Pero Richard Carapaz se convierte en el nuevo líder de la clasificación de la montaña en LaVuelta tras el abadono de Jay Vine. Podría convertirse en el primer ciclista de Ecuador en ganar esta clasificación y el primer ciclista americano desde Felix Cárdenas en 2004. Ya vistió el jersey de lunares durante tres etapas en la edición de 2020.

No ha habido cambios en la clasificación de la regularidad. Mads Pedersen cuenta con 200 puntos de diferencia sobre Fred Wright, su inmediato perseguidor.

El revés de la moneda se lo ha llevado un Carlos Rodríguez que sufrió una dura caída en el tramo inicial de la etapa. El ciclista de Ineos Grenadiers ha perdido 1' 19'' en la recta de meta y ve como es superado en la clasificación general por un Miguel Ángel López que ha pasado a la 4ª posición.

Km 192 Enric Mas ha adoptado un planteamiento muy valiente en el último puerto del día, con varios ataques, pero no ha podido soltar a un Remco Evenepoel que le ha ganado finalmente la partida en la recta de meta.

Km 192 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Remco Evenepoel 10 Puntos 2 Enric Mas 6 Puntos 3 Robert Gesink 4 Puntos 4 Jai Hindley 2 Puntos 5 Thymen Arensman 1 Puntos

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Remco Evenepoel 69:59:12 2 Enric Mas +02:07 3 Juan Ayuso +05:14 4 Miguel Angel López +05:56 5 Carlos Rodríguez +06:49 6 Joao Almeida +07:14 7 Thymen Arensman +08:09 8 Ben O' Connor +09:34 9 Rigoberto Uran +09:56 10 Jai Hindley +12:03

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Remco Evenepoel 04:45:17 2 Enric Mas +00:02 3 Robert Gesink +00:02 4 Jai Hindley +00:13 5 Thymen Arensman +00:13 6 Thibaut Pinot +00:13 8 Juan Ayuso +00:13 9 Miguel Angel López +00:13 10 Joao Almeida +00:13

Km 192 Remco Evenepoel ha sumado diez segundos de bonificación en la recta, mientras que Ebric Mas, que ha sido segundo, ha obtenido seis. De este modo, la diferencia entre el belga y el español en la clasificación general es de 2' 07'' a falta de ters etapas para la conclusión de la carrera.

Km 192 VICTORIA DE REMCO EVENEPOEL !!! Logra su segunda victoria de etapa en la Vuelta a España después del triunfo que ya logró en la crono individual con final en Alicante.

Km 191 ATACA REMCO EVENEPOEL !!! Se va a llevar la victoria de etapa y la bonificación.

Km 191 Mas y Evenepoel terminar por cazar a Gesink. Los tres se van a disputar la victoria de etapa !!!

Km 191 ÚLTIMO KILÓMETRO !!! Apenas 10 segundos de Robert Gesink sobre Mas y Evenepoel. Le pueden coger incluso...

Km 191 Otro ataque de Enric Mas !!! El tercero, pero de nuevo aguanta Remco Evenepoel...

Km 190 Carapaz y Pinot ya han sido neutralizados por el grupo de los favoritos y habrá que ver si resiste Robert Gesink en cabeza de carrera. Cuenta con apenas 20 segundos de ventaja a falta de algo más de un kilómetro para coronar.

Km 189 Por delante, Robert Gesink mantiene unos 25 segundos de ventaja sobre Thibaut Pinot y Richard Carapaz. Aunque estos dos están muy cerca ya de ser neutralizados por el grupo de Evenepoel y Enric Mas.

Km 189 Se mueve otra vez Enric Mas !!! Pero no logra dejar a Evenepoel y el belga se pega a él como una lapa.

Km 188 Arranca Miguel Ángel López !!! Había enlazado con el grupo de los favoritos. Pero salen inmediatamente por detrás Juan Ayuso y Enric Mas, anulando este intento.

Km 187 No se ha conseguido marchar en soltario, pero el ataque de Remco Evenepoel ha sido todo un golpe de autoridad y un aviso al resto de los competidores, indicando que tiene piernas suficientes como para responder a todos los ataques.

Km 185 Le está costando ahora a Enric Mas reponerse del ataque de Evenepoel, pero trata de reaccionar con la ayuda de Carlos Verona.

Km 185 Contragolpe de Remco Evenepoel !!! Muy valiente también el jersey rojo, buscando dejar prácticamente sentenciada la actual edición de la Vuelta a España.

Km 183 De momento, Remco Evenepoel ha respondido bien al movimiento de Enric Mas. Cuenta ya con la ayuda el ciclista español de Nelson Oliveira y de Carlos Verona, que marchaban anteriormente en el grupo de los escapados.

Km 182 ATACA ENRIC MAS !!! El español tiene la opción de ganar LaVuelta y el ciclista balear se lanza a por todas nada más comenzar el terreno de subida.

Km 180 Ataca Elie Gesbert en cabeza de carrera !!!

Km 179 Arranca la ascensión final al Alto del Piornal !!! Subida decisiva en el devenir de la resolución de LaVuelta y se prevé algún movimiento por parte de Enric Mas, tal y como ha hecho ya Joao Almeida.

Km 175 Ahora se subirá al Alto del Piornal por la vertiente distinta a la anterior. Continúa siendo un puerto de primera categoría, con 13,3 kilómetros de ascensión y el desnivel algo mayor, una media del 5,6%

Km 172 20 KILÓMETROS PARA EL FINAL !!! Los ciclistas completan ya el tramo de descenso y ahora encaran un tramo de falto llano antes de acometer la segunda ascensión al Alto del Piornal.

Km 164 Vincenzo Nibali se descolgó del grupo de los escapados y ha sido neutralizado por el pelotón de los favoritos. Ahora trabaja en la zona delantera del grupo para su jefe de filas, Miguel Ángel López.

Km 156 Terreno de descenso en estos momentos antes de que se encare la segunda ascensión al Alto del Piornal. Joao Almeida y Marc SOler están muy cerca de poder enlazar con el grupo de los perseguidores.

Km 151 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Richard Carapaz 10 Puntos 2 Sergio Higuita 6 Puntos 3 Hugh Carthy 4 Puntos 4 Elie Gesbert 2 Puntos 5 Thibaut Pinot 1 Puntos

Km 152 Richard Carapaz corona en primera posición el Alto del Piornal. El ciclista ecuatoriano de Ineos se destaca al frente de la clasificación de la montaña y recordamos que será el nuevo maillot de lunares tras el abandono de Jay Vine.

Km 149 Se fusionan los dos grupos que marchaban por delante y ahora son seis los ciclistas que forman la cabeza de carrera, con unos 40 segundos de ventaja con respecto a sus perseguidores.

Km 148 Marc Soler y Joao Almeida ya se han juntado y ambos realizar juntos el último tramo de ascensión al Alto del Piornal. Se encuentran a unos tres minutos de la cabeza de carrera.

Km 147 El grupo de Richard Carapaz, Elie Gesbert y Robert Gesink está muy cerca de enlazar con la cabeza de carrera. Falta apenas cinco kilómetros para coronar esta cota de primera categoría.

Km 137 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Danny van Poppel 20 Puntos 2 Julius van den Berg 17 Puntos 3 Jan Bakelants 15 Puntos 4 Robert Gesink 13 Puntos 5 Sam Oomen 10 Puntos

Km 143 Se marchan por delante Sergio Higuita, Hugh Carthy y Thibaut Pinot. Richard Carapaz trata de reaccionar y se une, en persecución de este grupo, a Robert Gesink y Elie Gesbert. Por detrás, sigue intercalado Joao Almeida y ahora Marc Soler, que marchaba en cabeza de carrera, se ha descolgado para apoyar al portugués en la ascensión.

Km 141 Se producen ya los primeros ataques en el grupo de los escapados y los primeros en moverse han sido Hugh Carthy, Robert Gesink, Sergio Higuita y Thibaut Pinot.

Km 140 Comienza ya la ascensión al Alto del Piornal. Se trata de un puerto de primera categoría, con 13,6 kilómetros de ascensión a un desnivel medio del 5%

Km 138 Danny van Poppel ha sido el primer ciclista en superar el Sprint Intermedio de Garganta de la Olla. Muy poco ya para que arranque la primera ascensión al Alto del Piornal.

Km 132 El grupo de los escapados está ya muy cerca de superar el Sprint Intermedio situado en Garganta de la Olla. Inmediatamente después se acometerá la primera de las dos ascensiones al Alto del Piornal, de primera categoría.

Km 123 Se han ido estrechando bastante las diferencias entre los grupos en los últimos kilómetros y no es de extrañar que Joao Almeida e Ivo Oliveira terminen de enlazar con el grupo de cabeza. Y el movimiento de los portugueses, además, ha provocado que Movistar y Astana se pongan las pilas en el pelotón, aumentando el ritmo significativamente.

Km 115 La velocidad media después de las tres primeras horas de etapa ha sido de 43,2 km/h, superior a la mejor de las previsiones establecidas por el organizador de la carrera.

Km 112 Brandon Mcnulty se descuelga y ha sido ya neutralizado por el pelotón. A Joao Almeida se la ha unido ahora Ivo Oliveira y han coronado con casi un minuto de ventaja con respecto al grupo de los favoritos.

Km 109 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Richard Carapaz 5 Puntos 2 Xandro Meurisse 3 Puntos 3 Vincenzo Nibali 1 Puntos

Km 110 Richard Carapaz ha coronado en primera posición en el Alto de la Desesperá y suma cinco puntos que le permiten ampliar la diferencia como líder de la clasificación de la montaña tras el abandono de Jay Vine en la etapa de hoy.

Km 108 Por delante no hay ataques de momento. Subida bastante confortable para los ciclistas que marchan por delante, aunque están perdiendo ahora parte de la ventaja debido a que el ataque de Almeida ha provocado una importante aceleración por detrás.

Km 108 Joao Almeida marcha en la 6ª posición de la clasificación generakl, a 6' 51'' de Remco Evenepoel y habrá que ver hasta donde llega el movimiento del portugués.

Km 107 Joao Almeida y Brandon McNulty han tomado unos metros de ventaja con respecto al pelotón instantes antes de que comiencen el primer ascenso de la jornada.

Km 105 Comienza la ascensión al Alto de la Desesperá. Recordemos, se trata de una cima de segunda categoría, de 3,7 kilómetros de ascensión con un desnivel medio del 8,6%.

Km 100 El grupo de los escapados está muy cerca ya de afrontar la ascensión al Alto de la Desesperá, el primero de los tres puertos de la jornada.

Km 93 La ventaja de los 42 escapados supera ya los nueve minutos y está es la máxima diferencia que hemos visto en la Vuelta a España 2022 entre una escapada y el pelotón.

Km 89 El Alto de la Desesperá, el primero de los tres puertos puntuables de la etapa de hoy, es una cima de segunda categoría. Se trata de un puerto corto, con 3,7 kilómetros de ascensión, pero bastante duro, con un desnivel medio del 8,6%. Puede que allí veamos una primera selección en el grupo de los escapados.

Km 77 Desde que se formara la escapada, la ventaja de los 42 ciclistas que marchan por delante no ha hecho otra cosa que crecer y la diferencia va camino ya camino de los nueve minutos.

Km 72 Mientras, el pelotón no es capaz de poner coto a la fuga. El hecho de que solo haya dos equipos que no hayan logrado meter a alguno de sus ciclistas y que los escapados tampoco inquieten especialmente de cara a la clasificación general, hace que no haya ninguna escuadra imponiendo un ritmo de caza.

Km 68 Continuo terreno de sube y baja antes de que los ciclistas tengan que afrontar el primer puerto puntuable del día, se trata del ALto de la Desesperá, de segunda categoría.

Km 64 Sigue aumentando la diferencia del grupo de cabeza de carrera. A punto de alcanzar los siete minutos de diferencia y, si esto sigue así, el ganador de esta 18ª etapa puede ser alguno de los corredores que forman parte de la escapada.

Km 56 Solo hay dos equipos que no han conseguido situar a alguno de sus ciclistas en la escapa. Se trata del Team DSM y el Lotto Soudal, mientras que el Education First y el Bahrein son los más representados, con cuatro corredores.

Km 52 Ya comentábamos que el ritmo estaba siendo muy alto. La velocidad media durante la primera hora de etapa ha sido de 49,9 km/h

Km 58 La ventaja del grupo de los escapados está creciendo rápidamente y cuentan ya con algo más de dos minutos con respecto al grupo de los favoritos.

Km 53 Además de Richard Carapaz, en la fuga soblesalen corredores como Marc Soler, Tao Geoghegan, Jan Bakelants o Vincenzo Nibali, ganador de 13 etapas hasta el momento en las tres Grandes Vueltas.

Km 51 Entre los ciclistas que marchan en la fuga destaca Richard Carapaz, ganador de dos etapas en la presente edición de la ronda española y nuevo líder de la montaña tras el abandono de Jay Vine.

Km 44 Se fusionan los dos grupos de cabeza de carrera y se van uniendo incluso más ciclistas. Hay 40 corredores ahora por delante y parece que, ahora sí, tienen opciones de abrir hueco con respecto a un pelotón que comienza a ceder.

Km 39 Atención porque se está cortando el pelotón y hay dos numeros grupos por delante, aunque parece que no figura ninguno de los grandes candidatos a la victoria final en ellos.

Km 30 Se siguen sucediendo los ataques, pero no se termina de fraguar ninguna escapada. Hay muchos ciclistas tratando de formar parte de una escapada con opciones de que pueda llegar en solitario hasta la recta de meta.

Km 25 DATO. Jay Vine ha sido líder de la montaña durante diez etapas en la presente edición de LaVuelta, la mayor cifra de un ciclista australiano en la ronda española desde Simon Clarke.

Km 22 JAY VINE ABANDONA !!! El ciclista australiano, el maillot de lunares en la presente edición de LaVuelta, se ve obligado a abandonar debido a la caída sufrida hace algunos minutos.

Km 19 Mientras, se siguen produciendo ataques, pero el ritmo es bastante rápido en este primer tramo de la etapa y el pelotón está consiguiendo abortar todos los intentos.

Km 15 Parece que Carlos Rodríguez puede continuar sin problemas en carrera después de la caída y ya trabaja para reincorporarse de nuevo a la estructura del pelotón.

Km 13 CAÍDA EN EL PELOTÓN !!! Se han visto implicados, entre otros, Carlos Rodríguez, cuatto en la clasificación general y Jay Vine, el líder de la clasificación de la montaña.

Km 8 El pelotón ha capturado a los escapados y el grupo vuelve a transitar junto en estos primeros compases del recorrido.

Km 6 Hasta 20 ciclistas han conseguido tomar unos metros de ventaja, pero cuentan con escasos segundos con respecto al grupo de los favoritos y no parece que el pelotón esté por la labor de consentir esta fuga.

Km 4 Se están produciendo numerosos ataques y hay un numeroso grupo de corredores que han conseguido tomar unos metros de ventaja.

Km 1 Parece que Ben O' Connor ha tenido problemas mecánicos justo en la salida. Afortunadamente, parece que algo de poca importancia.

Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!!

Km 0 En la clasificación de la montaña, la situación se encuentra más ajustada. Jay Vine comienza una etapa más con el maillot de lunares de líder con 59 puntos, 29 más que Richard Carapaz. Hoy, y especialmente en la etapa del próximo sábado, se reparten muchos puntos y se terminará por definir este ranking.

Km 0 En cuanto al resto de clasificaciones, el ranking de la regularidad se encuentra ya totalmente decidido con Mads Pedersen como sólido líder. El danés cuenta con 349 puntos, 200 más que Fred Wright, su inmediato perseguidor.

Km 0 Como decíamos, Remco Evenepoel tiene una diferencia de 2' 01'' con respecto a Enric Mas y de 4' 51'' sobre Juan Ayuso. Carlos Rodríguez milita en la cuarta posición, con 5' 20'' de desventaja con respecto a Remco Evenepoel.

Km 0 La etapa de hoy es tremendamente exigente en su tramo final. Se ascenderá en dos ocasiones el Alto del Piornal, de primera categoría, en la primera se hará cima en el kilómetro 151, mientras que en la segunda se ubicará ya la recta de meta, en el kilómetro 192. Anteriormente, hay otro puerto puntuable, el Alto de la Desesperá, de segunda categoría.

Km 0 Así pues, Enric Mas está obligado a adoptar una actitud agresiva para tratar de reducir la desventaja de 2' 01'' que mantiene con respecto a Remco Evenepoel en la clasificación general.

Km 0 La ronda española se va acercando a su final y la de hoy, con final en un puerto de primera categoría, es la penúltima etapa realmente decisiva y en la que se podrían marcar diferencias entre Remco Evenepoel y Enric Mas, los dos grandes candidatos para conquistar la victoria final.