Y esto ha sido todo en el día de hoy! Volvemos mañana para la tercera etapa del Tour de Francia 2024 que transcurrirá con un recorrido llano comprendido entre la localidad francesa de Plaisance y la italiana de Turín, pasando por última vez por suelo italiano en una carrera que tendrá 230'8 kilómetros.

Donde no hay variación es en la clasificación de montaña, con Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ha conquistado cinco de los seis pasos por la suma de puntos, desmarcándole en la primera posición con el maillot rojo (23 puntos).

Midió a la perfección Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) para conseguir el liderato de este Tour de Francia, donde respondió Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) demostrando su condición óptima para la lucha por el maillot amarillo, pero incapaz de quitárselo al esloveno en esta etapa. El vigente campeón del Giro de Italia, toma el frente al igual que ocurriera en el certamen italiano, aupándose en la segunda etapa.

En la clasificación por puntos, se hace con el maillot verde Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), que eleva su cuenta hasta los 67 puntos para ponerse al frente. En la de mejores jóvenes, y a pesar del buen rendimiento del belga Maxim Van Gils (Lotto Dstny), es Remco Evenepoel quien toma el maillot blanco.

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tadej Pogacar 00:00:00 2 Remco Evenepoel m.t. 3 Jonas Vingegaard m.t. 4 Richard Carapaz m.t. 5 Romain Bardet +00:06 6 Maxim van Gils +00:21 7 Egan Bernal +00:21 8 Pello Bilbao +00:21 9 Thomas Pidcock +00:21 10 Giulio Ciccone +00:21

Y a pesar de la celebración de Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), y aunque ayer saliera victorioso de la etapa, no ha podido retener el maillot amarillo en su haber Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL), cediéndoselo a un Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) que atacó a falta de diez kilómetros y se hizo con la ventaja suficiente para asaltar el liderato del Tour de Francia.

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Kévin Vauquelin 00:00:00 2 Jonas Abrahamsen +00:36 3 Quentin Pacher +00:49 4 Cristian Rodríguez +00:49 5 Harold Tejada +00:49 6 Nelson Oliveira +00:50 7 Axel Laurance +01:12 8 Mike Teunissen +01:33 9 Hugo Houle +01:36 10 Richard Carapaz +02:21

Km 196 Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) está cada vez más cerca de hacerse con la segunda etapa de este Tour de Francia 2024, en la que podría ser la segunda victoria francesa en la 'Grand Boucle'. Desde 2020, con Nans Peters y Julian Alaphilippe, no se producía esto.

Km 199 ¡¡Victoria para Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels)!! Triunfo del ciclista francés de 23 años que suma la segunda victoria de un corredor francés en el Tour, ganando además su primera etapa en la competición. La brecha abierta en la segunda escalada hacia el Côte de San Luca fue suficiente para consumar su paso en primer lugar por la línea de meta.

Km 194 Está tratando de tirar la parte delante del pelotón, con Aleksandr Vlásov (Bora-Hansgrohe) aumentando el ritmo del grupo en el que está Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) y Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL).

Km 192 En el segundo paso por Côte de San Luca, además del reparto de puntos, se ha repartido la bonificación, con Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) llevándose 8 segundos, Jonas Abrahamsen (Uno-X) 5 segundos y Harold Tejada (Astana Qazaqstan) 2 segundos.

Km 189 ¡Acelera el paso Tadej Pogačar! Tenía claro el ciclista esloveno que iba atacar y así lo ha hecho a 10 kilómetros de la finalización de la carrera. Y el que reaccionado, como no podía ser de otra manera, es un Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) que mantiene el pulso. ¡Qué final de etapa!

Km 188 ¡Corona Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) el segundo paso por el Côte de San Luca! Más de 40 segundos de distancia abrió el corredor francés que pasa en primera posición. Por detrás de él, supera el punto Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

Km 186 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Kévin Vauquelin 2 Puntos 2 Jonas Abrahamsen 1 Puntos

Km 186 ¡Hay movimiento en el pelotón! Ataca el bloque de Team Visma con Jonas Vingegaard a la cabeza y reacciona rápidamente tanto el equipo UAE Team Emirates como Bora-Hansgrohe. Apretando el paso antes de la llegada a meta.

Km 185 ¡Toma distancia Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels)! El ciclista francés ha puesto la directa al frente de cabeza y ha dejado atrás tanto a Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) como a Nelson Oliveira (Movistar Team). Buscando el ciclista de Arkéa tanto la bonificación como la victoria de etapa.

Km 184 Aunque ha habido varios intentos al frente del pelotón, donde se han llegado a situar al frente tanto Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) como Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), no se ha consegudo reducir una distancia que se colocó a los tres minutos y medio en su mínima.

Km 180 ¡¡Ataque en el grupo de cabeza!! Toman distancia Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Nelson Oliveira (Movistar Team) y Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels). Abriendo brecha los tres ciclistas en busca de ser los primeros en el segundo paso por el Côte de San Luca, cuyo premio es una bonificación de 8 segundos.

Km 176 ¡Se ha descolgado Frank Van den Broek! El maillot verde, y lider también de la clasificación como mejor joven, está sufriendo para mantener el ritmo impuesto desde el pelotón, donde se busca dar caza a la cabeza de carrera. Pagando quizá el esfuero el neerlandés del día de ayer.

Km 170 A pesar de la intercalada al frente entre la dupla de Arkéa-B&B Hotels y Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), pasa de nuevo al frente el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), quien se vuelve a adjudicar los dos puntos. Por detrás, repite el español Cristian Rodríguez.

Km 172 Para Enric Mas (Movistar Team), la cima del Côte de San Luca le debe traer buenos recuerdos. El corredor español se alzó con la victoria por última vez en el Giro dell'Emilia, una clásica que concluye con el ascenso al pico situado en Bolonia.

Km 167 Se estira el grupo de cabeza donde los diez corredores tratan de pugnar por la primera escalada hacia el Côte de San Luca. Apretado movimiento que intentan liderar la dupla de Arkéa-B&B Hotels, Cristian Rodríguez y Kévin Vauquelin, mientras que Hugo Houle (Israel-Premier Tech) se ha quedado descolgado.

Km 168 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jonas Abrahamsen 2 Puntos 2 Cristian Rodríguez 1 Puntos

Km 166 El Côte de San Luca está ubicado a 267 metros de altura, siendo el segundo pico más alto de la contienda del día de hoy. Con un desnivel promedio del 10'6%, el ascenso se prolonga por un tramo de 1,9 kilómetros. En su segundo paso por la cima, los corredores lucharán además por una bonificación extra de 8 segundos.

Km 163 Tras la conquista del Côte de Montecalvo, los corredores afrotan un pequeño circuito alrededor de Bolonia que les llevará a escalar en dos ocasiones el Côte de San Luca, puerto de categoría 3 y que dará la última puntilla a la carrera antes del paso por meta.

Km 164 Los corredores ya han pasado por primera vez la línea de meta establecida en la ciudad de Bolonia. Con este paso, comienza un circuito de dos vueltas que tendrá un recorrido de 17,4 kilómetros cada una.

Km 157 ¡Caída en el pelotón! El joven Johannes Kulset (Uno-X Mobility) ha tenido un problema en el avituallamiento, enganchando su manillar en la bolsa, lo que le ha llevado a terminar por los suelos. Sin mayor dilación, el noruego de 20 años se ha vuelto a poner en marcha.

Km 152 Suma y sigue Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) que se mantiene incontestable conquistando las cimas de los puertos. De momento, sin movimientos significativos en el grupo que comprometan la escalada sin sobreesfuerzos para el noruego. En segundo lugar, y sumando un punto, ha pasado el español Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels).

Km 156 Victor Campenaerts (Lotto Dstny), acompañado de su compañero con el maillot blanco, Maxim Van Gils, se han puesto al frente de un pelotón que ya está a tan solo cinco minutos y medio de distancia. Por contra, Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) está perdiendo fuelle respecto al pelotón.

Km 151 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jonas Abrahamsen 2 Puntos 2 Cristian Rodríguez 1 Puntos

Km 151 ¡Baja de 8 minutos la ventaja de los fugados! Está cogiendo ritmo el pelotón que está recortando milésimas a un ritmo vertiginoso una vez llegado el tramo consecutivo de escaladas. En busca de apretar el tramo final de carrera, con el último puerto seduciendo con el extra de bonificación, como gran premio por competir en el frente.

Km 150 Sube el grupo de cabeza el Côte de Montecalvo, el más elevado de esta segunda etapa de la 'Grand Bouclé' 2024. Atento a los movimientos Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) que podría mandar en su cuarto puerto consecutivo.

Km 149 Inicia el grupo de escapados el ascenso hacia el Côte de Montecalvo. Ubicado tras superar la marca de los 150 kilómetros de etapa, se sitúa esta cima a 309 metros de altura que tiene una inclinación promedia del 7'7% en el terreno con el mayor recorrido de ascenso en la carrera, de 2'7 kilómetros.

Km 146 Reduce el pelotón la distancia por debajo de los 9 minutos, aunque el colchón que mantiene el grupo de cabeza todavía parece suficiente para encender las alarmas al frente. Por detrás, se ha vuelto a descolgar al grupo de Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) y Fernando Gaviria (Movistar Team), y aún más atrás se ha quedado en solitario Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL), quien lucha por mantenerse.

Km 140 Atraviesa nuevamente en primer lugar Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), aumentando en un punto su cuenta en la clasificación de montaña que ya asciende hasta los 18. Tras la conquista de este pico, el corredor noruego ha asegurado concluir la etapa con el maillot rojo.

Km 139 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jonas Abrahamsen 1 Puntos

Km 138 Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) buscará la conquista de su tercer puerto consecutivo. El ciclista noruego tiene actualmente 17 puntos, ostentando hasta el momento con seis puntos de diferencia el maillot rojo.

Km 137 Una vez superado el tramo llano comprendido entre Imola y San Lazzaro Di Savena, los ciclistas afrontan la parte más dura de la etapa, acumulando cuatro ascensos seguidos en apenas 40 kilómetros. El primero de ellos, es el ascenso al Côte de Botteghino di Zocca, ubicado a 242 metros con la menor pendiente de la etapa, de 6'9% de media, que se prolonga durante 1,9 kilómetros.

Km 128 Vuelve a situarse por encima de los 8 minutos la diferencia entre la cabeza de carrera y el pelotón, en una distancia que parece aumentar con el paso de los kilómetros. Habrá que estar atentos a si esta brecha es decisiva o sí, con las cuatro escaladas pendientes, vuelve a reducirse de forma más considerable.

Km 134 Parece que no solo Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) necesito de ser atendido por el coche médico, sino que tambíen su compañero, Wout van Aert, necesitó de la atención por las abrasiones sufridas en la caída.

Km 122 Parece que el paso por Dozza ha servido para que se vuelva a configurar el grueso del pelotón, uniéndose a este el grupo de rezagados que tenía a Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) y Fernando Gaviria (Movistar Team).

Km 125 Renqueante tras la caída Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) que ha tenido que ser atendido por el coche médico ante una aparatosa herida en su codo derecho. Pequeño inconveniente para el estadounidense que buscará reingresar con sus compañeros con normalidad a pesar de las molestias que pueda tener.

Km 117 Restan algo más de 20 kilómetros para que los ciclistas afronten el tercer puerto de la jornada dominical, de categoría cuatro, el primero de este tipo en el Tour de Francia 2024.

Km 113 ¡Caída en el pelotón! Justo cuando iniciaba el sprint del grueso de corredores hacia el competido punto intermedio, se producía una caída en pleno centro del grueso de corredores en el que se vieron implicados Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) y Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).

Km 115 Parece que Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) también se ha visto implicado en esa caída en el pelotón antes del paso por el sprint intermedio de Dozza. Sin embargo, parece que todos los ciclistas no presentan problemas graves y vuelven con el resto de corredores.

Km 109 ¡Incontestable Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility)! No solo ha conquistado los dos primeros puertos de etapa, sino que repite también pasando en primer lugar en el sprint intermedio (20 pts). Tras él, superaron la marca el colombiano Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) y Quentin Pacher (Groupama - FDJ), sumando 17 y 15 puntos respectivamente. El español Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels) pasó en 8º lugar (8 pts).

Km 108 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jonas Abrahamsen 20 Puntos 2 Harold Tejada 17 Puntos 3 Quentin Pacher 15 Puntos 4 Nelson Oliveira 13 Puntos 5 Hugo Houle 11 Puntos 6 Kévin Vauquelin 10 Puntos 7 Mike Teunissen 9 Puntos 8 Cristian Rodríguez 8 Puntos 9 Axel Laurance 7 Puntos 10 Jordan Jegat 6 Puntos 11 Arnaud Démare 5 Puntos 12 Bryan Coquard 4 Puntos 13 Biniam Ghirmay 3 Puntos 14 Mads Pedersen 2 Puntos 15 Jasper Philipsen 1 Puntos

Km 106 Restan dos kilómetros para la marca en Dozza que establece el sprint intermedio de la carrera. Veremos quién consigue destacar en el grupo de cabeza en busca del paso en primera posición.

Km 104 Los ciclistas se encuentran atravesando el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, el reconocido circuito de carreras de la ciudad italiana de Imola, a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Bolonia, donde finalizará esta segunda etapa del Tour de Francia 2024.

Km 94 Continúa cayendo la diferencia entre el grupo de cabeza y el pelotón, acercándose a los 5 minutos de diferencia. Por su parte, Bram Welten, descolgado de los fugados desde la escalada hacia el Côte de Monticini, está cerca de unirse al grueso de ciclistas.

Km 100 Mientras que el pelotón continúa recortando la distancia respecto al grupo de cabeza, esta cada vez es mayor respecto al bloque de rezagados que vuelve a conformar, como ya ocurrió en la etapa de ayer, Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) y donde también está el colombiano Fernando Gaviria (Movistar Team). Más de un minuto de diferencia con el grueso de corredores.

Km 94 Tras un notorio esfuerzo físico por parte de los ciclistas con el ascenso al Côte de Gallisterna, los corredores afrontan ahora un tramo de descenso que precede al punto de sprint intermedio en el municipio de Dozza.

Km 91 De nuevo, no tiene problemas para superar como cabeza de carrera Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) el punto de montaña y sumar por segunda vez los dos puntos del puerto de Côte de Gallisterna. En segundo lugar ha pasado el español Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels).

Km 88 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jonas Abrahamsen 2 Puntos 2 Cristian Rodríguez 1 Puntos

Km 86 Requiere del coche del equipo Tiesj Benoot (Team Visma | Lease a Bike), descolgándose ligeramente del pelotón. El corredor belga, gregario de Jonas Vingegaard, necesitó el cambio de bicicleta.

Km 88 Se coloca al frente de la escalada Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) cuando se afrontan los últimos metros hacia la conquista del Côte de Gallisterna. Intención de conquistar todos los puertos el ciclista noruego que viste el maillot rojo.

Km 84 Sufre otra vez Mark Cavendish para mantenerse unido al pelotón. Un grupo de diez corredos, entre los que se situaba el líder de Astana Qazaqstan Team junto a varios de compañeros, Fernando Gaviria (Movistar Team) o Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), se había desenganchado, luchando para seguir formando parte del bloque.

Km 79 ¡Comienza a tirar el pelotón! Se pone al frente UAE Team Emirates, aumentando el ritmo de pedaleo y reduciendo la diferencia respecto a la cabeza de carrera, que ya ha caído por debajo de los 7 minutos. Reacción antes de afrontar el puerto de más exigencia de la carrera.

Km 78 Apenas 14 kilómetros separan la cima del primer puerto de categoría 3 con el segundo. El Côte de Gallisterna es el pico de mayor exigencia de la etapa de hoy. Situado a 257 metros, con el tramo de ascenso más pequeño de recorrido de apenas 1'2 kilómetros, cuenta sin embargo con la mayor pendiente de lo que llevamos de edición, del 12'8%.

Km 75 ¡Pasa en primer lugar Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility)! No ha encontrado competencia el ciclista noruego para imponerse en su llegada a la cima del Côte de Monticino. Por detrás, Bram Welten (Team dsm-firmenich PostNL) ni tan siquiera intentó mantenerse a la estela del grupo, cediendo terreno en el tramo exigente de la escalada.

Km 74 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jonas Abrahamsen 2 Puntos 2 Hugo Houle 1 Puntos

Km 73 Ha quedado petrificada la distancia entre el grupo de fugados y el pelotón, establecida en 8 minutos y escasas milésimas, justo cuando la cabeza de carrera abandona Brisighella y afronta la escalada hacia el Côte de Monticino.

Km 72 Tras una llanura de cerca de 70 kilómetros, los corredores afrontan la primera de las subidas de esta segunda etapa del Tour de Francia para conquista el Côte de Monticino (categoría 3). Este pico está ubicado a 250 metros de altura, prologándose la escalada durante 2 kilómetros con un 7'5% de pendiente.

Km 60 Por encima de los 8 minutos la ventaja de los once corredores en cabeza de carrera sobre el grueso de pelotón, del que ya forman parte Brent Van Moer (Lotto Dstny) y Michael Matthews (Team Jayco Alula). De momento, se mantiene una ligera calma en el transcurso de la etapa a la espera de que empiece la primera escalada.

Km 67 Axel Laurance (Alpecin - Deceuninck), situado en ese selecto grupo de once corredores en cabeza, es el vigente ganador del Tour de Noruega 2024, quedando por delante de Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), corredor que ha entrado en el Tour de Francia en sustitución de Sepp Kuss. Además, este año también logró vencer en la etapa 5 de la Volta a Catalunya y en la 54ª edición de la Estrella de Bessèges.

Km 55 La última vez que un Campeón del Mundo ganó en una etapa del Tour de Francia fue en 2021, cuando Julian Alaphilippe se impuso en la primera carrera de la edición de aquel año entre Brest y Landerneau. Este 2024, perseguirá Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) la inclusión en esta prestigiosa lista que componen 22 ciclistas, siendo Eddy Merckx el último belga en conseguirlo en 1972.

Km 45 Han levantado el pie del pedal Brent Van Moer (Lotto Dstny) y Michael Matthews (Team Jayco Alula) que están cada vez más cerca de volver a formar parte de un pelotón que circula a más de siete minutos del grupo de cabeza. Casí 30 kilómetros por delante hasta la disputa del primer puerto.

Km 50 Por el momento, la brecha de 7'36'' entre el grupo de cabeza y el pelotón no implica un peligro para la continuidad con el maillot amarillo de Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL). El francés tiene una ventaja de 15'13'' respecto a los dos mejores clasificados del grupo de fugados, el colombiano Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) y el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

Km 40 A pesar de sus intentos, cada vez están más lejos Brent Van Moer (Lotto Dstny) y Michael Matthews (Team Jayco Alula). Más de cuatro minutos de diferencia para ellos respecto al grupo de cabeza, quien no para de aumentar su ventaja sobre el pelotón, por encima de los seis minutos.

Km 38 Entre los equipos que quedaron más tocados el primer día está Groupama-FDJ. Los franceses tuvieron algo de luz gracias a la actuación individual de Valentin Madouas, terminando segundo en la clasificación de montaña tras la suma total de 11 puntos. Sin embargo, lejos de lo esperado estuvo el rendimiento de Lenny Martínez y David Gaudu, llamados a tomar un lugar dentro del Top 10 de la general, y que cruzaron la línea de meta a 29'14''.

Km 33 Solo cuatro de los once corredores que lideran la fuga han vencido al menos en una carrera este año. En concreto, estos son los casos de Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Axel Laurance (Alpecin - Deceuninck), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) y Kévin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels).

Km 27 Aciago día de ayer para Astana Qazaqstan Team. Moldeado en su totalidad sobre la figura del veterano ciclista Mark Cavendish (39 años) en busca de hacer historia como el corredor que más etapas ha ganado en el Tour, sufrió para aguantar dentro del tiempo de control debido a la indisposición del británico, arrastrando con él a casi la totalidad de su equipo que intentó socorrerle sin éxito. Para colmo de malas noticias, el único abandono que se produjo fue de su bloque, perdiendo al joven Michele Gazzoli.

Km 22 Ya se ha incorporado Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) al grupo del pelotón. Por delante, continúan los dos perseguidores, Brent Van Moer (Lotto Dstny) y Michael Matthews (Team Jayco Alula) tratando de llegar al grupo de once corredos que continúa en cabeza y que ya tiene una brecha de cuatro minutos sobre el pelotón.

Km 22 Romain Bardet es el primer ciclista francés que se enfunda el maillot amarillo tras Julian Alaphilippe en 2021. Un comienzo que dejó una enorme alegría para el corredor y una pequeña celebración hacia un sueño que parece lejano, con la posibilidad de que los aficionados galos vieran de nuevo salir victorioso en el Tour de Francia a un ciclista francés, algo que ocurrió por última vez en 1985, cuando lo consiguió Bernard Hinault.

Km 17 Además de Tadej Pogačar, hay varios ciclistas que están llamados a luchar por la victoria en este segundo día, donde apunta a ser bastante llamativa para corredores como Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Mads Pedersen (Lidl-Trek) o Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), quien ya hizo una demostración en el día de ayer, colocándose al frente del pelotón en los instantes finales para entrar en línea de meta en tercer lugar.

Km 10 Ha abierto una pequeña brecha un grupo de diez corredores en donde se sitúa el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). En este grupo también destaca el colombiano Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) y Quentin Pacher (Groupama-FDJ).

Km 15 Se ha quedado ligeramente descolgado del pelotón el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), a quien se le ha visto siendo asistido por el coche de su equipo, con un tratamiento en la espalda. Veremos si tiene complicaciones el corredor por sumarse de nuevo al pelotón.

Km 6 Frank Van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL) viste el maillot verde tras completar la suma de 33 puntos durante la etapa de ayer, alzándose como el líder de la clasificación por puntos. El neerlandés también es el líder joven, pero debido a esta condición, ha tenido que ceder el maillot blanco al belga Maxim Van Gils (Lotto-dstny).

Km 9 Cesenatico es un lugar de culto para Marco Pantani y como homenaje celebra anualmente en septiembre el Memorial Marco Pantani, una semiclásica en la que han salido ganadores dos corredores actuales del Tour de Francia, ambos en el Astana Qazaqstan Team, Alexey Lutsenko (2019 y 2023) y Davide Ballerini (2018).

Km 5 La única vez que ha comenzando una etapa de las grandes vueltas en la localidad italiana de Cesenatico, situada en la provincia de Forlì-Cesena, fue en 2020, en la 12ª etapa del Giro de Italia. En aquel entonces, en una carrera que concluyó en el mismo Cesenatico, el ganador fue Jhonatan Narváez, corredor ecuatoriano de INEOS Grenadiers que no ha competido nunca en el Tour de Francia, aunque el que si lo hizo es el líder de la general en aquel momento en el circuito italiano, Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Km 2 ¡Y ya tenemos el primer ataque! Y en el toman protagonismo en maillot rojo, Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) y Mathieu Van der Poel (Alpecin - Deceuninck). De momento, no permite el pelotón que progrese ninguno intento, aunque se intercambian en la punta los corredores buscando abrir la distancia.

Km 0 Problemas para Mikel Landa (Soudal-Quick Step) antes del inicio oficial de la carrera. El corredor español solicita el coche mecánico para proceder a un cambio de rueda delantera, pinchada mientras pedaleaba por las calles de Cesenatico. Pequeño contratiempo que no le impedirá tomar la salida con normalidad.

Km 1 ¡¡Arranca la segunda etapa de la 'Grand Bouclé' 2024!! Inicia el recorrido del primero de los 199,2 kilómetros que componen la carrera de hoy, teniendo por delante un arranque con un largo tramo llano que ocupa prácticamente 1/4 de la etapa. Veremos si algún corredor intenta algún movimiento para desmarcarse.

Km 0 Echan a rodar los ciclistas sobre el asfalto y las calles de Cesenatico donde ha tenido lugar la salida neutralizada. Periodo de rodaje de un total de 9,5 kilómetros hasta que de inicio la segunda etapa de este Tour de Francia en el que viste, tras el día de ayer, Romain Bardet el maillot amarillo.

Km 0 Entre los grandes favoritos para copar protagonismo en esta carrera se alza la figura de un Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), quien intentará situarse para atacar el último puerto, esperando conquistar un punto que conllevará 8 segundos de bonificación en la general. De cómo resulte este movimiento, y una hipotética ventaja sobre el pelotón, dependerán sus opciones de competir por la victoria de etapa. Además, el esloveno ya destacó que "en el ascenso de San Luca puede haber más diferencia".

Km 0 La salida neutralizada desde Cesenatico está prevista para las 12:15h, en un periplo inicial que está estipulado como homenaje a uno de los grandes nombres del ciclismo italiano, Marco Pantani, natural de la localidad italiana de la provincia de Forlì-Cesena. El inicio oficial de la carrera comenzará 20 minutos después, sobre las 12:35h si no hay ningún retraso.

Km 0 El más alto de estos puertos, el Côte de Montecalvo, se sitúa a 309 metros, aunque el de mayor atractivo lo presenta el Côte de San Luca, un puerto doble, que los ciclistas tendrán que escalar en dos ocasiones, siendo este el último punto de exigencia hasta del paso por la meta en Bolonia. Eso sí, su 10'6% de pendiente no será el tramo que más les cueste afrontar a los corredores, puesto que el segundo puerto, el Côte de Gallisterna, a pesar de su poca altura, 257 metros, presenta una pendiente de 12'8%.

Km 0 En el día de hoy, desciende ligeramente la exigencia en el terreno, con los ciclistas afrontando un recorrido de 199,2 kilómetros fijados en esta etapa entre Cesenatico y Bolonia. Una carrera que, eso sí, también tendrá sus puntos claves a pesar de concurrir, en su mayoría, por un plano llano. Estos puntos se dividirán en seis puertos, cinco de categoría tres y uno de categoría cuatro, siendo el último de ellos, de categoría tres, de bonificación, lo que generará especial atractivo para los ciclistas que podrán reservar las energías para este tramo final. Además, también tendrá lugar un sprint intermedio en su paso por Dozza.

Km 0 Pero, si una imagen destacó por encima de todas, al menos en un aspecto de pura felicidad, fue el paso de Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) por línea de meta, tomando por primera vez, en su prolongado recorrido sobre las dos ruedas, con el maillot amarillo del circuito. Algo que, no hubiera sido posible, sin la destacada actuación de su compañero, Frank Van den Broek, que no solo esperó en el grupo de cabeza en la escapada del francés, sino que le empujó para situarse al frente e iniciar con él la escapada que le llevaría a conquistar la etapa. Un esfuerzo que no pasó desapercibido, llevándose el premio a la combatividad, además de ocupar tanto el primer lugar en la clasificación por puntos como en la de mejor joven.

Km 0 Sin duda, el primer día estuvo lleno de detalles y, sobre todo, de sorpresas, como la irrupción inicial de un Ion Izagirre (COFIDIS) que luchó por los primeros tres picos, enfrentando a un Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) que fue el que más resistió al frente de la columna de escapados, conquistando tres de los siete picos de la etapa para ser coronado con el maillot rojo, primer noruego en la historia en vestirlos.