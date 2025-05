Volver al inicio

¡Y esto ha sido todo por hoy! Regresamos mañana para una etapa en la que la exigencia de la montaña crece considerablemente, presentando un desnivel positivo de 4000 metros en esta carrera de 144,6 kílmetros de recorrido que transcurrirá entre la localidad de Embrun y la estación de esquí de Isola 2000, contando en su recorrido con el ascenso a la afamada cima de Col de Vars.

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tadej Pogacar 00:00:00 2 Jonas Vingegaard +03:11 3 Remco Evenepoel +05:09 4 Joao Almeida +12:57 5 Mikel Landa +13:24 6 Carlos Rodríguez +13:30 7 Adam Yates +15:41 8 Giulio Ciccone +17:51 9 Derek Gee +18:15 10 Santiago Buitrago +18:35

En la recta final, y con un Matteo Vercher (TEN) que lanzaba un primer envite que mantenía bajo la lupa a sus dos contrincantes, los últimos 100 metros mantenían a los tres corredores en igualdad de condiciones, imponiéndose en ese tramo la velocidad punta de un Victor Campenaerts (LTD) que cruzaba en primer lugar seguido del ciclista francés, dejando el tercer puesto para el precursor de la escapada, Michal Kwiatkowski (IGD).

Para el último puerto, la carrera entraría en su apogeo con el ataque de Michal Kwiatkowski (IGD) quien, tras un ataque casi en la cima de Côte des Demoiselles Coiffées, iniciaba el verdadero pistoletazo de salida a la fuga de las fugas, la que llevaría hasta la victoria de etapa. Junto a él, se lanzaban Matteo Vercher (TEN) y Victor Campenaerts (LTD), abriendo una brecha que, con el paso de los kilómetros, se iba incrementando para dejar un duelo a tres bandas por la meta en Barcelonnette.

Lazkano quiso emular su actuación al paso por el cuarto puerto de la etapa, en el Côte de Saint-Apollinaire pero, pagando quizá el exceso de fuerzas en los anteriores, y con varios corredores buscando romper el grupo de la fuga, cedía ante Tobias Johannessen (UXM), con Richard Carapaz pasando en segundo lugar, acabando por sumar un total de 3 puntos en la clasificación de montaña (1 en Côte de Corps, 1 Col de Manse).

Precisamente, iba a ser el español uno de los primeros protagonistas de la etapa, conquistando a la cabeza los pasos por Col du Festre, Côte de Corps y Col de Manse. Antes de este último puerto, tuvo lugar el paso por el sprint intermedio de Saint-Bonnet-En-Champsaur que, sin Jasper Philipsen y Biniam Girmay para disputarlo al frente, perdía emoción, con Michael Matthews (JAY) pasando primero.

Sumergidos ya en la recta final de este Tour de Francia 2024, y como última antesala antes de asumir las cotas más altas de los Alpes, esta etapa de media montaña se mostraba propensa para que, como ocurrió ayer, una nueva tomara protagonismo. Cerca de los 30 kilómetros, esta entraba en acción, con un grupo de 36 corredores marcando el paso al frente de carrera y contando con la consabido aprobación de un pelotón que les dejó hacer camino. Richard Carapaz (EFE), ganador de la etapa de ayer, Ben Healy (EFE), Wout Van Art (TVL), Tobias Johannessen (UXM) u Oier Lazkano (MOV), partían en este selecto grupo.

Oier Lazkano pasaron finalmente tras el trío que se subirá al podium, con el español pasando en 5º lugar. Gran actuación por parte del corredor de Movistar Team que lo intentó, pero no pudo llegar a la cabeza. Eso sí, se lleva 6 puntos para la clasificación de montaña tras la conquista de tres de los puertos del día.

¡¡Victoria para Victor Campenaerts!! Tras un primer movimiento de Matteo Vercher, los tres afrontaron los últimos 100 metros en un clara línea recta en la que el corredor belga de Lotto Dstny impuso el potencial de sus piernas. El ciclista francés de TotalEnergies pasó en segundo lugar, superando a Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers).

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Victor Campenaerts 00:00:00 2 Mattéo Vercher m.t. 3 Michal Kwiatkowski m.t.

Km 178 ¡Enfila el trío de fugados el último kilómetro de carrera! Y Matteo Vercher es el primero en lanzarse hacia la meta de Barcelonette. Veremos si le dan las pilas al joven ciclista francés de TotalEnergies.

Km 177 Por detrás, el bloque grueso de perseguidores en el que están enclaustrados Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) está a tan solo o15 segundos del grupo de cinco de Oier Lazkano (Movistar Team).

Km 177 Dos kilómetros les quedan por delante a Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Matteo Vercher (TotalEnergies) y Victor Campenaerts (Lotto Dstny) para que entre los tres se decida al ganador de la 18ª etapa del Tour de Francia 2024. Veremos quién es el primero en mover ficha hacia la victoria.

Km 176 ¡Últimos 3 kilómetros hacia la meta de Barcelonnette! Dispuesto la localidad francesa a conocer el primer corredor que conquista una meta aquí. En este trío, dos candidatos a ganar por primera vez una etapa en el Tour de Francia (Matteo Vercher y Victor Campenaerts).

Km 173 Aumentan el ritmo Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Matteo Vercher (TotalEnergies) y Victor Campenaerts (Lotto Dstny). 7 kilómetros por delante mientras que la distancia comienza a reducirse con el grupo de cinco perseguidores en el que está instalado Oier Lazkano (Movistar Team).

Km 170 ¡Menos de diez kilómetros! Del grupo de cabeza, solo Matteo Vercher (TotalEnergies) no sabe lo que es ganar una etapa de una gran vuelta. Victor Campenaerts (Lotto Dstny) tiene en su haber una etapa del Giro de Italia, mientras que Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) acumula 2 etapas del Tour de Francia en su palmarés.

Km 167 La primera vez con llegada en Barcelonette. Esta capital del valle del Ubaye, dominada par la torre Cardinalis del siglo XV, hará su aparición en el Tour de Francia como meta por primera vez en su historia. De hecho, la localidad solo ha sido salida en una ocasión, ocurriendo esto en la edición de 1975.

Km 163 Lanzados a por la victoria de etapa Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), junto a Matteo Vercher (TotalEnergies) y Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Cada vez son más segundos de ventaja de los que dipone el trío de cabeza que ya ha dejado al grupo de Oier Lazkano a más de 40 segundos. Un minuto por encima del bloque grueso de perseguidores compuesto por 25 corredores.

Km 156 Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), junto a Matteo Vercher (TotalEnergies) y Victor Campenaerts (Lotto Dstny), siguen manteniendo el pulso respecto al grupo de 5 corredores tras su estela. Unos 13 segundos separan a ambas agrupaciones de ciclistas. Por detrás, 20 corredores de la fuga inicial están a poco más de 40 segundos.

Km 152 Tras la conclusión del paso por los cinco puertos de 3ª categoría que componen esta etapa, y con el Top-3 intacto con Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel respectivamente, Oier Lazkano (Movistar Team) se ha subido al 4º puesto gracias a los 6 puntos que ha sumado hoy, quedándose a uno del corredor belga de Soudal Quick-Step. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), por su parte, ha conseguido 3 puntos y es 5º.

Km 146 ¡¡Caiída en el grupo de perseguidores!! En pleno descenso de Côte des Demoiselles Coiffées, se ha ido al suelo Tobias Johannessen al tomar una curva. El corredor noruego, que se aquejaba del codo, rápidamente cambiaba de bicicleta y continuaba su camino.

Km 145 Continúa batallando Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) por extender la brecha temporal respecto al grupo de perseguidores y continuar su camino hacia la meta. Muy cerca, lleva ya a la dupla de Matteo Vercher (TotalEnergies) y Victor Campenaerts (Lotto Dstny), separados del bloque.

Km 141 Conquistada la cima del Côte des Demoiselles Coiffées, menos 40 kilómetros les separan a los ciclistas de la meta final en Barcelonette donde, tras un leve descenso desde la localidad de Le Sauze-du-Lac, afrontarán un continúo ascenso hasta alcanzar los 1.138 metros en los que concluye la etapa.

Km 140 ¡Se lleva los dos puntos Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers)! Atacó en última instancia el ciclista polaco tras dar caza a los tres adelantados y pasó a la cabeza por el Côte des Demoiselles Coiffées. En segundo lugar cruzó Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Km 139 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Michal Kwiatkowski 2 Puntos 2 Richard Carapaz 1 Puntos

Km 138 ¡Se lanzan Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), Julien Bernard (Lidl-Trek) y Oier Lazkano (Movistar Team)! El español en la búsqueda de sumar de nuevo los tres puntos de montaña y asaltar la 3ª plaza por el maillot de luanres.

Km 137 Séptima presencia en el Tour de Francia para el Côte des Demoiselles Coiffées, donde solo un miembro del pelotón que arrancó esta 'Grande Boucle' sabe lo que es pasar en cabeza por este puerto de 3ª categoría. En concreto, este es el caso de Alexey Lutsenko (Astana Qazastan Team) en 2019. El corredor kazajo no podrá repetir su éxito tras abandonar en la 17ª etapa.

Km 136 No prospera la fuga de Alex Aranburu (Movistar Team), Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), Krists Neilands (Israel-Premier Tech), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty), Sean Quinn (EF Education-EasyPost) y Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike). Vuelve a formarrse un grupo de cabeza de 28 ciclistas.

Km 135 Tras el prolongado descenso del Côte de Saint-Apollinaire, los corredores afrontan el último de los cinco puertos del día, con el ascenso hacia el Côte des Demoiselles. Este pico está ubicado a 1.031 metros de altura con una pendiente media del 5'4% durante los 3,6 kilómetros por los que se extiende su escalada.

Km 134 Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), Krists Neilands (Israel-Premier Tech), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty), Sean Quinn (EF Education-EasyPost) y Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) se suman a la batalla por escaparse de Geraint Thomas y Alex Aranburu.

Km 133 ¡Saltan Alex Aranburu (Movistar Team) y Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)! Pequeña brecha abierta por esta dupla española-británica que lanza el primer ataque antes del último puerto.

Km 126 Casi reintegrados en el grupo de cabeza Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Bruno Armirail, Dorian Gordon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Frank Van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL) y Matteo Vacher (TotalEnergies). A tan solo 12 segundos este pequeño grupo.

Km 121 ¡En primer lugar Tobias Johannessen (Uno-X Mobility)! Ataque del corredor noruego a 200 metros que pugna por estirar aún más el grupo de cabeza y formar la fuga definitiva. Tras él pasó el polaco Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers).

Km 121 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tobias Johannessen 2 Puntos 2 Michal Kwiatkowski 1 Puntos

Km 120 La cabeza de carrera ha quedado reducida a 28 corredores. Cada vez menos ciclistas resisten el ritmo que se está marcando el frente del grupo de fugados. Escasos metros para coronar el Côte de Saint-Apollinaire.

Km 119 ¡Y ojo que Ben Healy no puede! A pesar de sus constantes ataques en los últimos kilómetros, el ciclista de EF Education-EasyPost ha cedido terreno, descolgándose también en la escalada.

Km 119 Esta será tan solo la segunda vez que el Côte de Saint-Apollinaire aparezca en el Tour de Francia. La primera vez tuvo lugar en 2003, con el paso en cabeza del ciclista alemán Jörg Jaksche.

Km 118 Se están quedando varios corredores rezagados en el cabeza en el ascenso del Côte de Saint-Apollinaire. Estos son los casos de Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla), Matteo Sobrero (Red Bull - BORA-hansgrohe), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) y Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Km 115 Poco a poco va cerrando el espacio el segundo grupo con ese intento de fuga encabezado por Ben Healy. Rápida reacción para que no se corte el bloque de corredores y comience a ser preocupante la ventaja.

Km 114 ¡Ataque de Ben Healy (EF Education Easy-Post)! El irlandés, con todavía mucho camino hasta la cima del Côte de Saint-Apollinaire, realiza un primer movimiento en el ascenso, al que se han unido Toms Skujins (Lidl-Trek), Matteo Sobrero (Bora-Hansgrohe) y Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike).

Km 114 16 kilómetros después del Col de Manse, los corredores afrontan la subida hacia el Côte de Saint-Apollinaire. También de 3ª categoría, este puerto se sitúa a 1.286 metros de altura, con una cuesta que se extiende durante 7 kilómetros con un desnivel medio del 5'5%.

Km 108 Enric Mas realizó una gran etapa durante el día de ayer, llegando a la línea de meta en 3ª posición tras Richard Carapaz (EF Education-EasyPoste) y Simon Yates (Team Jayco AlUla). El ciclista español, que también tuvo copa de protagonismo durante la última etapa de montaña en los Alpes, acabó saltando en última instancia del grupo de perseguidores, aunque las fuerzas no le dieron para alcanzar a los dos fugados en Col du Noyer.

Km 102 Continúa creciendo levemente la distancia entre el grupo de 36 ciclistas en la cabeza de carrera y el bloque grueso de corredores. Alrededor de los 6'40" la ventaja para los fugados que marchan hacia el cuarto punto de montaña en liza de esta etapa.

Km 98 Suma y sigue Oier Lazkano (Movistar Team). que vuelve a aceptar el desafío de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y pasa de nuevo en cabeza, llevándose, por tercera vez, los dos puntos. Pleno hasta ahora para el ciclista español, que ya está a uno de subir a la 3ª plaza.

Km 97 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Oier Lazkano 2 Puntos

Km 95 Rui Costa, con buenos recuerdos en el Col de Manse. El ciclista portugués de EF Education-EasyPost es el único ciclista del actual Tour de Francia que sabe lo que conquistar este puerto de 3ª categoría. En concreto, lo hizo en la edición de 2015. En total, este pico ha aparecido en siete ocasiones (2015, 2013 x2, 2011, 1989 y 1972 x2).

Km 92 A los 92 kilómetros, comienzan los ciclistas el ascenso hacia el Col de Manse, puerto de 3ª categoría. Ubicado a los 1.280 metros de altura, su escalada se prolonga a través de 5'1 kilómetros que presentan la menor pendiente media de la etapa, de un 3'6%.

Km 89 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) le metió 2" más a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) tras la etapa de ayer, realizando un sprint final, antes del paso por meta en SuperDévoluy, que le valió al esloveno para poner un poco más de tierra de por medio en la general. No obstante, y aunque aún ocupa la 3ª plaza, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) le resto 12" a su diferencia, situándose a 5'09".

Km 84 Gran sprint realizado por Michael Matthews que se impone en el llano de Saint-Bonnet-En-Champsaur a Toms Skujins (Lidl-Trek), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) y Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Sin la presencia de Biniam Girmay y Jasper Philipsen en el grupo de cabeza, el el Top-2 de la clasificación por puntos permanece intacto.

Km 84 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Michael Matthews 20 Puntos 2 Tom Skujins 17 Puntos 3 Georg Zimmermann 15 Puntos 4 Wout van Aert 13 Puntos

Km 81 A la marca de los 84 kilómetros, los velocistas tienen ante sí el arco de Saint-Bonnet-En-Champsaur, punto de lucha por el sprint intermedio con el reparto de 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, y que precederá a la segunda parte de montaña de la carrera.

Km 75 Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) le sostuvo el pulso a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) al paso por el sprint intermedio de la última etapa. El eritreo, que aún arrastra dolorosas secuelas de su caída, sacó las fuerzas necesarias para ganarle la batalla en el llano, pasando 5º por delante del corredor belga. De esta forma, y aunque solo un punto, el actual maillot verde aumentó su ventaja (33 puntos) y consolidó su fortaleza de cara a estas últimas jornadas.

Km 69 Finalmente, Oscar Onley (Team dsm-firmenich PostNL) se deja caer y ya forma parte de nuevo de un pelotón que circula a más de 4 minutos de distancia con la cabeza de carrera. Situación en firme para que el gran bloque de escapados haga camino hasta meta.

Km 60 Dejando atrás el Côte de Corps, y varias cuestas posteriores, los ciclistas afrontarán el único plano llano de esta carrera, con los velocistas tendrán la oportunidad de entrar en acción disputando el sprint intermedio de Saint-Bonnet-En-Champsaur, situado a los 84 kiómetros, prácticamente en el ecuador de la etapa.

Km 58 Tiene problemas Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) al que se le acercarse al coche médico de su equipo. Presumiblemente, arrastrando molestias tras esa caída en la 16ª etapa que le siguen dificultando dar pedaleadas con normalidad.

Km 58 Lucha entre Oier Lazkano (Movistar Team) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en la que el ecuatoriano se terminó confiando casi en el arco de la cima de Côte de Corps, pasando el español en primer lugar.

Km 57 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Oier Lazkano 2 Puntos 2 Richard Carapaz 1 Puntos

Km 56 El británico Oscar Hinley, de Team dsm-firmenich PostN, no consigue mantenerse a la rueda de la fuga. Dos problemas mecánicos han comprometido la carrera del ciclista que ha perdido más de un minuto respecto al grupo de escapados y podría dejarse caer hasta el pelotón.

Km 55 Arranca el ascenso al Côte de Corps. Este pico, situado a 930 metros de altura, presenta el puerto de menor altura de la carrera. También de 3ª categoría, su cuesta se extiende por un tramo de 2'1 kilómetros y cuenta con un desnivel medio del 7'2%.

Km 50 El ataque de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) en los metros finales, escapándose antes junto al Top-3 antes del Col du Noyer, le sirvió al belga para aumentar su ventaja en la clasificación joven. De esta forma, el actual maillot blanco ya coloca su renta a 8'21" sobre el español Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).

Km 46 Tras la 17ª etapa, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sigue manteniendo el liderato de la clasificación de montaña cuyo maillot continúa cediendo una nueva jornada a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). En 4ª posición está Oier Lazkano (Movistar Team), ya con 37 puntos, mientras que Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha ascendido al 6ª lugar con 34.

Km 36 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Oier Lazkano (Movistar Team) y Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ruedan ligeramente por delante del grupo de perseguidores compuesto por 30 ciclistas. Apenas 20 segundos de diferencia entre ellos.

Km 35 Una vez superado el Col du Festre, y tras un prolongado descenso que trasncicurrá durante algo más de 20 kilómetros de recorrido, los corredores tendrán que lidiar con el pico de menor altura de la etapa, enfrentando el Côte de Corps.

Km 32 Pasa en la cabeza de carrera Oier Lazkano (Movistar Team) en primer lugar por el Col du Festre. Dos puntos para el ciclista español que eleva a 37 su cuenta, a 5 de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Steo), quien ocupa la tercera posición de la clasificación de montaña.

Km 32 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Oier Lazkano 2 Puntos 2 Sean Quinn 1 Puntos

Km 31 Grupo de más de 30 corredores que circulan en la cabeza de carrera alcazando casi el minuto de ventaja sobre el pelotón. Richard Carapaz, Valentin Madouas, Geraint Thomas, Wout Poels, Wout Van Aert, Alex Aranburu, Matteo Sobrero, Oier Lazkano... entre ellos.

Km 30 El Col du Frestre ha comparecido en el Tour de Francia en tres ocasiones, entrando por última vez en una etapa de la edición de 2020. En aquella ocasión, fue Quentin Pacher (Groupama-FDJ), por entonces en B&B Hotels-KTM, quien conquistaba el puerto en primer lugar.

Km 29 Varios ciclistas comienzan a sufrir en el ascenso al Col du Frestre. Los primeros daminificados, Tim Wellenes (UAE Team Emirates), Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), Arnaud Démare, Daniel Mclay (Arkéa-B&B Hotels), Nils Eekhoff (Team dsm-firmenich PostNL), Jarrad Drizners (Lotto Dstny), Cees Bool y Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team).

Km 28 Tras los primeros 28 kilómetros de carrera, los corredores inician el ascenso hasta el Col du Freste. Ubicado a 1.441 metros, la mayor altura que afrontarán los ciclistas el día de hoy, su escalada se prolonga durante 3,9 kilómetros con un desnivel promedio del 6'3%.

Km 21 Cazado Jasper Stuyven (Lidl-Trek), conluyendo así su aventura en solitario. No prosperó la marcha del belga que, sin ayuda y con el rimto creciente en el pelotón, donde continúan sucediéndose los ataques, tenía el tiempo contando.

Km 17 Impone al frente del pelotón el equipo EF Education-EasyPost cerrando esa brecha con el grupo de perseguidores y poco a poco van extinguiendo los segundos de diferencia con la marcha en solitario de Jasper Stuyven (Lidl-Trek).

Km 13 Escapada en solitario de Jasper Stuyven (Lidl-Trek). El ciclista belga está abriendo camino sin que ningún grupo le de caza, manteniendo detrás, a 25 segundos, a un grupo de 10 corredores entre los que se sitúan Rui Costa (EF Education-EasyPost), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) o Stephen Williams (Israel-Premier Tech), tratando de que la fuga prospere.

Km 10 La victoria de ayer de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) fue su primer triunfo de etapa en el Tour de Francia, tras haber conseguido seis victorias anteriores en grandes vueltas (3x Giro de Italia, 3x LaVuelta). Tras esta carrera, el ecuatoriano ha pasado de ser 21º en la general, a 59'22", a colocarse 18º, a 51'41".

Km 6 Continúan sucediéndose los ataques al frente del pelotón sin que ninguno termina abriendo distancia con el bloque grueso de corredores. Eso sí, este luce muy estirado a lo largo del asfalto francés, tratando de realizar un corte de ciclistas que derive en la fuga.

Km 4 La carrera arranca desde Gap a 851 metros de altura y, tras los primeros 15 kilómetros, cambiará su geografía para entrar en las primeras rampas hacia el primero de los puertos de 3ª categoría de la etapa, el Col du Frestre, el más alto de esta 18ª jornada del Tour de Francia.

Km 2 Primer ataque inicial que se ve compuesto por alrededor de 16 ciclistas que toman con presteza la cabeza de carrera. Entre ellos, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Rui Costa (EF Education-EasyPost) o Michael Matthews (Team Jayco AlUla).

Km 1 ¡Comienza la 18ª etapa del Tour de Francia 2024! Arranca el primero de los 179,5 kilómetros que tienen por delante los ciclistas en esta segunda y cada vez más exigente fase de final de montaña de la 'Grande Boucl'e, donde los corredores afrontan un desnivel positivo de 3.100 metros.

Km 0 Un total de cinco abandonos tuvieron lugar durante la etapa del día de ayer. La tercera carrera en la que más ciclistas no han concluido, igualando a la 14ª etapa y solo superados por la 12ª. En concreto, dos corredores no tomaron la salida; Elmar Reinders (Team Jayco AlUla) y Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), y tres lo dejaron en el transcurso de la misma; Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) y Fernando Gaviria (Movistar Team).

Km 0 Salida neutralizada lanzada con los ciclistas dando las primeras pedaleadas del día desde Gap. Primer tramo de 5,2 kilómetros hasta que tanga lugar el inicio oficial de la etapa, sobre las 13:20h.

Km 0 No obstante, la emoción de la etapa no estuvo únicamente en la fuga, con el grupo de los favoritos poniéndole también emoción a la carrera. Y es que, en el ascenso al Col du Noyer, Tadej Pogacar (UAE) se animaba a jugar, realizando un ataque con el que abría espacio ante Remco Evenepoel (SOQ), pero sobre todo sobre un Jonas Vingegaard (TVL) que no aguantaba la cadencia del esloveno. Finalmente, el maillot amarillo bajaría al ritmo tras la conquista de la cima, permitiendo que ambos llegaran a su rueda, dando lugar a la segunda parte de la competencia, donde el joven ciclista belga se lanzaba SuperDévoluy, sacando una renta de 10" sobre el líder y 12" sobre el corredor danés que se quedaba ligeramente atrás antes del paso por meta.

Km 0 Una vez dejado atrás Veynes, la montaña cobraba protagonismo, y era el ciclista de Uno-X Mobility quien coronaba el primer puerto en cabeza. Sin embargo, tras el paso por este, los ataques se sucedían en el grupo a su cola, con Simon Yates (Team Jayco AlUla) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) saltando para disputarse la etapa. El ecuatoriano impuso su pedaleada en el ascenso al Col du Noyer, dejando atrás al británico y poniendo una distancia de por medio que mantuvo de forma firma hasta el paso final por línea de meta 11 kilómetros después de SuperDévoluy, consiguiendo la primera victoria de etapa en el Tour de Francia de su carrera.

Km 0 Durante el día de ayer, vimos al fin una etapa en la que la fuga prosperó, tomando como protagonista desde un primer momento a un grupo de cuatro corredores, con Bob Jungels (Bora-Hansgrohe), Romain Gregoire (Groupama-FDJ), Tiesj Benoot (Team Visma | Lease a Bike) y Magnus Cort (Uno-X Mobility). De hecho, este último iba a ser el encargado de pasar a la cabeza por el sprint intermedio de Veynes, donde la lucha por el maillot verde en estos compases finales se sucedió tras el bloque de escapados, con Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) quedando por delante de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) y rescatando un punto.

Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 13:00h del horario peninsular por las calles de la localidad Gap, capital del departamento de los Altos Alpes, con una población de casi 40.000 habitantes. 20 minutos después, a las 13:20h, está prevista la salida oficial.

Km 0 Para la segunda mitad, harán acto de aparición Col de Manse (1.280 metros), Côte de Saint-Apoillinaire (1.286 metros) y Côte des Demoiselles Coiffées (1.031 metros), precediendo a la última pendiente ascendente hasta la conclusión de la etapa en Barcelonnette, comuna francesa situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Km 0 Tras la salida en Gap, los corredores tendrán que lidiar con las dos primeras pruebas de la etapa, con los ascenso al Col du Festre, que ocupa la mayor altura de esta carrera, coronando a los 1.441 metros, y el Côte de Corps, la menor, con sus 930 metros. Tras estos picos, tendrá lugar la lucha por el sprint intermedio de Saint-Bonnet-En-Champsaur una vez superado el ecuador de la etapa.