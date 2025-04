Volver al inicio

¡Y esto ha sido todo por hoy! Regresamos mañana la 5ª etapa para la Grande Boucle, donde nos espera un recorrido de 177,4 kilómetros que ya será totalmente íntegro en territorio francés. Recorrido llano para compensar la gran exigencia del día de hoy, que nos dejó la gran exhibición de UAE y, sobre todo, de Tadej Pogacar, nuevo líder de la clasificación individual.

Con este desenlace, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se enfunda de nuevo el maillot amarillo, con Jonas Abrahamsen manteniendo el liderazgo tanto de la clasificación por puntos como la de montaña. En los jóvenes, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) sigue al frente seguido muy de cerca por los españoles Juan Ayuso (UAE Team Emirates) y Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).

Oier Lazkano (Movistar Team), en la fuga que tomó protagonismo hasta el ascenso al Galibier, se llevó el Premio a la combatividad. Pero el protagonismo para el ciclismo español lo obtuvieron tanto Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) y Mikel Landa (Soudal Quick-Step), formando parte del grupo de cabeza y con el miembro de UAE entrando en tercer lugar en la meta para ganarse su lugar en el podium de Valloire.

Apasionante cuarta etapa la que nos ha deparado hoy este recorrido a través de los Alpes que ha tenido su apogeo en la escalada al Col du Galibier y su posterior descenso. Antes de alcanzar la cima de este, el equipo UAE Team Emirates rompió el pelotón, imponiendo un ritmo colosal a través de Joao Almeida, Adam Yates y Juan Ayuso. A poco más de 1 kilómetro, tomó las riendas Tadej Pogacar, siendo perseguido por Remco Evenpoel (Soudal-Quick Step) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quienes fueron incapaces de seguir a la estela del esloveno, mostrando una gran superioridad en el asfalto.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) no pudo aguantar el ritmo impuesto por el equipo UAE Team Emirates, quedándose cortado a mitad de la escalada del Galibier, cediendo así el maillot amarillo al desenlace de carrera. A la cola de carrera, no siguió el ritmo de la etapa Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), quien solo compitió el punto inicial de carrera en esa lucha por el sprint intermedio que se llevó Mads Pedersen (Lidl-Trek).

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tadej Pogacar 00:00:00 2 Remco Evenepoel +00:45 3 Jonas Vingegaard +00:50 4 Juan Ayuso +01:10 5 Primoz Roglic +01:10 6 Carlos Rodríguez +01:16 7 Mikel Landa +01:32 8 Joao Almeida +03:20 9 Giulio Ciccone +03:20 10 Egan Bernal +03:21

Km 135 ¡5 kilómetros para la meta! Más de 30 segundos de ventaja para un Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) que viaja en solitario hacia la meta. La batalla está por detrás, en una lucha de cinco entre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe), Juan Ayuso (UAE Team Emirates) y Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tadej Pogacar 00:00:00 2 Remco Evenepoel +00:35 3 Juan Ayuso +00:35 4 Primoz Roglic +00:35 5 Jonas Vingegaard +00:37 6 Carlos Rodríguez +00:37 7 Mikel Landa +00:53 8 Joao Almeida +00:53 9 Giulio Ciccone +02:41 10 Santiago Buitrago +02:41

¡Entra Remco Evenpoel (Soudal-Quick Step) segundo! ¡Tecer lugar para Juan Ayuso (UAE Team Emirates! Excelso el joven ciclista español del UAE que se ha impuesto en el último tramo de descenso a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) y Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) para ocupar un lugar en el podium.

Km 136 ¡Y ojo a Joao Almeida (UAE Team Emirates) y Mikel Landa (Soudal Quick-Step)! Apenas 15 segundos de diferencia respecto al quinteto que yace tras Tadej Pogacar (UAE Team Emirates.

¡VICTORIA PARA TADEJ POGACAR!! ¡Qué carrerón del ciclista esloveno! El líder de UAE Team Emirates se hace con el maillot amarillo tras mostrarse intratable en el Col du Galibier, imponiéndose a Remco Evenpoel (Soudal-Quick Step) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), y siendo también superior en el descenso, donde fue poniendo cada vez más distancia con el grupo perseguidor.

Km 132 Tras Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) y Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), hay un grupo de seis que conforman Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), Adam Yates (UAE Team Emirates), Egan Bernal (INEOS Grenaders), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Geraint Thomas (INEOS Grenaders).

Km 130 Salvo que ocurra un milagro, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) rueda hacia la conquista de etapa en Valloire. Cada vez más lejos de él Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), situado a 18 segundos.

Km 128 ¡Ataca Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers)! Va tercero el ciclista español que supera con facilidad a un Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) que no aguanta el ritmo de la bajada. Por detrás, aparece también lanzado Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe)).

Km 124 ¡Va lanzado Tadej Pogacar (UAE Team Emirates hacia la meta! Eso sí, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se mantiene a su estela, a tan solo 7 segundos por detrás. Tiene 16 kilómetros para alcanzar el ciclista danés al esloveno.

Km 126 Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) intentó competir la cime del Col du Galibier, pero no pudo competir ante el impulso de Vingegaard y Pogacar. Ahora, el belga desciende a Valloire a 31 segundos de distancia del ciclista de UAE Team Emirates.

Km 123 ¡¡PASA PRIMERO TADEJ POGACAR!! El líder de UAE Team Emirates aprovecha el esfuerzo de sus compañeros y se impone en la escalada a un Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) que no resiste el ascenso del esloveno.

Km 120 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tadej Pogacar 20 Puntos 2 Jonas Vingegaard 15 Puntos 3 Remco Evenepoel 12 Puntos 4 Carlos Rodríguez 10 Puntos 5 Juan Ayuso 8 Puntos 6 Joao Almeida 6 Puntos 7 Mikel Landa 4 Puntos 8 Primoz Roglic 2 Puntos

Km 120 ¡No aguanta Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)! Pero el que sí lo hace es Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien sigue a la estela de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Km 119 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) acepta la pérdida del maillot amarillo. Incapaz de mantenerse entre los fugados, el ciclista ecuatoriano está ya a más de 2 minutos de la cabeza de carrera. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) luchando por hacerse con él.

Km 120 ¡Último kilómetro! ¡Ataca Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)! Y le sigue Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)! 9% de desnivel en estos últimos metros hacia el Col du Galibier. ¡Qué lucha!

Km 118 Pierden rueda Adam Yates (UAE Team Emirates), Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Tan solo restan 9 ciclista resistiendo al frente de carrera con ese ritmo tan demoledor. Poco más de 3 kilómetros para la cima del Galibier.

Km 117 ¡Se rompe el grupo de cabeza! Tan solo 14 corredores aguantan al frente, con UAE Team Emirates e INEOS Grenaders manteniendo ambos a tres corredores. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers)... ¡Qué carrera!

Km 117 La cima del Col du Galibier presenta un doble atractivo, puesto que el paso a la cabeza de carrera conllevará también una bonificación de segundos extra antes de afrontar el descenso. El afamado pico tiene una desnivel medio del 5'1%.

Km 116 ¡Ojo que no puede Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)! Con Joao Almeida (UAE Team Emirates) al frente, el pelotón comienza a cobrarse víctimas que se quedan cortadas y, entre ellos, el actual maillot amarillo.

Km 115 No aguanta el ritmo Simon Yates. El líder del equipo Team Jayco AlUla no puede resistir la velocidad de escalada del pelotón y cae a más de un minuto del mismo.

Km 115 Tampoco puede Oier Lazkano (Movistar Team) con el ritmo de la pedaleada que está imponiendo el pelotón, mostrando mucho hambre los hombres fuertes en este tramo antes de Galibier. ¡Cómo promete este final de carrera!

Km 114 Y el pelotón, cada vez más cerca. Mientras que Oier Lazkano (Movistar Team) trata de separarse, está ya casi encima el bloque grueso de corredores en busca de competir la cima del Col du Galibier. Se aprieta la lucha en este tramo final.

Km 115 David Gaudu (Groupama-FDJ), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) y Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla) ya forman parte de un pelotón en el que tirán al frente UAE Team Emirates y Team Visma | Lease a Bike.

Km 114 ¡¡Nuevo ataque de Oier Lazkano (Movistar Team)!! El ciclista español se separa de David Gaudu (Groupama-FDJ), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) y Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla). 20 segundos de ventaja para él en un intento de fuga que trata de prosperar a 7 kilómetros de coronar el Galibier.

Km 113 Tres de los favoritos de esta 'Grande Boucle' 2024 ya saben los que es ganar una etapa cuando esta atraviesa el Col du Galibier. Estos son los casos de Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y Primož Roglič (Bora-Hansgrohe). El británico se impuso en la última visita del Tour, en la etapa 12 de 2022, mientras que el danés lo hacía en su predecesora, en la 11 de esa misma edición. En el caso del esloveno, su victoria se produjo en 2017.

Km 109 Se queda espaciado el grupo de cabeza, con David Gaudu (Groupama-FDJ), Oier Lazkano (Movistar Team), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) y Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla) comandando la carrera.

Km 107 ¡Aprieta Oier Lazkano (Movistar Team! Lucha el ciclista español por separarse del grupo de fuga, abriendo un leve espacio de 10 segundos de diferencia. No parece que vaya a prosperar su intento, llegando la reacción por detrás.

Km 106 Está cayendo en picado la ventaja del grupo de fuga respecto al pelotón cuando nos acercamos a los últimos 15 kilómetros hasta la cima del Col du Galibier. Apenas un minuto de distancia de separación. El ritmo de UAE Team Emirates al frente del pelotón está recogiendo sus frutos.

Km 105 El Col du Galibier ha sido protagonista en seis ediciones del Tour de Francia en este siglo, apareciendo por última vez en en 2022, tanto en la etapa 11 como en la 12. Anthony Perez fue el encargado de coronar por última vez el alto pico de los Alpes, pero el francés no disputa la presente 'Grande Boucle'. El que sí lo hace es su predecesor en primer lugar al paso por la cima, Warren Barguil, quien en aquella etapa 11 formaba parte del equipo Arkéa-B&B Hotels, compitiendo actualmente para Team dsm-firmenich PostNL.

Km 101 Descompuesto en cinco grupos diferenciados la etapa de hoy. Por un lado, los fugados al frente y perseguidos por el pelotón, tras ellos dos bloques de razagados y, mucho más atrás, un compendio de 31 ciclistas muy alejados a la cola de carrera. En este último, se sitúa un Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) que, además de los puntos del sprint intermedio, ha preferido no presentar batalla.

Km 99 Crece considerablemente la distancia entre el pelotón y el grupo de cabeza. Si bien la ventaja llegó a situarse por debajo de los dos minutos, ahora han conseguido volver a poner tierrra de por medio los fugados, llevando el cronómetro a los 2'45'' de diferencia.

Km 98 Una vez alcanzada la comuna francesa de Le Monêtier-les-Bains, los ciclistas comienzan la extensa subida de 23 kilómetros hasta el puerto estrella de esta etapa, y uno de los de mayor exigencia del Tour de Francia. Este es el caso del Col du Galibier, situado a 2.642 metros y solo apto para su coronación para expertos en la montaña, dotado con una categoría HC debido a su imponente dificultad.

Km 89 Vuelve a reintegrarse en su totalidad el pelotón. Tras varios kilómetros de ventaja, vuelve a lucar prácticamente unificado el bloque grueso de corredores. Por delante, ligeramente por debajo de los dos minutos, está el grupo de cabeza. Por detrás, a más de doce, Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) y su conglomerado de 30 corredores junto a él que van rezagados.

Km 92 Pello Bilbao (Bahrain Victorious) continúa completando la mejor actuación de un ciclista español en lo que llevamos de Tour de Francia 2024. El corredor de 34 años se ha situado en el 6º lugar de la clasificación individual, a 21'' del grupo de cuatro corredores empatados en el primer lugar por el maillot amarillo.

Km 85 ¡Se separa el pelotón! Abierta brecha entre dos bloques, donde UAE Team Emirates está tomando el frente del primero, recortando la distancia con el grupo de cabeza. Por detrás, se ha reenganchado un Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) que ha tenido que reaccionar, algo que Simon Yates (Team Jayco AlUla) no ha hecho, quedándose ligeramente descolgado.

Km 88 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) está buscando hacer historia en el presente Tour de Francia. El esloveno quiere ganarse el derecho en esta edición a poner su nombre junto a los 10 selectos ciclistas que actualmente componen la lista de corredores que han ganado dos grandes vueltas en la misma temporada, siendo el último en hacerlo Chris Froome en 2017.

Km 84 Richard Carapaz lidera el Tour de Francia 2024 con el equipo EF Education-EasyPost. Desde 2011, con Thor Hushovd, no tenía a un maillot amarillo el equipo estadounidense en la competición gala, quien está apostando todo por el ecuatoriano.

Km 75 Había aprendido la lección Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL) respecto al primer puerto, queriendo asumir la cima con una táctica totalmente distinta, pero la potente pedaleada en el ascenso de Stephen Williams (Israel-Premier Tech) es muy poderosa, superándole justo antes de la línea del Col de Montgenèvre.

Km 78 Los ciclistas se encuentran en pleno descenso del Col de Montgenèvre. 500 metros casi plenos de cuesta abajo hasta la ciudad Briançon, la más alta de toda Francia y segunda de Europa, solo por detrás de Davos, en Suiza.

Km 72 ¡¡Repite Steven Williams (Israel-Premier Tech)!! De nuevo se lleva los 5 puntos el corredor británico, echando por tierra el tempranero ataque de un Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL) que no consiguió aguantar al frente ante la llegada de un auténtico cohete desde atrás. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) pasa en tercer lugar.

Km 70 Se alterna la cabeza de carrera entre los corredores de Arkéa B&B Hotels, INEOS Grenadiers, y los tres integrantes que pasaron en cabeza por el paso de Sestrières, Stephen Williams (Israel-Premier Tech), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) y Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL).

Km 71 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Stephen Williams 5 Puntos 2 Warren Barguil 3 Puntos 3 Valentin Madouas 2 Puntos 4 Tobias Johannessen 1 Puntos

Km 68 Gran belleza la que nos está ofreciendo hoy el paisaje de este Tour de Francia 2024 a su paso por los Alpes. La altura de las montañas nos va divisando las pequeñas localidades arremolinadas en sus valles, por donde transitan los ciclistas entre subidas y bajadas cerca de la frontera entre Italia y Francia.

Km 69 De mantenerse esta ventaja, cerca de los tres minutos sobre el pelotón, donde transitan los cuatro integrantes al frente de la clasificación individual, entre ellos el líder, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL) y Odd Christian Eiking (Uno-X Mobility) tendrían la posibilidad de hacerse con el maillot amarillo. Ambos están a 2'31''.

Km 67 Restan 5 kilómetros hasta la cime de Col de Montgenèvre. La cabeza de carrera sigue añadiendo segundos a su cuenta de tiempo respecto al pelotón. Superando ya los tres minutos de ventaja cuando nos encontramos a punto de coronar el segundo de los puertos de la etapa.

Km 63 Tras el descenso prolongado desde Sestrières hasta la localidad de Cesana Torinese, comienza un nuevo periplo de ascenso que les llevará hasta el pico de Col de Montgenèvre. Ubicado a 1.860 metros de altura, el segundo puerto de la carrera, también de categoría dos, comprende una escalada de 8,3 kilómetros con un desnivel medio del 5'9%.

Km 59 Pluralidad de nacionalidades en el frente de carrera. Una de las imágenes que nos dejó la clasificación al paso por la línea de meta de la tercera etapa, fueron las banderas de los distintos países representados por los ciclistas que conformaron el Top-10, donde tan solo repitió decoración la de Países Bajos, con Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) y Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL).

Km 57 El maillot rojo de la etapa, aunque no líder de la clasificación de montaña, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), comienza a recortarle puntos a Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). El francés de 26 años puede buscar en esta etapa enfundarse la roja por mérito propio.

Km 51 ¡¡Stephen Williams (Israel-Premier Tech) pasa primero!! El británico, superior en el tramo final con una gran arracandada, se lleva los 5 puntos. Tras él, y muy pegados, pasaron Valentin Madouas (Groupama-FDJ) y Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL).

Km 55 Una vez superados los 2.035 metros de la coronación de Sestrières, los ciclistas del grupo de cabeza afrontan la cuesta abajo hacia Cesana Torinese que se extiende a lo largo de casi 10 kilómetros.

Km 50 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Stephen Williams 5 Puntos 2 Valentin Madouas 3 Puntos 3 Warren Barguil 2 Puntos 4 Tobias Johannessen 1 Puntos

Km 50 ¡Se estira el grupo de cabeza! Enfilando los últimos metros hacia la cima de Sestrières , los fugados se sitúan para pelear el primer paso de montaña. Stephen Williams (Israel-Premier Tech) y Valentin Madouas (Groupama-FDJ) y saltan a por los puntos.

Km 50 La de ayer, fue la segunda victoria de etapa de Biniam Girmay (Intermarché - Wanty) en las grandes vueltas. El ciclista eritreo consiguió su primera en la décima etapa del Giro de Italia de 2022, imponiéndose en aquella batalla por la meta a Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Km 46 Sestrières ha sido protagonista en dos ediciones del Giro de Italia. El pico situado en el paraje alpino, tomó presencia tanto en 2018 como en 2020. En la primera ocasión, fue Chris Froome el encargado de tomarlo en cabeza, mientras que en 2020, el pico formó parte de un circuito en el que llegó a coronarse hasta en tres ocasiones, pasando al frente primero Einer Rubio, después Filippo Fiorelli y, por último, Tao Geoghegan.

Km 47 Con la cabeza de carrera a punto de alcanzar la lucha final por el primero de los tres puertos que conforman la tercera etapa, los corredores coronarán a los 2.035 metros, donde se culmina la escalada hacia este pico de Sestrières en el recorrido por los Alpes. Este punto de interés tiene una pendiente media de 3'9%, prolongada desde los 39,9 kilómetros posteriores a su cima.

Km 43 Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) no pudo competir en la tercera etapa por la victoria en la meta de Turín. Un pinchazo a 3 kilómetros del final le hizo perder el suficiente tiempo al belga para no poder reintegrarse al grupo de cabeza del pelotón. Hoy, de momento, está en el grupo de fugados al frente de la carrera.

Km 44 Se unifica el pelotón con el grupo de Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Eso sí, la distancia continúa creciendo. Dos minutos y subiendo para el grupo de fugados, quienes están a punto de comenzar los 5 kilómetros finales hacia Sestrières .

Km 38 Richard Carapaz conquistó, por primera vez, el maillot amarillo en el Tour de Francia y, de igual manera, el primero de la historia para un nativo de su país, Ecuador. No conforme con eso, el líder del EF Education-EasyPost se unió al listado de ciclistas que se han enfundado el maillot de líder en, al menos, una ocasión en cada una de las tres grandes vueltas.

Km 40 ¡Más de un minuto de ventaja! Sigue creciendo la distancia entre el grupo de cabeza y el pelotón, establecido ya por encima del 1'10''. Considerable brecha atendiendo a la consideración del duro terreno y su escalada progresiva, a falta de ver el desgaste físico que va produciendo el ascenso.

Km 36 Sin duda, el día de ayer no fue muy agraciado para el equipo Alpecin-Deceuninck. Con Mathieu Van der Poel no pudiendo disputar el final de meta, Jasper Philipsen era la esperanza del bloque belga. Sin embargo, el ciclista, ganador del maillot verde en la anterior edición, no solo no conseguía pasar en primer lugar el sprint intermedio de Alexandrie, sino que se quedaba enganchado en una montonera previa que le impidió lanzarse a la cabeza de carrera.

Km 33 Asciende la ventaja para los fugados hasta superar los 40 segundos, sumándoles un corredor más respecto a la última cuenta. Chris Juul-Jensen (Jayco-AlUla), Julien Bernard (Lidl-Trek), Bruno Armirail (Decathlon-Ag2r La Mondiale), David Gaudu, Romain Gregoire, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Stephen Williams (Israel-Premier Tech), Oier Lazkano (Movistar Team), Raúl García Pierna, Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty), Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Odd Christian Eiking, Tobias Halland Johannessen (Uno-X) y Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) conforman este grupo.

Km 30 No cede el pelotón ante los intentos de fuga, con una UAE Team Emirates que está subiendo siempre el ritmo en el grueso de corredores para que nunca prosperen. A menos de 5 segundos queda ya el grupo de Alexéi Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Oier Lazkano (Movistar Team) y Tobias Johannessen (Uno-X Mobility).

Km 29 Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) continúa manteniéndose al frente del maillot verde, liderando con 87 puntos sumar la cuenta tras el paso por Castel del Bosco. Eso sí, su ventaja se ha visto reducida, con tan solo 4 de ventaja con el ganador de la última etapa Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Por detrás, asoma la cabeza el ganador del último punto intermedio, Mads Pedersen (Lidl-Trek), que ya se sitúa a 8 puntos.

Km 25 Fernando Gaviria (Movistar Team) completó una gran carrera después de dos etapas en las que se le vio sufrir al colombiano para mantenerse, rodando en la cola. En el día de ayer, pasó en 5º lugar el sprint intermedio, sumando 11 puntos, y quedándose a la orilla de la victoria de etapa, entrando en segundo lugar tras Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Con este resultado, el corredor es 5º en la clasificación por puntos con 41 en su haber. Hoy, de nuevo, volvemos a ver al ciclista colombiano a la cola, en el grupo de rezagados.

Km 26 Ahora mismo tenemos tres grupos diferenciados a lo largo del asfalto. Por un lado, el pelotón, con los grandes favoritos al frente, incorporándose de última hora Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que ha terminando alcanzando al grueso de corredores gracias a la ayuda de varios de sus compañeros de equipos. Lo que sí que no están, y forman parte de alguno de los dos grupos de rezagados, son Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) o Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

Km 20 ¡Pasa en cabeza Mads Pedersen (Lidl-Trek)! El corredor aventajaba en cabeza con su equipo, lo que le permitió saltar con ventaja, terminando por pasar la marca de Castel del Bosco en primer lugar. Tras él, entró el ganador de la etapa de ayer, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

Km 22 ¡Saltan Maxim Van Gils (Lotto Dstny) y Stephen Williams (Israel-Premier Tech)! Pequeña brecha de estos dos corredores que presentan el primer intento de fuga tras el paso por el punto intermedio. Pistoletazo de salida a las hostilidades en la escalada.

Km 18 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Mads Pedersen 20 Puntos 2 Biniam Ghirmay 17 Puntos 3 Bryan Coquard 15 Puntos 4 Jasper Philipsen 13 Puntos 5 Jonas Abrahamsen 11 Puntos 6 Yevgeniy Fedorov 10 Puntos 7 Alexey Lutsenko 9 Puntos 8 Louis Vervaeke 8 Puntos 9 Georg Zimmermann 7 Puntos 10 Oier Lazkano 6 Puntos 11 Oscar Onley 5 Puntos 12 Carlos Verona 4 Puntos 13 Cristian Rodríguez 3 Puntos 14 Magnus Cort 2 Puntos 15 Thomas Pidcock 1 Puntos

Km 18 ¡Cómo aprieta Mads Pedersen (Lidlt-Trek)! Aunque el pelotón ha cazado al grupo de fugados, el danés no ha cedido su sitio al frente de carrera, marcando el ritmo a poco de afrontar la lucha en Castel del Bosco. Exigente lucha al sprint con pendiente ascendente.

Km 15 A casi 4 kilómetros de la marca del sprint intermedio, se va reduciendo poco a poco la distancia entre el grupo de los fugados y el pelotón, por lo que se promete un arreón desde atrás que acorte las distancias para aumentar la competencia por los puntos.

Km 9 ¡Pequeña brecha abierta por seis corredores! Frank Van den Broek(Team dsm-firmenich PostNL), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Kévin Geniets (Groupama-FDJ), Wout Poels (Bahrain Victorious) y Magnus Cort (Uno-X Mobility) se distancian a 12 segundos.

Km 12 El primer punto de interés de esta etapa está marcado por el sprint intermedio de Castel del Bosco, situado en un punto de ligero tramo ascendente en el terreno dentro de los primeros 20 kilómetros de recorrido. Un inicio explosivo para las piernas de los corredores a los que les espera afrontar tres duras escaladas, por lo que, en principio, veremos a los especialistas tomar este primer esfuerzo en la pedaleada.

Km 3 En esta carrera de ascenso continuo y ni un solo respiro, hay varios ciclistas favoritos para hacerse con la victoria. Eso sí, las situaciones de carrera prometen darse en función de los corredores que se lancen al ataque, puesto que si lo hacen algunos de los ciclistas bien posicionados en la tabla, se espera una reacción desde el pelotón. Por lo tanto, y además de los nombres propios de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) o Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), entran en la candidatura corredores como Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), Wout Poels (Bahrain Victorious), Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Stephen Williams (Israel-Premier Tech), Warren Barguil (Intermarché-Wanty) o Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team).

Km 6 Se suceden las posiciones al frente de carrera, donde ahora aparece al frente Mads Pedersen (Lidl-Trek). Sin duda, el ciclista danés quiere tomar protagonismo en la etapa, luchando por su especialidad, el sprint, con la marca fijada en Castel del Bosco.

Km 1 ¡Arranca de forma oficial la cuarta etapa del Tour de Francia! Saliendo de Pinerolo, comienza un tramo inicial de ascenso de 50 kilómetros hasta Sestrières, donde se repartirán los primeros puntos de la lucha en la montaña. Antes de esto, y como primera toma de contacto en la carrera, tendremos el sprint intermedio.

Km 1 ¡Ha iniciado fuerte la etapa! Toma Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) la punta de lanza del pelotón, imprimiéndole ritmo desde su arranque y estirando ya el pelotón. Primeros intentos de ataque que comienzan a sucederse.

Km 0 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) presenta para esta etapa el único cambio de maillot respecto a la anterior. Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) sigue llevando la verde y cediendo, aunque liderando la clasificación de montaña, el rojo a Valentin Madouas (Groupama - FDJ). El maillot blanco lo mantiene el ciclista belga de Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel.

Km 0 ¡Comienza el padeleo! Salida neutralizada que tiene lugar en el centro de Pinerolo y que transcurrirá durante apenas 4 kilómetros, en un tramo que debería completarse en los 10 minutos previstos por la organización antes de dar pie al pistoletazo oficial de la carrera.

Km 0 A las 13:05 horas del horario peninsular tendrá lugar la salida neutralizada, comenzando el pedaleo en el municipio de Pinerolo donde transcurrirán los primeros 10 minutos hasta la salida oficial, fijada a las 13:15h, ya en plena pendiente ascendente.

Km 0 Pero más allá de la victoria del ciclista eritreo, los focos se centraron en Richard Carapaz. El equipo del ecuatoriano lideró en los metros finales el ataque sobre meta, fortaleciendo la posición de su líder y viendo premiado su esfuerzo con el traspaso del maillot amarillo de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) hacia el corredor del EF Education-EasyPost.

Km 0 En una tercera etapa tranquila en su recorrido, tristemente ha tocado despedirse de un segundo ciclista en este Tour de Francia 2024. Soudal Quick-Step, a través de las redes sociales, ha confirmado que, tras la finalización de la carrera y el posterior chequeo médico, Casper Pedersen sufre una fractura en la clavícula que le obliga a abandonar con antelación. La caída, acontecida a escasos kilómetros para la línea de meta, ha terminado por conllevar un excesivo castigo para el ciclista danés de 28 años, quien dice adiós a su tercera aparición en la 'Grande Boucle'.

Km 0 En el día de ayer, los ciclistas afrontaron con bastante tranquilidad la etapa más larga de esta edición, superando casi la totalidad de sus 230'8 kilómetros formando un bloque compacto de corredores. Esta, y con permiso de Fabien Grellier (TotalEnergies), quien trató de ponerle algo de emoción a la etapa con su escapada en solitario que moría a casi 20 kilómetros de meta, fue la línea de una carrera que concluyó con una llegada masiva a Turín, donde se alzó ganador Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

Km 0 En su despedida de Italia, la 'Grande Boucle' nos deja con un recorrido de gran exigencia, comenzando a 405 metros de altura y finalizándola a 1413 en Valloire, tras escalar los picos de Sestrières (2035 metros) y Col de Montgenèvre (1860 metros), de categoría dos, antes de afrontar el Col du Galibier (2642 metros), de categoría HC debido a sus más de 900 puntos de dificultad en la escalada.