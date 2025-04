Volver al inicio

¡Y esto ha sido todo por hoy! Volvemos mañana para una etapa llana que entraña su complejidad, esperando a los ciclistas un desnivel medio de 2400 metros a través de los 183,4 kilómetros que separan las localidades de Semur-en-Auxois y Colombey-Les-Deux-Églises. Carrera que, además, contará con cinco puertos puntuables -cuatro de categoría 4 y uno de categoría 3- y un sprint intermedio.

Con este triunfo, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) se constata como el rival a batir de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en este Tour de Francia 2024. El esloveno mantiene el maillot amarillo, pero ve reducida su distancia en cabeza a tan solo 33''. Además, en la pelea de la clasificación joven, se distancia aún más con Juan Ayuso (UAE Team Emirates), al que deja a 1'43''.

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tadej Pogacar 00:00:00 2 Remco Evenepoel +00:33 3 Jonas Vingegaard +01:15 4 Primoz Roglic +01:36 5 Juan Ayuso +02:18 6 Joao Almeida +02:17 7 Carlos Rodríguez +02:31 8 Mikel Landa +03:35 9 Matteo Jorgenson +04:03 10 Aleksandr Vlasov +04:36

El mano a mano real se vivió entre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), pero el belga se encarga de mostrar que, en esto, es claramente el mejor. El poseedor del maillot blanco pulverizada cada punto intermedio, dejando al esloveno siempre en segundo lugar, y abriendo la brecha definitiva tras el último punto de control, donde su marca, al paso por meta, se iría hasta los 12 segundos, constatando su victoria.

El ciclista de Bora Hansgrohe partía el primero entre ellos por su situación como cuarto clasificado, y aunque batía el tiempo en cada sector, rápidamente era superado por sus predecesores. No obstante, su duelo a cuatro cada vez más se fue convirtiendo en una batida personal con un Jonas Vingegaard que, a pesar de mejorarle su marca tanto en Messanges como en Curley, no podía emularlo en Morey-Saint-Denis y en meta, concluyendo la etapa con Roglic ocupando al tercer puesto sobre el corredor danés que no entraría en el podium.

Kévin Vaquelin (Arkéa-B&B Hotels) y Victor Campenaerts (Lotto Dstny) marcaron de primera mano una contrarreloj que terminó decidiéndose en la última media hora, cuando los ciclistas del Top-10 salieron a pista. A partir de ahí, le etapa se convirtió en un esperado duelo a cuatro, con Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe), Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) batiéndose por la victoria.

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Remco Evenepoel 00:00:00 2 Tadej Pogacar +00:12 3 Primoz Roglic +00:34 4 Jonas Vingegaard +00:37 5 Victor Campenaerts +00:52 6 Kévin Vauquelin +00:52 7 Matteo Jorgenson +00:54 8 Joao Almeida +00:57 9 Ben Healy +00:59 10 Stefan Küng +01:00

¡¡VICTORIA PARA REMCO EVENEPOEL!! Insuperable el ciclista belga al que no puede batir Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). El ciclista belga de Soudal Quick-Step gana, en su primera participación, la primera contrarreloj que compite en el Tour de Francia. 12 segundos de ventaja por el esloveno con el maillot amarillo que queda en 2º lugar, por delante de Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe).

Km 0 ¡28'52'' para Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)! Marca a batir para Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien tendrá que superar hasta la línea de meta su última diferencia, establecida en 6 segundos tras Morey-Saint Denis.

Km 0 ¡Vingegaard por detrás de Primoz Roglic! El líder de Team Visma | Lease a Bike fue perdiendo fuerza con el paso de los kilómetros hasta caer tras el tiempo del ciclista esloveno. Si Pogacar y Evenepoel siguen en la misma línea, el danés no subirá al podium de hoy.

Km 0 Juan Ayuso (UAE Team Emirates) entra en la línea de meta con una marca de 30'10'', marcando el mejor tiempo de la etapa para un ciclista español. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) fijó el crono en 30'19''.

Km 0 ¡Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) recorta distancias! Si en su paso por Curley estaban a 10'' de diferencia, ahora son tan solo 6 segundos entre el maillot amarillo y el máximo favorito para la victoria de etapa, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Km 19 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Remco Evenepoel 00:00:00 2 Tadej Pogacar +00:06 3 Jonas Vingegaard +00:28 4 Primoz Roglic +00:32 5 Matteo Jorgenson +00:53

Km 0 Menos diferencia entre Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Tras su paso por Morey-Saint-Denis, la distancia apenas figura ya a 4 segundos entre ellos. Veremos en su paso por meta.

Km 0 En las últimas 15 ediciones, tan solo tres ciclistas han ganado el Tour de Francia sin haber logrado al menos un Top-2 como mejor resultado en una contrarreloj individual de su edición. En concreto, estos son los casos de Chris Froome en 2017, Vicenzo Nibali en 2014 y Alberto Contador en 2010.

Km 0 ¡10 segundos de ventaja para Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)! Le ha metido 7 segundos el ciclista belga al maillot amarillo entre el primer y segundo control, siendo ambos muy superiores a sus predecesores.

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Remco Evenepoel 00:00:00 2 Tadej Pogacar +00:10 3 Jonas Vingegaard +00:23 4 Primoz Roglic +00:38 5 Ben Healy +00:49

Km 0 ¡Está pulverizando los tiempos Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)! De nuevo, líder a su paso por Curley estableciendo un 18'13''. El máximo favorito, cumpliendo con las expectativas y mostrándose como lo que es en este tipo de etapas, un auténtico coloso.

Km 0 Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) emulan lo sucedido en el primer punto intermedio. El esloveno rompió el tiempo establecido justo antes de que el danés hiciera lo mismo, metiéndole 15 segundos de ventaja.

Km 0 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), más lento que Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Establecidos ya los tiempos finales por el primer punto de control en Messanger, el esloveno se queda a 3 segundos del maillot blanco de este Tour de Francia.

Km 8 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Remco Evenepoel 00:00:00 2 Tadej Pogacar +00:03 3 Jonas Vingegaard +00:11 4 Primoz Roglic +00:20 5 Stefan Küng +00:21

Km 0 ¡Y Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) mejora a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)! A falta del paso de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), van mejorándose los tiempos de unos a otros. Veremos cómo marca la diferencia el ascenso a Curley.

Km 0 23'58'' para Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) en su paso por el tercer punto intermedio en Morey-Saint-Denis, marcando el mejor tiempo hasta la fecha. ¡Y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) le mete 9 segundos a Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe)!

Km 0 ¡Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe pasa a menos de 10 minutos por Messanges! Los favoritos, destrozando el crono en sus primeros tiempos. Por Curley, acaba de pasar Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 56'' del mejor tiempo establecido por Ben Healy (EF Education-EasyPost).

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Ben Healy 00:00:00 2 Kévin Vauquelin +00:02 3 Victor Campenaerts +00:05 4 Matteo Jorgenson +00:08 5 Aleksandr Vlasov +00:08

Km 0 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) y Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgroghe), a 8 segundos del mejor tiempo tras su paso por Curley. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) a 18'' en Messanges.

Km 0 ¡A pista Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)! Y con la salida del esloveno, ya han tomado la salida todos los 174 ciclistas que aún se encuentran compitiendo en el Tour de Francia. El esloveno, a asegurar la posición de su maillot amarillo.

Km 0 Llegando ya a línea de meta varios contendientes de nivel, pero todavía nadie es capaz de batir el tiempo de Victor Campenaerts (Lotto Dstny), quien sigue cómodo en su sillón de lider de la contrarreloj.

Km 0 Toma la salida Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), el claro favorito para la prueba contrarreloj de hoy. Desde 2019, el ciclista belga es un especialista en este tipo de carreras, donde suma cinco triunfos de etapa con su equipo (2x Giro de Italia, 1x Vuelta a España, 1x Criterium du Dauphiné, 1x Vuelta a Suiza) y dos oros, una plata y tres bronces en los campeonatos UCI con su país.

Km 0 ¡Sale Jonas Vingegaard! Sin duda, uno de los grandes favoritos en esta contrarreloj tras la absoluta exhibición en el pasado Tour de Francia, donde pasó muy por encima de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). En esta ocasión, con el esloveno en su apogeo y el danés aún yendo poco a poco a más tras la caída en la Itzulia, veremos de lo que es capaz.

Km 0 A sus 21 años y en su primera participación en el Tour de Francia, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) todavía no sabe lo que es ganar una contrarreloj en una gran vuelta. Sin embargo, sí ha salido victorioso en tres etapas de este tipo de competiciones menos afamadas: 1x Tour de Romandie (2023), 1x Vuelta a Suiza (2023) y 1x Tirreno Adriático (2024). El español ya ha salido a la pista.

Km 0 Comienzan a romper marcas los favoritos una vez que les llega el turno de salir a pista. De momento, en el primer paso por un punto de control en Messanges, tanto Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) como Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgroghe) se han colado entre los mejores cinco con sus tiempos.

Km 8 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Stefan Küng 00:00:00 2 Ben Healy m.t. 3 Matteo Jorgenson +00:09 4 Aleksandr Vlasov +00:10 5 Ilan van Wilder +00:11

Km 0 Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) ya está en pista buscando su primera contrarreloj en un Tour de Francia. El ciclista esloveno sí sabe lo que es ganar tanto en el Giro de Italia (x4) como en La Vuelta a España (x4), pero todavía se le resiste en una competición que nunca ha ganado.

Km 0 Ya está en pista Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), situado en el 6º lugar de la clasificación individual, a 1'16'' de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). El ciclista se pondrá a prueba a sí mismo y sus opciones en este Tour de Francia, donde desde 2009, cuando lo lograra por última vez Alberto Contador, no gana un corredor español una etapa contrarreloj.

Km 0 Joao Almeida (UAE Team Emirates) podría ser la gran sorpresa de esta prueba contrarreloj. El ciclista portugués ya venció en una de este tipo en el pasado Tour de Suiza, donde además quedó segundo en la clasificación individual, tan solo por detrás de su compañero Adam Yates. El portugués está ya rodando en esta etapa.

Km 0 No mejora Ben Healy (EF Education-EasyPost) en su paso por meta. A pesar de sus intentos, el ciclista irlandés no ha podido reducir la diferencia que le separaba con el líder, Victor Campanaerts (Lotto Dstny), situándose en tercera posición.

Km 0 Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a pista. El colombiano es el ciclista sudamericano mejor posicionado de la general individual, siendo 10º a 3'21'' de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Por delante, tiene a su compañero de equipo, Carlos Rodríguez, 6º.

Km 0 Sale Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike). El corredor entra en la terna de favoritos para la contrarreloj del día de hoy. Sin embargo, ya hace mucho que un ciclista estadounidense no se lleva una prueba de este tipo en una gran vuelta, remontándonos hasta el triunfo de Chad Haga, en la etapa 21 del Giro de Italia de 2019.

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Ben Healy 00:00:00 2 Kévin Vauquelin +00:02 3 Victor Campenaerts +00:05 4 Stefan Küng +00:20 5 Stefan Bissegger +00:32

Km 0 Ben Healy marca el mejor tiempo en su paso por Curley. El ciclista de EF Education-EasyPost supera la marca de Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) en el segundo punto de control, pero se queda a un segundo trás Morey-Saint-Denis. Veremos si hay cambio de líder tras su llegada a meta.

Km 0 Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgroghe) es una de las opciones del equipo alemán para esta prueba contrarreloj, donde su mejor recuerdo a las dos ruedas tuvo lugar en 2022. El ciclista ruso se impuso en la crono del Tour de Normandía 2022, que tuvo lugar en la 5ª etapa de la edición.

Km 0 Ya están en carrera dos corredores españoles que buscarán marcar la diferencia en este recorrido. Veremos qué dan de sí las piernas tanto de Pello Bilbao (Bahrain Victorious) como de Enric Mas (Movistar Team), con este último siendo muy cuestionado en redes sociales.

Km 0 ¡Iguala Ben Healy el tiempo de Stefan Küng (Groupama-FDJ)! El corredor irlandés de EF Education-EasyPost pasa por el primer sector poniendo la misma marca que el suizo, a milésimas de este que seguirá ocupando el mejor tiempo por ahora.

Km 0 Culmina su llegada Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) a Gavrey-Chambertin con una marca de 31'40'', a 1'50'' del tiempo de Victor Campenaerts (Lotto Dstny).

Km 25 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Victor Campenaerts 00:00:00 2 Kévin Vauquelin m.t. 3 Stefan Küng +00:08 4 Stefan Bissegger +00:22 5 Oier Lazkano +00:49

Km 0 Turno para Richard Carapaz (EF Education-EasyPost, quien afronta en esta contrarreloj un reto mayúsculo, tratando de no desengancharse del todo de la cabeza de este Tour de Francia 2024. El ecuatoriano está a 8'08'' de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) después de haber vestido el maillot amarillo en la 4ª etapa.

Km 0 Geraint Thomas representa una de las bazas del equipo INEOS Grenadiers para esta etapa contrarreloj. El británico, de 38 años, venció en la primera etapa de este tipo en el Tour de Francia de 2017, vistiendo de esta forma el primer maillot amarillo de dicha edición.

Km 0 No hay novedades en los cronos con el paso de los últimos corredores. Stefan Küng (Groupama-FDJ) ha marcado el mejor paso por Messanges, con Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) haciendo lo mismo tanto en Curley y Morey-Saint-Denis antes de que Victor Campenaerts (Lotto Dstny) se llevará, por el momento, el premio gordo en la meta

Km 0 Turno para Bruno Armirail. El galo es una de las mejores bazas de Francia en la contrarreloj. El ciclista de Decathlon AG2R La Mondiale Team fue tercero en 2020, segundo en 2021 y 2023, y primero en 2022 y en 2024 en el campeonato de Francia de contrarreloj.

Km 0 Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), a un mundo de distancia. El ciclista italiano ha pasado en el puesto 87 por el punto intermedio de Curley, a casi tres minutos de distancia del mejor tiempo establecido en el sector.

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Kévin Vauquelin 00:00:00 2 Victor Campenaerts +00:03 3 Stefan Küng +00:18 4 Stefan Bissegger +00:30 5 Nelson Oliveira +00:37

Km 0 Malas sensaciones para Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike). El corredor belga claramente no está pasando por su mejor momento, habiendo pasado por el punto intermedio de Curley a 49 segundos del mejor tiempo en este sector, todavía fijado por Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels).

Km 0 Ya está en pista Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), situado en el 6º lugar de la clasificación individual, a 1'16'' de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). El ciclista se pondrá a prueba a sí mismo y sus opciones en este Tour de Francia, donde desde 2009, cuando lo lograra por última vez Alberto Contador, no gana un corredor español una etapa contrarreloj.

Km 0 Nelson Oliveira (Movistar Team) y Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), a 19 segundos del mejor tiempo tras el primer control en Messanges. Manteniendo abiertas sus opciones, donde el belga destaca como un auténtico tiburón de esta modalidad.

Km 0 Victor Campenaerts (Lotty Dstny) se sienta en el primer puesto. Llegaba a escasos segundos un especialista como Stefan Küng (Groupama-FDJ), pero no ha podido el suizo mejor el tiempo del belga, que ha desbancado a Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels).

Km 25 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Victor Campenaerts 00:00:00 2 Kévin Vauquelin m.t. 3 Stefan Küng +00:08 4 Stefan Bissegger +00:22 5 Oier Lazkano +00:49

Km 0 Nelson Oliveira (Movistar Team) y Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), entre los siguientes en salir. Portugués e italiano han dejados buenos registros en anteriores pruebas de este tipo, pero solo el transalpino sabe lo que es ganar una de este tipo, consiguiéndo al llevarse la victoria en la carrera prólogo del Tour Down Under (2023).

Km 0 Viene mejorando Stefan Küng (Groupama-FDJ). Si había perdido 18 segundos respecto a Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) en su paso por Curley, ahora ha pasado por Morey-Saint-Denis tan solo a 6''.

Km 0 Victor Campenaerts (Lotty Dstny), a 4 segundos tras el sector de Morey-Saint-Denis. Viene apurando el belga su diferencia con Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels). Un segundo más de diferencia entre el segundo y tercer punto intermedio. Tiene muchas posibilidades de batir el tiempo del francés.

Km 0 1x Criterium du Dauphiné, 1x Tirreno Adriático, 1x Paris - Niza, 2x etapas del Tour de Francia y dos platas en el UCI World Championship (2019, 2021). Este es el palmarés en contrarreloj individual de un Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) que, sin duda, forma parte de ese bloque de favoritos en el día de hoy, y más cuando el belga lleva lleva mucho tiempo perdido en la general. Ya en pista.

Km 0 Stefan Küng (Groupama-FDJ), peor en su paso por Curley. El ciclista suizo, que había pasado con 12 segundos de ventaja en el primer control en Messanges, ha perdido toda su ventaja, entrando a 13'' de Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) en el punto de mitad de etapa.

Km 0 Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) se monte en el primer lugar, superando de esta manera a Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost). Por detrás, Victor Campenaerts (Lotty Dstny) ha realizado el segundo mejor tiempo al paso por Messanger mientras estamos a la espera de la marca de Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Km 25 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Kévin Vauquelin 00:00:00 2 Stefan Bissegger +00:22 3 Oier Lazkano +00:49 4 Raúl García +01:00 5 Michael Matthews +01:03

Km 0 23 segundos de ventaja para Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) en su paso por el control de Morey-Saint-Denis. Aunque ha perdido algo de su renta con el suizo respecto a Curley (-7), todo apunta a que el francés se colocará, al menos momentáneamente, en la primera posición de la prueba.

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Kévin Vauquelin 00:00:00 2 Stefan Bissegger +00:30 3 Raúl García +00:44 4 Oier Lazkano +00:48 5 Michael Matthews +00:53

Km 0 El ciclista número 100 en salir a carrera es Stefan Küng. El suizo es el especialista de Groupama-FDJ para la contrarreloj, habiendo vencido en dos pruebas de la Vuelta a Suiza (2021 y 2023) junto a dos oros, una plata y un bronce en los campeonatos UCI.

Km 0 Oier Lazkano (Movistar Team) se colocó en segundo lugar tras su paso por la línea de meta de Gevrey-Chambertin, superando a Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels). Una posición que, según viene marcando el tiempo Kévin Vauquelin, compañero de equipo de Raúl, está llamado a hacerles retroceder una plaza.

Km 0 Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), 30 segundos por delante del líder tras su paso por el segundo sector en Curley. El ciclista francés se había quedado a 3 de marcar el mejor tiempo en Messanges y, en el ascenso, se ha superado, metiéndole distancia al suizo. Primera posición en jaque.

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Kévin Vauquelin 00:00:00 2 Stefan Bissegger +00:30 3 Raúl García +00:44 4 Oier Lazkano +00:48 5 Michael Matthews +00:53

Km 0 Lazkano, también tercero en Morey-Saint-Denis. Aunque no parece que vaya a mejorar el tiempo establecido de Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), distanciado a 24'', sí podría situarse en la segunda plaza, desbancando a Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels).

Km 0 Buen ascenso de Oier Lazkano (Movistar Team). El corredor español coloca el tercer mejor tiempo en su paso por el punto intermedio de Curley, a 18 segundos del líder, Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost).

Km 0 En los últimos 10 años, han tenido lugar 14 contrarrelojes individuales en el Tour de Francia, ganando en tres de estas ocasiones ciclistas belgas, los más laureados en este período. En concreto, estas son las victorias de Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) en 2021 y 2022 junto a la de Yves Lampaert (Soudal Quick-Stek) también en 2022.

Km 25 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Stefan Bissegger 00:00:00 2 Raúl García +00:38 3 Michael Matthews +00:41 4 Nils Politt +00:43 5 Luke Durbridge +01:08

Km 0 Llegaban muy fuertes Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels) y Michael Matthews (Team Jayco AlUla), siguiendo la estela de Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), pero no han podido superar la marca del suizo, líder por ahora de la crono.

Km 0 ¡Primero Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)! Venía el suizo con fuerza, habiendo marcado el mejor tiempo con suficiente en cada sector, y colocándose en cabeza con mucha ventaja. 30'06'' para el ciclista que se coloca en primer lugar, metiéndole 43 segundos a Nils Politt (UAE Team Emirates).

Km 0 Nils Politt toma el relevo de Luke Durbridge, marcando 30'49'' a su paso por meta. Como se preveía, poco le ha durado la alegría al australiano, como así también poco parece que será para el alemán, llegando por detrás pulverizando su tiempo el suizo Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost).

Km 0 Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels) ha marcado el 4º mejor tiempo hasta ahora en el paso por el primer control en Messanges. El español, busando dar la sorpresa, mientras está a punto de salir Oier Lazkano (Movistar Team).

Km 0 ¡En cabeza Luke Durbridge (Team Jayco AlUla)! Aunque podría no durarle demasiado la alegría el corredor australiano, puesto que por detrás vienen mejorando su tiempo tanto Nills Politt (UAE Team Emirates) como Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost).

Km 25 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Luke Durbridge 00:00:00 2 Lenny Martinez +00:26 3 Axel Zingle +00:49 4 Clément Russo +01:10 5 Marijn van den Berg +01:13

Km 0 Por la hierba Bryan Coquard. El ciclista galo de Cofidis fue demasiado rápido en la salida de la curva, a mitad de camino hacia Curley, y terminó saliéndose de la carretera. Fortuna para él de que solo había hierba y no un terreno más incómodo o obstáculo que importunara su trayectoria.

Km 0 Que viene Luke Durbridge (Team Jayco AlUla)! El ciclista australiano, que aventajaba en 34'' el resultado de Lenny Martínez por Messanges, ha aguantado parte de su ventaja en Curley, poniendo 21'' por encima del francés a su paso por este. Nuevo mejor tiempo en este sector.

Km 0 Hasta seis corredores han mejorado el primer tiempo de Lenny Martínez (Groupama-FDJ) en el primer punto intermedio en Messanger. El plano llano, beneficioso para muchos ciclistas, les pasa facturas una vez afrontan Curley, donde todos han perdido su ventaja.

Km 0 Yves Lampaert (Soudal Quick-Stek), muy lejos de lo esperado. Tras el paso por el tercer punto de control en Morey-Saint-Denis, el ciclista belga está a 58 segundos del tiempo fijado por Lenny Martínez (Groupama-FDJ). Muy difícil de mejorar en meta.

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Lenny Martinez 00:00:00 2 Axel Zingle +00:23 3 Marijn van den Berg +00:23 4 Mattéo Vercher +00:34 5 Yevgeniy Fedorov +00:34

Km 0 Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) es el primero de los favoritos en tomar la salida. El ciclista suizo acumula tres victorias en contrarreloj en su palmarés, aunque todavía no ha logrado imponerse en ninguna de una GC. París-Niza de 2021, Binck Bank Tour de 2021 y el Tour de UAE de 2021, conforman sus triunfos en la crono.

Km 0 De momento, Axel Zingle (Cofidis) no mejora a Lenny Martínez (Groupama-FDJ) en su paso por Curley. El punto que marca la mitad del recorrido está costándole mucho a los corredores con ese ascenso que presenta desde Messanges.

Km 0 El actual maillot amarillo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ya sabe lo que es ganar una contrarreloj en el Tour de Francia. De hecho, el ciclista esloveno venció en la única etapa de este estilo en 2020 y en la primera de las dos de 2021. Casualmente, terminó ganando ambas ediciones.

Km 0 ¡Primer puesto para Lenny Martínez! El corredor francés de Groupama-FDJ mejora en 59 segundos el tiempo de Davide Ballerini (Astana Qazaqstan Team), fijando la marca en 31'40''. Por detrás, Axel Zingle (Cofidis), Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) y Yves Lampert (Soudal Quick-Step) vienen mejorando los puntos del galo.

Km 0 Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team), segundo. Al ciclista kazajo le ha pasado factura el tercer sector, con su compañero Davide Ballerini mejorando mucho su tiempo hasta el punto de colocarse por delante de él. Primeros tiempos fijados en meta.

Km 25 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Davide Ballerini 00:00:00 2 Yevgeniy Fedorov +00:03 3 Michael Morkov +00:27 4 Jonas Rickaert +00:27 5 Cees Bol +00:34

Km 0 Ya está en puesto Yves Lampaert. El ciclista es, tras Remco Evenpoel, el hombre a tener en cuenta de Soudal Quick-Step para la contrarreloj. Al belga le gustan este tipo de carreras, habiendo ganado un etapa del Tour de Francia hace dos años, en 2022. Además, también ha salido vencedor en dos cronos de la Vuelta a Suiza.

Km 0 Jonas Vingegaard fue el absoluto ganador de la única contrarreloj que tuvo lugar en la pasada edición. El ciclista de Team Visma | Lease a Bike fue muy superior a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), superando su marca por 1'38'' para alzarse con la victoria y abrir brecha con el esloveno por el maillot amarillo que terminaríana adjudicándose.

Km 0 De momento, también se pone en cabeza a su paso por Morey-Saint-Denis Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team). No obstante, por detrás viene apretando Lenny Martínez (Groupama-FDJ) que ha superado su tiempo en Curley por 34 segundos.

Km 19 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Yevgeniy Fedorov 00:00:00 7 Davide Ballerini +00:06 8 Cees Bol +00:20 9 Michael Morkov +00:20 10 Jonas Rickaert +00:25

Km 0 Jumbo Visma, conocido ahora como Team Visma | Lease a Bike, ha copado el protagonismo de las contrarreloj en las últimas tres ediciones. En concreto, los ciclistas del equipo belga se han llevado tres de las cinco cronos individuales que han tenido lugar, con Wout Van Aert en la segunda de estas etapas tanto en 2021 como en 2022, mientras que Jonas Vingegaard lo hacía en la única que tomaba protagonismo en la Grande Boucle de 2023.

Km 0 Primeros tiempos de referencia por Curley, el punto intermedio de la etapa, donde Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team) sitúa, de momento, el tiempo a batir.

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Yevgeniy Fedorov 00:00:00 2 Davide Ballerini +00:15 3 Michael Morkov +00:28 4 Cees Bol +00:30 5 Mark Cavendish +00:35

Km 0 Viene fuerte Lenny Martínez (Groupama-FDJ). El ciclista galo ha pasado por Messanges a tan solo un segundo de Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team). Desde meta, ya son 24 los ciclistas que han salido a la carretera. Uno de ellos es Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), sancionado en el día de ayer en ese final tan controvertido con Wout van Aert.

Km 0 Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team) busca ser el primero en fijar un tiempo de referencia. El ciclista, a su paso por el primer punto de control en Messanges, a desbancado a sus predecesores con más de 10 segundos de ventaja.

Km 8 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Michael Morkov 00:00:00 2 Davide Ballerini +00:01 3 Mark Cavendish +00:07 4 Bram Welten +00:11 5 Cees Bol +00:18

Km 0 Yevgueni Fiodorov ya está en pista. El corredor kazajo de Astana Qazaqstan Team es el vigente Campeón de Asia en contrarreloj, algo que logró hace relativamente poco, coronándose el pasado 9 de junio.

Km 0 Al ser el líder de la clasificación individual, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) será el último en salir a pista, conociendo de esta manera cuál es el tiempo que le haría mantener el maillot amarillo en su poder.

Km 0 Este es el horario previsto para que salgan a pedalear los grandes favoritos de la etapa: Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), 14:02h; Stefan Küng (Groupama-FDJ), 15:05h; Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), 15:27h; Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), 16:03h; João Almeida (UAE Team Emirates), 16:46h; Primož Roglič (Red Bull - BORA-hansgrohe), 16:52h; Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 16:54h; Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), 16:56h; Remco Evenepoel»Soudal Quick-Step, 16:58h; y Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), 17:00h.

¡Inicia la 7ª etapa! Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) toma la primera salida entre Nuits-Saints-Georges y Gavrey-Chambertin y marcará el primer tiempo de referencia de la carrera.

A las 13:05 horas está prevista la salida del primero corredor. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) será el encargado abrir estapa que inicia en Nuits-Saints-Georges. Con él, los primeros 58 corredores saldrán a pista con una diferencia de 60 segundos, con los restantes haciéndolo cada 90 a excepción de los 9 últimos, que dispondrán de un margen de 120 segundos.

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) se mostró muy descontento ante la prensa tras la carrera con la actitud de Jasper Philipsen: "Philipsen me ha encerrado otra vez. Tiene esa mala costumbre. No fue muy peligroso porque pude frenar, pero estaba a su lado, me sintió y se fue hacia las vallas. Eso no es de un profesional". Eso sí, el corredor de Alpecin-Deceuninck se disculpaba posteriormente a través de las redes sociales.

Además, con una sanción realizada a posteriori, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) iba a perder su segunda plaza al considerar, desde la organización del Tour, que el belga le habría cerrado el espacio a Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) en la recta de meta, empujándole a las vallas.

En el día de ayer, la etapa llana entre la comuna francesa de Mâcon y la ciudad de Dijon nos dejó como ganador a Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) quien, saliendo desde la estela de Arnaud De Lie (Lotto Dstny), logró tomar la velocidad punta para pasar, milímetros por delante, de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

En Messanges, comuna francesa en la que tendrá lugar la primera toma de tiempo, el recorrido cambiará su hasta ahora plano llano, pasando a una leve pendiente en ascenso hasta Curley, segundo punto de control. Superado este, el terreno se convierte en un leve descenso hasta Morey-Saint-Denis, último punto de control al que le prosigue un tramo, que no alcanza los 6 kilómetros, de completa llanura.

Esta contrarreloj tendrá un trayecto de 25,3 kilómetros, con tramos complicados y subidas cortas que alcanzan el 6.5%, y tres tomas de tiempo a lo largo de su recorrido. En concreto, estos controles se producirán a los 8,6 kilómetros (Messanges), 14,4 kilómetros (Curley) y 19,9 kilómetros (Morey-Saint-Denis).