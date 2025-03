Volver al inicio

Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de forma íntegra y en directo de esta 20ª etapa. Les esperamos mañana. No nos fallen !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo.

Así pues, la 20ª etapa será una contrarreloj individual de 40,4 kilómetros entre Lacapelle-Marival y Rocamadour, en un terreno bastante llano, aunque con dos repechos en el tramo final que le pueden complicar la vida a los grandes especialistas.

Todo listo ya para la decisiva crono de mañana que decidirá al ganador final de este apasionante Tour de Francia 2022. Aunque Jonas Vingegaard lo tiene prácticamente hecho, aún queda una jornada en la que Tadej Pogacar intentará el milagro y revertir la situación actual.

No ha habido cambios en el resto de las clasificaciones. Wour van Aert y Jonas Vingegaard se mantienen como líderes en los rankings de la regularidad y la montaña respectivamente, en dos clasificaciones que en realidad están ya totalmente sentenciadas y que solo podrían variar si alguno de los dos ciclistas no pudiera completar la carrera.

DATO. Francia ha conseguido su primera victoria de etapa este año en el Tour de Francia en la etapa 19, la más tardía desde 2016, cuando Romain Bardet consiguió el primer triunfo también en la 19ª jornada

General Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jonas Vingegaard 75:45:44 2 Tadej Pogacar +03:21 3 Geraint Thomas +08:00 4 David Gaudu +11:05 5 Nairo Quintana +13:35 6 Louis Meintjes +13:43 7 Aleksandr Vlasov +14:10 8 Romain Bardet +16:11 9 Alexei Lutsenko +20:24 10 Adam Yates +20:32

No ha habido cambio alguno en la clasificación general y Jonas Vingegaard continuará luciendo el maillot amarillo con 3' 26'' de ventaja sobre Tadej Pogacar y 8' 00'' con respecto a Geraint Thomas.

Meta Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Christophe Laporte 03:52:04 2 Jasper Philipsen +00:01 3 Alberto Dainese +00:01 4 Florian Sénéchal +00:01 5 Tadej Pogacar +00:01 6 Amaury Capiot +00:01 7 Dylan Groenewegen +00:01 8 Hugo Hofstetter +00:01 9 Luka Mezgec +00:01 10 Caleb Ewan +00:01

Km 188 Christophe Laporte logra su primer triunfo de etapa en su octava participación en el Tour de Francia y prolonga la racha de un Jumbo Visma que se lo está llevando todo este año en la ronda francesa.

Km 188 Christophe Laporte consigue la primera victoria de etapa francesa en la presente edición del Tour.

Km 188 VICTORIA DE CHRISTOPHE LAPORTE !!! Dio caza a los escapados y mantuvo a raya a un Jasper Philipsen que le disputó la victoria hasta el final.

Km 187 Va a ganar Christophe Laporte !!!

Km 187 Alfred Wright prolonga el ataque. Y arranca como un avión Christophe Laporte !!!

Km 187 ÚLTIMO KILÓMETRO !!! El pelotón está a punto de capturar a los escapados, pero siguen teniendo unos metros de ventaja. Asoman en las primeras posiciones del pelotón Peter Sagan y Jasper Philipsen.

Km 185 TRES KILÓMETROS PARA EL FINAL !!! Se descuelga Wout van Aert. No va a disputar la victoria de etapa, por lo que se cae otro de los candidatos al triunfo. Tira ahora a bloque el Lotto Soudal de Caleb Ewan.

Km 184 El pelotón no termina de cazar a los tres escapados. Se implica Wout van Aert, ocupando en estos momentos el primer puesto en el pelotón.

Km 183 Parece que Danny van Poppel no puede seguir el ritmo del pelotón y se queda ligeramente descolgado, por lo que no podrá disputar finalmente la victoria en esta 19ª etapa en el Tour de Francia.

Km 182 Apenas diez segundos ya para los escapados. Llegan ya los integrantes del pelotón como perros de presa y, salvo sorpresa, esto se decide con una llegada masiva al sprint en Cahors, con un final que pica ligeramente hacia arriba y que se le puede atragantar a más de uno.

Km 180 El pelotón le ha dado una vuelta de tuerca a su ritmo y, ahora sí, parece que está consiguiendo reducir de forma decidida la desventaja que mantiene con respecto al trío de corredores que marcha en cabeza de carrera.

Km 178 DIEZ KILÓMETROS PARA EL FINAL !!! Los tres escapados siguen entendiéndose bien y manejan todavía una renta ligeramente superior a los 20 segundos con respecto a sus perseguidores.

Km 177 En cuanto a los grandes candidatos a la victoria de etapa en caso de llegada al sprint, los ya conocidos: Peter Sagan, Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Danny van Poppel o incluso Wout van Aert.

Km 176 El pelotón marcha muy rápido y el ritmo está siendo infernal para algunos ciclistas que se van quedando descolgados, caso entre otros de Mads Pedersen, Quinn Simmons, Michael Storer, Jonathan Castroviejo y Daniel Martínez.

Km 173 El recorrido es bastante sinuoso en este tramo final de la etapa y no les va a resultar nada fácil a las formaciones interesadas en una llegada al sprint poder controlar la situación.

Km 171 Los equipos de los sprinters apenas están consiguiendo recortar nada y vemos como asoman ya algunas unidades del Lotto Soudal de Caleb Ewan en la zona delantera del pelotón para tratar de ayudar a cazar a los tres ciclistas fugados.

Km 169 Ninguno de los tres escapados han ganado hasta el momento una etapa en el Tour de Francia. Tanto Alfred Wright como Jasper Stuyven se han quedado a las puertas y han firmado sendos segundos puestos.

Km 167 El Alpecin - Deceuninck de Jasper Philipsen y el TotalEnergies de Peter Sagan son los dos equipos que están trabajando de forma más decidida en la zona delantera del pelotón para tratar de controlar la situación.

Km 165 La escapada de tres integrantes en este tramo final del recorrido amenaza la posible llegada al sprint y los equipos interesados en que se produzca la volatta deben redoblar ahora los esfuerzos para volver a unificar la carrera.

Km 159 Se marchan tres ciclistas por delante. Se trata de Alfred Wright, Jasper Stuyven y Alexis Gougeard.

Km 157 Pues se anticipaba un final relativamente tranquilo, pero el movimiento de Pogacar ha puesto mucho nerviosismo en el seno del pelotón y ahora hay más corredores que están intentando tomar unos metros de ventaja.

Km 156 Totalmente inesperado este movimiento, aunque Wout van Aert estaba muy atento y ha salido rápidamente a rueda del ciclista esloveno del UAE Team Emirates.

Km 155 OJO ATACA TADEJ POGACAR !!! Tremendo el esloveno...

Km 154 Nada. Quinn Simmons ya ha sido absobido por el pelotón, por lo que la escapada ya es historia y todos ruedan agrupados. Habrá que ver como se gestionan ahora la etapa los equipos sprinters para asegurar la volatta.

Km 152 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Quinn Simmons 1 Puntos

Km 153 Quinn Simmons corona en solitario la Côte de Saint-Daunès, pero mantiene apenas 15 segundos de ventaja con respecto a sus perseguidores. Está forzando la máquina el estadounidense, pero con opciones prácticamente nulas de poder llegar escapado hasta la recta de meta.

Km 152 Parece que se han fusionado todos los ciclistas en el grupo de los favoritos justo cuando arranca la Côte de Saint-Daunès, la segunda y última dificultad montañosa de la etapa de hoy.

Km 150 Ha pinchado Tadej Pogacar !!! El segundo clasificado de la general y líder del ranking de los jóvenes trata de volver a enlazar con el pelotón acompañado por tres de sus compañeros del UAE Team Emirates.

Km 148 Van cortados ciclistas como Fabio Jakobsen y Luis León Sánchez. El primero es uno de los grandes candidatos de cara a la victoria de etapa hoy, mientras que el segundo es el mejor de los ciclistas españoles en la clasificación general (16º) tras el abandono hoy de Enric Mas.

Km 144 Quinn Simmons se marcha en solitario en cabeza de carrera, mientras que Matej Mohoric, Mikkel Honoré y Taco van der Hoorn acaban de ser neutralizados por el grupo principal.

Km 143 Parece que se ha producido un pequeño corte en el pelotón. Ya habíamos comentado la posibilidad de fuertes rachas de viento lateral en el recorrido y habrá que ver si alguno de los favoritos se ha podido ver sorprendido por esta circunstancia.

Km 140 Quinn Simmons y Matej Mohoric han aprovechado el impulso del tramo final del puerto para tomar unos metros de ventaja con respecto a Mikkel Honoré y Taco van der Hoorn.

Km 135 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Matej Mohoric 1 Puntos

Km 137 Vaya sprint entre Matej Mohoric y Quinn Simmons para coronar en primera posición en la cima de la Côte de la cité médiévale de Lauzerte. Es apenas un puerto de cuarta categoría y ninguno de los dos tiene opciones en una clasificación de la montaña ya decidida, pero han protagonizado una bonita lucha en una etapa en la que no se han librado grandes batallas hasta ahora.

Km 134 El cuarteto de cabeza comienza ya la ascensión a la Côte de la cité médiévale de Lauzerte, el primero de los dos puertos de montaña de la etapa de hoy. Lo hacen con poco más de 30 segundos de diferencia con respecto a un pelotón que marcha con sed de volatta en la jornada de hoy.

Km 122 El cuarteto de cabeza de carrera se acerca ya a la primera dificultad montañosa de la jornada. Se trata de la Côte de la cité médiévale de Lauzerte, una cima de cuarta categoría, con 2,2 kilómetros de ascensión a un desnivel medio del 5%

Km 117 Lo cierto es que el Lotto Soudal, la formación de Caleb Ewan, está muy necesitada de alcanzar una victoria de etapa en este Tour de Francia porque no tiene ni mucho menos asegurada su continuidad como equipo UCI World Team. Precisamente fue el ciclista australiano el que firmó sus últimas victorias en la Grande Bouclé (dos en la edición de 2020).

Km 112 La ventaja se mantiene estable en el entorno del minuto. Vemos muy bien situado a Caleb Ewan en la zona delantera del pelotón. La verdad es que no ha tenido demasiado suerte en la actual edición del Tour de Francia y es uno de los sprinters que aún no se ha estrenado este año en la ronda gala.

Km 106 La velocidad media después de las dos primeras horas de etapa ha sido de 48,6 km/h, ligeramente superior a la del mejor de los escenarios establecidos por la organización.

Km 97 Recordemos que hay dos cotas puntuables en esta 19ª etapa del Tour. No son demasiado exigentes, pero será una prueba de fuego para unos sprinters que deben intentar mantenerse en el pelotón.

Km 93 Menos de 100 kilómetros para el final !!! Ritmo algo más tranquilo en el pelotón, aunque siguen siendo el Alpecin - Deceuninck y el Lotto Soudal los equipos que trabajan en la zona delantera.

Km 79 El terreno por el que transitan ahora los ciclistas es algo más abrupto con pequeñas subidas y bajadas, puede ser algo más propicio para que los escapados aumenten la renta con respecto al pelotón.

Km 73 Después del ataque de Mikkel Honoré, parece que la fuga vuelve a coger algo de oxígeno y amenta de nuevo ligeramente la ventaja.

Km 64 Ha atacado Mikkel Honoré tratando de relanzar la fuga. Nils Pollit no pudo seguir ese ritmo y ha sido neutralizado por el grupo principal. Son ahora cuatro los ciclistas que permanecen por delante.

Km 62 La fuga agoniza y ahora la verdad es que se abre un panorama realmente incierto, puesto que se pueden producir más ataques y se podría formar otra escapada más complicada de controlar para los equipos de los sprinters.

Km 59 Parece que los cinco escapados están comenzando a tirar la toalla, aunque tampoco parece probable que al pelotón le interesa neutralizar esta fuga tan pronto, con más de 100 kilómetros aún de recorrido hasta encontrar la línea de meta en Cahors.

Km 56 La velocidad media ha sido muy elevada en la primera hora de la etapa y los ciclistas han recorrido 51,8 kilómetros. Esto, teniendo en cuenta además que la carrera estuvo parada durante algunos instantes por una protesta que cortó la carretera.

Km 54 Está cayendo la ventaja de los cinco escapados y Nils Politt, Mikkel Honoré, Matej Mohoric, Taco van der Hoorn y Quinn Simmons apenas cuentan con un minuto en estos momentos.

Km 50 El pelotón no afloja y sigue marchando con un ritmo muy alto. Mantiene totalmente controlados a los escapados y equipos como Alpecin - Deceuninck o Lotto Soudal no quieren que se les escape la opción de una resolución al sprint en esta 19ª etapa de la Grande Boucle.

Km 44 Wout van Aert cuenta ya con 460 puntos en la clasificación de la regularidad y se encuentra a tiro de piedra de poder superar el récord de puntuación histórico en este ranking de Peter Sagan en 2018 (477).

Km 38 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Quinn Simmons 20 Puntos 2 Nils Politt 17 Puntos 3 Taco van der Hoorn 15 Puntos 4 Mikkel Honoré 13 Puntos 5 Matej Mohoric 11 Puntos 6 Jasper Philipsen 10 Puntos 7 Wout van Aert 9 Puntos

Km 41 Wout van Aert pasa en la séptima posición por el Sprint Intermedio. En esta ocasión, ha sido Jasper Philipsen el primero del pelotón en un paso que no ha desencadenado demasiada pelea.

Km 39 Quinn Simmons supera en primera posición el Sprint Intermedio de Auch y esperamos ya en este punto la llegada del pelotón. Previsiblemente, Wout van Aert logrará cazar puntos y seguir reforzando su liderado en la clasificación de la regularidad.

Km 35 Las diferencias entre los dos grupos se mantienen estables después de la breve interrupción de la carrera por una manifestación hace unos minutos.

Km 32 Se reanuda la carrera !!! Los cinco escapados mantienen una diferencia de un minuto y medio aproximadamente con respecto al grupo en el que viajan Jonas Vingegaard y el resto de los favoritos.

Km 30 Un día más, la carrera se tiene que parar debido a protestas en la carretera. Cuando se reanude, se mantendrá la misma estructura que había en el momento de la suspensión y las mismas diferencias entre los dos grupos.

Km 23 De los cinco ciclistas que marchan en el grupo de cabeza, dos de ellos ya han conseguido victorias de etapa en la Grande Bouclé. Se trata de Nils Politt y de Matej Mohoric.

Km 18 No afloja el pelotón, pero lo cierto es que el quinteto que marcha en cabeza está consiguiendo aumentar ligeramente la ventaja y ya cuentan con algo más de un minuto. Todo indica que llegarán en solitario al menos hasta el Sprint Intermedio de Auch, en el kilómetro 38.

Km 15 Parece que el intenso calor de las últimas jornadas da hoy un pequeño respiro a los corredores, pero hoy hay avisos de fuertes rachas de viento lateral en algunos momentos, con el evidente riesgo de que se formen cortes.

Km 12 En la escapada marchan excelentes rodadores y, en un terreno prácticamente llano, pueden hacer camino. Eso no impide, no obstante, que el ritmo del pelotón sea también alto y los equipos de los sprinters se organicen para llevar la carrera lo más controlada que sea posible.

Km 6 Se forma un grupo de cinco en cabeza de carrera y hay visos de que este primer movimiento puede fructificar porque se atisba cierto parón en el pelotón, consintiendo momentáneamente la fuga.

Km 4 Arrancan Simmons, Van der Hoorn y Honoré !!! Se trata del primer ataque que vemos en la etapa y llama y llama la atención que lo intente Mikkel Honoré, del Quick-Step, uno de los equipos con más interés en que se produzca la llegada al sprint.

Km 2 Hoy no se han producido ataques por el momento y los corredores se reservan a una mejor ocasiones, aunque es probable que no tarden demasiado en tratar de formar una fuga.

Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!!

Km 0 En la clasificación de la montaña ayer se produjo un cambio de líder y Jonas Vingegaard se encaramó a lo más alto de este ranking con 72 pontos, ocho más que Simon Geschke.

Km 0 En la clasificación de la regularidad, Wout van Aert parte como sólido líder con 451 puntos, 232 más que Tadej Pogacar, por lo que tiene el maillot verde asegurado si es que consigue completar la carrera. Hoy, además de los puntos que se reparten en meta, el Sprint Intermedio está situado en Auch en el kilómetro 38.

Km 0 DATO. Enric Mas ha abandonado por primera vez en sus ocho participaciones en las tres Grandes Vueltas, cuatro de ellas en el Tour de Francia. Este año ha abandonado en tres de las cuatro vueltas por etapas que ha disputado en el circuito UCI World Tour (Tirreno-Adriático, Critérium del Dauphiné y Tour de Francia), completando solo la Vuelta al País Vasco.

Km 0 Tenemos constancia del abandono de Enric Mas tras dar positivo por Covid 19. El balear era el mejor de los ciclistas españoles en la clasificación general, pero lo cierto es que no se encontró nada bien en las etapas pirenaicas y hoy pone fin a su participación en la carrera de forma anticipada.

Km 0 En realidad, solo se han visto tres llegadas al sprint en la presente edición del Tour de Francia, con victorias para Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen y Jasper Philipsen hasta el momento.

Km 0 El recorrido de hoy es eminentemente llano. Solo hay dos puertos puntuables de escasa consideración, ambos de cuarta categoría y se podría ver una llegada masiva al sprint. Será, por tanto, día para ciclistas como Fabio Jakobsen, Caleb Ewan o Dylan Groenewegen entre otros, en un Tour que no ha dado demasiadas oportunidades para que demuestren su potencial.

Km 0 No se puede decir que Tadej Pogacar no lo haya intentado. En la etapa de ayer lanzó hasta cuatro ataques sobre Vingegaard, pero infructuosos todos ellos. El danés aguantó y terminó por lanzar un ataque demoledor en la ascensión a Hautacam, del mismo modo que lo hizo en el Col du Granon, en la 11ª etapa. Dos movimientos letales, que no encontraron respuesta por parte del esloveno y que le han servido para desnivelar la balanza de la carrera claramente a su favor.

Km 0 El ciclista danés del equipo Jumbo - Visma consiguió ampliar su renta al frente de la clasificación general y afronta estas tres últimas etapas del Tour de Francia con una ventaja, en principio, suficiente para no pasar grandes apuros. Cuenta con 3' 26'' de ventaja sobre Tadej Pogacar y 8' 00'' con respecto a Geraint Thomas.

Km 0 Jornada de transición hoy en la ronda gala antes de la decisiva contrarreloj de mañana y después de que Jonas Vingegaard dejara prácticamente sentenciada en la carrera con su victoria en solitario en Hautacam.