¡Y esto ha sido todo por hoy! Regresamos mañana para una etapa en la que el terreno sufre un cambio drástico, ofreciéndonos una de las carreras más atractivas de lo que llevamos de edición, donde los corredores enfrentarán 151,9 kilómetros de recorrido con la escalada de tres puertos, siendo dos de ellos de categoría HC, con el afamado Col du Tourmalet haciendo acto de presencia.

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tadej Pogacar 00:00:00 2 Remco Evenepoel +01:06 3 Jonas Vingegaard +01:14 4 Joao Almeida +04:20 5 Carlos Rodríguez +04:40 6 Mikel Landa +05:38 7 Adam Yates +06:59 8 Giulio Ciccone +07:36 9 Derek Gee +07:54 10 Felix Gall +09:18

Los últimos 20 kilómetros de etapa transcurrieron entre sucesivos ataques en el frente que no llegaron a afianzarse, procurando una nueva llegada para el sprint masivo en el que los grandes favoritos volvieron a imponer su pedaleada. Esta vez, resultando victorioso un Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) que logra su segundo triunfo en este Tour de Francia 2024 para recortar la distancia en la lucha por el maillot verde con Biniam Girmay.

Cerca del primero de los dos puertos, protagonizarían Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) un pequeño intento de escapada, con el ciclista noruego llevándose los puntos de montaña tanto en el Côte de Blachon como en el Côte de Simacourbe. Pero su intento, sin demasiada brecha una vez alcanzando el tramo final de etapa, concluía muchos kilómetros antes de la recta final de Pau.

Sin embargo, poco más prosperaría la marcha de estos cuatro ciclistas, siendo cazados por el bloque superior de un pelotón que se iba cortando, donde los Visma, siempre marcados de cerca por Tadej Pogacar y los UAE, junto a Remco Evenepoel, impusieron los esfuerzos en forma de volata que rápidamente claudicaron.

La 13ª etapa transcurrió entre pequeños ataques, donde tuvo importancia en el primer tramo de carrera un grupo de 21 corredores que, con el transcurso de los kilómetros, rompió antes del sprint intermedio de Nogaro, marchándose en solitario Julian Bernard (Lidl-Trek), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Magnus Cort (Uno-X Mobility) y Romaine Gregoire (Groupama-FDJ), siendo este último el primero en pasar por la marca de la comuna francesa y llevarse los 20 puntos.

Y ojo a la aparatosa caída que ha tenido lugar en los metros previos a la meta. En ella, implicada un Arnaud De Lie (Lotto Dstny) que se ha visto arrastrado por el choque y que le ha impedido competir por el paso por la línea de meta. Axel Zingle (Cofidis), también entre los afectados.

¡¡Victoria para Jasper Philipsen!! De nuevo sale victorioso el ciclista belga de Alpecin-Deceuninck que vuelve a reactivar su candidatura para el maillot verde tras ser superado en el día de ayer por Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), sobre el que hoy recorta su distancia. Wout van Aert queda segundo tras la rueda de Philipsen y, tras él, pasa por meta Pascal Aeckerman.

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jasper Philipsen 00:00:00 2 Wout van Aert m.t. 3 Pascal Ackermann m.t. 4 Biniam Ghirmay m.t. 5 Nikias Arndt m.t. 6 Tim Wellens m.t.

Km 163 Tren al frente de Intemarché-Wanty que presenta su candidatura en firme para sumar la cuarta victoria de Biniam Girmay. Increíble pugna por el frente del pelotón.

Km 162 ¡Ataque de Jonas Abrahamsen! Siempre queriendo su cota de protagonismo el ciclista de Uno-X Mobility que pone ese aliciente previo a la línea de meta un día más. Rápidamente neutralizado el noruego al igual que ayer.

Km 162 ¡Últimos 3 kilómetros! Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech)... que van cogiendo un sitio de cara al tramo final.

Km 160 Se suceden los ataques al frente del pelotón. Numerosos favoritos al sprint que están muy lejos de la competencia por la meta final de etapa, y todo abierto para que puedan ocurrir sorpresas. Eso sí, Intermarché-Wanty mantiene su treno bien compuesto para lanzar a Biniam Girmay.

Km 158 Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) ya sabe lo que es triunfar en la meta de Pau. El ciclista francés, tercero en la etapa de ayer, aunque sancionado a posteriori, ya se levantó ganador de etapa en la ciudad francesa en 2018, precisamente la última edición en la que Pau fue acogida como una etapa de recorrido y no como contrarreloj.

Km 155 Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) y Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) tratan de unirse al ataque y continuarlo, pero el espacio con el pelotón ya es casi nulo, sirviéndoles prácticamente para tomar el frente del mismo.

Km 154 La famosa ciudad de Pau es una habitual en el Tour de Francia, habiendo aparecido como meta de la gran competición del ciclismo en 62 ocasiones. La última, eso sí, fue ya en la edición de 2019, donde se impuso Julian Alaphilippe en una 'Grande Boucle' que, a la postre, ganaría el colombiawno Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

Km 152 Fabien Grellier (TotalEnergies) no puede seguir el paso de Jasper Stuyven (Lidl-Trek) y Brent Van Moer (Lotto Dstny), quienes continúan su marcha en solitario sin la presencia del francés, que cae de regreso al pelotón.

Km 147 Tras quedar anulada la escapada de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Brent Van Moer (Lotto Dstny) y Fabien Grellier (TotalEnergies) tratan de fabricar una nueva fuga que, no obstante, está muy cerca del pelotón, sin superar los 10 segundos.

Km 142 Tras una nueva exhibición de poderío en el día de ayer, es imposible no colocar a Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) como el máximo favorito para la conquista de etapa. Sin embargo, la competencia siempre estará ahí presentada en Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), Arnaud De Lie (Lotty Dstny), un Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) cada vez mejor o Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels), quien ya mostró los colmillos en la etapa de ayer a pesar de ser finalmente sancionado por sprint irregular.

Km 137 Pasa de nuevo a la cabeza Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Ayudándose entre Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y el ciclista noruego en busca de que su escapada siga ganando segundos poco a poco.

Km 136 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tobias Johannessen 1 Puntos

Km 136 Problemas para Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) que se queda ligeramente rezagado en el pelotón. El ciclista francés, primer maillot amarillo de esta edición, tuvo que cambiar la batería de su bicicleta.

Km 135 La pequeña escapada de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) está siendo consentida por un pelotón que los mantiene a una distancia prudente, no superando los 30 segundos.

Km 134 El segundo y último puerto de esta carrera será el Côte de Simacourbe. Situado a 316 metros de altura, este puerto de 4ª categoría presenta el último punto de lucha antes de la lucha por la meta casi 30 kilómetros después. Su ascenso se extiende durante 1,8 kilómetros con un desnivel medio del 6'4%.

Km 128 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) pasa en cabeza por el Côte de Blachon y se lleva un punto que poco promete interesarle al corredor noruego, más precupado por intentar que su escapada prospere.

Km 127 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Tobias Johannessen 1 Puntos

Km 126 ¡Ataque de Richard Carapaz y Tobias Johannessen! Los ciclistas de EF Education-EasyPost y Uno-X Mobility tratan de unir fuerzas para procpiar una fuga. De momento, brecha pequeña de 10 segundos para ellos.

Km 126 Se produce una fusión entre el bloque grande de corredores y los 47 ciclistas que circulaban al frente, formándose de manera más compacta antes del paso por el Côte de Blachon. No parece que Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) vaya a tener la misma facilidad para pasar en cabeza.

Km 125 Cumplidos los 125 kilómetros de etapa, los ciclista afrontan el primero de los dos ascenso del día, teniendo que coronar la cima del Côte de Blachon, ubicada a 309 metros de altura. Este pico se prolonga durante 1,5 kilómetros con una pendiente media del 6'9%.

Km 121 Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) volvió a completar una excelsa carrera en la que cumplió con su objetivo de hacer pleno de picos para igualar, al frente de la clasificación de montaña con 36 puntos, a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). De esta forma, el noruego vuelve a tener a su alcance la pertenencia completa del maillot de lunares, siempre y cuando conquiste uno de los dos puertos del día de hoy y no lo haga el esloveno.

Km 117 Y hasta aquí ha llegado la fuga. Atrpados a los 117 kilómetros y formando ya parte de ese bloque de 43 corredores que venían tras ellos. Grupo de kilates que llega comandado por los grandes favoritos, con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Km 115 Biniam Girmay ya es el ciclista más laureado de Intermarché-Wanty en las grandes vueltas. El ciclista eritreo acumula cuatro de las nueve victorias totales que ha conseguido el equipo belga, quien atraviesa de su mano un momento idílico de su historia, soñando con ver a su corredor llevarse el maillot verde.

Km 112 Enric Mas (Movistar Team), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), Adam Yates (UAE Team Emirates), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)... entre los bloques de rezagados.

Km 110 A punto de ser cazados los cuatro corredores en cabeza. Todo apunta a que la aventura de Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Julien Bernard (Lidl-Trek), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) y Magnus Cort (Uno-X) concluirá cuando lleguen el grupo de 43 corredores aventajados en ese primer corte del pelotón.

Km 108 Nuevo ataque de Team Visma | Lease a Bike que sale, de nuevo, acompañado de Tadej Pogacar y varios miembros del equipo UAE Team Emirates junto a Remco Evenepoel. Aprovechando los abanicos el equipo de Países Bajos para formar volatas que fracturan pelotón.

Km 99 El grupo perseguidor, conformado por 16 ciclistas entre los que estaban Mathieu van der Poel (ADC), Jonas Abrahamsen (UXM), Oier Lazkano (MOV) y Adam Yates (UAE), cazado por el pelotón. Ni el arreón del ciclista español junto a Arnaud De Lie (Lotty Dstny) fue suficiente para mantener la brecha abierta.

Km 94 Oier Lazkano (Movistar Team) y Arnaud De Lie (Lotto Dstny) se resisten a caer. Ya veían detrás de ellos la llegada del pelotón y ambos corredores han vuelto a subir el ritmo, lanzándose al frente para intentar abrir brecha de nuevo.

Km 93 Cada vez es menor la distancia entre el pelotón y el grupo perseguidor. Menos de 20 segundos entre ellos y todo apunta a que se fundirán, siendo un mismo bloque de corredores tras los cuatro fugados: Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Julien Bernard (Lidl-Trek), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) y Magnus Cort (Uno-X).

Km 89 Romain Gregoire (Groupama-FDJ) se lleva los 20 puntos al paso por Nogaro por delante de Julian Bernard (Lidl-Trek), 2º, y Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), 3º. Arnaud De Lie (Lotty Dstny) ha sido el primero en pasar (5º) en el grupo perseguidor. Oier Lazkano (Movistar Team), 11º.

Km 88 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Romain Grégoire 20 Puntos 2 Julien Bernard 17 Puntos 3 Magnus Cort 15 Puntos 4 Michal Kwiatkowski 13 Puntos 5 Arnaud de Lie 11 Puntos 6 Tom Skujins 10 Puntos 7 Jonas Abrahamsen 9 Puntos 8 Matej Mohoric 8 Puntos 9 Axel Laurance 7 Puntos 10 Hugo Houle 6 Puntos 11 Oier Lazkano 5 Puntos 12 Davide Ballerini 4 Puntos 13 Adam Yates 3 Puntos 14 Brent van Moer 2 Puntos 15 Mathieu van der Poel 1 Puntos

Km 83 Alcanzamos el ecuador de la etapa con Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Julien Bernard (Lidl-Trek), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) y Magnus Cort (Uno-X) expandiendo su brecha temporal sobre el grupo perseguidor con Nogaro cada vez más cerca.

Km 81 Traspasada la marca de los primeros 80 kilómetro de carrera, faltarán 8 para que los corredores afronten el punto de la lucha al sprint, establecido en Nogaro. Allí, tendrá lugar la disputa por 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

Km 74 Quedando ligeramente partido el grupo de cuatro corredores fugados respecto al bloque de 16 corredores en el que figuran Adam Yates (UAE Team Emirates). Oier Lazkano (Movistar Team) o Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Estos, aún mantienen una ventaja de cerca de un minuto sobre el pelotón.

Km 71 Pequeña ruptura en el grupo de cabeza con Julian Bernard (Lidl-Trek), Romaine Gregoire (Groupama-FDJ), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) y Magnus Cort (Uno-X Mobility) tratando de escaparse en solitario.

Km 65 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) continúa siendo el líder un día más en este Tour de Francia 2024. El ciclista esloveno estuvo implicado en la primera caída que tenía lugar en la etapa, pero este no se iba al suelo ni presentaba dolencia de algún tipo, recuperando rápidamente el ritmo hacia el pelotón y completando la etapa sin inconvenientes. Con el abandono de Primoz Roglic, parece que el cerco se estrecha entre tres corredores.

Km 58 En cuatro ocasiones ha arrancado una etapa del Tour de Francia en la ciudad de Agen, aunque esta será la primera vez que lo haga en este siglo (1951, 1980, 1996 y 2000), y tan solo tres nacionalidades han salido victoriosas, con Países Bajos repitiendo triunfo en las dos primeras ediciones en las que formó parte de la 'Grande Boucle' (Wim van Est y Gerrie Knetermann).

Km 51 Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) consolidó aún más su postulación al maillot verde de aquí a final de este Tour de Francia 2024 tras hacerse con la tercera victoria de etapa en la presente edición. El ciclista eritreo se sitúa ya con 328 puntos, 107 por encima de su inmediato perseguidor, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), quien no pudo volver a imponerse en el llano como en Saint-Amand-Montrond.

Km 36 Cazados los Visma con el grupo de líderes. Finalmente, no prosperó el arreón de los grandes favoritos que no han conseguido imponer sus diferencias y dar caza al grupo de cabeza de carrera.

Km 33 Partido en tres grupos ahora mismo la carrera. 21 corredores a la cabeza, donde se encuentran el maillot de lunares, Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), con corredores de la talla de Adam Yates y Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Tras ellos, un grupo de 12 ligerador por Team Visma | Lease a Bike que incluye a Tadej Pogacar, Joao Almeida y Remco Evenepoel. Y, al fondo, el pelotón, con INEOS Grenadiers y Team Jayco-AlUla aumentando el ritmo para recortar la brecha de tiempo.

Km 29 ¡¡No puede seguir Juan Ayuso (UAE Team Emirates)!! Se confirma la peor de las noticias para el joven ciclista de 21 años que, tras sufrir en las últimas etapas, se ha visto obligado a claudicar en esta en su primera participación en el Tour de Francia.

Km 27 ¡Vaya tirón de Team Visma | Lease a Bike! Han conseguido aguantar el ritmo tanto Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) como Tadej Pogacar y Joao Almeida de UAE Team Emirates, sabiendo reaccionar al impulso rompedor que ha puesto el equipo de Países Bajos. Abriendo brecha con el pelotón.

Km 26 Confianza en una fuga que prospere. El tramo final de recorrido tiene los alicientes suficientes para que varios ciclistas afiancen una alianza que les lleve hasta la meta, puesto que el recorrido presentan unos últimos 50 kilómetros que transcurrirán entre pequeñas cuestas, favoreciendo que aparezcan brechas de tiempo para los más rápidos y codiciosos en la lucha por la victoria de etapa.

Km 13 Juan Ayuso, positivo en Covid-19. Mirado con lupa tras dos etapas en las que el ciclista español ha pasado desapercibido, perdiendo tiempo y cayendo de esa inmediatez en la clasificación individual tras los favoritos por el maillot amarillo, el diario AS ha confirmado que el corredor habría dado positivo en un control interno de UAE, aunque él mismo ha ratificado antes del inicio en Agen que se encuentra bien. De momento, el corredor no está ofreciendo buenos síntomas, situado a la cola del pelotón.

Km 10 La inclemencia del tiempo puede ser un factor clave en esta etapa, y el recorrido así lo propicia. El viento azota al pelotón desde el costado derecho, lo que puede ir formando abanicos y ser un riesgo para muchos de los corredores que puede dejar alguna que otra caída, pero también propiciar una fuga.

Km 7 Cierta ventaja de 20 segundos para un grupo de 21 corredores entre los que se encuentran Adam Yates (UAE Team Emirates), Romain Gregoire (Groupama-FDJ), Rui Costa (EF Education-EasyPost), Oier Lazkano (Movistar Team) o Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Km 3 Wout van Aert se mostró frustrado por lo acontecido en el sprint, aunque contento con su rendimiento in crescendo en el Tour: "Estoy decepcionado, estaba atrapado entre Démare y las barreras. Tengo que revisar lo que pasó, tuve que reiniciar mi sprint y estuve muy cerca de la victoria. También es importante sacar lo positivo. Estoy feliz de haberme sentido bien". El colombiano Fernando Gaviria (Movistar Team) fue otro de los que se vio mermado en el sprint final hacia meta.

Km 3 Dos sanciones tomaron forma tras la finalización de la etapa del día de ayer, castigando de igual manera a Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) y a Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) por realizar un sprint irregular a consideración de la organización del Tour. Por tanto, ambos fueron relegados de la clasificación de la 12ª prueba.

Km 2 Primeras estiradas desde el pelotón que tratan de romper el equilibrio en este primer comienzo de etapa, donde Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) vuelve a situarse entre ese pequeño grupo de ciclistas que tratan de tomar protagonismo.

Km 0 ¡Comienza la 13ª etapa del Tour de Francia 2024! El comisario agita la banda amarilla dando inicio al primero de los 165,3 kilómetors que comprende la carrera de hoy y cuya conclusión será en la ciudad de Pau.

Km 0 Parece que Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) no será el único que no comience la etapa de hoy. Jesús Herrada (Cofidis) no formará parte del inicio de estapa etapa tras varios días encontrándose con malestar, optando por abandonar en esta 13ª etapa.

Km 0 Pero la noticia importante ha acontecido hace tan solo unas horas antes del inicio de la etapa de hoy, con el equipo Red Bull Bora-Hansgrohe anunciando la retirada por parte de Primoz Roglic debido a las secuelas de su caída en el día de ayer. Un notable impacto para el atractivo del Tour que pierde a uno de sus favoritos para la lucha en el podium.

Km 0 Tres abandonos más tras la finalización de la etapa de ayer después de que se quedarán descolgados en primer lugar Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) y Yevgeniy Fedorov (astana Qazaqstan Team), y siendo finalmente acompañados por Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), quienes atravesaron la línea de meta fuera del límite de tiempo. Además, durante la disputa de la carrera, Pello Bilbao (Bahrain Victorious) y Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL) se vieron obligados a abandonar al no encontrarse en buenas condiciones.

Km 0 Salida neutralizada que ya ha tenido lugar en la ciudad de Agen, con los ciclistas dando las primeras pedaleadas del día por la localidad francesa con este primer tramo de 9,2 kilómetros. El inicio oficial de la etapa está estipulado para las 13:50h.

Km 0 De vuelta en ese paso por línea de meta, y con un ataque que empezó a formarse a más distancia de la esperada, contando entre los primeros adelantados con Arnaud Démare (Arkéa B&B Hotels), pronto sacudiría desde atrás un vendaval llamado Biniam Girmay quien, a pesar verse rezagado a 600 metros de la meta, impuso la potencia de sus piernas para pasar en cabeza por delante de un Wout van Aert que presentó una gran reacción, pero que no pudo superar al ciclista de Intermarché-Wanty, lanzado hacia la consumación de su maillot verde.

Km 0 En los últimos 50 kilómetros de etapa, la escapada volvió a fundirse con el pelotón, quedando todo conformado para un nuevo sprint masivo en la meta de Villeneuve-sur-Lot. Sin embargo, un pequeño incidente iba a sacudir al bloque grueso de corredores a falta de 12 kilómetros para el final, donde la caída de Alexey Lutsenko desembocaba en jn efecto dominó en el que se veía implicado en primer lugar Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe). Aunque sus compañeros le esperaron, ya era tarde para el esloveno que, además de verse claramente molesto tras la caída, terminaría perdiendo mucho tiempo respecto al líder.

Km 0 En el día de ayer, tomo protagonismo en la etapa la fuga presentada, desde los 20 kilómetros, por la dupla de Groupama-FDJ, Valentin Madouas y Quentin Pacher, junto a Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) y Anthony Turgis (Total Energies). En este fase, que perduró hasta prácticamente hasta la conquista del último puerto de la etapa, salió beneficiado el ciclista noruego, conquistando los tres puertos en disputa para empatar a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en la lucha por el maillot se lunares. Turgis también sacó su pedacito de la tarta, pasando primero en el sprint, mientras que la dupla de Groupama-FDJ se tenía que conformar con el premio a la Combatividad para Quentin Pacher.

Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 13:30h del horario peninsular por las calles de Agen, ciudad ubicada a la orilla derecha del río Garona y junto al canal lateral de mismo. 15 minutos después, a las 13:45h, está prevista la salida oficial.

Km 0 Tan solo tres puntos en liza en este recorrido que tendrá el primero de ellos a los 88 kilómetros de etapa, con la disputa del sprint intermedio de Nogaro. Tras esta marca, y ya en la segunda mitad de la carrera, se disputarán dos puntos de montaña, afrontando los ciclistas sendos puertos de 4ª categoría antes de la llegada a meta a la ciudad de Pau, la capital del departamento de los Pirineos Atlánticos.