Una cota que está dividida en dos partes: la prmera de 3 kilómetros con una media del 5,5% y una pendiente máxima final del 10%. Y una segunda, donde destacan los dos últimos kilómetros con una pendiente media del 5,3%.

Km 172 El descenso de Puerto Martínez está pasando factura y no es solo Marco Frigo el que ha dado sus huesos en el asfalto, se han caído dos o tres corredores del pelotón que se ha estirado muchísimo y donde se ha alimentado la tensión con un Marc Soler tirado hacia abajo y perseguido por Enric Mas.

Km 166 ¡¡¡ SE CAE MARCO FRIGO EN CASARABONELA EN UNA CURVA DE 180 GRADOS !!! El único que parecía con piernas parecidas a la de Ben O´Connor se ha levantado enseguida, parece que no ha habido consecuencias, pero a partir de ahora bajaré con cuidado y tendrá como principal objetivo acabar en el Top3 de esta etapa.

Km 162 DESCENSO YA EN LA CABEZA DE CARRERA EN DIRECCIÓN A CASARABONELLA. Bajada muy técnica y peligrosa en un paraje maravilloso. Gijs Leemreize tan solo ha perdido 15 segundos en la cima del puerto, podría recuperar y enlazar, pero sus opciones se ven minimizadas por un Ben O'Connor que se va a convertir en el primer líder australiano en la ronda española desde que lo hiciera Rohan Dennis en el prólogo de 2018.

Km 160 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Ben O' Connor 3 Puntos 2 Gijs Leemreize 2 Puntos 3 Marco Frigo 1 Puntos

Km 158 ¡¡¡¡ PUERTO MARTÍNEZ PASA FACTURA A LA DUREZA DE UNA ETAPA QUE HA TENIDO UN INICIO INFERNAL !!!! Marco Frigo deja a los dos españoles atrás y se marcha primero en captura de Gijs Leemreize, y después, más difícil, de un Ben O'Connor colosal. Y mientras tanto por detrás, el pelotón se descompone en muchas unidades aisladas.

Km 157 ¡¡¡ SE MARCHA BEN O'CONNOR !!! ¡¡¡ SE MARCHA BEN O'CONNOR !!! ¡¡¡ SE MARCHA BEN O'CONNOR !!! ¡¡¡ SE HA QUEDADO CLAVADO GIJS LEEMREIZE, QUE LE HABÍA DEJADO DE DAR RELEVOS, QUE NO PODÍA DÁRSELOS Y QUE AHORA VE COMO SE LE ESCAPA EL TRIUNFO DE SU VIDA !!!!

Km 156 ¡¡¡ CON EL ANUNCIO DE LA RETIRADA DE KENNY ELISSONDE, COMIENZA PUERTO MARTÍNEZ !!!! La tercera dificultad del día que cuenta con 3,5 kilómetros de longitud y un porcentaje medio del 6,3%. Ben O´Connor.pide un relevo que no recibe.

Km 152 Gijs Leemreize, neerlandés de 24 años de edad, es de la cantera del Jumbo Visma, que lo rescató del BMX. Tan joven y ya es la tercera gran vuelta que disputa, la primera en España. Tiene la Ronda del Isard como gran victoria profesional (con tan solo 20 años) que se produjo justo después de operarse de la amputación de un dedo tras caerse en la primera etapa de la Vuelta a Burgos.

Km 149 Y mientras por detrás se están rotando BORA y UAE (ya que es complicado que Florian Lipowitz y Jay Vine ganen la etapa) para que la ventaja no se dispare; no nos vamos a olvidar del acompañante y relevista de Ben O´Connor, que se puede ver beneficiado con una victoria de etapa por los intereses del australiano en la general. Hablamos de Gijs Leemreize, cuyo equipo el DSM viene de ganar en Sevilla con Pavel Bittner.

Km 147 Y ojo a Urko Berrade, líder del Kern Pharma, que ahora está viajando al lado de Pelayo Sánchez y de Marco Frigo, y que ahora sería segundo en la general virtual tras Ben O`Connor. Completa su segunda participación en LaVuelta, es buen contrarrelojista, y viene de ser cuarto en la Vuelta a Burgos.

Km 143 Pelayo Sánchez no quiere arrojar la toalla. Asturiano de 24 años de edad. Ganador de la Vuelta a Asturias el año pasado, esta temporada se ha destapado como un gran ciclista venciendo precisamente la sexta etapa del Giro de Italia en Rapolano Terme antes de rozar el Top Ten en la Vuelta a Suiza.

Km 138 Al no puntuar Pelayo Sánchez por el Puerto de los Vientos, Sylvain Moniquet se asegura virtualmente el maillot de la montaña una jornada más. Están recortando la diferencia ese trío formado por el propio Pelayo Sánchez, Urko Berrade y Marco Frigo.

Km 133 ¡¡¡¡ LA DISTANCIA DE BEN O'CONNOR Y EL PELOTÓN VA MÁS ALLÁ DE LOS 5 MINUTOS !!!! Nadie quiere asumir responsabilidades y, mientras tanto, un rival tan peligroso como Ben O'Connor hace camino, ahora mismo en descenso tras superar Ronda que nos ha deleitado, como es habitual, con imágenes espectaculares.

Km 129 ¡¡¡ NO SE ENTIENDEN ATRÁS !!! Ha habido una tentativa de persecución de Pelayo Sánchez, Marco Frigo y Urko Berrade pero han desistido en el intento. Hacen camino Gijs Leemreize y un Ben O´Connor que se le está poniendo una Vuelta Ciclista a España espectacular.

Km 130 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Ben O' Connor 3 Puntos 2 Gijs Leemreize 2 Puntos 3 Pelayo Sánchez 1 Puntos

Km 128 ¡¡¡ VAYA ATAQUE DE BEN O'CONNOR !!! ¡¡¡ SE HA LLEVADO A RUEDA A UN ACTIVO GIJS LEEMREIZE QUE HA SALTADO A TODAS LAS OFENSIVAS !!!! No se entienden atrás y este duo abren camino en un Puerto del Viento que se está superando a toda velocidad.

Km 124 COMIENZA EL PUERTO DEL VIENTO. Segunda dificultad del día por donde ya ha pasado varias veces LaVuelta y que es un puerto de tercera categoría muy tendido (4,3% de desnivel) con más de 6 kilómetros de longitud. Y comienzan los ataques en el grupo cabecero !!!!

Km 123 La diferencia ha descendido gracias a que en la punta de lanza del pelotón se ha puesto a tirar el Bahrein de Antonio Tiberi. Tras la paliza de los primeros 100 kilómetros, Bora ha dicho basta y ha cedido el testigo. A no ser que Ben O´Connor sorprenda a Florian Lipowitz, seguiría muy cerca del maillot rojo.

Km 121 Y buena prueba de la candidatura de Ben O'Connor es que ha arañado seis segundos de bonificación en el sprint intermedio de Ronda en un ataque que solo ha respondido Cristian Rodríguez, también muy bien clasificado en la general.

Km 140 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Ben O' Connor 20 Puntos 2 Cristian Rodríguez 17 Puntos 3 Clément Berthet 15 Puntos 4 Pelayo Sánchez 13 Puntos 5 Chris Harper 10 Puntos

Km 118 Ganador de la Vuelta a Murcia de este año, que sabe lo que es ganar en el Giro en Madonna di Campiglio, que sabe lo que es ganar en el Tour en Tignes, y que hoy busca su día de gloria en nuestro país en Yunquera. No venía como principal candidato a la victoria final y hoy la carrera le ha metido en la pelea.

Km 117 Ben O'Connor es un australiano de 28 años de edad, líder del AG2R, que ha sido cuarto en el Giro de Italia de este año, y cuarto en el Tour de Francia de 2021. Completa el triplete en Top Ten de grandes vueltas con el octavo puesto en LaVuelta de 2022.

Km 111 LA ETAPA ESTARÁ EN LA FUGA. Bora gobierna de forma tranquila con la vigilancia del UAE Emirates, y la ventaja se ha disparado. No solo va a beneficiar esto a Florian Lipowitz, sino también a hombres como un Ben O´Connor que presenta candidatura al maillot rojo.

Km 107 ¿Y quién es Florian Lipowitz? Es un alemán de tan solo 23 añitos, subcampeón de su país, que ha ganado el Tour de Sibiu este año y que ya deslumbró el año pasado en el Tour de la República Checa; aunque su resultado más destacado fue el tercer lugar en el Tour de Romandía de esta temporada. Una baza de segunda fila del BORA, que ahora tira del pelotón.

Km 102 Primoz Roglic cuenta con Florian Lipowitz, Joao Almeida con Jay Vine, Enric Mas a Pelayo Sánchez, Felix Gall a Clement Berthel y a Ben O´Connor que podría dar un salto interesante en la general. Quien no tiene a nadie es el Bahrein de Antonio Tiberi o el Lotto Dstiny de Van Eetvelt (y mira que lo ha intentado). Y quitando Wout Van Aert echamos de menos al Jumbo Visma.

Km 100 Después de 100 kilómetros de frenética carrera y de múltiples, y peligrosos, ataques, el BORA ha levantado el pie del acelerador y deja fraguarse la escapada de la jornada, que a buen seguro se jugará la victoria de etapa. Tanto es así que Florian Lipowitz, compañero de Primoz Roglic, sería líder ahora mismo eventual.

Km 73 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Pelayo Sánchez 10 Puntos 2 Jay Vine 6 Puntos 3 Cristian Rodríguez 4 Puntos 4 Mauri Vansevenant 2 Puntos 5 Marco Frigo 1 Puntos

Km 90 ABANDONO DE JON ABERASTURI. El líder de Euskaltel Euskadi, y que fuera tercero en Castelo Branco por detrás de Kaden Groves y Wout Van Aert, ha echado pie a tierra, en parte motivado porque las etapas para los velocistas escasean de aquí hasta el final de LaVuelta.

Km 89 ¡¡¡ QUÉ GRAN TRABAJO DEL BORA Y TAMBIÉN DE UAE EMIRATES !!! Primoz Roglic y Joao Almeida atentos a la rueda de sus compañeros, que están haciendo posible que este zafarrancho de combate no se descontrole del todo y tengan, en un perfil ratonero, a los ciclistas cerca de la general bajo supervisión.

Km 87 No hay cuartel. No hay tregua. NO HAY PAZ. Marc Soler lo intenta una y otra vez. Han dado caza a un Mathias Vacek que había saltado por detrás y que se ha quedado a las puertas de estar en la fuga del día. Pero es que no es solo el catalán. Otra vez Wout Van Aert ha vuelto a la carga queriéndose llevar a su rueda a su compañero Sepp Kuss.

Km 80 Parecía que había un parón en el pelotón, pero nada más lejos de la realidad. Marc Soler ha pasado al ataque y se ha llevado a su rueda a Lauren de Plus. Está Jay Vine de compañero, pero la presencia de Florian Lipowitz, compañero de Primoz Roglic y mejor clasificado en la general, inquieta y mucho a las filas del UAE.

Km 78 Ya estamos en el descenso del Puerto del Boyar. No será muy pronunciado porque, a partir de ahora, a los ciclistas les espera un perfil lleno de toboganes. Subidas y bajadas sin cuartel con tres puertos de tercera categoría por atravesar. Chris Harper ha querido enganchar desde atrás en un acelerón en la cima; y por delante Pelayo Sánchez coge unos metros por delante tensando la cuerda aún más.

Km 72 A PUNTO DE CORONAR ESTE PUERTO DE BOYAR TAN ESPECTACULAR. Pablo Castrillo, protagonista en Cáceres, ha intentado un acelerón, ha formado un grupo de ocho corredores en el que destacaba la presencia de Jay Vine, Ben O´Connor o Florian Lipowitz. Está claro que, entre los equipos gallitos, hay corredores que tienen bien fijada la marca.

Km 68 NEUTRALIZACIÓN. A 5 kilómetros de la coronación del Puerto de Boyar, el pelotón comandado por UAE y Bora han dado caza al grueso de los escapados; y tan solo quedan por delante el trío anteriormente citado formado por Pelayo Sánchez, Cristian Rodríguez y Clement Berthet.

Km 65 ¡¡¡ ESTE GRUPO DE 9 CORREDORES YA EN RAMPAS DEL 8% HA ENLAZADO CON LA FUGA DE CABECERA DONDE ACABAN DE ATACAR PELAYO SÁNCHEZ (MOVISTAR), CRISTIAN RODRÍGUEZ (ARKEA) Y CLEMENT BERTHET (AG2R) !!!! El descontrol es absoluto tanto por delante como por detrás.

Km 62 ¡¡¡ BATALLA SIN CUARTEL AL PASO POR EL BOSQUE !!!! Lo había intentado otra vez Wout Van Aert, pero ha terminado quedándose y lo que ha hecho ha sido espolear un grupazo de corredores espectaculares como Jay Vine, Thymen Arensman, Giulio Ciccone, Ben O'Connor, Florian Lipowitz (ojo a este tapado del Bora), Remy Rochas, Max Poole y Chris Hamilton de un DSM obstinado en estar omnipresente y, atención..... Richard Carapaz !!!!

Km 60 ¡¡¡¡ Y HA COMENZADO EL PUERTO, Y LA CARRERA HA ENLOQUECIDO !!!!

Km 58 ¡¡¡ COMIENZA LA ASCENSIÓN AL PUERTO DE BOYAR DE PRIMERA CATEGORÍA !!!! Ya en el Parque Natural de Grazalema, a los corredores les esperan 15 kilómetros de ascensi¡ón, con un descansito en el km. 4. A partir de ese descanso la pendiente no bajará del 6%, salvo un tramo al 4%, y la pendiente oscilará en torno al 7% con rampa máxma del 10% de desnivel máximo.

Km 56 El Red Bull Bora Hansgrohe controla en la cabeza del pelotón, pero ha metido a un corredor por si acaso como es Daniel Martínez. El Movistar tiene a Pelayo Sánchez y el UAE a Marc Soler. Quien no tiene representación en esta escapada, símbolo de que en esta Vuelta a España no están como se les esperaba es el Jumbo Visma.

Km 54 Eran 33 ciclistas pero Filippo Zana, que tenía intenciones de maillot blanco con puntos azules, ha pinchado, se ha descolgado y será neutralizado en breve. Con tres ciclistas representados, los equipos más representado es el Alpecin (Ballerstedt, Meurisse y Vergallito) y el Arkea (Cristian Rodríguez, Guernalec y Guglielmi).

Km 45 ¡¡¡ SE HA PARTIDO EL PELOTÓN Y PARECE QUE YA TENEMOS LA ESCAPADA MULTITUDINARIA QUE TENÍAMOS !!!! ¡¡¡ 32 CORREDORES EN CABEZA !!!! 20 equipos representados, y el mejor clasificado en la general es el danés Andreas Kron, del Lotto Dstiny, que está a 01'36'' del líder.

Km 36 Se habían movido Stefan Kung, también lo había hecho Quentin Pacher, pero ahora son tres corredores los que parecen lanzar un ataque potente para formalizar la fuga de la jornada: Gijs Leemreize (DSM), Marco Frigo (Israel) y una de las decepciones del primer día, el contrarrelojista Joshua Tarling (INEOS).

Km 26 ¡¡¡ LO INTENTAN EN ESTOS MOMENTOS NUEVE CORREDORES, CON LA PRESENCIA, ATENCIÓN, DE WOUT VAN AERT, ABSOLUTO PROTAGONISTA DE ESTE INICIO DE VUELTA A ESPAÑA !!! Ya en Arcos de la Frontera que ha recibido a la ronda española como se merece.

Km 23 No solo eso sino que además, camino a El Bosque, y siempre en carretera regional buena (A-372), los ciclistas se toparán con otro repecho exigente justo antes de que el perfil pique poco a poco hacia arriba buscando ese Puerto del Boyar, de 1ª categoría, que se iniciará en el km. 58.

Km 20 ¡¡¡ EL PELOTÓN VUELVE A COMPACTARSE !!! ¡¡¡ VAYA SUSTO PARA EL UAE EMIRATES !!! A la vuelta de la esquina ya nos encontraremos en Arcos de la Frontera con una rampa corta pero exigente que puede dar lugar a más tentativas.

Km 17 ¡¡¡ SE CORTA EL PELOTÓN AL PASO POR JÉDULA Y OJO QUE SE HA QUEDADO ATRÁS JOAO ALMEIDA !!!! La actividad es frenética en la cabeza y eso está haciendo que la etapa, a diferencia de días anteriores, se ruede a gran velocidad. Por otro lado, han habido problemas mecánicos para George Bennett y Mathis Le Berre, ya solucionados ambos.

Km 13 ¡¡¡ PELOTÓN COMPACTO !!! Se han producido una gran cantidad de ataques pero más allá de fraguar han eliminado la tentativa más seria hasta el momento que era la de Thomas de Gendt y Xandro Meurisse. Felix Engelhardt, Louis Vervaeke o Jesús Herrada han sido algunos de los nombres que ya han salido a la palestra.

Km 5 Aunque si bien es cierto que una vez se ascendió este Alto de las Abejas. Fue en la octava etapa de la edición de 2002 cuando la ruta hizo practicamente un camino inverso al de hoy y, en aquella ocasión sin trascendencia, fue Massimiliano Lelli el que coronó en cabeza de una cota que hoy decidirá la etapa.

Km 3 Como ya presuponíamos los ataques no se han hecho esperar. Ya hay escarceos en un terreno que, de momento, es plano hasta la llegada de Arcos de la Frontera donde empezaremos a coger metros de altitud para llegar al Parque Natural de Grazalema. Será la primera vez en la historia que LaVuelta en Yunquera.

Km 1 ¡¡¡¡ COMIENZA LA SEXTA ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA !!! Nos encaminamos hacia el circuito de motociclismo por la vía de servicio de la autopista A-392 que nos llevará a Jédula y a la pequeña subida que hay en la preciosa localidad de Arcos de la Frontera.

Km 0 Nos encontramos por las calles de Jerez de la Frontera por donde transcurre la salida neutralizada. La temperatura ha bajado ostensiblemente, está nublado e incluso ha llovido esta mañana. Se espera cielo encapotado durante toda la jornada, no se descarta el agua y la temperatura girará en torno a los 28 grados (los que hay ahora en la ciudad ecuestre) y los 31.

Km 0 Por ejemplo tendremos la lucha por los puntos de la montaña (hay 25 puntos en juego como máximo) y es un pastel muy apetecible para los Filipo Zana, Luis Ángel Mate o Bruno Armirail que podrían acechar al líder de esta clasificación, Sylvain Moniquet, que también podría ser protagonista para defender esta condición.

Km 0 Entremedias dos puertos de tercera más para conformar un día que será idóneo para las escapados. Hoy Kaden Groves, Pavel Bittner y Wout Van Aert (si no ayuda a Sepp Kuss) estarán en un segundo plano. No sabemos tampoco si el Bora de Primoz Roglic tendrá trabajo o tendrá hacer, pero hoy es una etapa de emboscadas y se espera movimiento desde el inicio.

Km 0 Pero no será el único atractivo del día. Enmedio de la jornada de hoy, los ciclistas se encontrarán con el Puerto del Boyar, de primera categoría, donde se fraguará o se asentará la fuga de la jornada. 14,7 kilómetros de distancia, con pendiente media del 5,5% y una rampa máxima del 10%.

Km 0 Será en el Alto de las Abejas, de tercera categoría, y de tan solo 9 kilómetros de longitud. Una cota que está dividida en dos partes: la prmera de 3 kilómetros con una media del 5,5% y una pendiente máxima final del 10%. Y una segunda, donde destacan los dos últimos kilómetros con una pendiente media del 5,3%.